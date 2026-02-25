Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи

Крум Зарков върви след събитията и без възможност да окаже влияние на тези, които днес гласуваха за отхвърлянето на ветото на президента. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи. Дали при БСП ще се стигна до нова лява партия и има ли мегдан за такава, предстои да видим. Според мен наистина има нужда от млада, модерна лява партия. Тези 8 души (Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев, Петър Кънев, Борислав Гуцанов и Иван Иванов - бел.ред.) гласуваха така, защото бяха на ясно, че така или иначе няма да попаднат в следващия парламент.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Росен Стоянов - директор "Политически анализи и прогнози" в "Галъп", който коментира отхвърлянето на ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс, цитиран от novini.bg.

"За мен броят на секциите в чужбина трябва да се направи от математици и анализатори, които съвсем лесно и спокойно могат да сметнат за коя държава колко секции ще се необходими. Това не трябва да става чрез политиканстването в парламента. Относно случая "Петрохан", когато има информационен вакуум от страна на институциите, той веднага се запълва от всякакви хибридки, легенди и фейсбук постове. Ако Румен Радев беше казал в качеството си на военен, че Крим е руски, може би щяхме да го разберем. Когато го направи в качеството си на президент на държава членка на ЕС и НАТО, това си беше институционален гаф", коментира още проф. Стоянов.

