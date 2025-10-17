Иван Таков: Докато БСП е в общината, нито едно транспортно дружество няма да бъде приватизирано или концесионирано

Докато БСП има представители в Столична община, нито едно транспортно дружество няма да бъде приватизирано или концесионирано. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на социалистите в СОС, пред работници от общинското дружество "Столичен автотранспорт". Срещата беше организирана от секцията на ФТР "Подкрепа" в дружеството и се проведе в залата на гараж "Малашевци", съобщават от пресцентъра на БСП-София. На нея присъстваха общинският съветник от групата на МК "БСП за България" Иван Кирилов, изпълнителният директор на "Столичен автотранспорт" ЕАД Стилян Манолов, заместникът му Кирил Пасков и директорът на автобусен гараж "Малашевци" Кирил Георгиев. Три бяха основните теми, по които работещите в столичния автотранспорт поставиха много въпроси на продължилата повече от два часа среща. Първата и основна беше свързана със слухове за концесия на общинското транспортно дружество, които са достигнали до работниците. Подобряване условията на труд и увеличение на работните заплати бяха другите теми, които вълнуваха служителите.

"Обяснима и напълно разбираема е за мен тревогата на работниците във връзка с подхвърлените идеи за концесия и приватизация на дружеството "Столичен автотранспорт" от някои колеги от десния спектър в Столичния общински съвет, коментира Иван Таков. - Те обаче са несериозни и точно в този момент са крайно неразумни предложения, тъй като всяват допълнително излишен смут сред служителите. Нека да е ясно, че докато БСП има представители в Столична община, концесия или приватизация на транспортно дружество няма да има. Работниците трябва да са спокойни на работните си места, а наш ангажимент е да им осигурим нормални условия на труд и заплати, които да отговарят на икономическата ситуация в държавата".

Иван Таков беше категоричен, че инвестициите и в хора, и в материална база в транспортните дружества не само ще продължат, но и ще се увеличават с всяка година. "Това е наш ясен ангажимент от началото на мандата и ще продължи до края, каза той. - През последната година имаме резултат. Служителите в транспортните дружества вече го виждат. А ние ще продължим да работим още по-активно в тази посока".

Иван Кирилов добави, че общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" ще настояват в Бюджет 2026 на Столична община да бъдат заделени още средства за подобряване условията на труд. "Истината е, че заплатите и условията на труд трябва да вървят ръка за ръка", заяви той.

Председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС обясни, че набирането на достатъчно шофьори в транспортните дружества е дългосрочен процес. "За всичко трябва време – и за запълване на празните бройки от водачи, и за подобряване условията на труд, и за увеличението на заплатите, коментира Иван Таков. - В изпълнението на тези наши ангажименти държавата ни е много важен партньор. Защото е видимо, че на управляващите в Столична община градският транспорт не им е приоритет. Съдя за това по свършеното дотук от началото на мандата. И в комуникацията ни, и в съвместната ни работа има големи проблеми, което показва, че за тях транспортът в София не е от голяма важност. За нас обаче алтернатива на градския транспорт в Столична община, управляван от общинските дружества, няма. Частните оператори не са алтернатива. А за да има нормален градски транспорт в София, който да предлага добри условия и за работещите в него, и за ползващите го граждани, трябва да има политика, насочена към хората. В момента текат процедури за нови автобуси, за изпълнители на ремонти в гаражите, както и за закупуване на части. Скоро и работещите в транспорта, и столичани, които го ползват, ще видят резултати