Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони

"Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на “Алкомет“ в Шумен". Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ", допълни още Борисов. И подчерта:

"България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони."