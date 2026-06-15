Новини
България »
Шумен »
Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони

Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони

15 Юни, 2026 11:05 1 339 81

  • бойко борисов-
  • силна икономика-
  • приказки-
  • предприятия-
  • перспектива

"Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на “Алкомет“ в Шумен", написа в социалната мрежа лидерът на ГЕРБ

Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на “Алкомет“ в Шумен". Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ", допълни още Борисов. И подчерта:

"България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони."


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    68 6 Отговор
    ти за 19 г освен трьба на путин до сьрбия с наште пари друго построи ли ??

    Коментиран от #23, #62

    11:15 15.06.2026

  • 2 ккк

    62 4 Отговор
    ама те тези производства започнаха да бягат още при Боката , тук им е скъпо и корупцията не е малка и доста избягаха и ще бягат

    11:17 15.06.2026

  • 3 Марш от тука

    64 2 Отговор
    Тулуп

    11:19 15.06.2026

  • 4 ТУЛУП ДО ТУЛУПА

    38 3 Отговор
    Тва е ТЪРСКИ завод.И В КАРДАЖАЛИ ИМА ТАКЪВ ДЕТО ЧИСТАЧКАТА ЗИМА ДВЕ Х. ЕВРА... ИЗБИРАТЕЛНО ЗАВОДИТЕ ПОСТРОЕНИ В ТУРСКО ГОВОРЯЩИ РЕГИОНИ ЗЕМАТ ОГРОООМНИ ЗАПЛАТИ С 99 ПРОЦЕНТА ТУРЦИ И СГАНИ РАБОТНИЦИ......

    11:20 15.06.2026

  • 5 Почва строене

    22 7 Отговор
    Добре че беше Радев иначе досега нищо да не беше строено

    11:21 15.06.2026

  • 6 Политиците сте силни само на приказките

    56 3 Отговор
    Докато управлявахте, населението на България намаля с 800 000 души.

    11:22 15.06.2026

  • 7 питам

    54 3 Отговор
    А, банкянската мутра колко предприятия построи???

    11:23 15.06.2026

  • 8 оня с коня

    43 3 Отговор
    Що рИвете.
    Построи магистрала по която като караш винаги го споменаваш с ругатни!

    11:23 15.06.2026

  • 9 Време е!

    40 1 Отговор
    Време е за дълго да влезе в ЦСЗ!

    11:24 15.06.2026

  • 10 Кочо

    38 3 Отговор
    Диалог между репортер и г-н Борисов:
    - Господ, Борисов! Критикувате новите управляващи, че ще теглят над 3 млрд нов заем, а вие миналата година изтеглихте 18 милиарда!?
    - Не съм ги изтеглил аз!
    - А кой!?
    - Някакъв Росен Желязков ги изтеглил! Не го познавам! И Влади Горанов не познавам, никой не познавам! Когато съм премиер, тогава ще ме питате! Аз само вкарах България в семейството на богатите! Еврозоната! Питайте ме за Боташ!
    - Боташ!? Кой е по голям приятел на Ердоган - Вие или господин Радев!?
    - Аз, разбира се!

    11:24 15.06.2026

  • 11 Кой беше Бойко Борисов?

    32 1 Отговор
    Щото не го помня и защо трябва да ни интересува мнението му?

    Коментиран от #30

    11:25 15.06.2026

  • 12 Да да ама НЕ

    40 1 Отговор
    Борисов и Харизанов нарязаха напителни системи, съсипаха индустрията, окраднаха еврофондовете и сега има наглостта да се обажда. Кой си ти ве ?

    Коментиран от #18

    11:25 15.06.2026

  • 13 За Пандиза

    33 0 Отговор
    Имаше предостатъчно време да направиш поне малко. А само краде и ни загуби времето и живота.

    11:26 15.06.2026

  • 14 Иван

    31 0 Отговор
    Активирана безмозъчна ,параноична мутра. И акъли дава ...

    Коментиран от #22

    11:27 15.06.2026

  • 15 Абе ти ли ще ни говориш за Икономкка?

    42 1 Отговор
    За толкоз години власт какво построи? А каквко ,, занули"- окончателно?! Колко фирми наши и чужди прогони от България заради Рекет на местно и национално ниво! Да не говорим за селското стопанство-избитите животни, къщи за тъщи! Няма,, магария" в която Герб да не участваше

    Коментиран от #70

    11:27 15.06.2026

  • 16 Машала

    33 2 Отговор
    Браво Баце... Що бизнеси иззе и затри с Шишо. Най-умния икономист в страна си. За това след 20 години среден и малък бизнес не остана!

    11:28 15.06.2026

  • 17 Той

    26 0 Отговор
    Добре дошли на минимална работна заплата! Затова правят инвестиция , не заради друго.

    11:28 15.06.2026

  • 18 Кочо

    22 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да да ама НЕ":

    Опростачиха електората! Никой не иска да работи! Научиха го на телк, програма за айляци и европейска измама! Затова има групи от калашници, близките им на социални, а те настанени общинско жилище! Поради липса на завивки се завиват с банкноти. На последните избори гласуваха май за друг кон, че този се преумори от работа без да спи! И понеже няма кой да работи, Тошко и бизнеса доставят сервитьори и доктори от Непал и Узбекистан!

    11:30 15.06.2026

  • 19 идиоти вън

    25 2 Отговор
    ,,Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони" и чекмеджета не се пълнат с антикорупция, а с тарикатски далавери!!!!!

    11:30 15.06.2026

  • 20 Питане

    25 0 Отговор
    А бе, зайчар
    Като го знаеш, защо не го направи ???

    11:31 15.06.2026

  • 21 Сандо

    20 1 Отговор
    Когато си бил на власт и си просрал цяла една държава е най-добре да мълчиш.Затова Боко да си затваря мръсната лъжлива паст и да се надява,че ще се отърве без престой в държавно учреждение на държавен порцион.

    11:32 15.06.2026

  • 22 Хе-хе

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    На 40 - тия ден от правителството на Радев, съгласно църковните правила, обяви, че му дава 100 дни толеранс и тогава ще го свали!

    11:32 15.06.2026

  • 23 ПРИПОМНЯНЕ

    2 31 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    Коментиран от #42, #64

    11:32 15.06.2026

  • 24 д-р Дулитъл

    22 0 Отговор
    Челно на снимката виждам съвършен простак.

    11:35 15.06.2026

  • 25 морския

    16 0 Отговор
    акъл море - глава шамандура !

    11:35 15.06.2026

  • 26 Джен Зи

    15 0 Отговор
    Тези, на снимката, от кой пенсионерски клуб са?

    Коментиран от #52

    11:39 15.06.2026

  • 27 Иван

    15 0 Отговор
    Мутрата с параноидна шизофрения защо е на свобода ?

    11:40 15.06.2026

  • 28 Анонимен

    16 1 Отговор
    Като вземеш бизнеса на някой и го дадеш на твойте,чудна икономика жалко, че Тодор Живков те учи ама ти не сполучи.

    11:46 15.06.2026

  • 29 Механик

    11 0 Отговор
    Боце, ами ти бе, ти колко предприятия създаде за 20 години управление?
    Лично ти в началото на кариерата си като мин. председател на дна сбирка пред вои хора бе казал, че ще направиш всичко възможно да се закрие всеки малък и среден бизнес или начинание и ще оставиш да се развива само най-едрия капитал. Ти може да си забравил, но ние не сме. А и хората пред които го каза това са живи още.

    11:46 15.06.2026

  • 30 Ти да видиш

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Кой беше Бойко Борисов?":

    Ще се сетиш, след 2 месеца, след като разбереш "прогресистите" на какво са способни. Имам чувството, че ППДБ-лите са по-малкото зло и от Мунчовците.
    ;)

    Коментиран от #40

    11:47 15.06.2026

  • 31 ОлятО тялО

    11 1 Отговор
    Не знам за вас , но на мен този тип ми изглежда уникален ПРОСТак !
    Дано не се обиди ! Съжалявам.......

    11:47 15.06.2026

  • 32 гражданин на републиката

    2 11 Отговор
    Моят премиер ... е Бойко Борисов.

    11:51 15.06.2026

  • 33 Ами

    13 0 Отговор
    Буци/ Буда колко предприятия изпапка ?!

    11:51 15.06.2026

  • 34 Това ОПГ

    14 0 Отговор
    Още ли е на свобода??? Колко предприемачи изгониха от България и им откраднаха или унищожиха бизнеса!!!!

    Тоя и СИЛаджийската му шайка бял ден не трябва да видят

    11:51 15.06.2026

  • 35 Тъкмо се бяхме зарадвали!

    16 0 Отговор
    Че Бочко замлъкна след изборното си поражение...!
    Но явно се е посъвзел и пак надигна глава и взе да ръси типичните си ,,умнотии"...!

    11:52 15.06.2026

  • 36 Боташа или ботуша на терора

    6 3 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на най-големия престъпник бил някога в упрвланието!

    11:53 15.06.2026

  • 37 Бойко Българоубиец

    14 0 Отговор
    Аз затова по мое време закрих стотици заводи и рекетирах хиляди бизнеси 😉😘

    11:53 15.06.2026

  • 38 Не на факти

    13 0 Отговор
    А в затвора, кога. Мутрата трябва да лежи до живот.

    11:53 15.06.2026

  • 39 бай Кольо

    12 0 Отговор
    Айде тиквуна да млъкне вече,че народа го помни още с прототиите му!

    11:54 15.06.2026

  • 40 А аз имам чувството,че...

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ти да видиш":

    ...Ти си водил Прайда в София...!

    Коментиран от #75

    11:54 15.06.2026

  • 41 Монев

    1 10 Отговор
    Бойко е човекът, който истински милее за България и я обича.

    Коментиран от #58, #59

    11:55 15.06.2026

  • 42 Хихи

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    освен всичко " построено" , спря АЕЦ Белене, Южен поток , напояването на 70 процента от България/ извадиха помпите и тръбите с Харизанов/ и стопи България с около един милион души...

    11:56 15.06.2026

  • 43 гост

    10 0 Отговор
    Банкянският идиот бил и мъдрец!Съвети дава!

    11:56 15.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хасан двата у..

    5 0 Отговор
    маматиубитадае....

    11:57 15.06.2026

  • 46 Оз. Ген.Румянцев

    9 1 Отговор
    Господин НИКОЙ СЕ ИЗКАЗВА!

    11:57 15.06.2026

  • 47 бойко

    7 0 Отговор
    бойко да вадиш балончета под вода нали ти и костов ги закрихте

    11:58 15.06.2026

  • 48 Гласове от зайчарника в Банкя

    8 0 Отговор
    Три мандата Бажо сътвори едно голямо Нищо, но за сметка на това унищожи неща съградени от 30 поколения!

    11:58 15.06.2026

  • 49 гост

    7 1 Отговор
    Банкянският идиот да каже нещо за къщичките за птички.

    11:59 15.06.2026

  • 50 Само приказва

    5 1 Отговор
    Цял живот с ръце в джобовете, друг пари да дава, друг да гради, друг да работи.

    11:59 15.06.2026

  • 51 шепот на ушенце

    5 0 Отговор
    Господин Борисов, всички ти видяхме капацитета на ръководител и държавник. Държавата се залепи на дъното и още си е там. Сега замълчи и се учи, ако изобщо на тези години подлежиш на обучение.

    12:00 15.06.2026

  • 52 Дън Си

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Джен Зи":

    От Банкянският,от Банкянският...!

    12:02 15.06.2026

  • 53 строител

    2 1 Отговор
    а, ти селския цар, какво построи, освен скапани магистрали?

    Коментиран от #61

    12:02 15.06.2026

  • 54 Посетил на път към морето

    5 1 Отговор
    Защо не проверите чии са 10% не турски капитал в предприятието? Кой подари соц завода на турците?

    12:03 15.06.2026

  • 55 Григор

    5 0 Отговор
    В качеството си на какъв посети предприятието?Говориш за "успешните" правителства на ГЕРБ. Кое им е успешното?Кражбите от магистралите ли?Или "калинките", които хранехте и използвахте за изборите? Нали от твое време са хилядите работещи пенсионери в МВР, армията и държавната администрация. Какъв е резултатът? Резултатът е трагичен. Празна хазна! Кой е виновен Радев ли?Радев се чуди как да оправи бакиите от кражбите и разходите за раздутата администрация.
    А иначе на снимката го раздаваш голям пич. Ако имаше шампионат по наглост щеше да си №1. Размазали са те на изборите, а сега имаш сурат да говориш!

    12:03 15.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Анонимен

    1 1 Отговор
    Като е толкова лесно защо Борисов не го направи досега? 20 години управление и нищо.

    12:05 15.06.2026

  • 58 Джак Спароу

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Монев":

    Дори слънцето не свети по-силно от неповторимия и вездесъщ Генерал Бойко Борисов -повелителят на ветровете, огъня, водата и другите сили на Земята. Сега цялото народонаселение го чакаме да ни поведе в борбата против омразния Зелен Чорап.Ще бъдем наредени зад него,зад шланга който държи и не е оставял повече от 40 години.Най-хрсбрият пожарникар на Републиката.Слънцето което огрява в домовете ни.Да му е честит рожденния ден!

    12:06 15.06.2026

  • 59 ТОЧНО ТАКА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Монев":

    Само дето, в бързината си пропуснал кавичките!

    12:06 15.06.2026

  • 60 Пеню

    3 1 Отговор
    Тоя крадлю що го пущате у веснака?

    12:07 15.06.2026

  • 61 я покажи

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "строител":

    Какво построи Кирил Петков? Какво построи Асен Василев? Какво построи Денков? А генерал Атанасов? Какво построи Румен Радев? А какво построи Волен Сидеров? А Копейкин?
    ВСИЧКИТЕ се возят по скапаните магистрали на Борисов, а го плюят без да са построили и толкова.

    12:09 15.06.2026

  • 62 Григор

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Леко уточнение за "тръбата на Путин".
    Ето данните за миналата година, които съобщи в парламента енергийният министър. За 2025 година печалбата от транзита на газ по тръбопровода "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са били едва 5 милиона евро. Вкусно нали?Можем да получаваме още по-големи приходи, ако обемите се увеличат. Едни идиоти обаче атакуват компресорните станции на руска територия и искат да ни оставят без този приход. Тъй че когато говориш за "тръбата на Путин" е добре и да мислиш с главата, а не със задните части.

    12:10 15.06.2026

  • 63 На БАБА фърчилото

    2 1 Отговор
    Отидете на магистрала Тракия от Стара Загора до Карнобат / която ББ се хвалеше , че е направил / и вижте за тези 12-13-14 години в какво стояние е.
    Вижте многобройните кръпки , стотиците пукнатини , неравностите , пропадания , дупки. Вижте колко участъци се ремонтират и сами ще разберете как може да се хвалиш с това си геройство !

    12:11 15.06.2026

  • 64 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Вярвате ли си и на сричка от написаното???
    Кое точно е построено от Бойко през 21ви век???

    Малко счупени магистрали (които стават на вълни и на дупки още преди откриването, да не говорим какво се случва с тях в последствие), някоя и друга преасфалтирана отсечка (тук таме) и огромно количество бетонни комплекси, които кметовете му разрешиха в големите градове, които комплекси са по-зле и от гета в страни от 3я свят!!!

    Като всичко това му върви на Бойко с огромно количество кражби, пачки, кюлчета, сакове с кинти изнасяни в чужбина и т.н.!
    Бойко влезе в еврозоната много преди България!
    Чекмеджето му бе пълно с пачки от евраци с номинал по 500!
    Ами за скандалите с Боко???
    Нещо за мис бикини да кажете?!
    Като е толкова невинен да даде днк, което да се сравни с това на детето?!


    БОКО Е ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАЕДНО С ДПС, БСП И ППДБ!
    МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА ВЛИЗАТ ТЕЗИ ПО ЗАТВОРИТЕ!!!

    Коментиран от #66, #67, #68

    12:11 15.06.2026

  • 65 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 1 Отговор
    Борисов: Силна икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които дават перспектива на цели региони - ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИ КОГАТО УПРАВЛЯВАШЕ?????
    СЕГА МОЖЕ ЕДИНСТВЕНО ДА СЛУШАШ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ, КОРУПЦИЯТА, СПРЕНИТЕ ДЕЛА, СТРОЕЖИТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.
    Г-Н БОРИСОВ, време е за пенсия и да си гледате внуците и цветята в Банкя. Време е да разпускате седянката от пенсионери и провалили се министри, политици и други личности които ги пази имунитета.
    ДОВИЖДАНЕ И СБОГОМ.

    12:12 15.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 АПЕЛ

    0 1 Отговор
    Апелирам някой от по-възрастните шуменци да напише във форума каква индустрия и какво произвеждаше Шуменска област около 1989 г. и какво е сега. Макар че ББ не обича да чете, повече е по говоренето.

    Коментиран от #80

    12:17 15.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Късе са създадените от теб

    1 1 Отговор
    А къде са създадените от теб предприятия, поне те да работят?!

    12:18 15.06.2026

  • 72 Бръм

    1 0 Отговор
    ,, Пътуват ББ и ЦвЦв из страната. ББ попитал:
    - чий е този завод? Отговор от ЦвЦв:
    - Ами твой е!
    Мине се не мине. А тая фабрика чия? - пита ББ.
    Ами моя е! - отговорил ЦвЦв.
    А онова предприятие там?- пита ББ.
    Твое е! - отговаря ЦвЦв.
    И така движат си се и се питат, кое мое, кое твое. По едно време ББ ревнал:
    - А бре, в таз държава само ний ли работим?

    12:19 15.06.2026

  • 73 бай тикван чекмеджаров

    1 0 Отговор
    Силна чекмеджарница не се гради с приказки, а с нови общ поръчки макар и надути и ненужни често, които дават перспектива на кметчета и наши хорица в цели региони

    12:22 15.06.2026

  • 74 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    1 0 Отговор
    Ей, ученото си е учено.Нали по негово време се направиха в тази насока много инвестиции и им берем още плодовете.Трябва да е на първа линия и постоянно да се говори за неговите чудеса който сътвори.Ходеше и молеше хората от другите страни да инвентират,за да има за присвояване.Кажи как за 11 месеца изчезнаха 19 милиарда,които изтеглихте.

    12:22 15.06.2026

  • 75 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "А аз имам чувството,че...":

    Ами, в грешка си. Някой ПП-раст или ДБ-ил като теб ще да е бил.

    12:24 15.06.2026

  • 76 хаха

    0 2 Отговор
    Тиквьо Хуманата пак започнал да логорейства ...

    12:26 15.06.2026

  • 77 голем смех

    2 0 Отговор
    Какво построи Кирил Петков? Какво построи Асен Василев? Какво построи Денков? А генерал Атанасов? Какво построи Румен Радев? А какво построи Волен Сидеров? А Копейкин?
    ВСИЧКИТЕ се возят по скапаните магистрали на Борисов, а го плюят без да са построили и толкова.

    12:29 15.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Тоя се прави на Тодор Живков но е пълна пародия.Има акъл и манталитет на селски хитрец,за съжаление допълнено с безмерна наглост и празно самочувствие, алчност и пълна липса на морал и отговорност.

    12:31 15.06.2026

  • 80 Тежка и лека промишленост

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "АПЕЛ":

    Дори двойджиите през соца за Шумен знаеха Мадара Шумен. Ти питай сега в Шумен има ли българско производство? Защото и Бочко и Пуфис са все турски, винаги съм се съмнявал, че ги произвеждат тук, а не ги опаковат само.

    12:32 15.06.2026

  • 81 Димитров2

    0 0 Отговор
    Ти и кликата ти от БАБХ унищожихте на хората поминъка. Остахана ли още живи, неизтрепани по сметка селскостопански живи, здрави и прави животни в страната, че точно ти ще ми говориш за производство?!

    12:35 15.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове