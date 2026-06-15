Радев: Пари в хазната няма, надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

Надяваме се редовният бюджет да бъде представен до края на този месец, почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти да намалим дефицита, но това няма как да се случи изведнъж да слезем на три процента. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти.
"Не могат повече да се декапитализират държавни дружества, те са в лошо финансово състояние. Няма какво да се вземе от тях. Част от тях дори вземат кредити, за да правят своите капиталови ремонти. Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година. Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат повече. Оттук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Не приемаме съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година. Разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство се събраха на едно място и превишават това, с което разполага бюджета", обясни премиерът.
По думите му ЕК очаква да види действията на страната за ограничаване на разходите, както и за повишаване на събираемостта. Той сравни скептичността на лидера на ГЕРБ по отношение на предоговарянето на отношенията с "Боташ" с търсенето на черната пантера в Шуменско, която така и не бе открита.
Премиерът Радев посочи, че споразумението между Иран и САЩ показва ,че разумът е надделял по отношение на един конфликт с негативно въздействие върху целия свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #112
11:01 15.06.2026
2 Делю Хайдутин
11:01 15.06.2026
3 Политкоректен
Коментиран от #8
11:01 15.06.2026
4 Анонимен
Коментиран от #69, #113
11:02 15.06.2026
5 честен ционист
Коментиран от #9
11:03 15.06.2026
6 Чобан Илия
Коментиран от #32
11:03 15.06.2026
7 Дориана
11:03 15.06.2026
8 Данъкоплатец
До коментар #3 от "Политкоректен":Радев, ти в ред ли си? Да теглиш дълг без да правиш реформи, е малоумно!
Все едно да пълниш пробита тенджера.
11:03 15.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "честен ционист":В пощите вече се продават военни облигации за физически лица.
Коментиран от #15
11:04 15.06.2026
10 хихи
Не беше ли наясно с батаците?
Можеш ли да ги оправиш?
11:05 15.06.2026
11 Регресивна България=пеевски на стероиди
Даже шиши не би се справил .
11:05 15.06.2026
12 Надзирател
Коментиран от #31
11:05 15.06.2026
13 1488
пари за сметката му в боташ банк има
11:05 15.06.2026
14 нннн
Коментиран от #17
11:06 15.06.2026
15 честен ционист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ако бях на твое място бих обменил всичкото евро, което имам или в рубли, или в Радевистинки.
11:06 15.06.2026
16 Копейка що за глупост говориш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Митрофанова яко те е натровила с небивалици
11:06 15.06.2026
17 честен ционист
До коментар #14 от "нннн":Знаеш ли, колко е голям трюма на кораба на Пимпи и колко курса до Новия свят направи?
11:07 15.06.2026
18 Медвенското овчарче
11:07 15.06.2026
19 666
11:08 15.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НАСАДИХА ГО НА ПАЧИ ЯЙЦА
11:09 15.06.2026
22 Гост
11:09 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БКП = ПБ
11:09 15.06.2026
25 Да, няма защото предишните управляващи
Но. Днес е видов ден и народът очаква възмездие върху тях.
Вярвам че ще се изготви най подходящия бюджет на фона на тази яма.
Ще преодолеем капана.
Вярвам!
Коментиран от #35
11:10 15.06.2026
26 Спас
11:10 15.06.2026
27 Дориана
11:10 15.06.2026
28 Пазете
11:11 15.06.2026
29 глупусти
11:11 15.06.2026
30 Хейт
11:11 15.06.2026
31 майтапчия
До коментар #12 от "Надзирател":Искаме възнездие , ама работата малко е като монтаж на гипскартон .Отдолу конструкцията е същата , отгоре обаче лъскаво , шпакловано и боядисано .
11:11 15.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Роки
11:12 15.06.2026
34 Хайде бе
11:12 15.06.2026
35 Zахарова
До коментар #25 от "Да, няма защото предишните управляващи":Не, няма да го преодолейте, а ще обеднеете още повече. Парите от Боташ вървят към Путин. Сделката с Боташ е да се финансира войната на Путин от българския джоб. Честито
Коментиран от #60
11:13 15.06.2026
36 След повече от 10 години
Сега очакване дали до края на мандата си Радев ще успее да състави нещо за действие под формата на икономическа програма?!
Или ще продължи да се оплаква като свекърва.
11:13 15.06.2026
37 000
11:13 15.06.2026
38 Мунчо Решетников
11:13 15.06.2026
39 здраво мислещ
11:14 15.06.2026
40 Партия БОгаТАШ
11:14 15.06.2026
41 Гумен
Коментиран от #72
11:14 15.06.2026
42 истината
11:14 15.06.2026
43 Време е за
11:15 15.06.2026
44 Пенсионер
Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .
Коментиран от #68
11:15 15.06.2026
45 Рамбо
11:16 15.06.2026
46 Без Дара
11:16 15.06.2026
47 Възpожденец 🇧🇬
11:17 15.06.2026
48 социалист -анти капиталист
11:19 15.06.2026
49 Иван
11:19 15.06.2026
50 Вече от доста време коментираме
Не по желание , а по принуда!
И задаваме ВЪПРОСА- способен ли е Радев да води дясна политика?
До тук нямаме много причини за оптимизъм! Повишението на събираемостта и рязането на разходите са САМО ЧАСТ от дясната поитика, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не са единствените, нито са най- важните елементи от нея!
Има доста други задължителни елементи и лостове, които Радев трябва дс развие, ако иска да успее. И тях сме коментирали няколко пъти във форума. Само с дране на кожи от населението и свиване на разходите НЯМА да стане!
11:19 15.06.2026
51 Клуб на богатите
11:20 15.06.2026
52 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ
11:20 15.06.2026
53 Иван
11:20 15.06.2026
54 анонимен
11:20 15.06.2026
55 ....
11:20 15.06.2026
56 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ 2
11:21 15.06.2026
57 Пъпешът
11:22 15.06.2026
58 Важното
11:22 15.06.2026
59 гочето
Основния принцип в армията е
"пАри нема, действайте"...
11:22 15.06.2026
60 Точно така
До коментар #35 от "Zахарова":Това трябва постоянно да се повтаря!
11:22 15.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Електра
11:23 15.06.2026
63 Иван
11:24 15.06.2026
64 Реконтра
11:24 15.06.2026
65 истината
Коментиран от #70
11:25 15.06.2026
66 истината
Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .
11:26 15.06.2026
67 анонимен
11:27 15.06.2026
68 Чиче,
До коментар #44 от "Пенсионер":ми точно любимецът ти Кокорчо опразни хазната, окраде каквото можа, изтегли милиарди външен дълг и за да прикирие провала си отпуши инфлацията, от която сега страдаш ти, понеже повишението на пенсията ти вече е изядено. И трябва още външен дълг, за да продължат да ти я повишават. Което пък още повече вдига инфлацията.
Сега Радев ще трябва да реже и познай КОЙ ще пострада пръв?
11:28 15.06.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Анонимен":А бе отпаднала необходимост, скрий се
Коментиран от #118
11:29 15.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 истината
Това поне го видяхме как става в доста по голяма криза - Ковид, Енергийна, война .
11:33 15.06.2026
72 Зеления
До коментар #41 от "Гумен":"Изгонете НПО - тата."
Не е задължително да се гонят НПО-тата но поне 3 неща е редно да се направят:
-да се дерегистрират всички в чиито имена има "институт", "национален", "европейски" или нещо друго което подвежда че това е държавна структура, да се регистрират наново с други имена
-за всички дарения, субсидии, грантове НПО-тата да си плащат корпоративен данък както нормалните фирми
-също да си плащат и местните данъци, за които в момента са освободени
-тестово специално за НПО-тата и банките да се въведе за 1 год, а после може да се разшири и с други дейности прогресивен данък, колкото повече приходи имат, толкова повече данъци да плащат
11:34 15.06.2026
73 истината
Коментиран от #88
11:34 15.06.2026
74 Ти да видиш
Муни, ползите от договора с Боташ са ясни за 3-ма души (поне толкова съм чул публично да го казват) - за теб, малкото мраз-че, а от 2-3 дни и за Роско Катамаран-ов.
Така че.... "черната пантера" ряпа да яде.
;)
11:34 15.06.2026
75 това моше само да го видя вече на снимка
11:34 15.06.2026
76 Мдааа
11:34 15.06.2026
77 Референдум трябва
11:36 15.06.2026
78 пенсионер
11:36 15.06.2026
79 Мишо Пелов
11:37 15.06.2026
80 Грийн сок
със зелени чорапи.
11:38 15.06.2026
81 анонимен
Все едно да пълниш пробита тенджера.
11:38 15.06.2026
82 дечо
Коментиран от #100, #104, #107
11:38 15.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Много лесно
11:40 15.06.2026
85 ха, ха, ха...
Е то, като има, всеки знае и повечето най напред се втурват да крадат, а някои да подписват неизгодни договори с чужди фирми задължавайки България да им плаща за нищо.
11:41 15.06.2026
86 Гресирана ватенка
11:41 15.06.2026
87 Е та за
11:42 15.06.2026
88 Плиткоакълни
До коментар #73 от "истината":Народа си го иска,той ще ни оправи
11:42 15.06.2026
89 е браво
Гарантирано Сглобка-ГЕПИ и сие!
11:43 15.06.2026
90 БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА ЛЪЖЕ
11:44 15.06.2026
91 истината
11:45 15.06.2026
92 Архимандрисандрит Бибиян
11:46 15.06.2026
93 Истината
За Боташ и МВР има, за младите лекари и за пенсионерите няма.... Личат си приоритетите...
11:55 15.06.2026
94 МунчоЛЕТ
11:56 15.06.2026
95 Бай Ху (By Who)
11:59 15.06.2026
96 Некадърници
Малко ще си преглътнете егото и емоциите и ще работите за просперитета на държавата!
Там накъдето ви дърпа няма просперитет!!!
12:00 15.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #111
12:02 15.06.2026
99 Тъй върви света
Като покриха парите, гарантиращи борда, като се набълбукаха със заеми за финансиране на украинската война и на бизнеса на наши хора, защо викат, че намаляването на божествените доходи, финансирани от данъците на народеца било популизъм?
Национализиране на загубите и приватизиране на печалбата не води до никакъв прогрес.
Поредните Продажни и алчни глупаци се упражняват върху живота на българите и изпитват търпението им.
12:03 15.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Гласувайте ПАК за сглобката
Нека да се състави отново правителство на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.
Фалирайте държавата, че най-после да идва Ердоган или неговият наследник
и да се слага край на тази просташка държава пълна с алчни алкохолици,
хайлази и пълни некадърници!
Най-голямата грешка на царска Русия е, че се намесила тук и дала държава
на най-тъпите хора на света. Трябвало е да остави новотурците да изколят
раята за да няма кърлежи, които да хабят ресурсите на планетата.
12:05 15.06.2026
102 Колко
12:05 15.06.2026
103 Артилерист
Коментиран от #106
12:06 15.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 предполагам
12:07 15.06.2026
106 Не се хаби, бе човек
До коментар #103 от "Артилерист":Реалното положение го знаят всички.
Онези, които пишат тук против Радев са от ферми за тролове, където минималната заплата е 2000 евро чисто на месец.
Защо се хабиш за тях?
Коментиран от #117
12:09 15.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Вето
12:16 15.06.2026
109 така така
12:17 15.06.2026
110 анонимен
12:20 15.06.2026
111 Защо
До коментар #98 от "ПБ-Партия БО(га)ТАШ":след 35 демокрация и антикомунизъм избираш Терзиев, а искаш лустрация, бе, "умен"? Денков, Габриел и Нейнски ли са ти читавите демократи, бе ...
12:23 15.06.2026
112 По-срания софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дедо Сорос дава ли още кинти за банани?
12:24 15.06.2026
113 незнаен
До коментар #4 от "Анонимен":Ами навремето нямаше лустрация и сега берем плодовете.Всички публични личности в управлението на всякакви нива са синове,и дъщери на бригадата "Чавдар" основно.Вече навлязоха и внуците.Вие какво очаквате,да станат от масата и да поканят други?Няма да стане.Те нямат наяждане.Така,че който знае езици да се маха от тук.Бъдеще няма.Тази държава е само за тях-наследниците на АБпФК.Това е тъжната истина.
12:24 15.06.2026
114 анонимен
Радев и служебните му правителства - превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.Още от ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество
12:26 15.06.2026
115 анонимен
12:27 15.06.2026
116 Здрав разум
12:28 15.06.2026
117 Да не
До коментар #106 от "Не се хаби, бе човек":би да съветваш да си траем и да оставим демократическите тролове да будалкат и без това ошашавиния от платените медии народ?
12:34 15.06.2026
118 Анонимен
До коментар #69 от "Ха ХаХа":69 БКП колелото се върти напред статукваджии лежали 10 години в президентството с балъци като тебзавладяха държавата ни С лъжи държава не се управлява 69
12:35 15.06.2026