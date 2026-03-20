Първан Симеонов: Изборите са игра на легитимност, игра на доверие. И няма ли го доверието, значи всичко е изчезнало

20 Март, 2026 11:45 678 9

Едни избори, дори да са прекрасни, ако народът не вярва, че са прекрасни, значи не са, подчерта социологът

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Усещането за честност на изборите не зависи само от усилията на текущите власти.

Това заяви пред БНР Първан Симеонов от социологическа агенция "Мяра".

"Виждам стремеж от това служебно правителство. Даже виждам доста сериозна енергия. Боя се, че усещането за честност на изборите зависи от това, но зависи и от още 2 фактора. Едното е какво мислят привържениците на победилия. Обикновено привържениците на победилия мислят, че изборите са били честни, а привържениците на загубилия мислят, че изборите не са били честни. Вторият фактор е новата дигитална среда. Буквално с 3 клипа, 2 компромата, 4 теча на информация отнякъде за нечие минало, изведнъж може да се създаде усещането, че тези хора, които се занимават с честността на изборите, не са много ОК", обясни той.

Едни избори, дори да са прекрасни, ако народът не вярва, че са прекрасни, значи не са, подчерта социологът и добави:

"Изборите са игра на легитимност, игра на доверие и няма ли го доверието, дори лъжовно да го няма, дори несправедливо да е изчезнало, значи всичко е изчезнало. Това е големият проблем с честността на изборите. Аз не мисля, че ще имаме сериозен консенсус по този въпрос, но усилието е налице и това е важното".

В предаването "Преди всички" Първан Симеонов изтъкна, че има нов обществен климат след протестите от края на миналата година. Според него това е за добро:

"Този климат ще бъде климат на нетърпимост към изборни нарушения. Подозирам, че ще има всевъзможни опити за кордони около най-малките намеци за опазаряване на вота. Това ще бъде и част от предизборната кампания на един политически сектор, но всъщност това няма как да бъде иначе в условия, зададени от тези протести. Тези протести рамкират политическия пейзаж в България и ми се струва, че това ще бъде за добро, защото ще предотврати някои такива практики. В такива ситуации не бива да се подхожда със свръхочаквания въобще. За всяка една подобна власт, като тази - служебното правителство, най-големият проблем са свръхочакванията, които се създават. Мисля, че лека-полека, поне засега, те като че ли преодоляха моментите на стандартните за първия етап на всяка власт трусове".

Според него политиката се оличностява. Интересът не е толкова към партии или програми, а по-скоро към личностите, обясни той.

"Чак толкова самите листи не се гледат, но водачите имат значение. След моментите, в които ние, българите, ефективно възприехме и харесахме механизма на преференциалното гласуване, и по-надолу персоналният състав има значение. Има и интересни лица. /.../ Листите няма да останат съвсем извън полезрението, имат своето значение. А и на няколко места в България е устроена битка на ярки фигури между политически лидери или новонавлизащи в политиката, което допълнително обещава интрига в това отношение".

По думите му постепенният отказ от дебати в последните години се дължи не просто на желанието или нежеланието, а на неумолимата логика на новия свят, в който живеем.

"Това е свят на технологии и балони, в който всеки много лесно успява да се затвори в своята комфортна зона и да говори на своите привърженици. И за съжаление това е политическият стил напоследък в България - преди всичко работа за вътрешните публики, надъхване, хейт по другия. Изключително много хейт има от всички партийни лагери в България".

Засега новият играч предлага по друг стил - едно приземяване на политическия език и по-спокойна стилистика, отчете Симеонов и уточни:

"Тук лексиката е много по-умерена, отворени остават доста врати, доста предпазливо на моменти звучат посланията. Опасността е една - заради възможното усещане за предизвестена победа, да се успи част от потенциалната подкрепа. Това е новата ситуация в страната - че има един малко по-любопитно позитивен тон в кампанията на новия играч".

"Какво значи чисто гласуване - в някои от политическите ниши така се гласува - прагматично се гласува. Това е стимулът, който политиката там дава. Всъщност тук мисленето по-скоро е - не огледалото, защото да - понякога това огледало се оказва криво огледало по неволя, питането е каква е средата, която създава този нездрав интерес към политика. Това може да предложи политиката примерно на голяма част от хората в селските райони или в Северозападна България - може да им предложи или не може да им предложи дърва за огрев например, или може или не може да им предложи някой лев в година на избори. Аз винаги разсъждавам за възможностите, за условията, за предпоставките - има ли предпоставки, ще се намери търговец, ще се намери продавач", коментира още Симеонов относно търговията с гласове.

Социологията е подложена на изкушения, призна той и добави: "Най-сладкото нещо, което съм изпитвал, е да отказваш на такива изкушения". И напомни, че социологическите изследвания са моментна снимка, а не прогноза за изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без да чета

    4 0 Отговор
    Ами нямам ти , вяра

    11:48 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста

    Коментиран от #4, #5

    11:51 20.03.2026

  • 3 Избори ала-бала

    2 0 Отговор
    "Изборите са игра на легитимност, игра на доверие." Ако е така, то политиците отдавна са изгубили играта, ама не им пука и не им пречи да разкажат играта на народа

    11:54 20.03.2026

  • 4 Комитет за управление на Републиката

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Комитет за Управление на Републиката, бюлетина 69 ! Това е аплтернативата !

    12:02 20.03.2026

  • 5 Oня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Точно така- да гласуваме за тях с ном.15!

    12:06 20.03.2026

  • 6 Иван

    1 1 Отговор
    Какви протести още се бълнуват? Джензитата бяха на безплатно забавление. Без да осъзнават подпомогнаха създаване на казармената партия на Радев.

    Коментиран от #8

    12:34 20.03.2026

  • 7 Пак ли тоя

    1 0 Отговор
    тъпанар! Отвсякъде е путинист и кремълски агент на влияние! Червен Кольо го каза ясно, колкото им платят толкова социологически прогнозират.

    12:36 20.03.2026

  • 8 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Той Радев девет години се готви за тая партия по нареждане на Кремъл и Путин! Най- големият национален предател!!!

    12:38 20.03.2026

  • 9 бълг. патриот

    1 0 Отговор
    ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
    привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
    Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
    специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
    гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
    Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова

    12:40 20.03.2026

