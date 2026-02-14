Проф. Марчев: Любовта е най-доброто хапче за здраве

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В деня на Свети Валентин и Трифон Зарезан, кардиологът проф. Сотир Марчев гостува в предаването „Събуди се“ по Нова тв, за да анализира връзката между емоциите, науката и физическото здраве. В разговора той разкри как любовта влияе на човешкия организъм и защо социалната подкрепа е от решаващо значение за дълголетието.

Проф. Марчев поясни, че макар сърцето да е символ на любовта, процесът започва в мозъка. „Когато се влюбим, хипоталамусът отделя адреналин и норадреналин, което води до разтупкване на сърцето“, обясни той. Според него науката потвърждава съществуването на любовта от пръв поглед, тъй като хората са способни да се ориентират за човека срещу себе си за по-малко от 7 секунди. Това привличане не е само физическо, а е свързано с откриването на споделен светоглед и субективен свят.

Колко пъти се влюбваме?

Кардиологът цитира научна статистика, обхващаща над 10 000 анкетирани лица. Данните показват, че средностатистически хората се влюбват страстно два пъти в живота си. Проучването разкрива още, че 14% от хората никога не са изпитвали това чувство, докато 8% твърдят, че са се влюбвали четири или повече пъти.

„Любовта, приятелството и близките социални контакти имат огромно значение за това дали ще се разболеем от сърдечносъдово заболяване и дали ще оцелеем след него“, подчерта проф. Марчев. Той даде пример с практиката в болниците, където задължителен въпрос при изписване на пациент с инфаркт е: „Има ли кой да ви вземе?“.

Кардиологът отбеляза интересна разлика между половете - при мъжете най-честата подкрепа идва от съпругата, дъщерята или майката, които често са инициатори на профилактичните прегледи. При жените водеща е подкрепата от приятелки, сестри или дъщери. Проф. Марчев предупреди, че токсичните взаимоотношения и хроничният стрес имат обратен ефект и влошават здравето.

Генетика, памет и хранене

В контекста на Голямата задушница, проф. Марчев цитира Алберт Айнщайн, според когото идеята, че сме отделни индивиди, е „оптическа илюзия“. „Ние всъщност сме един автобус, в който пътуват всички наши предци“, каза кардиологът. Той обясни, че освен гените чрез ДНК, ние приемаме и екстремните емоции на предците си чрез РНК молекулите. Според него единствено любовта е способна да „изтрие“ натрупаните в подсъзнанието травми от минали поколения.

Накрая професорът сподели и актуални медицински препоръки за храненето. Той посочи, че новите научни доказателства определят пълномаслените млека като по-полезни от обезмаслените. Също така отбеляза, че яйцата са отлична закуска, тъй като холестеролът в храната има слаба връзка с нивата на холестерол в кръвта.