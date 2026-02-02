Шефът на софийския затвор предлага Брендо да бъде пуснат предсрочно

Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор, да бъде освободен предсрочно, съобщи "Евроком".
От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха , че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна. Евелин Банев-Бредно се предаде доброволно рано сутринта на 24 юни 2024 г. Тогава с него беше и адвокат.
Брендо беше обявен за международно издирване, понеже е осъден за пране на пари от наркотрафик, като има присъди в Румъния, България и Италия.
Евелин Банев-Брендо се издирва официално от 10 май 2018 г., след като две седмици по-рано Върховният касационен съд в България окончателно го призна за виновен в пране на пари от наркотрафик и го наказа с 6 г. затвор. Брендо обаче вече беше избягал. Преди това в Румъния го признаха за виновен за наркотрафик с наказание 10 години. После го осъдиха и на 20 г. затвор в Италия по делото "Кокаинови крале", отново за същото престъпление.
През 2012 г. Брендо беше задържан у нас и изпратен в Милано, но го върнаха, защото първото му дело, тогава все още висящо, беше в България. То приключи последно от трите. Докато чакаше решението, Брендо беше с мярка подписка и забрана да напуска страната. Това не му попречи да избяга и да започне 6- годишното му издирване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бъде пуснат предсрочно
15:17 02.02.2026
2 честен ционист
15:18 02.02.2026
3 Учуден
Коментиран от #4, #6
15:22 02.02.2026
4 Как е излежал половина присъда
До коментар #3 от "Учуден":амче мичето щом казва а и компетентните органи смятат правилно
когато подсъдим кихне от усърдие
15:25 02.02.2026
5 Зеленски
15:26 02.02.2026
6 хъхъ
До коментар #3 от "Учуден":Според кривосъдието ви, периода в който го издирват след влязла в сила присъда се зачита за...излежаване...
15:26 02.02.2026
7 Гост
15:27 02.02.2026
8 Сила
15:28 02.02.2026
9 9689
15:29 02.02.2026
10 ?????
15:30 02.02.2026
11 УСА боклук
15:30 02.02.2026
12 Престъпници се подиграват с държавата
Шефът на затвора - от канцеларията си да премине в единична килия.
15:30 02.02.2026
13 Кукера
15:30 02.02.2026
14 Дааа,
15:32 02.02.2026
15 Гедер
15:34 02.02.2026
16 съгурно
15:35 02.02.2026
17 Пипи
15:37 02.02.2026