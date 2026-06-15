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Радев: Пари в хазната няма, надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

Радев: Пари в хазната няма, надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

15 Юни, 2026 10:59 2 181 118

  • румен радев-
  • хазна-
  • бюджет

Всички счетоводни трикове са изчерпани, допълни премиерът

Радев: Пари в хазната няма, надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надяваме се редовният бюджет да бъде представен до края на този месец, почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти да намалим дефицита, но това няма как да се случи изведнъж да слезем на три процента. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти.

"Не могат повече да се декапитализират държавни дружества, те са в лошо финансово състояние. Няма какво да се вземе от тях. Част от тях дори вземат кредити, за да правят своите капиталови ремонти. Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година. Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат повече. Оттук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Не приемаме съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година. Разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство се събраха на едно място и превишават това, с което разполага бюджета", обясни премиерът.

По думите му ЕК очаква да види действията на страната за ограничаване на разходите, както и за повишаване на събираемостта. Той сравни скептичността на лидера на ГЕРБ по отношение на предоговарянето на отношенията с "Боташ" с търсенето на черната пантера в Шуменско, която така и не бе открита.

Премиерът Радев посочи, че споразумението между Иран и САЩ показва ,че разумът е надделял по отношение на един конфликт с негативно въздействие върху целия свят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 19 Отговор
    ЕЦБ да ни върне Валутния резерв 80 млрд.Тези пари ги събирахме 30 години точно за такива случаи.

    Коментиран от #16, #112

    11:01 15.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    46 8 Отговор
    Няма щото ни обраха .

    11:01 15.06.2026

  • 3 Политкоректен

    35 2 Отговор
    Някой изненадан?

    Коментиран от #8

    11:01 15.06.2026

  • 4 Анонимен

    30 22 Отговор
    РР оставка РР оставка БКП червени другари червени олигарси завладяхте всичко тук след 5 годишна битка Без да ви показа българи и държавата ни

    Коментиран от #69, #113

    11:02 15.06.2026

  • 5 честен ционист

    13 8 Отговор
    Позивна Моше е прехвърлил всичко във военновременя резерв и сега ще пусне ДЦК за задължително изкупуване с на Ганчо пенсийките от втория стълб.

    Коментиран от #9

    11:03 15.06.2026

  • 6 Чобан Илия

    32 12 Отговор
    Ми къде си тръгнал, бе калмук? А, касичките на Боко, Шиши и жълтопаветните защо не разбиеш?

    Коментиран от #32

    11:03 15.06.2026

  • 7 Дориана

    32 16 Отговор
    Борисов да престане да се натиска за власт, а да осмисли, че се провали тотално вкара България в дългова спирала и Дефицит, създаде условия за корупция и мафия.Сега други трябва да разчистват катрана, който той създаде. Крайно време е Борисов да приеме реалността , че недоволството на народа от модела Борисов – Пеевски се реализира на изборите и той няма моралното право да дава каквито и да е коментари и „съвети” на Новата власт. Моделът – Аз казах, Аз дадох, Аз наредих вече Не работи. Има Нов модел на управление

    11:03 15.06.2026

  • 8 Данъкоплатец

    36 11 Отговор

    До коментар #3 от "Политкоректен":

    Радев, ти в ред ли си? Да теглиш дълг без да правиш реформи, е малоумно!
    Все едно да пълниш пробита тенджера.

    11:03 15.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    В пощите вече се продават военни облигации за физически лица.

    Коментиран от #15

    11:04 15.06.2026

  • 10 хихи

    32 6 Отговор
    и за кво ти беше да вземаш властта??
    Не беше ли наясно с батаците?
    Можеш ли да ги оправиш?

    11:05 15.06.2026

  • 11 Регресивна България=пеевски на стероиди

    26 9 Отговор
    Кога успяхте да откраднете всичко ?!
    Даже шиши не би се справил .

    11:05 15.06.2026

  • 12 Надзирател

    44 6 Отговор
    Ние знаем, че пари в хазната няма. Искаме възмездие ! Искаме арести, съдебени процеси, присъди и дълги години затвор за престъпниците които ограбиха България. Тези крадливи и корумпирани милиардери трябва да гният в затворите, а цялото им имущество и финанси да бъдат върнати обратно в държавния бюджет.Трябват твърди и безкомпромисни действия, иначе няма промяна и наесен хората отново ще са на площадите !

    Коментиран от #31

    11:05 15.06.2026

  • 13 1488

    29 10 Отговор
    пари за заплати нема
    пари за сметката му в боташ банк има

    11:05 15.06.2026

  • 14 нннн

    25 6 Отговор
    Да подскажа на премиера: В някои шкафчета има пари бол. Наши пари.

    Коментиран от #17

    11:06 15.06.2026

  • 15 честен ционист

    10 15 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ако бях на твое място бих обменил всичкото евро, което имам или в рубли, или в Радевистинки.

    11:06 15.06.2026

  • 16 Копейка що за глупост говориш

    17 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Митрофанова яко те е натровила с небивалици

    11:06 15.06.2026

  • 17 честен ционист

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Знаеш ли, колко е голям трюма на кораба на Пимпи и колко курса до Новия свят направи?

    11:07 15.06.2026

  • 18 Медвенското овчарче

    21 1 Отговор
    Какво стана с парите от валутния борд къде отидоха

    11:07 15.06.2026

  • 19 666

    18 11 Отговор
    Митрофанова яко му е дьрпала ушите

    11:08 15.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НАСАДИХА ГО НА ПАЧИ ЯЙЦА

    29 2 Отговор
    ЛЬТЧИКА. ПРИЗЕМИХА ГО....ВМЕСТО ДА ВКАРА КРАДЦИТЕ В ПАНДИЗА И ДА ИМ КОНФИСКУВА СИИИИИЧКО ТЕ СЕГА МУ СЕ ПРЕСМИВАТ.....

    11:09 15.06.2026

  • 22 Гост

    26 0 Отговор
    Пари няма никой, освен мутрите и политиците, техните банкови сметки се пръскат от пари

    11:09 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БКП = ПБ

    22 8 Отговор
    ПБ е новата комунистическа партия в България.Червените олигарси извършиха преврат.

    11:09 15.06.2026

  • 25 Да, няма защото предишните управляващи

    7 16 Отговор
    Това можаха- умишлено заложиха капан
    Но. Днес е видов ден и народът очаква възмездие върху тях.
    Вярвам че ще се изготви най подходящия бюджет на фона на тази яма.
    Ще преодолеем капана.
    Вярвам!

    Коментиран от #35

    11:10 15.06.2026

  • 26 Спас

    16 8 Отговор
    Радев лъже, катопза 1ви клас. Така можеш да говориш само на олигофрени които са го избрали. Пари винаги има. Ходътфна Крадив е да се изкара можеш сред като обрисува тъмна картина. Доста ерементарно. Дим за копейките и бъркане в джобовете им от крадевци

    11:10 15.06.2026

  • 27 Дориана

    8 22 Отговор
    Румен Радев и Прогресивна България за разлика от другите правителства работят на много бързи обороти и последователно. За кратко време разкриха корупция в пъти завишени обществени поръчки , затвориха незаконни кланици и складове с тонове вредна храна, изтекла в търговските центрове, Разкриха мащабната корупционна схема свързана с национално предателство край Варна. Отстраниха и направиха чистка на кадри от ГЕРБ и ДПС , които се политически зависими. Имат програма и я изпълняват. Коренно се различават от предишните правителства, които бяха превърнали Парламента в говорилня и бойно поле без да вършат никаква полезна работа за народа.

    11:10 15.06.2026

  • 28 Пазете

    16 3 Отговор
    плоския данък,като свещена крава.То нали определена част от "олигарсите" са ви силно приближени.А за историческия ви боташки договор-не е истина,че България плаща половин мил.$,за този дето дуе в клоните.И няма да ви е последен този заем,дето сте го намислили.Дерзайте,"велики" сте!

    11:11 15.06.2026

  • 29 глупусти

    15 3 Отговор
    Още 2020 година Радев вдигна юмрук и каза, че живеем зле и само той може да ни управи. Е вече требва да ни е управил!

    11:11 15.06.2026

  • 30 Хейт

    22 1 Отговор
    Ами затова те избраха хората, пич. Ние знаем къде са отишли парите. Но очаквахме и ти да знаеш и да погнеш чекмеджетата. Няма как да изтръскаш още обикновените граждани. Трябваше да почнеш с олигарсите и кражбите за милиарди. Само с тях можеше да напълниш хазната. До тук не си направил нищо по въпроса.

    11:11 15.06.2026

  • 31 майтапчия

    22 0 Отговор

    До коментар #12 от "Надзирател":

    Искаме възнездие , ама работата малко е като монтаж на гипскартон .Отдолу конструкцията е същата , отгоре обаче лъскаво , шпакловано и боядисано .

    11:11 15.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Роки

    19 0 Отговор
    Къде отиде 40 милиарда евро държавен резерв??????

    11:12 15.06.2026

  • 34 Хайде бе

    29 3 Отговор
    Първо, щях да повярвам, че няма пари, ако бяха предприети спешни мерки по замразяване и намаляване на заплатите над 5000 евро на всякакви чиновници и държавни служители и съкращаване на незаетите щатове и свиване на раздутата администрация... Това не се случва... Второ, има разминаване между 7.1% дефицит от Гълъб Донев и 4.7% от ЕК, това е почти 3% разлика... Трето, как новия дълг ще спомогне за излизане от кризата ...

    11:12 15.06.2026

  • 35 Zахарова

    20 8 Отговор

    До коментар #25 от "Да, няма защото предишните управляващи":

    Не, няма да го преодолейте, а ще обеднеете още повече. Парите от Боташ вървят към Путин. Сделката с Боташ е да се финансира войната на Путин от българския джоб. Честито

    Коментиран от #60

    11:13 15.06.2026

  • 36 След повече от 10 години

    18 3 Отговор
    във властта, множество негови служебни кабинети, в чиято дейност той лично се месеше и събираше министрите на отчет в кабинета си в президентството, Радев откри топлата вода!

    Сега очакване дали до края на мандата си Радев ще успее да състави нещо за действие под формата на икономическа програма?!

    Или ще продължи да се оплаква като свекърва.

    11:13 15.06.2026

  • 37 000

    10 5 Отговор
    Пари няма, но за оръжията на ционистките ти господари ще има. Нали, мръснико?

    11:13 15.06.2026

  • 38 Мунчо Решетников

    22 3 Отговор
    с още няколко международни "много изгодни" договори,като този с Боташ,ще зароби България за десетки години.

    11:13 15.06.2026

  • 39 здраво мислещ

    13 4 Отговор
    Държвата се развали още когато Костов превърна всичко в търговия . Малко да вземат да се занимават със здравеопазването , че там изтичат милиарди , а населението намаля с 30 % .Децата знаят , че касата се източва , как политиците не знаят , а там са 10 милиарда , че и повече .

    11:14 15.06.2026

  • 40 Партия БОгаТАШ

    22 4 Отговор
    Няма по- голям крадец и разорител от Радев, националния предател

    11:14 15.06.2026

  • 41 Гумен

    21 3 Отговор
    Румба, ние знаем каква е ситуацията ! Действайте ! Съкращавайте държавната администрация. Заловете политиците които окрадоха парите и ги вкарайте в затвора ! Саквестирайте им имуществото.Спрете всички средства за Украйна. Изгонете НПО - тата. Изгонете ЕРП-тата. Сложете юзди на самозабравилите се банки ! Информирайте ни какво сте направили. Ние знаем какво е станало преди Вас .

    Коментиран от #72

    11:14 15.06.2026

  • 42 истината

    12 4 Отговор
    Едно от желанието на комунистите да вземат заем е че, членството ни в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ, въпреки ембаргото.

    11:14 15.06.2026

  • 43 Време е за

    16 4 Отговор
    Оставка!

    11:15 15.06.2026

  • 44 Пенсионер

    11 8 Отговор
    Сдавай властта и Асен Василев ще ги намери парите в хазната. Без да вдига данъците, без да намаля пенсии, майчински и социални плащания. Пари ще има за всички .. без мафията.
    Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .

    Коментиран от #68

    11:15 15.06.2026

  • 45 Рамбо

    20 4 Отговор
    Продъниха ни ушите, че при Бойко се крадяха по 10 милиарда на година, но пък пари имаше за всичко, Зеления чорап спря краденето но пари няма за нищо, кое е вярното Първото или второто. Пропагандните клишетата лъснаха изведнъж. Олигарсите мразеха Борисов, че не им даваше да крадат, сега при зеления чорап започна голямото крадене и източване на държавата, но Бг. овцете май ги устроява това. Най голямото наказание на един проЗд народ е неговата бедност!

    11:16 15.06.2026

  • 46 Без Дара

    16 6 Отговор
    Като няма пари в бюджета, няма да организираме Евровизия догодина ! И на Джирото няма да домакинстваме. Борисов да отива в затвора ! И така нататък....

    11:16 15.06.2026

  • 47 Възpожденец 🇧🇬

    21 6 Отговор
    Подозирам, че в края на месеца ще има повод да се съберем на жълтите павета, с павета.

    11:17 15.06.2026

  • 48 социалист -анти капиталист

    14 7 Отговор
    Само с парите от валутни борд , може буквално да се построи още една България със цялата инфраструктура .Какво стана с тези пари ? Вече съм напълно сигурен ,че са подарили територията и морят населението .Нямам друго обяснение ! За 36 години нямаме читави магистрали и детска болница .Сигурно пирамидите са построени за по-малко години . През социализма да не би да е имало повече пари , ама за по малко от 40 година са построили цяла държава със всичко необходимо , от АЕЦ до летища .

    11:19 15.06.2026

  • 49 Иван

    12 10 Отговор
    България веднага трябва да напусне ЕС

    11:19 15.06.2026

  • 50 Вече от доста време коментираме

    14 2 Отговор
    в този форум, че Радев ще бъде принуден да води ДЯСНА икономическа политика!

    Не по желание , а по принуда!

    И задаваме ВЪПРОСА- способен ли е Радев да води дясна политика?

    До тук нямаме много причини за оптимизъм! Повишението на събираемостта и рязането на разходите са САМО ЧАСТ от дясната поитика, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не са единствените, нито са най- важните елементи от нея!

    Има доста други задължителни елементи и лостове, които Радев трябва дс развие, ако иска да успее. И тях сме коментирали няколко пъти във форума. Само с дране на кожи от населението и свиване на разходите НЯМА да стане!

    11:19 15.06.2026

  • 51 Клуб на богатите

    14 5 Отговор
    Как така няма пари ? Нали казаха, че след като влезем в Еврозоната ще потекат реки от инвестиции, търговията ще процъвти, цените ще се нормализират, хората ще се замогнат...нали вече сме в клуба на богатите...нима ни излъгаха ? Къде е Кристалина, къде е Урсула, къде е Желязков ?

    11:20 15.06.2026

  • 52 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ

    2 5 Отговор
    Пак срещнах некомпетентното мнение и промивка, опорка на буржоазното статукво, че администрацията е 500 0000. И питам Гугъл AI: колко са чиновниците в България. Казва нещо около 140 000, толкова казало правителството, държавата. Питам, в сравнение с Англия. Казва, че са по-малко от тук, като процент от населението, но държавните служители там са колкото тук, тоест всички в не частният сектор, не само работниците. ЗНАМ - ЧЕ ЧИНОВНИЦИТЕ СА ПОД 100 000, И ТЪРСЯ НСИ. Питам Гугъл AI: може би в Англия не отчитат общинската администрация? Нашето статукво иска да изкара чиновниците за виновни за всичко, и казват - че са много. Работещите чиновници към края на септември 2025 г. са 98 600, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). От тях в централната администрация са наети 56 300 (57,1 на сто), а в териториалната администрация - 42 300 (42,9 на сто). Гугъл AI ОТГОВАРЯ: Имате абсолютно право в скептицизма си и цитираните от Вас данни на Националния статистически институт (НСИ) са напълно точни. Вашата забележка разкрива две огромни методологически разлики, заради които публичното говорене у нас често манипулира темата и изкарва българската администрация изкуствено "раздута" спрямо чуждите: Точно както предположихте, данните за британската Civil Service (около 520-550 хил. души) изобщо не включват общинските (местните) администрации. Ако към техните 554 000 държавни чиновници се добавят общинските структури, цифрата скача на над 1,5 милиона души адми

    11:20 15.06.2026

  • 53 Иван

    18 0 Отговор
    Пари няма и виновни няма !?! За какво си там ?

    11:20 15.06.2026

  • 54 анонимен

    11 4 Отговор
    Радев и служебните му правителства - превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.Още от ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество

    11:20 15.06.2026

  • 55 ....

    8 0 Отговор
    Е как функционира тая държаа като е празна хазната? Мои ли някуи дъ ми убясни?

    11:20 15.06.2026

  • 56 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ 2

    1 1 Отговор
    Гугъл AI ОТГОВАРЯ: Имате абсолютно право в скептицизма си и цитираните от Вас данни на Националния статистически институт (НСИ) са напълно точни. Вашата забележка разкрива две огромни методологически разлики, заради които публичното говорене у нас често манипулира темата и изкарва българската администрация изкуствено "раздута" спрямо чуждите: Точно както предположихте, данните за британската Civil Service (около 520-550 хил. души) изобщо не включват общинските (местните) администрации. Ако към техните 554 000 държавни чиновници се добавят общинските структури, цифрата скача на над 1,5 милиона души администрация. Когато наши политици или анализатори сравняват директно българската цифра (която включва общините) с британската Civil Service (която ги изключва), те правят некоректно сравнение. Разликата между сочените в публичното пространство 134 000-145 000 щатове и реалните 98 600 работещи по данни на НСИ идва от това кои ведомства са включени. НСИ брои само администрацията на изпълнителната власт (министерства, агенции, областни и общински администрации). Докладът на Министерския съвет обаче включва структури, които статистиката на НСИ и международните стандарти коренно разграничават: МВР и Министерство на отбраната: В доклада на МС влизат десетки хиляди служители с нетипични функции. НСИ изключва полицаите, пожарникарите и военните от чиновническата графа. Каква е реалността? Когато се изчистят грешните сравнения, се вижда, че чистата българска ч

    11:21 15.06.2026

  • 57 Пъпешът

    14 0 Отговор
    иска да каже,че са останали само пари за крадене

    11:22 15.06.2026

  • 58 Важното

    22 1 Отговор
    е "хазната" на копринките да е пълна. Копринков. Узунов. Радев, за милион и половина избирачи

    11:22 15.06.2026

  • 59 гочето

    12 1 Отговор
    Липсата на пари е позната на Радев и на всички армейски командири. Не му е проблем!
    Основния принцип в армията е
    "пАри нема, действайте"...

    11:22 15.06.2026

  • 60 Точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Zахарова":

    Това трябва постоянно да се повтаря!

    11:22 15.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Електра

    17 1 Отговор
    За Боташ и султана пари има но за народа както винаги няма. Мунчо си мисли, че може да заблуди някого...

    11:23 15.06.2026

  • 63 Иван

    6 12 Отговор
    Спасението е БРИКС

    11:24 15.06.2026

  • 64 Реконтра

    9 0 Отговор
    ...но няма да има намаление на администрацията!

    11:24 15.06.2026

  • 65 истината

    4 6 Отговор
    Едно от желанието на комунистите да вземат заем е че, членството ни в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ, въпреки ембаргото. Радев и служебните му правителства - превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.Още от ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество

    Коментиран от #70

    11:25 15.06.2026

  • 66 истината

    6 4 Отговор
    Сдавай властта и Асен Василев ще ги намери парите в хазната. Без да вдига данъците, без да намаля пенсии, майчински и социални плащания. Пари ще има за всички .. без мафията.
    Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .

    11:26 15.06.2026

  • 67 анонимен

    6 8 Отговор
    Спомням си как ни казваха , че когато приемем еврото , ще потекат инвестиции , доходите ще се повишат и туризма ще избухне защото туристите нямало да сменят пари .Нали виждате колко празни са курортите тази година . Ако има чисто 30 дни сезон ще е голяма работа

    11:27 15.06.2026

  • 68 Чиче,

    5 8 Отговор

    До коментар #44 от "Пенсионер":

    ми точно любимецът ти Кокорчо опразни хазната, окраде каквото можа, изтегли милиарди външен дълг и за да прикирие провала си отпуши инфлацията, от която сега страдаш ти, понеже повишението на пенсията ти вече е изядено. И трябва още външен дълг, за да продължат да ти я повишават. Което пък още повече вдига инфлацията.

    Сега Радев ще трябва да реже и познай КОЙ ще пострада пръв?

    11:28 15.06.2026

  • 69 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    А бе отпаднала необходимост, скрий се

    Коментиран от #118

    11:29 15.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 истината

    6 2 Отговор
    Сдавай властта и Асен Василев ще ги намери парите в хазната. Без да вдига данъците, без да намаля пенсии, майчински и социални плащания. Пари ще има за всички .. без мафията.
    Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .

    11:33 15.06.2026

  • 72 Зеления

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Гумен":

    "Изгонете НПО - тата."
    Не е задължително да се гонят НПО-тата но поне 3 неща е редно да се направят:
    -да се дерегистрират всички в чиито имена има "институт", "национален", "европейски" или нещо друго което подвежда че това е държавна структура, да се регистрират наново с други имена
    -за всички дарения, субсидии, грантове НПО-тата да си плащат корпоративен данък както нормалните фирми
    -също да си плащат и местните данъци, за които в момента са освободени
    -тестово специално за НПО-тата и банките да се въведе за 1 год, а после може да се разшири и с други дейности прогресивен данък, колкото повече приходи имат, толкова повече данъци да плащат

    11:34 15.06.2026

  • 73 истината

    5 4 Отговор
    Едно от желанието на комунистите да вземат заем е че, членството ни в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ, въпреки ембаргото. Радев и служебните му правителства - превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.Още от ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество

    Коментиран от #88

    11:34 15.06.2026

  • 74 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    "Той сравни скептичността на лидера на ГЕРБ по отношение на предоговарянето на отношенията с "Боташ" с търсенето на черната пантера в Шуменско, която така и не бе открита."
    Муни, ползите от договора с Боташ са ясни за 3-ма души (поне толкова съм чул публично да го казват) - за теб, малкото мраз-че, а от 2-3 дни и за Роско Катамаран-ов.
    Така че.... "черната пантера" ряпа да яде.
    ;)

    11:34 15.06.2026

  • 75 това моше само да го видя вече на снимка

    9 0 Отговор
    и почвам да псувам бетер сръбски каруцар

    11:34 15.06.2026

  • 76 Мдааа

    12 2 Отговор
    Г-н Генерал, Ами посъберете малко парички от тези дето ги окрадоха. Поразследвайте ги, поизтупайте ги. Окрадоха за 20 години доста милиарди. Ще има сигурно за 20 години напред. Народа това иска. Не възмездие, а ПРАВОСЪДИЕ. Не го ли направите сте обречен. Само за говорите, че няма пари, не ни топли. Ще преживеем и това, но Вие не.

    11:34 15.06.2026

  • 77 Референдум трябва

    3 9 Отговор
    Ако върнеш лева,ще напълниш хазната.

    11:36 15.06.2026

  • 78 пенсионер

    17 1 Отговор
    Радев, ти затова ли пое управлението на страната, да кажеш на хората, че пари няма?

    11:36 15.06.2026

  • 79 Мишо Пелов

    11 0 Отговор
    Е, какъв бюджет, щом хазната е празна? Закривай, последния да гаси лампата и да идват следващите.

    11:37 15.06.2026

  • 80 Грийн сок

    14 1 Отговор
    Имаме обаче цял чувал
    със зелени чорапи.

    11:38 15.06.2026

  • 81 анонимен

    14 0 Отговор
    Да теглиш дълг без да правиш реформи е малоумно!
    Все едно да пълниш пробита тенджера.

    11:38 15.06.2026

  • 82 дечо

    16 1 Отговор
    Ми като няма съкращавате администрацията както обеща,а останалите държавни служители да се осигуряват както всички работещи.Огромните държавни разходи генерират инфлацията.Но пък затова имахте горещо желание да орежете пенсионерите.Вие наистина ли не разбирате,че не може университетски преподавател да има по-ниска заплата от полицай с шест месечен курс?

    Коментиран от #100, #104, #107

    11:38 15.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Много лесно

    12 1 Отговор
    Може да разбере човек дали е идиот, профан и мизерник. Просто поглеждаш Радев и ако ти харесва даже без да го четеш или слушаш значи си наистина идиот

    11:40 15.06.2026

  • 85 ха, ха, ха...

    12 0 Отговор
    "Радев: Пари в хазната няма..."
    Е то, като има, всеки знае и повечето най напред се втурват да крадат, а някои да подписват неизгодни договори с чужди фирми задължавайки България да им плаща за нищо.

    11:41 15.06.2026

  • 86 Гресирана ватенка

    8 1 Отговор
    Ще намериш 😁😁😁

    11:41 15.06.2026

  • 87 Е та за

    11 0 Отговор
    другаря кеш нищо ли не е останало?

    11:42 15.06.2026

  • 88 Плиткоакълни

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "истината":

    Народа си го иска,той ще ни оправи

    11:42 15.06.2026

  • 89 е браво

    8 2 Отговор
    Пари няма, а задълженията утроени?

    Гарантирано Сглобка-ГЕПИ и сие!

    11:43 15.06.2026

  • 90 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ

    4 3 Отговор
    Разликата между сочените в публичното пространство 134 000-145 000 щатове и реалните 98 600 работещи по данни на НСИ идва от това кои ведомства са включени. НСИ брои само администрацията на изпълнителната власт (министерства, агенции, областни и общински администрации). Докладът на Министерския съвет обаче включва структури, които статистиката на НСИ и международните стандарти коренно разграничават: МВР и Министерство на отбраната: В доклада на МС влизат десетки хиляди служители с нетипични функции. НСИ изключва полицаите, пожарникарите и военните от чиновническата графа. Каква е реалността? Когато се изчистят грешните сравнения, се вижда, че чистата българска чиновническа администрация (особено централната от 56 300 души) изобщо не е голяма за държава с над 6 милиона население.

    11:44 15.06.2026

  • 91 истината

    10 0 Отговор
    От служебните си правителства много добре знаеше какво е положението с хазната. На изборите лозунга ти бе ние можем, готови сме. Основното ти мото сега е да продаваш страхове. Когато има криза ти казва следвайте ме без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Ти открадне протеста.

    11:45 15.06.2026

  • 92 Архимандрисандрит Бибиян

    13 2 Отговор
    Къде са парите ве ушат кронжул

    11:46 15.06.2026

  • 93 Истината

    10 0 Отговор
    Неможачи!!! Идете си с мир. За тези, които не помнят, служебното правителство на Радев начело с Гълъба още преди 3 години направи бюджет с 6,4 процента дефицит! Едно си баба знае, едно си баба бае...
    За Боташ и МВР има, за младите лекари и за пенсионерите няма.... Личат си приоритетите...

    11:55 15.06.2026

  • 94 МунчоЛЕТ

    10 1 Отговор
    Ще фалира държавата това недоразумение...

    11:56 15.06.2026

  • 95 Бай Ху (By Who)

    1 10 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    11:59 15.06.2026

  • 96 Некадърници

    7 0 Отговор
    Обществото се разкъсва от разделение, пари за бонбонки няма!!! Вместо да работите с ЕС и да привлечете пари от програмата за възстановяване, вие спирате непоискана помощ за Украйна и не подкрепяте триунал за военни престъпления на Путин, с което България отива в девета глуха.....
    Малко ще си преглътнете егото и емоциите и ще работите за просперитета на държавата!
    Там накъдето ви дърпа няма просперитет!!!

    12:00 15.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    4 1 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #111

    12:02 15.06.2026

  • 99 Тъй върви света

    3 4 Отговор
    Пари нямаше и преди да ни натикате в еврозоната. Една лелка обясняваше и тогава липсите със същите проценти. После се намериха пари и даже заплатите на богоизбраните скочиха със 70%.
    Като покриха парите, гарантиращи борда, като се набълбукаха със заеми за финансиране на украинската война и на бизнеса на наши хора, защо викат, че намаляването на божествените доходи, финансирани от данъците на народеца било популизъм?
    Национализиране на загубите и приватизиране на печалбата не води до никакъв прогрес.
    Поредните Продажни и алчни глупаци се упражняват върху живота на българите и изпитват търпението им.

    12:03 15.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Гласувайте ПАК за сглобката

    5 2 Отговор
    Сваляйте правителството на Радев и гласувайте отново за сглобката.
    Нека да се състави отново правителство на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

    Фалирайте държавата, че най-после да идва Ердоган или неговият наследник
    и да се слага край на тази просташка държава пълна с алчни алкохолици,
    хайлази и пълни некадърници!
    Най-голямата грешка на царска Русия е, че се намесила тук и дала държава
    на най-тъпите хора на света. Трябвало е да остави новотурците да изколят
    раята за да няма кърлежи, които да хабят ресурсите на планетата.

    12:05 15.06.2026

  • 102 Колко

    9 1 Отговор
    некадърни бюджетарни! Като не можете , давайте си оставките и на нови избори. Гълъб Донев - зкпч - ретро военен; а Проданов в НС не става за нищо кръгла нула. Трябваше вече да сте внесли бюджета, а не да мрънкате.

    12:05 15.06.2026

  • 103 Артилерист

    5 3 Отговор
    Отдавна пиша тук, че пари няма и няма откъде да дойдат, защото новите господари разсипаха икономиката, промишлеността, селското стопанство. Атлантическите правителства, платените им медии МОЧАстите баламосваха народа със свобода, икономически растеж от 3,5% на БВП и евроатлантически ценности, докато държавата всъщност се е крепила на финансови тарикатлъци, еквилибристики и заробващи заеми. България практически няма износ, внася 80% стоки за прехрана, плаща тройна цена за енергия, АЕЦ Козлодуй е на подчинение на Уестингхаус и не използва капацитета си заради зареждане с нестандартно американско гориво, цената на тока расте, защото България от износител на ток сега изпитва недостиг итн. Правителството на ген. Радев обеща актуализация на пенсиите, но както се вижда пари няма и това евентуално ще се случи с парите от новия заем от 4 млрд. Това е реалното положение и дори за свободата ни лъжат, защото колко ще да е свободен човек, когато не може да върже двата края на сметките...

    Коментиран от #106

    12:06 15.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 предполагам

    1 3 Отговор
    Трудно е да се отлепим от дъното под мъдрото ръководство на Брюксел и посолствата у нас. Ако се опита с намаляване от 50% на заплатите и разходите на политическата класа и на "калинките" със 80% и да няма по-висока основна заплата от депутатската на всеки началник от бюджетния сектор имаме шанс. Всички останали приказки не водят за никъде. Другия вариант е да чакаме да приемат Украйна в ЕС, след което ще последва логично неговото разпадане в този му вид.

    12:07 15.06.2026

  • 106 Не се хаби, бе човек

    0 9 Отговор

    До коментар #103 от "Артилерист":

    Реалното положение го знаят всички.
    Онези, които пишат тук против Радев са от ферми за тролове, където минималната заплата е 2000 евро чисто на месец.
    Защо се хабиш за тях?

    Коментиран от #117

    12:09 15.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Вето

    4 1 Отговор
    Ревльо,вземи се стегни.Намалявай разхищенията и овеличавай събирамоста на данъци.

    12:16 15.06.2026

  • 109 така така

    5 0 Отговор
    Пари нема - действате!! Това от коя година беше, някой знае ли? Е в таз година живеем явно.

    12:17 15.06.2026

  • 110 анонимен

    3 0 Отговор
    Администрацията на МВР има разни дирекцейки които стоят зад бюро работа за час два на ден. Пример: КИС на ден и то ако има оправят някое телефонче, сменят мишка на компютър, в всяка дирекция около 12-15 човека. Вземат заплата ( средно и над 2000 евро) и почти всички вземат пенсия която също е към максимума. А също не си плащат данъците, а ги плаща държавата!!! Има много такива пример където може да има реформа и се даде на униформеният състав, вместо заеми

    12:20 15.06.2026

  • 111 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "ПБ-Партия БО(га)ТАШ":

    след 35 демокрация и антикомунизъм избираш Терзиев, а искаш лустрация, бе, "умен"? Денков, Габриел и Нейнски ли са ти читавите демократи, бе ...

    12:23 15.06.2026

  • 112 По-срания софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дедо Сорос дава ли още кинти за банани?

    12:24 15.06.2026

  • 113 незнаен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Ами навремето нямаше лустрация и сега берем плодовете.Всички публични личности в управлението на всякакви нива са синове,и дъщери на бригадата "Чавдар" основно.Вече навлязоха и внуците.Вие какво очаквате,да станат от масата и да поканят други?Няма да стане.Те нямат наяждане.Така,че който знае езици да се маха от тук.Бъдеще няма.Тази държава е само за тях-наследниците на АБпФК.Това е тъжната истина.

    12:24 15.06.2026

  • 114 анонимен

    2 1 Отговор
    Едно от желанието на комунистите да вземат заем е че, членството ни в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ, въпреки ембаргото.
    Радев и служебните му правителства - превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.Още от ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество

    12:26 15.06.2026

  • 115 анонимен

    3 0 Отговор
    От служебните си правителства много добре знаеше какво е положението с хазната. На изборите лозунга ти бе ние можем, готови сме. Основното ти мото сега е да продаваш страхове. Когато има криза ти казва следвайте ме без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Ти открадне протеста.

    12:27 15.06.2026

  • 116 Здрав разум

    0 1 Отговор
    Народа ги знае отдавна тези неща.Съдилищата трябва да работят денонощно и да се тръгва на някъде.Статистика не ни трябва.Тя работи от 30 години.Трябват явни действия.Иначе си я караме както преди.Кучетата лаят,кервана си върви.

    12:28 15.06.2026

  • 117 Да не

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Не се хаби, бе човек":

    би да съветваш да си траем и да оставим демократическите тролове да будалкат и без това ошашавиния от платените медии народ?

    12:34 15.06.2026

  • 118 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    69 БКП колелото се върти напред статукваджии лежали 10 години в президентството с балъци като тебзавладяха държавата ни С лъжи държава не се управлява 69

    12:35 15.06.2026

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