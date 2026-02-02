Новини
2 Февруари, 2026

Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна

Шефът на софийския затвор предлага Брендо да бъде пуснат предсрочно - 1
Мария Атанасова

Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор, да бъде освободен предсрочно, съобщи "Евроком".

От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха , че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна. Евелин Банев-Бредно се предаде доброволно рано сутринта на 24 юни 2024 г. Тогава с него беше и адвокат.

Брендо беше обявен за международно издирване, понеже е осъден за пране на пари от наркотрафик, като има присъди в Румъния, България и Италия.

Евелин Банев-Брендо се издирва официално от 10 май 2018 г., след като две седмици по-рано Върховният касационен съд в България окончателно го призна за виновен в пране на пари от наркотрафик и го наказа с 6 г. затвор. Брендо обаче вече беше избягал. Преди това в Румъния го признаха за виновен за наркотрафик с наказание 10 години. После го осъдиха и на 20 г. затвор в Италия по делото "Кокаинови крале", отново за същото престъпление.

През 2012 г. Брендо беше задържан у нас и изпратен в Милано, но го върнаха, защото първото му дело, тогава все още висящо, беше в България. То приключи последно от трите. Докато чакаше решението, Брендо беше с мярка подписка и забрана да напуска страната. Това не му попречи да избяга и да започне 6- годишното му издирване.


  • 1 да бъде пуснат предсрочно

    18 1 Отговор
    и да осъди държавата за неправомерно задържане

    15:17 02.02.2026

  • 2 честен ционист

    15 17 Отговор
    Пуснете го за изборите, да го направят министър на химическата промишленост.

    15:18 02.02.2026

  • 3 Учуден

    19 0 Отговор
    Как е излежал половина присъда, като се предава на 24 юни 2024 г.?

    Коментиран от #4, #6

    15:22 02.02.2026

  • 4 Как е излежал половина присъда

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    амче мичето щом казва а и компетентните органи смятат правилно
    когато подсъдим кихне от усърдие

    15:25 02.02.2026

  • 5 Зеленски

    6 0 Отговор
    Имам нужда от Брендо спешно.

    15:26 02.02.2026

  • 6 хъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Според кривосъдието ви, периода в който го издирват след влязла в сила присъда се зачита за...излежаване...

    15:26 02.02.2026

  • 7 Гост

    9 0 Отговор
    Добър подкуп е получил шефчето...

    15:27 02.02.2026

  • 8 Сила

    8 0 Отговор
    Лично на мене ми е неудобно и ме е срам от това "предложение " на шефа на затвора... За него не знам , но аз се чувствам неловко меко казано ...

    15:28 02.02.2026

  • 9 9689

    5 0 Отговор
    Брово шефе,с колко забогатя?

    15:29 02.02.2026

  • 10 ?????

    5 0 Отговор
    Тия май са променили и математическите закони само и само да го пуснат.

    15:30 02.02.2026

  • 11 УСА боклук

    5 0 Отговор
    Той обещал да не прави повече така

    15:30 02.02.2026

  • 12 Престъпници се подиграват с държавата

    7 0 Отговор
    Най-добре е да се разследват връзките на шефа на софийския затвор с Брендо и евентуално с други престъпници.

    Шефът на затвора - от канцеларията си да премине в единична килия.

    15:30 02.02.2026

  • 13 Кукера

    5 0 Отговор
    Да се разменят с началника на затвора!

    15:30 02.02.2026

  • 14 Дааа,

    3 0 Отговор
    Издирван в три държави за наркотрафик, като е редно да лежи доживот, ние да го пуснем след две годинки??? По предложение на началник на затвор???? Омерзение и гнусота!

    15:32 02.02.2026

  • 15 Гедер

    3 0 Отговор
    И,пратете го тогава в Италия да си излежи 20те години дадени му от италианския съд. Явно след присъдата в Италия всичко е било схема уж се крие пък присъдата му в България която е най малка тече . После уж се предава за да лежи само една година . Двамата Дебели стоят зад него и му правят чадър.

    15:34 02.02.2026

  • 16 съгурно

    2 0 Отговор
    В другият парламент ще е депутат!

    15:35 02.02.2026

  • 17 Пипи

    1 0 Отговор
    Напишете му името на този "началник", та и идните поколения да знаят що за из........ е бил. Да го напомнят и на децата и на внуците му.

    15:37 02.02.2026

