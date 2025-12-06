Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София. СО: Не стигат

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро за градския транспорт. Той уточни, че преработеният държавен бюджет предвижда 61 милиона евро за транспорта. Те обаче не стигат. В план-сметката не са предвидени и 15 милиона евро за охрана на метрото. Така общината ще трябва да покрие около 50 милиона евро, което не включва увеличение на заплатите в сектор "Транспорт".
Иначе целите на Столична община са амбициозни. Тази година предстои най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност представи проектобюджета за 2026 г. на семинар в Правец, на който присъстваха кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кметове, представители на администрацията на Столичната община, общински съветници, районни кметове.
Бюджетът за транспорт и градска мобилност включва подмяна на подвижен състав, включително планове за 100 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса и над 200 нови автобуса. Предвижда се финансиране от европейски програми и заеми. Изцяло ще бъде ремонтирано и депо “Банишора”, предвиждат се и ремонти на релсови трасета, спирки и тоалетните на служителите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само в софя
17:47 06.12.2025
2 ДрайвингПлежър
17:53 06.12.2025
3 Василеску
17:57 06.12.2025
4 Щик Найн
17:59 06.12.2025
5 Държавата
18:01 06.12.2025
6 Сатана Z
Никъде в Европейска столица няма цена на билет за рейс от 80 евроцента.Всички билети са минимум 1.50€ .
Коментиран от #8
18:04 06.12.2025
7 Bашата MАМАбок-луци
18:15 06.12.2025
8 оня с коня
До коментар #6 от "Сатана Z":тук все пак трябва да е по къспо и едно 2 евра за билетче са по реални тук да е скоро
18:16 06.12.2025
9 Трябва да се купят 2 милиона велосипеда
Както е в Нидерландия и Дания
18:18 06.12.2025
10 Сзо
18:27 06.12.2025
11 Стенли
18:27 06.12.2025
12 Ддд
18:28 06.12.2025
13 Ддд
18:29 06.12.2025
14 Уса
18:29 06.12.2025
15 Край
И ще се разкарат душегубките от София, ще дишаме чист въздух и който бърза ще стига бързо с кола който не - ще се качи на климатизиран редовен и чист трамвай, тролей, автообус или метро. Пари ще има за всичко. И градинките ще са озеленени а не кални паркинги и тротарите ще са идеални. И ще мрънкат 1-2 години а после паметник на Кмета ще вдигнат.
Коментиран от #19
18:30 06.12.2025
16 Уса
18:31 06.12.2025
17 Нехис
Софийска община къде е? Тя да си плаща масрафите на живеещите там!
18:34 06.12.2025
18 БАНко
18:39 06.12.2025
19 Уса
До коментар #15 от "Край":Така е в целия свят.В центъра би трябвало да се ползват колите основно по работа с абонамент от фирмата,който иска за удоволствие да си плаща на час до апарата.Трябва да се поставят апарати до всеки паркинг а не разни мутри да обикалят ндрвени.Те пак ще обикалят,но няма да присвояват от таксата.Има много полезни неща,които могат да се копират от други държави,но умишлено не се прави,за да се крадат парите.Каквото се изкопира се побългарява и проблем
18:41 06.12.2025
20 Кооо
18:45 06.12.2025
21 Суха съчка
18:55 06.12.2025
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
както беше едно време...
18:56 06.12.2025