Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София. СО: Не стигат

6 Декември, 2025 17:42 711 22

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро

Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София. СО: Не стигат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро за градския транспорт. Той уточни, че преработеният държавен бюджет предвижда 61 милиона евро за транспорта. Те обаче не стигат. В план-сметката не са предвидени и 15 милиона евро за охрана на метрото. Така общината ще трябва да покрие около 50 милиона евро, което не включва увеличение на заплатите в сектор "Транспорт".

Иначе целите на Столична община са амбициозни. Тази година предстои най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност представи проектобюджета за 2026 г. на семинар в Правец, на който присъстваха кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кметове, представители на администрацията на Столичната община, общински съветници, районни кметове.

Бюджетът за транспорт и градска мобилност включва подмяна на подвижен състав, включително планове за 100 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса и над 200 нови автобуса. Предвижда се финансиране от европейски програми и заеми. Изцяло ще бъде ремонтирано и депо “Банишора”, предвиждат се и ремонти на релсови трасета, спирки и тоалетните на служителите.


  • 1 само в софя

    13 4 Отговор
    има такъв гъст график за градският транспорт, уникално разхищение на пари

    17:47 06.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    И защо подявола трябва да плащам да Софиянци транспорта като в същото време в моя град има 3 градски автобуса дневно - сутрин обед и вечер?! София да си вдигне данъците и да си събере пари за транспорта - тия 60 милиона с криво ляво 30 лева на богат софиянец!

    17:53 06.12.2025

  • 3 Василеску

    3 2 Отговор
    Ядене и пиене на корем в бившия "Риу Правец", сега още по-скъп. А бюджетът може да се прездсави пред същия състав в малка зала на НДК или в салона на бившето кино "Освобождение" почти без пари. Фандъкова поне спазваше благоприличие. Плътни неможачи. Няма кой да ви дава пори от държавата. Предишните доставки по времето на Фандъкова бяха след одобрено кандидатстване за финансиране от кохезионните фондове на ЕС, но за това имаше "можачи". А вие и за боклуджии не ставате. За нищо

    17:57 06.12.2025

  • 4 Щик Найн

    6 4 Отговор
    София не е България. По-важно е че ще има 50 млн. евро за кошлуковизията.

    17:59 06.12.2025

  • 5 Държавата

    4 2 Отговор
    И 6@ла съм ва

    18:01 06.12.2025

  • 6 Сатана Z

    7 3 Отговор
    След като Софиянци взимат европейски заплати,защо тогава не плащат и европейски цени на билети в градския транспорт?
    Никъде в Европейска столица няма цена на билет за рейс от 80 евроцента.Всички билети са минимум 1.50€ .

    Коментиран от #8

    18:04 06.12.2025

  • 7 Bашата MАМАбок-луци

    6 2 Отговор
    а другите градове че един автобус нямат това интерсува ли ви?

    18:15 06.12.2025

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    тук все пак трябва да е по къспо и едно 2 евра за билетче са по реални тук да е скоро

    18:16 06.12.2025

  • 9 Трябва да се купят 2 милиона велосипеда

    5 0 Отговор
    За всеки софиянец по един и да се затвори централната градска част за лични МПС
    Както е в Нидерландия и Дания

    18:18 06.12.2025

  • 10 Сзо

    4 0 Отговор
    Защо трябва с моите пари да се субсидира градския транспорт в София след като там автобусите са на 3 минути а във Варна са на 20....

    18:27 06.12.2025

  • 11 Стенли

    2 0 Отговор
    Айде стига вече ний в прованса все нас да дерат топлофикация София се издържа от държавния бюджет сега и транспортът и какво стана България се раздели на София и всичко останало

    18:27 06.12.2025

  • 12 Ддд

    3 0 Отговор
    Това че София прави социална политика, на гърба на цяла България. Трябва ли всички да плащаме, Терзиев и компания да се правят на добри и хубави на наш гръб?

    18:28 06.12.2025

  • 13 Ддд

    4 0 Отговор
    Градове и села в провинцията, са без транспорт помежду си, но ние ще спонсорираме софиянци за по добър и нов транспорт.

    18:29 06.12.2025

  • 14 Уса

    3 1 Отговор
    Тиквата е откраднал около 5 милиарда евро и американците му дишат във врата и държат за тпките.Прасето има блокирани 2 милиарда долара със сигурност в дубайска банка.Това е по информация на американски и британски източници.Кой знае още колко милиарди евраци и долари залежават по техните офшорни сметки и имоти по другите държави

    18:29 06.12.2025

  • 15 Край

    2 0 Отговор
    Е ми тогава разчертавайте целия град и който паркира на общинско място да си плаща. В центъра 5 евра е добре В останалата част 2 -3 евра. А тези дето живеят там барем 250 евра годишно. За втора кола - по две.
    И ще се разкарат душегубките от София, ще дишаме чист въздух и който бърза ще стига бързо с кола който не - ще се качи на климатизиран редовен и чист трамвай, тролей, автообус или метро. Пари ще има за всичко. И градинките ще са озеленени а не кални паркинги и тротарите ще са идеални. И ще мрънкат 1-2 години а после паметник на Кмета ще вдигнат.

    Коментиран от #19

    18:30 06.12.2025

  • 16 Уса

    4 0 Отговор
    Аз съм софиянец и не съм съгласен на изпросените милиони,които децата ще връщат докато цялата държава пропада.Оставка на тияоклуци,че 36 години чакам някой от тях да пкне най-малко,но явно ще карат до над 100 годишна възраст и ще пукна по-млад преди тях

    18:31 06.12.2025

  • 17 Нехис

    4 0 Отговор
    Защо държавата трябва да отпуска на София?
    Софийска община къде е? Тя да си плаща масрафите на живеещите там!

    18:34 06.12.2025

  • 18 БАНко

    0 0 Отговор
    ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ , ЗА ТРАНСПОРТ , ЗА ЗДРАВЕ ........ БАБИТЕ ОТ БАЛКАНА ФИНАНСИРАТ СОФИЯ И УКРАЙНА С ДДС !!!

    18:39 06.12.2025

  • 19 Уса

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Край":

    Така е в целия свят.В центъра би трябвало да се ползват колите основно по работа с абонамент от фирмата,който иска за удоволствие да си плаща на час до апарата.Трябва да се поставят апарати до всеки паркинг а не разни мутри да обикалят ндрвени.Те пак ще обикалят,но няма да присвояват от таксата.Има много полезни неща,които могат да се копират от други държави,но умишлено не се прави,за да се крадат парите.Каквото се изкопира се побългарява и проблем

    18:41 06.12.2025

  • 20 Кооо

    1 0 Отговор
    Как ще стигнат, вие луди ли сте?Колко дадохме на Украйна и все не стигат.Колко запада дава на Украйна и пак не стигат а там са милиарди отиват към трилион.Европа вече връща на САЩ милиардите а кой ще ги върне на бедна България натикана в глухия коловоз

    18:45 06.12.2025

  • 21 Суха съчка

    0 0 Отговор
    Като не им стигат на Софиянци да дойдат в провинцията да им понадим........знаят къде.

    18:55 06.12.2025

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Като не стигат, вземете си ги от пътниците, България не е длъжна да подпомага София,
    както беше едно време...

    18:56 06.12.2025

