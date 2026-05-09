Певица от космоса открива Мондиал 2026 в САЩ

9 Май, 2026 17:29 469 1

Церемониите по откриванетоще започнат 90 минути преди въпросните двубои

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мондиал 2026 ще има церемонии по откриването преди първите мачове на територията на всеки от трите домакини на турнира. Те ще започнат 90 минути преди въпросните двубои. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе в периода 11 юни – 19 юли. Шакира вече анонсира официалната песен на шампионата - "Dai Dai".

Певицата Кейти Пери, която през 2025 г. беше сред изцяло женския екипаж на достигналия до космоса суборбитален полет на „Блу Ориджин“, ще пее на церемонията на стадион „SoFi“ в Ингълууд (щат Калифорния) преди мача между САЩ и Парагвай на 13 юни от 4:00 часа българско време.

Заедно с нея преди първия двубой на янките участие ще имат рапърите Фючър, Лиса, Тайла и Рема, певицата Анита и Ди джей Санджой.

Същинското откриване на Мондиал 2026 ще бъде на 11 юни от 22:00 часа преди двубоя между Мексико и ЮАР. На сцената на стадион „Ацтека“ също ще излезе Тайла, а останалите участници ще бъдат певците Алехандро Фернандес, Дани Осеан, Лила Даунс, Белинда, Джей Балвин, както и групите Лос Анхелес Азулес и Мана.

На 12 юни от 22:00 часа ще бъде първият мач на канадска територия, когато тимът на домакините среща Босна и Херцеговина. Музикалните изпълнители с участие на церемонията в Торонто ще бъдат певците Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Алесиа Кара, Джеси Рейес, Нора Фатехи, Уилям Принс, Елиана и Ведждрийм, както и Ди джей Санджой.


