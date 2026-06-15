Радев: Пари в хазната няма, надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

Надяваме се редовният бюджет да бъде представен до края на този месец, почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти да намалим дефицита, но това няма как да се случи изведнъж да слезем на три процента. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти.

"Не могат повече да се декапитализират държавни дружества, те са в лошо финансово състояние. Няма какво да се вземе от тях. Част от тях дори вземат кредити, за да правят своите капиталови ремонти. Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година. Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат повече. Оттук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Не приемаме съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година. Разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство се събраха на едно място и превишават това, с което разполага бюджета", обясни премиерът.

По думите му ЕК очаква да види действията на страната за ограничаване на разходите, както и за повишаване на събираемостта. Той сравни скептичността на лидера на ГЕРБ по отношение на предоговарянето на отношенията с "Боташ" с търсенето на черната пантера в Шуменско, която така и не бе открита.

Премиерът Радев посочи, че споразумението между Иран и САЩ показва ,че разумът е надделял по отношение на един конфликт с негативно въздействие върху целия свят.