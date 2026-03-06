Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Юристи: Ролята на МВР и прокуратурата е ключова за честността на изборите

6 Март, 2026 18:16 388 11

Ако съдът приеме, че подобни актове не са валидни, може да се стигне до отпадане на цели разследвания

Юристи: Ролята на МВР и прокуратурата е ключова за честността на изборите - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Работата на МВР и прокуратурата е от решаващо значение за провеждането на честни избори в България. Това коментираха юристът Петър Славов и бившият заместник градски прокурор Роман Василев, като подчертаха, че без активни действия срещу купуването на гласове изборният процес може да бъде сериозно компрометиран.

По думите Роман Василев, по време на избори традиционно се създава оперативен щаб, в който участват представители на МВР, прокуратурата и следствените органи.

„МВР е органът, който трябва да следи и да пресича тенденциите за купуване на гласове. Прокуратурата е следващата стъпка – тя трябва да повдига обвинения на установените нарушители“, посочи той.

Според него, ако полицията не използва активно своя агентурен и оперативен ресурс, изборите могат да бъдат сериозно повлияни от незаконни практики.

Експертите припомниха и случаи от предишни избори, когато публично бяха представени списъци с предполагаеми посредници и организатори на купуване на гласове: „Тези лица са известни на полицията. Въпросът е дали се предприемат адекватни действия, за да се предотврати дейността им“.

Като пример за проблеми в работата на институциите беше посочена ситуация от последните избори в Пазарджик, при която граждани са задържали хора със значителни суми пари, предполагаемо предназначени за купуване на гласове.

По думите на експертите действията на полицията тогава са изглеждали хаотични, което е породило съмнения за ефективността на институциите.

Беше коментиран и сигналът, подаден от българския европрокурор Теодора Георгиева срещу „представители на българската прокуратура и политически лидер, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.“

Според коментиращите подобни твърдения трябва да бъдат разгледани от компетентните органи, а не да остават само в медийното пространство.

„Когато се посочват конкретни магистрати или политици, това трябва да се заяви пред разследващите органи, за да се предприемат реални процесуални действия“, смята Петър Славов.

В разговора беше засегнат и въпросът за легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор.

Според анализаторите съществува риск определени действия и разследвания да бъдат поставени под съмнение, ако впоследствие се окаже, че решенията са взети от лице с оспорена легитимност.

Ако съдът приеме, че подобни актове не са валидни, може да се стигне до отпадане на цели разследвания, пресмятат експертите.


София / България
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 1 Отговор
    Продължават с безполезните лозунги кухоглавите ганчопитеци.

    ХАХАХА! Като едно време а?
    "Всяко яйце бомба, всяка кокошка летяща крепост!" ???

    Аз мислех пък че наличието на ябълки е ключово за честността на изборите...
    ХАХАХА ...е8ати кухите парчета!

    Коментиран от #10

    18:23 06.03.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    A аз си мислех,че тези които броят гласовете са гаранция за честни избори,а то се оказва ,че полицията ще следи как се гласува

    18:23 06.03.2026

  • 3 Да,бе

    0 0 Отговор
    С една дума да забравим за честни избори,както беше и с референдумите до сега,особено за еврозоната.Което не може да се изманипулира просто се забранява...Щото сме демокрация та дрънка.

    18:26 06.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Глупости.

    18:26 06.03.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    Вместо "Крадецът на праскови" българите гледат "Крадецът на избори"!

    18:28 06.03.2026

  • 6 Дориана

    1 0 Отговор
    Много ясно, а Калин Стоянов и Главчев се опитаха да излъжат обществото, че честността на изборите не зависели от МВР , защото точно те сътвориха най- фалшифицираните и откраднати избори в историята на България в полза на Борисов и Пеевски.

    18:29 06.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Тези които купуват гласове са известни на всички. Те са едни и същи от десетилетия. Никой нищо няма да направи за един месец. Това са приказки за паяци.

    18:29 06.03.2026

  • 8 Така е

    1 0 Отговор
    За това и оня им даде двойни заплати, купи си ги с наши пари

    18:30 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Сега ще проведем честни и прозрачни избори за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов ИТН -техните съюзници.

    Коментиран от #11

    18:32 06.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Шишко има стройна и много добре организирана структура за купуване на гласове. Това са хиляди хора. В кауша ли ще ги натикате? Че то няма място. А и да натикате един в ареста, на неговото място място застава веднага друг. Causa perduta.

    18:37 06.03.2026

