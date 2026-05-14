КС: Мерките против скъпите горива противоречат на Конституцията

14 Май, 2026 14:33 2 062 30

Магистратите уважиха искането на служебния кабинет

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд реши се произнесе по казуса противоречат ли на Основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.

КС е установила, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност.

Докато кабинетът все още изчистваше детайлите по мерките, на 13 март мнозинството в парламента прие паралелен пакет, по който кабинетът да работи - да се създаде фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високия ДДС заради ръста на цените на горивата. Конкретно за домакинствата беше записано да бъдат подпомагани тези с доход под прага на бедност. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало” и „Има такъв народ”.

Съдът смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. КС казва, че решението на НС е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга.

Освен това решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета - тоест не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за 2026 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяяя

    18 3 Отговор
    Въпроса с мерките приключи

    14:34 14.05.2026

  • 2 ЧеБурашка

    34 4 Отговор
    Хаха, досега се налагаше да вадят думите на КС с ченгел, а сега изведнъж се самозадействаха. Време е и там да има пълна промяна...

    Коментиран от #21

    14:37 14.05.2026

  • 3 Киро Про100то от Канада съм

    29 3 Отговор
    кой я брои за нещо тая конституция? Тя е писана само за успокоение на стадото, че уж има някакви права.

    14:38 14.05.2026

  • 4 Сталин

    34 5 Отговор
    Даже и конституцията е против народа ,само забележете при "демокрация" интересите на капиталиста са на първо място записани в конституцията,за народа само данъци и дърво

    14:45 14.05.2026

  • 5 Бойко и Дебелия дават отпор

    21 3 Отговор
    КС маша на мафията.

    14:45 14.05.2026

  • 6 Селски номера

    19 3 Отговор
    Първо ГЕРБ-НН уж гласуват ЗА в НС после чрез техните слуги от КС налагат НЕ.

    14:47 14.05.2026

  • 7 Ти да видиш

    28 5 Отговор
    Когато трябваше да се произнесат за референдума за българския Лев се мотаха година същите тези съдии!???

    Коментиран от #12

    14:47 14.05.2026

  • 8 000

    13 8 Отговор
    Вдигайте цените ощее. Раята ще плаща и хора ще играе. Няма къде да ходите, ще плащате якоо.

    14:47 14.05.2026

  • 9 провинциалист

    19 1 Отговор
    Е то и непровеждането на някои референдуми противоречеше на конституцията, каква е разликата тук?

    Коментиран от #22

    14:52 14.05.2026

  • 10 Директора👨‍✈️

    9 2 Отговор
    Аре бе, Киро беше премиер без да го позволява конституцията, вие сега за цената на едни домати и краставици!!!
    Бананова република сме си! 😁😁😁

    15:05 14.05.2026

  • 11 Сергей

    14 1 Отговор
    То и 960 000 хиляди да живеят с 323 евро,
    ама месечно отвсякъде противоречи на
    променената, лани българска Конституция!

    15:05 14.05.2026

  • 12 Ми те трябва да ги забранят или затворят

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ти да видиш":

    Те са виновни за всички беди в Бг. Миналата година медиите ясно показаха изборните нарушения и вместо да обявят изборите за невалидни те започнаха едно моткане докато бъдем натикани в еврозоната.

    15:08 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тома

    9 1 Отговор
    Всички знаем че България е разграден двор които се управлява от главатари

    15:14 14.05.2026

  • 15 Трябва смяна на системата

    11 3 Отговор
    Възраждане ви го казаха много пъти.

    15:15 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Печинков

    10 0 Отговор
    Явно лоши хора са написали тази конституция, след като е срещу хората! Сменяйте я, или не я тълкувайте по този начин.

    15:34 14.05.2026

  • 19 Файърфлай

    10 0 Отговор
    Ей,страшна работа са тия Юристи ! Копче на гащите не можеш да си зашиеш без разрешение ! От кога Конституцията започна да тълкува и влияе на ....цените на горивата !?! Ама,лесно им е на тия- 15 000 евро заплата,не плащат осигуровки,много са умни,защото са ...Висши ! Ето ги,драги мои,истинските кърлежи !

    15:36 14.05.2026

  • 20 Мисирко

    4 0 Отговор
    КС е от мъжки род. И не е «, установила», а е УСТНОВИЛ.
    Двойка!

    15:41 14.05.2026

  • 21 Метресата от Барселона

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЧеБурашка":

    Бойко Борисов и Делян Пеевски не случайно пратиха Деса Дуловската и Бялата зелка за членове на Конституционния съд. Сега той ще блокира всяка неизгодна за двамата шишковци законодателна инициатива на парламента.

    15:54 14.05.2026

  • 22 Феодално !

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Изборно !

    Право !

    Коментиран от #23

    16:32 14.05.2026

  • 23 Записано Е !

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Феодално !":

    В Конституцията !

    16:32 14.05.2026

  • 24 Никой

    1 5 Отговор
    Хора , които докараха през 1997 г. инфлация в България на 1000 %, сега са в партията на Радев.

    16:35 14.05.2026

  • 25 До умните

    5 0 Отговор
    Така да си пишат и приемат закони че Съд ,прокуратура държавни институции трябва да работят в интерес на хората.Всичко което е срещу интересите на хората е конституционно.другото е геноцит

    16:36 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Горски

    2 0 Отговор
    85 процента от влизащия петрол е руски. Брандиран като CPC Blend - казахстански. Защо са високи цените ли? Ами зaщото украинците удариха нефтените терминали в Новоросийск и Туапсе през които между другото минава и американски нефт от средна Азия. Отделно удариха и терминалите на Балтийско Море - Усть Луга и реално руснаците в момента изнасят нефт за Eвропа само по тръбопровода Дружба, Така че за нефотхима остава само от комшиите. Едниственото което е хубаво от тая работа е, че заради тая работа и укрите останаха без нафта, а и цената при тях стана като при нас, при условие че до преди няколко месеца беше наполивина.

    17:07 14.05.2026

  • 28 Кои

    2 0 Отговор
    съдии дуловската ПП и белозелков - ужас

    17:21 14.05.2026

  • 29 Психо

    1 0 Отговор
    Конституция Конституцията е писана за престъпниците и крадците как няма да противоречи на Всичко нормално

    18:42 14.05.2026

  • 30 Тот

    1 0 Отговор
    Защо КС си затваря очите малко цифри?.7 март 2022. Бензин А95: 2.73 - 2.95 лв./литър.Дизел: 2.82 - 3.31 лв./литър.
    При цена на петрола:139,13 долара за барел, докато WTI 133,46 долара за барел.Акциз Безоловен бензин: 710 лв. за 1000 литра (0.71 лв./литър)Дизелово гориво (газьол): 646 лв. за 1000 литра (0.646 лв./литър)

    14 май 2026 .Бензин А95: 1,52 €/л (около 2,97 лв.)Дизел: 1,76 €/л (около 3,44 лв.) при цена на петрола: сорт Брент (Brent): Търгува се в диапазона $105,30 – $106,10 за барел. петрол (WTI): Движи се в рамките на $100,60 – $101,60 за барел. Акциз 710 лв. за 1000 литра бензин и 646 лв. за 1000 литра дизел.

    18:58 14.05.2026

