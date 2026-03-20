Новини
България »
Надежда за най-тежките сърдечни пациенти и как нов метод променя лечението! Д-р Александър Александров пред ФАКТИ

20 Март, 2026 09:00 783 1

  • александър александров-
  • кардиолог-
  • нов метод-
  • сърце-
  • сърдечни проблеми-
  • пациенти

Българската медицина в кардиологията вече предлага решения на световно ниво, казва медикът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В Националната кардиологична болница (НКБ) беше постигнат значим технологичен и научен пробив в българската медицина. За първи път у нас екип по инвазивна кардиология успешно комбинира две от най-модерните технологии за лечение на тежко калцирани коронарни артерии – ротационна и орбитална атеректомия, извършени под прецизния контрол на оптична кохерентна томография. Новият подход позволява лечение на пациенти, които доскоро се смятаха за почти нелечими по инвазивен път. Пред ФАКТИ говори д-р Александър Александров, началник на Отделението по инвазивна кардиология в НКБ.

- Д-р Александров, в Националната кардиологична болница беше извършена първата у нас комбинирана процедура с ротационна и орбитална атеректомия. Какво прави този метод толкова значим за българската кардиология?
- Случаят е технологичен и научен пробив. За първи път в България успяхме да обединим двете най-мощни технологии за механично справяне с калция в една процедура, при това под прецизен визуален контрол. Досега разполагахме с тези методи поотделно, но комбинирането им „затваря кръга“ и ни позволява да лекуваме пациенти, които доскоро се считаха за нелечими по инвазивен път. Това е ясен сигнал, че българската медицина в кардиологията вече предлага решения на световно ниво.

- Какви са основните предизвикателства при лечението на пациенти с тежко калцирани коронарни артерии и защо стандартните методи често се оказват недостатъчни?
- Тежкото калциране превръща артериите в „каменни тръби“. При такива условия стандартните балони, които използваме за разширяване, често се пукат или не успяват да се разгърнат равномерно. Ако поставим стент в такава среда, той няма да прилепне добре към стената, което е предпоставка за сериозни усложнения като повторно запушване или тромбоза. Калцият е най-големият враг на стента и стандартната медицина често е безсилна пред него.


- Как точно работят двете технологии – ротационната и орбиталната атеректомия – и по какъв начин се допълват взаимно по време на процедурата?
- Представете си фино „изпиляване“ на камък. Ротационната атеректомия използва диамантен накрайник, който се върти с до 180 000 оборота в минута, пробивайки тунел през най-твърдите запушвания. Орбиталната атеректомия пък използва центробежна сила – нейният накрайник се движи по елипса (орбита), което позволява да обработим съда в по-голяма дълбочина и да отстраним калция от по-широки участъци. Двете технологии се допълват идеално: ротационната отваря пътя, а орбиталната подготвя леглото на стента по-дълбоко в стената.

- Каква е ролята на оптичната кохерентна томография (OCT) по време на интервенцията и как тя помага за по-голяма прецизност и безопасност?
- Оптичната кохерентна томография е нашият „микроскоп“ вътре в тялото. С нея ние не просто правим рентгенова снимка, а

виждаме 3D изображение на вътрешността на съда с резолюция до микрони.

ОСТ ни позволява да измерим точно дебелината на калциевата плака, да решим къде точно да приложим атеректомията и накрая да се уверим, че стентът е разгърнат перфектно до милиметър. Това свежда риска от грешки до минимум и гарантира сигурност за пациента.

- За какви пациенти е подходящ този комбиниран подход и може ли той да бъде алтернатива на отворената сърдечна хирургия?
- Подходът е изключително подходящ за възрастни пациенти, диабетици и хора с хронични бъбречни заболявания, при които калцинозата е най-тежка. Често тези пациенти са твърде рискови за тежка отворена операция. За тях нашият метод е „спасителен пояс“ – извършваме процедурата през малка дупчица на китката, а възстановяването е изключително бързо.

- Колко сложна и рискова е подобна процедура и каква подготовка изисква от екипа по инвазивна кардиология?
- Това е висш пилотаж - „Формула 1“ в нашата професия. Процедурата изисква изключителна концентрация и технически умения. Всяко движение трябва да е прецизно до милиметър, за да се избегне рискът от перфорация на съда. Екипът в НКБ преминава през дългогодишни обучения и международни специализации, за да работи синхронно. Тук не става въпрос само за техника, а за опит и клинична интуиция.

- Означава ли този успех, че българската инвазивна кардиология вече разполага с технологиите и експертизата, сравними със световните медицински центрове?
- Категорично да. Този случай доказва, че в България, и в частност в НКБ, работим по същите протоколи и със същата апаратура, както в най-добрите клиники в Германия или САЩ. Вече няма нужда българският пациент да търси помощ в чужбина за най-сложните сърдечни проблеми – те могат да бъдат решени тук, на място.

- Какви са следващите стъпки – ще може ли тази иновативна процедура да се прилага по-широко и за повече пациенти в България?
- Нашата цел е тази процедура да не бъде изключение, а стандарт за най-сложните случаи. Продължаваме да обучаваме млади колеги и да разширяваме приложението на вътре-съдовата образна диагностика (ОСТ). Иновациите в НКБ винаги са били насочени към това да правим медицината по-безопасна и по-достъпна за българските пациенти.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Надежда за най-тежките сърдечни ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ пациенти ....

    09:19 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове