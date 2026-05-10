Бъчварова: Логично е да се мисли за номиниране на Гюров за президент

10 Май, 2026 18:45 723 36

  • румяна бъчварова-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • служебно правителство

Много хора гласуваха, за да не допуснат възстановяването на предишния модел на управление, каза тя

Бъчварова: Логично е да се мисли за номиниране на Гюров за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него.

По думите ѝ това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успех и подчерта, че макар и служебно, това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект, но през тези 78 дни, колкото е работило то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представяли проблеми и са дискутирали техните решения:

"Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля - да бъдем разобличители. За това си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Въпрос на управленски умения е тези органи да бъдат накарани да работят".

Има много важни уроци, които това правителство може да остави на следващите, смята тя:

"Това, че не трябва да се поддаваш на външни въздействия и да съобразяваш едно или друго решение с това как може да бъде използвано. Примерът, който веднага ще дам, е с подписаното споразумение с Украйна. Аз съм дълбоко убедена, че исторически това е едно много правилно решение, но то беше използвано като контрапункт в кампанията. То дава много шансове на България. ... То е споразумение за възможности, а не за задължения. Какво може да бъде оттегляно? Не мисля, че може да бъде преработвано, защото няма такава практика. За него се изискваше смелост и убеденост, че се правят правилните неща".

Румяна Бъчварова посочи, че служебното правителство е оставило "една книга от 400 страници, в която е описан всеки един важен проект за държавата на какъв етап е и какво е необходимо, за да се случи той".

Според нея с високия резултат за "Прогресивна България" българските граждани са казали на политиците, че искат промяна:

"Този скок в подкрепата през последната седмица преди изборите е израз на това, че освен подкрепата, която се даваше на бившия президент Румен Радев, много хора гласуваха, за да не допуснат възстановяването на предишния модел на управление и връщане в ситуацията, която ни остави в поредицата от кризи".


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    46 3 Отговор
    Логично е да престанете да ни натрапвате един помашки джендър!

    Коментиран от #33

    18:47 10.05.2026

  • 2 Гошо

    42 5 Отговор
    Да логично е .И съвсем логично също е ,да не бъде избран .

    18:47 10.05.2026

  • 3 Бай Георги

    33 2 Отговор
    Ти не давай интервюта,ами оди при оня в Банка дет те тури за министър.Мисля,че е по добре повече ни да четем ни да те чуваме.

    18:47 10.05.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    41 2 Отговор
    Гюровото прцедентсво остана в Украйна, там го занесоха със сбръчканото Наде и памперса Запрянов...
    Може да се кандидатира само за прецедент на Украйна!

    18:48 10.05.2026

  • 5 да ве да

    34 4 Отговор
    Няма никаква логика Джендъpгюро да е президент!?

    18:48 10.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    18:51 10.05.2026

  • 7 Дориана

    20 5 Отговор
    Не, Гюров се провали като подписа договор с Тръмп без да има това право и без да се допита с народа. Той не е подходяща кандидатура за Президент. Йотова е по- добрата кандидатура има и опит и толерантно отношение.

    Коментиран от #14, #17

    18:51 10.05.2026

  • 8 Дън Бай

    17 3 Отговор
    Аз ще гласувам за Цецка Цачева, не за да Гюро.

    18:53 10.05.2026

  • 9 54321

    17 1 Отговор
    Ами сигурен фал.ама няма лошо от това

    18:54 10.05.2026

  • 10 Лъжеш

    11 4 Отговор
    Какви глупости ръсиш?
    Този договор го сключи Желязков.

    18:58 10.05.2026

  • 11 дедо Шоpи съм

    10 4 Отговор
    на есен ще избирате между Идиотова и Кюмюра. Каквото и да изберете, винаги печеля аз!

    18:59 10.05.2026

  • 12 А КОЙ ЩЕ ГЛАСУВА

    11 1 Отговор
    За Гюро??

    Коментиран от #24

    19:06 10.05.2026

  • 13 С това говорене

    8 8 Отговор
    ще провалите човека. Радев е толкова алчен за власт, и мисля че ще подкрепи Йотова. просто червените капиталисти засега узурпираха цялата власт.

    19:11 10.05.2026

  • 14 О Дорианке

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    ама си и тъпа. Договорът с Тръмп го подписа Желязков под натиска на Пеевски, за да се спаси от Магнитски. Правителството на Гюров даде договора в КС, поради факта, че е противоконституционен.

    Коментиран от #18, #20

    19:13 10.05.2026

  • 15 нннн

    16 0 Отговор
    Има политици, които със самото си появяване в медиите, предизвикват само отвращение.

    19:13 10.05.2026

  • 16 ХиХи

    16 2 Отговор
    Лама Гюру президен? С тия милиони за зелю? Едва ли ще се случи

    19:14 10.05.2026

  • 17 Коя си ти

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    да казваш коя е подходяща кандидатура за президент?

    19:15 10.05.2026

  • 18 ХиХи

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "О Дорианке":

    А със зеля договора дали е легитимен? А заема за покрайна дали е легитимен, че ние там гарантираме близо 2 млрд?

    19:16 10.05.2026

  • 19 Гюров в Петрохян

    11 1 Отговор
    Гюров да заеме мястото на Калушев!
    Всички сме “за”. Ще му бъде даден ван със Старлинк, а той ще си намери подходящата мъжка, може и женска компания!

    19:20 10.05.2026

  • 20 Дориана

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "О Дорианке":

    Не с Тръмп, а със Зеленски подписа договор, който е в абсолютна вреда за България така, че да Не е за Президент.

    19:26 10.05.2026

  • 21 Артилерист

    10 0 Отговор
    Бъчварова беше секретарка и на мутрата Борисов. Сега за "Гюров президент" остава да питат и старата седесарка Нейнски. Изобщо използват новата дъвка Гюров, щото всички в ГЕРБ и Подмяната са предъвкани...

    19:30 10.05.2026

  • 22 Хихи

    9 0 Отговор
    Може да победи само ако вице му е .... Емили Тротинетката..,.. Толкова много. Тротинетки има в София

    19:32 10.05.2026

  • 23 хохохох

    7 0 Отговор
    Лама Гюро става единствено за Прецедент. Горките, немат хора, банката им с кадри е бомбардирал компот...

    19:32 10.05.2026

  • 24 Хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "А КОЙ ЩЕ ГЛАСУВА":

    Всички тротинетки в София

    Коментиран от #28

    19:33 10.05.2026

  • 25 Перо

    3 0 Отговор
    Да номинират Гюров, означава да искат Йотова за Президент!

    19:56 10.05.2026

  • 26 Искаме

    0 3 Отговор
    Гюро за Президент !

    Коментиран от #29

    19:57 10.05.2026

  • 27 Смях в залата, представлението свърши

    4 0 Отговор
    ПП ДБ щели да борят инфлацията и цените, Гюро щял да го бъде президент - АБЕ ДНЕСКА ДА НЕ Е ДЕН НА ВИЦОВЕТЕ, БЕ?

    20:00 10.05.2026

  • 28 Може да гласувам

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хихи":

    За Гюро! Ама за Гюро кюмюро! По ще свърши някаква работа!

    20:02 10.05.2026

  • 29 Или пък

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Искаме":

    Пациент!

    20:05 10.05.2026

  • 30 По-добре потърсете нещо различно от Гюро

    2 0 Отговор
    Откъде идва логичността? Кое му логичното? А-а, Бъчварова го е изтропала? И още Неински? Другаде е логиката, ама тя не е за умовете на тези две компроментирани дропли, които предлагат мъжки вариант на леля Цачева.

    20:06 10.05.2026

  • 31 Пррл

    0 0 Отговор
    Ще го избирем

    20:09 10.05.2026

  • 32 ГЮРОВ НЕ СТАВА

    2 0 Отговор
    И ЗА ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ - ПЪК И Е МНОГО ГЪРЧАВ ГРОЗЕН И С КРИВА ГЛАВА ! ТЪП Е КАТО ЗАДНИК !

    20:19 10.05.2026

  • 33 Пепеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Няма толкова нагли и безпардонни безродници като петроханци ...

    20:19 10.05.2026

  • 34 ГЮРОВЦИ КОЛКОТО ЩЕШ

    1 0 Отговор
    У ФИЛИПОВЦИ ФАКАЛИТЕТО И СТОЛИПИНОВО ! ДАЖЕ СА ДОСТА ПО ХУБАВИ ОТ ТОЯ РАЙБЕР !

    20:22 10.05.2026

  • 35 предположение

    2 0 Отговор
    Предложете Гюров за президент и Нейнски за вице. Тя май си прави устата и се надява. Тези двамката в комплект ще задминат печалния резултат на Цачева. Ще падне голям смях и бъзици.

    20:23 10.05.2026

  • 36 ВЕЧЕ ИМАХМЕ ПРЕЦЕДЕНТ КАТО ГЮРОВ

    2 0 Отговор
    НЯМА КАК ДА ЗАБРАВИМЕ ЧЕХЛЬО , ТОЯ БОКЛУК Е СЪЩИЯ !

    20:24 10.05.2026

