Новини
България »
Всички градове »
Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи

Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи

25 Февруари, 2026 18:52 996 17

  • росен стоянов-
  • крум зарков-
  • разцепление-
  • гласуване-
  • дпс

"За мен броят на секциите в чужбина трябва да се направи от математици и анализатори, които съвсем лесно и спокойно могат да сметнат за коя държава колко секции ще се необходими. Това не трябва да става чрез политиканстването в парламента", коментира още политологът

Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Крум Зарков върви след събитията и без възможност да окаже влияние на тези, които днес гласуваха за отхвърлянето на ветото на президента. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи. Дали при БСП ще се стигна до нова лява партия и има ли мегдан за такава, предстои да видим. Според мен наистина има нужда от млада, модерна лява партия. Тези 8 души (Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев, Петър Кънев, Борислав Гуцанов и Иван Иванов - бел.ред.) гласуваха така, защото бяха на ясно, че така или иначе няма да попаднат в следващия парламент.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Росен Стоянов - директор "Политически анализи и прогнози" в "Галъп", който коментира отхвърлянето на ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс, цитиран от novini.bg.
"За мен броят на секциите в чужбина трябва да се направи от математици и анализатори, които съвсем лесно и спокойно могат да сметнат за коя държава колко секции ще се необходими. Това не трябва да става чрез политиканстването в парламента. Относно случая "Петрохан", когато има информационен вакуум от страна на институциите, той веднага се запълва от всякакви хибридки, легенди и фейсбук постове. Ако Румен Радев беше казал в качеството си на военен, че Крим е руски, може би щяхме да го разберем. Когато го направи в качеството си на президент на държава членка на ЕС и НАТО, това си беше институционален гаф", коментира още проф. Стоянов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 6 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:03 25.02.2026

  • 2 малко истински факти

    9 2 Отговор
    Еми той заркоВ си е смешник , та какво друго от него да очакваш.

    19:04 25.02.2026

  • 3 име

    13 2 Отговор
    Много добре, че го отсвириха либерастчето зарков. Иначе БСП пак щеше да разчита да прави коалиция с доган и гласовете от Турция. Два пъти са били заедно в управление, отдавна е ясно, че доган е вредно същество, паразитиращо на гърба на данъкоплатците. Не знам кво очаква този либераст да се случи при третия път, сигурно чудо. Явно няма начин да проумее, че с либерализма е свършено и безгръбначни политици не ни трябват. Дано БСП и АПС не влязат в парламента.

    Коментиран от #13

    19:04 25.02.2026

  • 4 БСП

    7 0 Отговор
    В две катафалки ще ги извозват , и цветя няма да има дори

    19:05 25.02.2026

  • 5 Малеееее

    4 3 Отговор
    Груxчо Пеевски купи Груxчо Зафиров и Мазните бесепари около него.

    19:07 25.02.2026

  • 6 ЦК на БКП

    3 0 Отговор
    Или ЧЛЕН ПЪРВИ, или в гората шумкари и да чакаме 09 09 !
    Трети път няма, другари !!!

    19:16 25.02.2026

  • 7 Това лекенце,

    4 2 Отговор
    да не би да е конституционен съдия, че си позволява да тълкува конституцията. И второ, тези хора, може и да са боклуци, но са избрани и са в НС, за да гласуват по съвест.Те това е демокрация по лесбсп...

    19:18 25.02.2026

  • 8 Хмм

    5 1 Отговор
    Президентът Радев спечели втория си мандат точно защото каза, че Крим е руски, а Йотоватръгва с "руския агресор", българският народ няма да забрави, че "руският агресор" по съвсем същия начин анексира турска територия и с българските "аепаратисти" (опълченците) освободи България, а насни свързваПравославието, в украйна освобождава руснаците.

    19:20 25.02.2026

  • 9 Чичо от село

    3 0 Отговор
    Отлъчените депутати от БСП може да ги видим в ГЕРБ и ДПС.В България всичко е възможно,важното е да се въртят едни пари./като във вица/.

    19:31 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    На тези мерзавци, които ни лишиха от право да гласуваме в чужбина, ръцете да им изсъхнат. А Крум Зарков веднага да изхвърли от партията предателите.

    19:41 25.02.2026

  • 12 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Ей,дотегна ни от тоя козел политолог- безделник Стоянофф Бе,компетентен по всичко Бе ! И какво като ги разтяга тези локуми ? Нищо на квадрат,тоя си приказва,взима си хонорара,а кервана си върви.

    19:48 25.02.2026

  • 13 Стефан

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Какъв Доган те гони става дема за Пеевски.

    20:04 25.02.2026

  • 14 Ста тутуу кво

    0 0 Отговор
    Никак не е "след събитията" даже, още от миналата или по-минаката година, като махнаха Нинова и сложиха Флинтстоун, беше ясно че БКП и Дъпъсъ са пробити отвътре. Само че, вече може да е твърде късно за реанимация на тези две партии.

    20:06 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 егати

    0 0 Отговор
    всичко цензурират

    Повтарям:

    Тзи тук открил топлата вода. Не било добре за партия да се цепи.
    Хубаво. Много умно.

    Хайде друг въпрос

    Ши ши - До ган
    Бой ко - Ра дев
    И пр.

    Каква е тази разелителна линия в обществото ни? Ясно е, че я има.
    На какъв принцип и защо е пркарана?

    20:13 25.02.2026

  • 17 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Още ли обсъждате бсп? Дайте да говорим за живи партии

    20:14 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол