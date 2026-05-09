Надежда Нейнски: Андрей Гюров би бил добра кандидатура за президент

9 Май, 2026 12:11 665 38

Тя очерта три ключови теста за управлението през следващата година и половина

Кадър Нова тв
Милен Ганев — Главен редактор във Fakti.bg

„Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси”, коментира министърът на външните работи в служебния кабинет "Гюров" Надежда Нейнски в предаването „Събуди се” по NOVA, след като предаде поста на наследничката си Велислава Петрова-Чамова.

Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. „Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас”, заяви тя.

Споразумението с Украйна – меморандум, а не договор

По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украйна, Нейнски внесе уточнение: „Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България”. Тя допълни, че оттеглянето от подобни стратегически партньорства би имало тежки последици за сигурността на страната в сложния геополитически момент.

Бившият министър коментира и данните на Евробарометър, според които част от българите са против санкциите срещу Русия. Според нея това е резултат от манипулация и дезинформация. „Когато умишлено не информираш обществото и създаваш страх от война, без да разясняваш смисъла на членството ни в демократичните съюзи, се получава такъв рефлекс”, посочи Нейнски.

Бъдещите политически тестове

Надежда Нейнски очерта три ключови теста за управлението през следващата година и половина: частичните местни избори, президентските и редовните местни избори.

Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: „Изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за националния интерес и успя да създаде „звезден екип”. Гюров би бил една добра кандидатура”.

Колко до това дали тя самата би приела да бъде вицепрезидент, Нейнски коментира, че това са много сложни решения и зависят от много обстоятелства.

„Тази тема пред мен не стои в момента, никой не е водил разговор с мен. Но една общност трябва да прецени мъдро обстоятелствата, за да стигне до победа. Президентските избори могат да бъдат фокусът и смисълът на демократичната общност”, коментира Нейнски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    31 2 Отговор
    тая чанта от сабалам ли цоца концентрат?

    12:13 09.05.2026

  • 2 Евроатлантик

    29 2 Отговор
    Щом тая го казва, значи не става.

    12:13 09.05.2026

  • 3 идиоти вън

    25 1 Отговор
    Чия?!?! На шарлатаните ли и Петрохан и!!!

    12:14 09.05.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    25 1 Отговор
    Нов гаражен бисер! 🤣🤣🤣🤣

    12:14 09.05.2026

  • 5 решението е готово

    23 1 Отговор
    Само пантавирус ще ни избави от тия

    12:15 09.05.2026

  • 6 Знаещ

    18 2 Отговор
    Този ли е новоназначеният от Посолството?

    12:15 09.05.2026

  • 7 смешници

    24 1 Отговор
    за кво ни ги курдисвате тук такива кречетала за ваште пълнежи

    12:16 09.05.2026

  • 8 тая

    18 1 Отговор
    не се ли накраде бе?

    Коментиран от #24

    12:17 09.05.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 1 Отговор
    Кандидатура му остана при Зеленский в Украйна.

    12:17 09.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 музовирин

    10 1 Отговор
    най добре е да предложим един казан за рикия за президент,и те така баце ша видиш как ша има 100 процентова избираемост и нема да има недоволни

    12:18 09.05.2026

  • 12 провинциалист

    9 1 Отговор
    тя отговори: „Изпитвам голям респект към него." - що? тежки шамари ли има? В маалата са така

    12:18 09.05.2026

  • 13 Манол

    21 1 Отговор
    Тази се оказа най-голямата мръсница от СДС и на целия преход.Такива като нея разбиха СДС от вътре и минираха прехода.Остаря,фъфли и слюнки хвърчат от устата и но се натиска за власт и пари.

    12:19 09.05.2026

  • 14 Изкуфелите

    15 1 Отговор
    бабички - в старчески дом, а не да ми ги цитирате.

    12:20 09.05.2026

  • 15 Нада Баджакова Сокакова

    17 1 Отговор
    Се точи за вице?
    И заедно с Гюро Комюпов Кривоустов ще присъединят България към Украйна и ще прооворим задължително на украински!
    Никога повече ППДП!

    12:20 09.05.2026

  • 16 Интересно ...

    14 1 Отговор
    Мумията като каква се изказва ?! Защо за мен е десетминутна импотенция! Като я видя, десет минути след това, десет жении не могат да ми го вдигнат! Седем работят по същество, една ми цвърка на ушите, втора ми поднася ракия до устните, а третата ме убеждава че ми се е привидяло, и таков звер не съществува!

    12:21 09.05.2026

  • 17 Европеец

    12 0 Отговор
    Надка ще остане в историята с ,, нахранете журналистите " в Ловеч

    12:21 09.05.2026

  • 18 ВКК 531

    10 1 Отговор
    А тя за вице, цирк!

    12:25 09.05.2026

  • 19 Хипотетично

    8 1 Отговор
    За Надежда да е вице няма надежда, че е сложно решението, а за гюро андреев е просто не.

    12:25 09.05.2026

  • 20 Надежда Нейнски

    8 0 Отговор
    Какво го показвате тая дъртата мумия.Фубавото Наде умре

    12:30 09.05.2026

  • 21 Надеебец

    8 1 Отговор
    Разпътна жена...всъщност отдавна.Време и е да хваща куките и да плете чорапи,а не политически интриги .
    Бивша жена и бивш политик.

    12:32 09.05.2026

  • 22 УСА боклук

    5 1 Отговор
    И ти вице.
    Нъль?

    12:32 09.05.2026

  • 23 Търновец

    4 1 Отговор
    Може ли да предложа за президент генерал Цветан Тотомиров в миналото командир на поделение 22460 град Елхово и да му дадем конституционно право на квалифицирано вето 60%. Гражданка Нейнски е глобалистка. А последните избори в Британия да ни алармират защото господин Фараж е анти Европеец приятел на Тръмп и заедно с Путин искат да разрушат и разделят ЕС. Друга глобалистка партия - СДП в Германия за около 5 години загуби около 60% от избирателите си които отиват при Алтернатива за Германия

    12:33 09.05.2026

  • 24 Нено

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "тая":

    Има две дъщери и не знам колко внуци.Трябва да ги изучи и осигури поне всяко с хотелче.Да я споменават с добро.Затова се блъска на стари години.Да не мислите,че е лесно?

    12:36 09.05.2026

  • 25 така, така

    6 1 Отговор
    Андрей Гюров би бил добра кандидатура за .......пазач на някой бостан! А гаражната наТка за баба Яга!

    12:37 09.05.2026

  • 26 Гост

    6 1 Отговор
    Продажна вещица. Тази беше в редиците на Иван Костов, даже седеше до него когато сложи началото на разрухата на отечеството ни. Резултатът го виждаме всеки ден.

    12:37 09.05.2026

  • 27 НАДА

    3 1 Отговор
    Е добра кандидатура за следствения арест.

    12:40 09.05.2026

  • 28 Хахаха

    3 1 Отговор
    Голям ВИЦ.

    12:41 09.05.2026

  • 29 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    3 1 Отговор
    Мумията се готви за кандидат вице-президент.
    И двамата са за нашата клиника.

    12:43 09.05.2026

  • 30 СтаналДаСедне

    2 1 Отговор
    Чума

    12:49 09.05.2026

  • 31 Милко Калайджиев

    3 1 Отговор
    Надка вънкашната съм я наел да ми пази бостаня лятоска.

    12:50 09.05.2026

  • 32 00014

    2 1 Отговор
    А тази шматка ще иска да е вицепрезидент.

    12:50 09.05.2026

  • 33 Наде...

    4 1 Отговор
    ...да се пулиш на екрана докато беше 18 годишна, иди - доди, сега обаче бабе ти е диагноза, и децата то се смеят. Виж си там внуци ли квото имаш, по някоя тиха и анонимна виличка, в планината и много много не досаждай на хората, шото те, хората, доста вече на такива като теб набраха.... не е хубаво в тези смутни времена да дърпаш....за опашката. Просто приятелски съвет...

    12:50 09.05.2026

  • 34 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Това е мнението на Маман от бардака.

    12:50 09.05.2026

  • 35 Цвете

    1 1 Отговор
    НАПЪЛНО Е ПОДКРЕПЯМ.ДАНО СЕ ПОЛУЧИ. МНОГО Е ВАЖНО, КАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ ИМА БЪЛГАРИЯ ЗА В БЪДЕЩЕ. ЕВРОАТЛАНТИК НИ ТРЯБВА ОБЕЗАТЕЛНО. 👏🇧🇬👏

    12:52 09.05.2026

  • 37 Сатана Z

    1 0 Отговор
    На този свят ден 9ти май да се говори за нео-фашисти-педофили е престъпление

    12:54 09.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

