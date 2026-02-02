Важните новини във ФАКТИ на 02.02.2026 г.

Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България

Трудно се преценява кога да се отиде на избори. Протестите много трудно свалят правителства. Сега малко изкуствено се получи всичко – влизаме в еврозоната и пада правителството. Протестът не свали протеста, касае се за политическа криза. Определени влиятелни сили се намесиха чрез Румен Радев. Бойко Борисов разбра, че ситуацията се променя и последва оставката на кабинета. Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в предаването „Още от деня“ по БНТ.

АПИ за катастрофата със загинал лекар: Не е имало условия за образуване на „черен лед“

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени и проходими при зимни условия, въпреки отрицателните температури и усложнената метеорологична обстановка в страната. Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на Дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ в "Интервюто" по бТВ.

Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе

Фалшива заповед на заместник-кмета на Русе Никола Лазаров се разпространява в социалните мрежи и в училищни вайбър групи. Според нея 3 февруари – вторник – е неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината. Според фалшивия документ учениците се връщат в класните стая в сряда.

Мъж нападна полицай пред историческата сграда на Народното събрание в София

Парите по 77% от клиничните пътеки не покриват реалната стойност на дейностите

Изплащаните суми по 207 или 77% от клиничните пътеки в страната в момента не покриват справедливата стойност на разписаните в тях дейности. Това става ясно от проучване на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), цитирано от Българския лекарски съюз (БЛС). То е представено от икономистите Аркади Шарков и Стоян Панчев на пресконференция в съсловната организация, уточни news.bg.

Деца пострадаха при катастрофа в Ямболско

Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево.

МОСВ: Плажът край Варна е почистен от нефтопродукти

След проверка за замърсяване с нефтопродукти плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен, съобщиха от МОСВ.

Борислав Гуцанов ще се кандидатира за лидер на БСП

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП. В пазарджишкото село Главиница той заяви, че партията трябва да се върне към своите леви корени. По думите му предстоящият Конгрес има ключова роля за избора на председател, който да изведе социалистите от кризата и да върне доверието към Столетницата.

БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията

Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП, съобщи общинският и областен председател на социалистите в старата столица Михаил Михалев.

Доц. Буруджиева: Радев не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него

БСП се изправя пред пореден драматичен конгрес в момент на дълбока вътрешна криза, липса на ясно лидерство и отлив на доверие сред традиционния си електорат. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в студиото на „Денят на живо“ по Nova News, като очерта ключовите проблеми пред партията и възможната миграция на избиратели към бъдещия политически проект на досегашния президент Румен Радев.

„БСП не може да се обедини от избора на лидер, защото в този момент битката е кой ще реди листите и кой ще бъде отпред“, подчерта Буруджиева. "Тримата основни претенденти - Крум Зарков, Габриел Вълков и социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, олицетворяват различни вътрешнопартийни тенденции, но нито един от тях не носи ясно ново ляво послание", смята политологът.

Буруджиева припомни, че исторически БСП винаги излиза отслабена от участие във властта, а вътрешнопартийните сблъсъци се оказват „по-унищожителни от опозиционния натиск“. Според нея проблемът не е само персонален, а и съдържателен - БСП е престанала да предлага последователни леви политики и да бъде разпознаваем защитник на социални каузи.

Павела Митова: Липсата на стабилeн кабинет струва на България 2,5 млрд. евро по ПВУ

Липсата на стабилно правителство струва на България 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова, коментирайки продължаващата политическа криза и провалените опити за съставяне на кабинет в предаването „Денят на живо” по Nova News. По думите ѝ тези средства са обвързани с конкретни реформи, които страната ни не успява да реализира заради нестабилността и честата смяна на управления.

Митова коментира и консултациите при президента Илияна Йотова. Тя подчерта, че в настоящата ситуация има споделена отговорност. Според нея вината е резултат от „кашата с промените в Конституцията“ и т.нар. „домова книга“. Тя посочи, че отговорност носят както Йотова, така и политическите сили, участвали в изготвянето и приемането на спорните конституционни промени.

Арман Бабикян: Номинацията на Йотова за президент от БСП по-скоро ще ѝ навреди

От новите политически реалности в страната най-потърпевши са БСП. Те извършват спасителни действия. Аз не ги коря, че няма кого да издигнат. Трябва да има силна лява партия в България, но тя ще бъде издигната от друг. Това заяви пиар експертът Диана Дамянова в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитирана от novini.bg.

БСП са в много трудна ситуация. Тя трябва да измислят нов наратив, за пред своите избиратели. Каза анализаторът Слави Василев.

Васил Терзиев: София предлага решение на структурен проблем, застрашаващ 2232 места в детските ясли

„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

По думите му, когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца. Затова Столична община подготвя предложение за нормативни промени, с които яслите да преминат към системата на предучилищното образование. Това ще позволи по-гъвкави екипи и по-разумно разпределение на медицинските кадри там, където здравната грижа е най-необходима.

„Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.

В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което се изразява тревога от посоката на промените.

„Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодарим на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители. Считам за важно да се включа и лично. В писмото си към тях поех ангажимент диалогът да продължи – открито, с факти и с уважение към труда на хората в системата“, заяви още кметът на София.

Столична община не иска сградите, които се строят, да пустеят заради структурни ограничения. Затова стратегията „София - град на децата: Първите 7“ е отговорът на общината към натрупаните предизвикателства в системата.

„Медицинските сестри са неизменна част от този подход. С техния опит и грижа те ще продължат да бъдат на първа линия всеки ден - там, където децата и семействата имат най-голяма нужда от тях“, подчерта Васил Терзиев.

Евростат: 16% от българите живеят без адекватно отопление

Делът на българите, които не са могли адекватно да отопляват домовете си през 2025 г., е намалял до 16,1 процента или с 2,9 процентни пункта под равнището от 2024 година. Това отчита европейската статистическа агенция Евростат.

"Възраждане" няма да отиде на консултациите при президента Йотова

Председателят на "Възраждане" категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президента Илияна Йотова.

Емануил Йорданов: Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политиката

Това, което го нямаше и нямаше смисъл, си отиде. Това зави пред БНР адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи, във връзка със закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Димитър Ганев: Изборът на служебен премиер е ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от партийна мрежа

"Изборът на служебен премиер е доста ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от определена партийна мрежа".

Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско

Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията в крайморския град.

Шефът на софийския затвор предлага Брендо да бъде пуснат предсрочно

Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор, да бъде освободен предсрочно, съобщи "Евроком".

Политолог: Вододелът Изток-Запад е проблем за Радев

От 1997 г. насам участието на президенти в парламентарни избори неизменно предизвиква въпроса какви поуки носи историята — и какво прави случая с президента Румен Радев различен.

„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско

Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.

Силви Кирилов: Стартът на строежа на Националната детска болница в София се отлага за втората половина на 2026 г.

Стартът на строежа на Националната детска болница се отлага за втората половина на 2026 г. Всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция. Това заявява здравният министър в оставка Силви Кирилов в отговор на въпрос от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов, съобщават от "Фокус.

Подготвят промени в Търговския закон

Предложенията за модернизация на търговското право, с които да се гарантира конкурентоспособност на българската икономика и защита на българските и чуждестранни инвеститори бяха обсъдени от работната група, сформирана от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Срещите на "Дондуков" 2 започват от утре- 3 февруари, информират от Нова телевизия.

Първо държавният глава ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях започва в 11 часа. След това в Президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". Те ще разговарят с Йотова в 13.30 часа, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма

Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма, той все още е подуправител на БНБ. Гюров обаче е в неплатен отпуск и е отстранен от осъществяване на функциите си с решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. Има висящ спор във Върховния административен съд, свързан с обжалване на това решение. В решението на УС пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и че не е поискал разрешение да участва в ръководствата на НПО-та. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това на две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че той има нещо, което иска да скрие, просто е пропуснал. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.