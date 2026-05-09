Надежда Нейнски: Андрей Гюров би бил добра кандидатура за президент

„Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси”, коментира министърът на външните работи в служебния кабинет "Гюров" Надежда Нейнски в предаването „Събуди се” по NOVA, след като предаде поста на наследничката си Велислава Петрова-Чамова.
Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. „Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас”, заяви тя.
Споразумението с Украйна – меморандум, а не договор
По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украйна, Нейнски внесе уточнение: „Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България”. Тя допълни, че оттеглянето от подобни стратегически партньорства би имало тежки последици за сигурността на страната в сложния геополитически момент.
Бившият министър коментира и данните на Евробарометър, според които част от българите са против санкциите срещу Русия. Според нея това е резултат от манипулация и дезинформация. „Когато умишлено не информираш обществото и създаваш страх от война, без да разясняваш смисъла на членството ни в демократичните съюзи, се получава такъв рефлекс”, посочи Нейнски.
Бъдещите политически тестове
Надежда Нейнски очерта три ключови теста за управлението през следващата година и половина: частичните местни избори, президентските и редовните местни избори.
Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: „Изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за националния интерес и успя да създаде „звезден екип”. Гюров би бил една добра кандидатура”.
Колко до това дали тя самата би приела да бъде вицепрезидент, Нейнски коментира, че това са много сложни решения и зависят от много обстоятелства.
„Тази тема пред мен не стои в момента, никой не е водил разговор с мен. Но една общност трябва да прецени мъдро обстоятелствата, за да стигне до победа. Президентските избори могат да бъдат фокусът и смисълът на демократичната общност”, коментира Нейнски.
