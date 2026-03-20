Десет години „Фармация“ в МУ-Плевен

Десет години „Фармация“ в МУ-Плевен

20 Март, 2026 18:05 264 0

Научно-практическата конференция ще се проведе между 27 и 29 март и ще представи всички основни постижения на факултета за последните 10 години и най-новите разработки, част от които вече са в процес на патентоване

Факултетът по фармация към МУ – Плевен отбелязва 10 години от създаването си с юбилейна конференция, която ще събере водещи учени и практици. Сред акцентите са разработки на нови биологично активни вещества, първата българска платформа за клинични решения и въвеждането на виртуален пациент в обучението на бъдещите фармацевти. Това коментира проф. д.ф. Христина Лебанова, декан на Факултет по фармация към МУ – Плевен, в предаването „Бизнес старт“ по "Блумбърг".

Научно-практическата конференция ще се проведе между 27 и 29 март и ще представи всички основни постижения на факултета за последните 10 години и най-новите разработки, част от които вече са в процес на патентоване.

„Някои от тях са с подадени заявки за патент, включително нови биологично активни вещества, първата българска платформа за подпомагане на вземане на клинични решения, първият ни виртуален пациент, който ще въведем в обучението си от есента.“

Иновации с потенциал за нови лекарства

Проф. Лебанова заяви, че екипът на факултета в областта на химията работи по синтез на нови вещества с потенциална противодиабетна активност, част от които показват терапевтичен потенциал и затова са с подадени заявки за патентна защита.

„В момента сме на етап предклинични изпитвания и резултатите са обнадеждаващи, но развитието оттук нататък ще покаже реалния потенциал.“

Виртуален пациент в помощ на студентите

Гостенката описа пациента като платформа, чрез която студентите ще могат да се обучават в реалистична среда.

„Студентите ще комуникират с него, като целта е да се научат да задават правилните въпроси, да разпознават лекарствено-свързаните проблеми и да подобрят уменията си за общуване. Крайната цел е повишаване на рационалната употреба на лекарствата.“

Платформата за клинични решения

Тя е разработена по проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост и е насочена медицинските специалисти и подпомага рационалното предписване на лекарства. „Най-иновативният елемент е, че може да предлага корекции на дозата според бъбречната функция на пациента. Това е изключително важно, тъй като такива изменения често остават недиагностицирани“, каза събеседничката.

Промените в учебните планове по фармация

„Най-голямото предизвикателство в момента е предстоящата промяна в единните държавни изисквания, която ще влезе в сила от септември 2026 г.“, заяви Христина Лебанова. Ще се въведат девет нови задължителни дисциплини, които по-клинично ориентирани в резултат на транспонирането на европейска директива.

„Те отразяват променящата се роля на магистър-фармацевта на европейско и световно ниво. Все повече се говори за разширяване на фармацевтичните услуги, особено в аптеките. Когато студентите придобият тези знания още по време на обучението си, това ще позволи тази роля да се развие и в България.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

