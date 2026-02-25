Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи

Крум Зарков върви след събитията и без възможност да окаже влияние на тези, които днес гласуваха за отхвърлянето на ветото на президента. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи. Дали при БСП ще се стигна до нова лява партия и има ли мегдан за такава, предстои да видим. Според мен наистина има нужда от млада, модерна лява партия. Тези 8 души (Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев, Петър Кънев, Борислав Гуцанов и Иван Иванов - бел.ред.) гласуваха така, защото бяха на ясно, че така или иначе няма да попаднат в следващия парламент.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Росен Стоянов - директор "Политически анализи и прогнози" в "Галъп", който коментира отхвърлянето на ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс, цитиран от novini.bg.
"За мен броят на секциите в чужбина трябва да се направи от математици и анализатори, които съвсем лесно и спокойно могат да сметнат за коя държава колко секции ще се необходими. Това не трябва да става чрез политиканстването в парламента. Относно случая "Петрохан", когато има информационен вакуум от страна на институциите, той веднага се запълва от всякакви хибридки, легенди и фейсбук постове. Ако Румен Радев беше казал в качеството си на военен, че Крим е руски, може би щяхме да го разберем. Когато го направи в качеството си на президент на държава членка на ЕС и НАТО, това си беше институционален гаф", коментира още проф. Стоянов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
19:03 25.02.2026
2 малко истински факти
19:04 25.02.2026
3 име
Коментиран от #13
19:04 25.02.2026
4 БСП
19:05 25.02.2026
5 Малеееее
19:07 25.02.2026
6 ЦК на БКП
Трети път няма, другари !!!
19:16 25.02.2026
7 Това лекенце,
19:18 25.02.2026
8 Хмм
19:20 25.02.2026
9 Чичо от село
19:31 25.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
19:41 25.02.2026
12 ШЕФА
19:48 25.02.2026
13 Стефан
До коментар #3 от "име":Какъв Доган те гони става дема за Пеевски.
20:04 25.02.2026
14 Ста тутуу кво
20:06 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 егати
Повтарям:
Тзи тук открил топлата вода. Не било добре за партия да се цепи.
Хубаво. Много умно.
Хайде друг въпрос
Ши ши - До ган
Бой ко - Ра дев
И пр.
Каква е тази разелителна линия в обществото ни? Ясно е, че я има.
На какъв принцип и защо е пркарана?
20:13 25.02.2026
17 ООрана държава
20:14 25.02.2026