Певица от космоса открива Мондиал 2026 в САЩ

Мондиал 2026 ще има церемонии по откриването преди първите мачове на територията на всеки от трите домакини на турнира. Те ще започнат 90 минути преди въпросните двубои. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе в периода 11 юни – 19 юли. Шакира вече анонсира официалната песен на шампионата - "Dai Dai".

Певицата Кейти Пери, която през 2025 г. беше сред изцяло женския екипаж на достигналия до космоса суборбитален полет на „Блу Ориджин“, ще пее на церемонията на стадион „SoFi“ в Ингълууд (щат Калифорния) преди мача между САЩ и Парагвай на 13 юни от 4:00 часа българско време.

Заедно с нея преди първия двубой на янките участие ще имат рапърите Фючър, Лиса, Тайла и Рема, певицата Анита и Ди джей Санджой.

Същинското откриване на Мондиал 2026 ще бъде на 11 юни от 22:00 часа преди двубоя между Мексико и ЮАР. На сцената на стадион „Ацтека“ също ще излезе Тайла, а останалите участници ще бъдат певците Алехандро Фернандес, Дани Осеан, Лила Даунс, Белинда, Джей Балвин, както и групите Лос Анхелес Азулес и Мана.

На 12 юни от 22:00 часа ще бъде първият мач на канадска територия, когато тимът на домакините среща Босна и Херцеговина. Музикалните изпълнители с участие на церемонията в Торонто ще бъдат певците Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесиа Кара, Джеси Рейес, Нора Фатехи, Уилям Принс, Елиана и Ведждрийм, както и Ди джей Санджой.