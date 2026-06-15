Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони

"Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на “Алкомет“ в Шумен". Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ", допълни още Борисов. И подчерта:
"България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #23, #62
11:15 15.06.2026
2 ккк
11:17 15.06.2026
3 Марш от тука
11:19 15.06.2026
4 ТУЛУП ДО ТУЛУПА
11:20 15.06.2026
5 Почва строене
11:21 15.06.2026
6 Политиците сте силни само на приказките
11:22 15.06.2026
7 питам
11:23 15.06.2026
8 оня с коня
Построи магистрала по която като караш винаги го споменаваш с ругатни!
11:23 15.06.2026
9 Време е!
11:24 15.06.2026
10 Кочо
- Господ, Борисов! Критикувате новите управляващи, че ще теглят над 3 млрд нов заем, а вие миналата година изтеглихте 18 милиарда!?
- Не съм ги изтеглил аз!
- А кой!?
- Някакъв Росен Желязков ги изтеглил! Не го познавам! И Влади Горанов не познавам, никой не познавам! Когато съм премиер, тогава ще ме питате! Аз само вкарах България в семейството на богатите! Еврозоната! Питайте ме за Боташ!
- Боташ!? Кой е по голям приятел на Ердоган - Вие или господин Радев!?
- Аз, разбира се!
11:24 15.06.2026
11 Кой беше Бойко Борисов?
Коментиран от #30
11:25 15.06.2026
12 Да да ама НЕ
Коментиран от #18
11:25 15.06.2026
13 За Пандиза
11:26 15.06.2026
14 Иван
Коментиран от #22
11:27 15.06.2026
15 Абе ти ли ще ни говориш за Икономкка?
Коментиран от #70
11:27 15.06.2026
16 Машала
11:28 15.06.2026
17 Той
11:28 15.06.2026
18 Кочо
До коментар #12 от "Да да ама НЕ":Опростачиха електората! Никой не иска да работи! Научиха го на телк, програма за айляци и европейска измама! Затова има групи от калашници, близките им на социални, а те настанени общинско жилище! Поради липса на завивки се завиват с банкноти. На последните избори гласуваха май за друг кон, че този се преумори от работа без да спи! И понеже няма кой да работи, Тошко и бизнеса доставят сервитьори и доктори от Непал и Узбекистан!
11:30 15.06.2026
19 идиоти вън
11:30 15.06.2026
20 Питане
Като го знаеш, защо не го направи ???
11:31 15.06.2026
21 Сандо
11:32 15.06.2026
22 Хе-хе
До коментар #14 от "Иван":На 40 - тия ден от правителството на Радев, съгласно църковните правила, обяви, че му дава 100 дни толеранс и тогава ще го свали!
11:32 15.06.2026
23 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "1488":Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
Коментиран от #42, #64
11:32 15.06.2026
24 д-р Дулитъл
11:35 15.06.2026
25 морския
11:35 15.06.2026
26 Джен Зи
Коментиран от #52
11:39 15.06.2026
27 Иван
11:40 15.06.2026
28 Анонимен
11:46 15.06.2026
29 Механик
Лично ти в началото на кариерата си като мин. председател на дна сбирка пред вои хора бе казал, че ще направиш всичко възможно да се закрие всеки малък и среден бизнес или начинание и ще оставиш да се развива само най-едрия капитал. Ти може да си забравил, но ние не сме. А и хората пред които го каза това са живи още.
11:46 15.06.2026
30 Ти да видиш
До коментар #11 от "Кой беше Бойко Борисов?":Ще се сетиш, след 2 месеца, след като разбереш "прогресистите" на какво са способни. Имам чувството, че ППДБ-лите са по-малкото зло и от Мунчовците.
;)
Коментиран от #40
11:47 15.06.2026
31 ОлятО тялО
Дано не се обиди ! Съжалявам.......
11:47 15.06.2026
32 гражданин на републиката
11:51 15.06.2026
33 Ами
11:51 15.06.2026
34 Това ОПГ
Тоя и СИЛаджийската му шайка бял ден не трябва да видят
11:51 15.06.2026
35 Тъкмо се бяхме зарадвали!
Но явно се е посъвзел и пак надигна глава и взе да ръси типичните си ,,умнотии"...!
11:52 15.06.2026
36 Боташа или ботуша на терора
11:53 15.06.2026
37 Бойко Българоубиец
11:53 15.06.2026
38 Не на факти
11:53 15.06.2026
39 бай Кольо
11:54 15.06.2026
40 А аз имам чувството,че...
До коментар #30 от "Ти да видиш":...Ти си водил Прайда в София...!
Коментиран от #75
11:54 15.06.2026
41 Монев
Коментиран от #58, #59
11:55 15.06.2026
42 Хихи
До коментар #23 от "ПРИПОМНЯНЕ":освен всичко " построено" , спря АЕЦ Белене, Южен поток , напояването на 70 процента от България/ извадиха помпите и тръбите с Харизанов/ и стопи България с около един милион души...
11:56 15.06.2026
43 гост
11:56 15.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хасан двата у..
11:57 15.06.2026
46 Оз. Ген.Румянцев
11:57 15.06.2026
47 бойко
11:58 15.06.2026
48 Гласове от зайчарника в Банкя
11:58 15.06.2026
49 гост
11:59 15.06.2026
50 Само приказва
11:59 15.06.2026
51 шепот на ушенце
12:00 15.06.2026
52 Дън Си
До коментар #26 от "Джен Зи":От Банкянският,от Банкянският...!
12:02 15.06.2026
53 строител
Коментиран от #61
12:02 15.06.2026
54 Посетил на път към морето
12:03 15.06.2026
55 Григор
А иначе на снимката го раздаваш голям пич. Ако имаше шампионат по наглост щеше да си №1. Размазали са те на изборите, а сега имаш сурат да говориш!
12:03 15.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Анонимен
12:05 15.06.2026
58 Джак Спароу
До коментар #41 от "Монев":Дори слънцето не свети по-силно от неповторимия и вездесъщ Генерал Бойко Борисов -повелителят на ветровете, огъня, водата и другите сили на Земята. Сега цялото народонаселение го чакаме да ни поведе в борбата против омразния Зелен Чорап.Ще бъдем наредени зад него,зад шланга който държи и не е оставял повече от 40 години.Най-хрсбрият пожарникар на Републиката.Слънцето което огрява в домовете ни.Да му е честит рожденния ден!
12:06 15.06.2026
59 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #41 от "Монев":Само дето, в бързината си пропуснал кавичките!
12:06 15.06.2026
60 Пеню
12:07 15.06.2026
61 я покажи
До коментар #53 от "строител":Какво построи Кирил Петков? Какво построи Асен Василев? Какво построи Денков? А генерал Атанасов? Какво построи Румен Радев? А какво построи Волен Сидеров? А Копейкин?
ВСИЧКИТЕ се возят по скапаните магистрали на Борисов, а го плюят без да са построили и толкова.
12:09 15.06.2026
62 Григор
До коментар #1 от "1488":Леко уточнение за "тръбата на Путин".
Ето данните за миналата година, които съобщи в парламента енергийният министър. За 2025 година печалбата от транзита на газ по тръбопровода "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са били едва 5 милиона евро. Вкусно нали?Можем да получаваме още по-големи приходи, ако обемите се увеличат. Едни идиоти обаче атакуват компресорните станции на руска територия и искат да ни оставят без този приход. Тъй че когато говориш за "тръбата на Путин" е добре и да мислиш с главата, а не със задните части.
12:10 15.06.2026
63 На БАБА фърчилото
Вижте многобройните кръпки , стотиците пукнатини , неравностите , пропадания , дупки. Вижте колко участъци се ремонтират и сами ще разберете как може да се хвалиш с това си геройство !
12:11 15.06.2026
64 Мнение
До коментар #23 от "ПРИПОМНЯНЕ":Вярвате ли си и на сричка от написаното???
Кое точно е построено от Бойко през 21ви век???
Малко счупени магистрали (които стават на вълни и на дупки още преди откриването, да не говорим какво се случва с тях в последствие), някоя и друга преасфалтирана отсечка (тук таме) и огромно количество бетонни комплекси, които кметовете му разрешиха в големите градове, които комплекси са по-зле и от гета в страни от 3я свят!!!
Като всичко това му върви на Бойко с огромно количество кражби, пачки, кюлчета, сакове с кинти изнасяни в чужбина и т.н.!
Бойко влезе в еврозоната много преди България!
Чекмеджето му бе пълно с пачки от евраци с номинал по 500!
Ами за скандалите с Боко???
Нещо за мис бикини да кажете?!
Като е толкова невинен да даде днк, което да се сравни с това на детето?!
БОКО Е ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАЕДНО С ДПС, БСП И ППДБ!
МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА ВЛИЗАТ ТЕЗИ ПО ЗАТВОРИТЕ!!!
Коментиран от #66, #67, #68
12:11 15.06.2026
65 ДАСКАЛ ГЕНЧО
СЕГА МОЖЕ ЕДИНСТВЕНО ДА СЛУШАШ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ, КОРУПЦИЯТА, СПРЕНИТЕ ДЕЛА, СТРОЕЖИТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.
Г-Н БОРИСОВ, време е за пенсия и да си гледате внуците и цветята в Банкя. Време е да разпускате седянката от пенсионери и провалили се министри, политици и други личности които ги пази имунитета.
ДОВИЖДАНЕ И СБОГОМ.
12:12 15.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 АПЕЛ
Коментиран от #80
12:17 15.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Късе са създадените от теб
12:18 15.06.2026
72 Бръм
- чий е този завод? Отговор от ЦвЦв:
- Ами твой е!
Мине се не мине. А тая фабрика чия? - пита ББ.
Ами моя е! - отговорил ЦвЦв.
А онова предприятие там?- пита ББ.
Твое е! - отговаря ЦвЦв.
И така движат си се и се питат, кое мое, кое твое. По едно време ББ ревнал:
- А бре, в таз държава само ний ли работим?
12:19 15.06.2026
73 бай тикван чекмеджаров
12:22 15.06.2026
74 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
12:22 15.06.2026
75 Ти да видиш
До коментар #40 от "А аз имам чувството,че...":Ами, в грешка си. Някой ПП-раст или ДБ-ил като теб ще да е бил.
12:24 15.06.2026
76 хаха
12:26 15.06.2026
77 голем смех
ВСИЧКИТЕ се возят по скапаните магистрали на Борисов, а го плюят без да са построили и толкова.
12:29 15.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Макробиолог
12:31 15.06.2026
80 Тежка и лека промишленост
До коментар #69 от "АПЕЛ":Дори двойджиите през соца за Шумен знаеха Мадара Шумен. Ти питай сега в Шумен има ли българско производство? Защото и Бочко и Пуфис са все турски, винаги съм се съмнявал, че ги произвеждат тук, а не ги опаковат само.
12:32 15.06.2026
81 Димитров2
12:35 15.06.2026