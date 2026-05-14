КС: Мерките против скъпите горива противоречат на Конституцията

Конституционният съд реши се произнесе по казуса противоречат ли на Основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.
КС е установила, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност.
Докато кабинетът все още изчистваше детайлите по мерките, на 13 март мнозинството в парламента прие паралелен пакет, по който кабинетът да работи - да се създаде фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високия ДДС заради ръста на цените на горивата. Конкретно за домакинствата беше записано да бъдат подпомагани тези с доход под прага на бедност. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало” и „Има такъв народ”.
Съдът смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. КС казва, че решението на НС е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга.
Освен това решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета - тоест не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за 2026 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 ЧеБурашка
Бананова република сме си! 😁😁😁
15:05 14.05.2026
11 Сергей
ама месечно отвсякъде противоречи на
променената, лани българска Конституция!
15:05 14.05.2026
12 Ми те трябва да ги забранят или затворят
До коментар #7 от "Ти да видиш":Те са виновни за всички беди в Бг. Миналата година медиите ясно показаха изборните нарушения и вместо да обявят изборите за невалидни те започнаха едно моткане докато бъдем натикани в еврозоната.
15:08 14.05.2026
21 Метресата от Барселона
До коментар #2 от "ЧеБурашка":Бойко Борисов и Делян Пеевски не случайно пратиха Деса Дуловската и Бялата зелка за членове на Конституционния съд. Сега той ще блокира всяка неизгодна за двамата шишковци законодателна инициатива на парламента.
15:54 14.05.2026
22 Феодално !
До коментар #9 от "провинциалист":Изборно !
Право !
Коментиран от #23
16:32 14.05.2026
23 Записано Е !
До коментар #22 от "Феодално !":В Конституцията !
16:32 14.05.2026
30 Тот
При цена на петрола:139,13 долара за барел, докато WTI 133,46 долара за барел.Акциз Безоловен бензин: 710 лв. за 1000 литра (0.71 лв./литър)Дизелово гориво (газьол): 646 лв. за 1000 литра (0.646 лв./литър)
14 май 2026 .Бензин А95: 1,52 €/л (около 2,97 лв.)Дизел: 1,76 €/л (около 3,44 лв.) при цена на петрола: сорт Брент (Brent): Търгува се в диапазона $105,30 – $106,10 за барел. петрол (WTI): Движи се в рамките на $100,60 – $101,60 за барел. Акциз 710 лв. за 1000 литра бензин и 646 лв. за 1000 литра дизел.
18:58 14.05.2026