Проф. Стоянович: Казармата учеше, че животът не е само пелени, бонбони и гювеча на баба

9 Май, 2026 12:41 1 392 81

  • проф. петър стоянович-
  • армия-
  • парад

Хората са разглезени до разложение. Ужасен съм да виждам млади хора, които не могат да заковат един пирон, каза историкът

Проф. Стоянович: Казармата учеше, че животът не е само пелени, бонбони и гювеча на баба - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Обичам както армията, така и парадите. Да не кажа, че истински се разчувствам. За всички обаче е ясно, че армията ни стои изправена пред големи предизвикателства, голям недоимък на техника и хора и тепърва трябва да намери адекватното си място в XXI век“, каза в „Тази събота“ по бТВ историкът проф. Петър Стоянович.

„Умилението от армията не е нужно да се изразява в големи пълчища хора и в скъпа техника. Българинът си обича армията и всички по някакъв начин сме свързани родово. Но трябва да видим кога най-сетне ще бъдем адекватни на предизвикателствата на XXI век“, посочи историкът.

По думите му наборната военна служба е нещо, което беше част от живота ни и никой не ни е питал дали ни е приятно.

„Хората са разглезени до разложение и не се идентифицират със своите съграждани и със своята държава. Когато ги попиташ дали са склонни да се жертват за своето отечество, те започват да се оглеждат. Това е големият проблем“, коментира Петър Стоянович.

Според него в момента голяма част от съвременните мъже очакват грижата за отечеството и дъга да ги докосне творчески.

„Това няма как да стане по този начин. Там е въпрос на нещо съвсем различно – част си от общност и я защитаваш. Имаш ангажимент както към своята държава, така и към общността – политически и военна“, посочи историкът.

„Влизането в казармата и едно време, и сега имаше освен всичко останало и необходимостта да пречупи младия характер. Да го пречупи към това, че животът не е само пелени и бонбони. Че не живеем само в грижите на бабата с гювеча. Затова съм ужасен да виждам днес млади хора, които не могат да заковат един пирон“, каза Стоянович.

Според него ще дойде въпросът да се върне под някаква форма наборната военна служба предвид войните, които се водят близо до нас.

„Някаква такава форма на подготовка на населението трябва да има. Няма нищо ужасно да има и начално военно обучение. Човек да може да види обратната страна на палачинката. Животът не е само радост, забавление и чай в 17 ч. Не става така“, смята Петър Стоянович.

„Много бързо се отпуснахме, заживявайки в Корекома на собственото си удобство“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пияно

    24 18 Отговор
    началство , унижения , извращения, побой и терор също .

    Коментиран от #4, #14

    12:46 09.05.2026

  • 2 Г-Н ПРОФЕСОРЕ

    28 12 Отговор
    Не говорете лошо за либерастията в която живеем. На маймуни армия не им трябва, трябват им банани, и ние имаме банани.

    Коментиран от #18

    12:46 09.05.2026

  • 3 Павел Пенев

    18 19 Отговор
    Този ако е служил в казармата, явно е бил в Строителни войски. Не приемаме съвети от фалшиви професори, закупили научните си звания по време на т.нар.демокрация у нас.

    12:48 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    26 22 Отговор
    Казармата ме научи, че в армията са най-глупавите хора. Сега един такъв има цялата власт. През целия си живот по-глупави хора струпани на едно място не съм виждал. След като разтуриха поделението видях един старшиха да копа на пътен ремонт, а друг да кара такси. Мен лично казармата не ме научи на нищо. Дисциплина там не се учи. Това нещо или го имаш или го нямаш. Ако го нямаш като излезеш от казармата пак няма да го имаш. Казармата беше загуба на време, което можеше да бъде използвано за нещо полезно - учене или работа.

    Коментиран от #11, #17, #39, #56

    12:52 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    18 11 Отговор
    Скрийте го тоя нещастен лизач!!! Пратете го в казарма!

    12:54 09.05.2026

  • 8 Майора

    23 13 Отговор
    Не случайно народът е казал”Мъж който не е ходил войник и жена която не е раждала , не стават за нищо”!

    Коментиран от #23, #48, #52

    12:55 09.05.2026

  • 9 хайде

    16 5 Отговор
    Хайде всичката разглезена младеж да влиза в казармата, да с енаучи как се върти лопата и как се кове пирон!

    Коментиран от #71

    12:56 09.05.2026

  • 10 Цвете

    14 6 Отговор
    НАМЕРИЛ КОЙ ДА ДИКТУВА, КАКВО БИЛО, КОГАТО СЕ ХРАНЕШЕ СЪС СРЕБЪРНА ЛЪЖИЦА.🤔😉🙃МИНАЛОТО Е ЗАМИНАЛО СТОЯНОВИЧ ,ДНЕС ЖИВЕЕМ В НОВ ВЕК, ИЛИ ТИ СЕ ИСКА ПАК ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ВРАТИТЕ САМО ЗА ТЕБ С ДЕБЕЛИТЕ ТИ БИВШИ ВРЪЗКИ.👺

    12:58 09.05.2026

  • 11 ИНТЕРЕСНО

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    ДАЖЕ МНОГО УЧТИВО СТЕ ГО НАПИСАЛ
    ПО ПРИНЦИП ИМАМ СВОЙСТВО
    ДА СЪМ ПРИСПОСОБИМ КАТО ХАМЕЛЕОН...С СВЯКЪКВИ ВИДОВЕ
    НАЧАЛНИЦИ.....НО С З.К.П.Ч.та..АБСУРД..
    ААА ОТ ТАКИВА ИМАМ..
    3/5/10 ДНИ АРЕСТИ😀😀😀...
    АКО ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП
    МИ БЕШЕ КОМАНДИР....
    УЖАСЗ НАПРАВО В ДИСЦИПЛИНАРЕН
    БАТАЛЬОН..😀😀😀

    Коментиран от #21

    13:02 09.05.2026

  • 12 Читател

    15 11 Отговор
    Колкото и да го обиждате човека е прав.

    Коментиран от #43

    13:03 09.05.2026

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 15 Отговор
    Всички бо.клуци комуняги под..човеци и отрепки в България станаха доценти и професори..Няма безродно го.. ведо което да не е титулувано - професор

    Коментиран от #38

    13:04 09.05.2026

  • 14 Баба вече не прави гювеч.

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пияно":

    Баба ще напада Русия. Посредством теб.
    " част си от общност и я защитаваш. Имаш ангажимент както към своята държава, така и към общността – политически и военна“, посочи историкът."
    Чстито !

    13:06 09.05.2026

  • 15 достоен лейтенант

    11 4 Отговор
    Така е проф.Стоянович,но войника причислен към редовната войска не желае да играе по свирката и да загива под давлението на чужди генерали по чужди земи.Армията ни трябва да е велика каквато беше и да защитава само и единствено България и нейните граници.Нато съсипа и войската ,снаражението и бойната ни техника,но сломи духът ни.България вън от НАТО и всякъкви военни съюзи командвани от еврейски и англосаксонски генерали.

    13:07 09.05.2026

  • 16 Миндич

    7 4 Отговор
    Бе нашите евроатлантици дето унищожиха армията,като нищо ще върнат наборната служба за да набират пушечно месо за източния фрон,но пуст страх да въоражат голяма маса хора,че като нищо това оръжие може да се обърне срещо неолибералните болшевики,като през 1918.После иди ги спирай.

    13:08 09.05.2026

  • 17 Роза

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Моят съпруг казва същото.Старите войници се опитали да го мачкат и унижават,но след като веднъж им се изрепчил и ги заплашил с нож,повече не го пипнали.В казармата хванал пневмония,от която и досега има следи.Казва,че единствената полза от казармата е това,че се зачита за трудов стаж при пенсиониране.Имало и слабохарактерни момчета,които старите войници ги правели на нищо.За военната служба трябва да имаш призвание,а хората не са еднакви като роботи!

    Коментиран от #25

    13:13 09.05.2026

  • 18 Клуб за богатите

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Г-Н ПРОФЕСОРЕ":

    - казарма за бедните !
    Сун Дзъ

    13:14 09.05.2026

  • 19 Пръча

    8 2 Отговор
    При положение,че голямата част от населението мрази многопартината демокрастия дето ни мори от 36 години,съсздаване на наборна армия с непроверени,необлъчвани от НПОта,не дресирани в западни университети и незомбирани българи,току виж станала беля.Нормална ария предполага складове за оръжие и боеприпаси

    13:14 09.05.2026

  • 20 Сталин

    10 6 Отговор
    Мъж който не е бил в казармата е п€дал

    Коментиран от #27

    13:15 09.05.2026

  • 21 Факти

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "ИНТЕРЕСНО":

    Аз бях послушен и не съм имал проблеми в казармата, но на мен такъв ми е характера. Такъв бях и преди и след казармата. Не познавам никой, на който казармата да му е променила характера и да го е научила на нещо. Аргументът с "казармата те прави мъж и те учи на дисциплина" го използват само някакви комплексари, които нямат с какво друго да изпъкнат пред младите, които не са ходили в казарма. Интелигентен човек никога няма да каже подобна глупост, защото знае много добре, че в казармата само си е изгубил времето. Такъв човек по-скоро го е яд, че е бил в казарма, вместо да се развие по-бързо в учението и работата.

    Коментиран от #57

    13:15 09.05.2026

  • 22 Да добавя

    9 4 Отговор
    Аз като бях в казармата всички фатмаци крадяха като за световно.През другото време лежаха или пиеха.

    Коментиран от #34

    13:22 09.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Набор 66

    9 5 Отговор
    Професорът е прав. През тоталитаризма имаше строги правила,както в семейството, така и в училището и обществото. След 1990 г. нито семейната среда,нито училището,а пък обществото съвсем изпуснаха юздите.Обърнаха палачинката и се възцари свободията. Вярвам,че е дошло време нещата да се балансират. Но няма да е лесно. Сърбите и хърватите вече връщат военната служба в някаква съкратена форма...

    13:24 09.05.2026

  • 25 ИНТЕРЕСНО

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Роза":

    АБСОЛЮТНО СТЕ ПРАВА ГОСПОЖО☝...
    МЕТОДИТЕ КОИТО ИЗПОЛЗВАТ
    Т.НАР.СТАРИ КУЧЕТА КЪМ НОВОБРАНЦИТЕ СА ПО СВИРЕПИ
    И ОТ ТЕЗИ НА МУТРИТЕ И ЛИХВАРИТЕ😬
    В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА
    АЗ УСПЯХ ДА ИЗБЕГНА ТАЗИ СРЕЩА
    ЗАЩОТО СЪМ СЛУЖИЛ ДЕВЕТ МЕСЕЦА
    САМО С МОЙ НАБОР В ШКОЛА..
    ПОСЛЕ ТРИ МЕСЕЦА БРИГАДА
    И ВТОРАТА ГОДИНА...АЙЛАК😀
    НО С АРЕСТИТЕ СИ ГИ ИЗЛЕЖАХ☝
    НО ИМАМ ДОБРИ ЧУСТВА КЪМ....
    МАЙОР ДРУМЕВ РОТЕН В РУСЕ И
    ПОДПОЛКОВНИК ВЪРБАНОВ НАЧЛНИК

    13:25 09.05.2026

  • 26 тролдоктор

    3 2 Отговор
    На старата изсушена к.у. Решка с прякор "майора" ще кажа само, че от дър Жан.ки.те му не става нищо. Иначе щяха да имат истинско семейство и нямаше да се занимават с памперси като него!

    13:27 09.05.2026

  • 27 ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Комунизмът ще възкръсне, когато комунистите намерите мумията на Сталин, т.е. НИКОГА!

    Коментиран от #74, #79

    13:29 09.05.2026

  • 28 Тома

    5 6 Отговор
    Казармата беше най голямата п.ростотия която беше срок 2 и 3 години а бяхме 18 годишни момчета.Служих 37 месеца във ВМФ

    Коментиран от #33

    13:30 09.05.2026

  • 29 Отец Чапаев

    3 4 Отговор
    това е дежурния разглезен лаладжия Стоянович

    Коментиран от #32

    13:30 09.05.2026

  • 30 Ха сега де...

    2 2 Отговор
    А с кого ще се сражават нашите "добре обучени" във военни дела младежи?

    13:32 09.05.2026

  • 31 Мнение

    12 2 Отговор
    Някои много ги е страх от казармата. Не коментирам този факт.
    Искам да кажа нещо друго. Всеки, който няма средно образование, задължително трябва да служи в Строителни войски, за да придобие професия, а също и трудови навици. Знам, че заради това мое предложение ще се вдигне вой, но ще добавя, че 2 години в Строителни войски не са достатъчни. Необходими са 5 години служба там, защото няма нищо по-безполезно от безотговорен михлюз, който не е пожелл да си даде зор да завърши поне един техникум.
    Затова, дори да няма задължителна военна служба за останалите младежи, за тези без средно образование трябва да се възстановят Строителните войски.

    13:32 09.05.2026

  • 32 мда

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Чапаев":

    Глашатай на "монархистите", които още ви управляват.

    13:33 09.05.2026

  • 33 Точно!

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    Уволнилите се през 1974 г служихме по 38 месеца.

    13:34 09.05.2026

  • 34 Май

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да добавя":

    сме служили по едно и също време.

    13:35 09.05.2026

  • 35 Сталин

    1 2 Отговор
    На света останаха само няколко държави където има мъже,това са Русия, Украйна, Северна Корея, Иран,Сирия , Венецуела , може би САЩ ,всичко останало е п€дерунгел

    Коментиран от #40

    13:35 09.05.2026

  • 36 Да се научат що е това труд

    5 0 Отговор
    Тези, които в наше време нямат средно образование са 99% от един определен етнос, така че предложението за Строителни войски за тях не е лошо. Даже е много добро.

    Коментиран от #41, #77

    13:38 09.05.2026

  • 37 Хехехе

    2 1 Отговор
    Дааа, за тези които са били и знаят от опит казармата беше трудов военен лагер който в последните години се превърна в загуба на време !
    Ако искаме да има действително смисъл, трябва да се направи обучителен период след или по време на последните години от училище за всички ( мъже и жени ). След ковто задължително опредняване по 1-2 седмици на всеки 5 години, НО е задължително да е с практика ( стрелба, придобиване на различни бойни умения и т.н. ). Професионалната армия да остане с високо квалифицирани и подготвени кадри !

    13:38 09.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Все тая

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Не си прав. На няколко неща те е научила:
    1: че никой не ти е длъжен на тая земя.
    2: че светът не се върти около теб 😉 ( въпреки че всеки 18 годишен се взима много на сериозно… та така. Сигурно и нещо друго си научил но не е важно

    13:39 09.05.2026

  • 40 Добре!

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    Щом си ги пробвал всичките, вярваме ти!😎

    13:39 09.05.2026

  • 41 Мдаа

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да се научат що е това труд":

    По скоро затворите трябва да са със задължителна работа, за да си изкарват парите за издръжката !
    Строителните войски не са нужни в стария и вид

    13:40 09.05.2026

  • 42 Сталин

    5 4 Отговор
    Мъж който не може да борави с автомат е п€дал ,миналата седмица Ким Чен на военни учения учи 13 годишната си дъщеря да управлява танк,това дете има повече топки от цялата армия на България в момента,банда от тюфлеци и бременни мъже

    13:41 09.05.2026

  • 43 тиририрам

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Читател":

    Да каже къде е служил, за да приемем мнението му за меродавно!

    Коментиран от #75

    13:42 09.05.2026

  • 44 хаха

    3 2 Отговор
    "Хората са разглезени до разложение. Ужасен съм да виждам млади хора, които не могат да заковат един пирон, каза историкът"

    И кой е виновен затова? Ммммм? бАклукът произвежда още бАклук дрОгаре бАклуци.
    Дедовщина им се приискала на балкано-ориенталците мазни.

    13:43 09.05.2026

  • 45 ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ИМА-НЯМА КАЗАРМА!

    4 0 Отговор
    Аз бях граничар (кльонист) на шеста застава елховския отряд поделение /Нимфа/! Не се оплаквам, но това са си две г и 4 м ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ най хубавите години от живота ми. БАща ми като студент не е подлежал на военна служба ходил е в рамките на две г общо два месеца в школата за запасни офицери и е произведен младшилейтенант. С ЕДНА ДУМА не е бил войник, но бе, бог да го,прости истински мъж. Днес казармата от онзи тип би се превърнала в кръчма с пияни войници, бойно оръжие и муниции… всички знаем какво проицтича от това!

    13:45 09.05.2026

  • 46 В 21 век

    6 1 Отговор
    възможности за "казарма" има много. Младите хора не ви искат соцдивотиите.

    13:47 09.05.2026

  • 47 Хаджи Папурко

    2 2 Отговор
    Чудя се на някой от пишещите тук. Аз служих танкист, никой от старите кучета не ме е тормозил. В кашиметията и в КЕЧ-а явно не е било така.

    13:48 09.05.2026

  • 48 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    "Мъж който не е ходил войник и жена която не е раждала , не стават за нищо”

    Не случайно вие сган такава не ставате за нищо. От край време.
    ХАХАХА

    13:49 09.05.2026

  • 49 Интересно

    1 1 Отговор
    Нали НАТО ви бранеше?
    Какво си се размрънкал?

    13:49 09.05.2026

  • 50 ГОСПОДИН СТОЯНОВИЧ

    3 1 Отговор
    АРМИЯТА Е ИДЕЯ, АРМИЯТА Е ИДЕЛИ ,АРМИЯТА Е ЧУВСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВАТА....! КАКВА Е ТАЗИ, ДЪРЖАВА КОЯТО ПОРУГА И АРМИЯТА СИ И СЪЗДАТЕЛИТЕ СИ В ИМЕТО НА ТЕЗИ КОЙТО ПОРУГАВАХА САМАТА НЕЯ В ДВЕ ПОРЕДНИ ВОЙНИ? КАК ЩЕ МЕ НАКАРАТЕ ДА ПРАТЯ СИНОВЕТЕ СИ НА ВОЙНА В ИМЕТО НА СОЛАРНИТЕ ПАРКОВЕ НА джевдет чакъров, СЛЕД РЕШЕНИЕ НА НС/ разбирай деница сачева, костадин ангелов ,байрям байрам, хамид хамид, асен василев и др./, ЕЛЕ ПЪК СРЕЩУ РУСИЯ! СКРИЙ СЕ НЯКЪДЕ Г-Н СТОЯНОВИ!

    13:50 09.05.2026

  • 51 Дзак

    2 0 Отговор
    Докога е бил в пелени?

    13:50 09.05.2026

  • 52 Тъй ли

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    В САЩ е пълно с преуспяли бизнесмени, въртящи милиони долари, без да са ходили войници.
    В България е пълно с мрънкачи на минимална заплата, които се хвалят, че са минали през казармата.

    13:52 09.05.2026

  • 53 Анонимен

    0 1 Отговор
    Предпочитаме фурми!

    13:53 09.05.2026

  • 54 Край

    1 0 Отговор
    Всеки български мъж който свързва съдбата си с България и иска да има възможност да заема каквато и да било държавна служба - от Президент до кмет на село, трябва да отслужи военна служба за 6 месеца и да се ЗАКЪЛНЕ че при нужда ще брани Родината. Няма морал в това да искаш да управляваш, да пишеш законшите на държавага, а ако тя има нужда от защита ти да си вземеш самолета за Дубай. Българите имат една Родина ако не са готови да я пазят - ще я загубят.

    13:57 09.05.2026

  • 55 Фахтецх

    3 1 Отговор
    Да забиваш пирони се учи в училище, в техникум, не в казарма.
    В казарма се учиш да отнемаш животи.

    Коментиран от #58

    13:58 09.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Как да не си научил нищо,това е школа за мъже.Научиха те,че ти трябва да си оправяш леглото,да си гладиш дрехите,да миеш чинии,че не трябва да мрънкаш а като ти се каже,да свършиш работата,да си във физическа форма и ред други неща правещата мъж а не мрънкач.Да спазваш правилата!И когато станеш глава на семейство да поемеш отговорността си и да бъдеш,,острието на атаката" и пример за децата си.

    14:00 09.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Халикат

    0 0 Отговор
    Тези какво, да не са решили да връщат казармата? Това определено ще стопи още повече топящото ни общество.

    14:02 09.05.2026

  • 60 Казармата учеше само на

    1 1 Отговор
    geбuлuзъм, на нищо друго. Не могат да заковат един пирон, щото бащите им не могат, ама да ръсят умности могат по медиите, та нЕма кой да ги научи...

    14:02 09.05.2026

  • 61 Така е

    1 1 Отговор
    Някои много ги е страх от казармата,защото там уважават хората с характер и як гръбнак. Аз служих 27 месеца и след няколко месеца бях запас един месец. В домашен отпуск бях след 20 месеца служба,а тогава нямаше интернет и смартфони. Имах много сблъсъци със старите воинци докато разберат,че съм костелив орех и с мен шега не бива . Казармата е подготовка за война и там нещата трябва да са екстремни и при мен бяха такива. И въпреки, че по характер и идеология съм анархист и антикомунист,точно заради казармата ще се чувствам до края на живота си воин и боец. Така че, животът е маратон с много истински препятствия и казармата е едно от най- сериозните.

    14:04 09.05.2026

  • 62 Фахтецх

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    Е, вие, трудоваците, учихте тези неща в казармата, защото пропуснахте училището.

    14:04 09.05.2026

  • 63 Физиотерапевт

    0 1 Отговор
    Навремето беше гордост за всяко семейство сина им да е бил войник.Обратното значеше,че ти има нещо.Правеше се ,,изпращане",цялата рода и приятели се събираха и новобранеца беше най-тачената фигура на този празник.Мъжът беше мъж когато е отслужил,а жената когато е станала майка.Такива бяха ценностите тогава.

    Коментиран от #65

    14:05 09.05.2026

  • 64 Икономика за шапкари

    0 0 Отговор
    С колко ще пострада икономиката на България, ако половината бъдещи данъкоплатци загубят година от трудовият си стаж в казармата?
    Предвиждам сериозен спад в БВП.

    14:08 09.05.2026

  • 65 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Физиотерапевт":

    Затова ли всеки родител се мъчеше с връзки да отърве сина си или поне да го уреди на по-лека служба?
    Айде, стига преувеличения!

    14:09 09.05.2026

  • 66 хаха

    1 1 Отговор
    "Казармата учеше"
    Учела била. Никой на нищо не се е научил от казармата ви бе "умник". Стреляли били с някакви евтини пушки там (които произвеждали). Така се "учи" (и то не как да забива пирони):


    "Аз съм просто един типичен, средностатистически финландец... но знам как да разглобявам, почиствам, сглобявам и стрелям точно с щурмова пушка и множество други оръжия, знам как да поставям различни видове мини, как да копая и подготвям окопи, как да оцелявам в гората, независимо дали е лято или зима... и когато отида до магазина за хранителни стоки или пощата, човекът зад щанда вероятно знае как да прави и това. (в допълнение към специалното обучение, което може да имаме)"

    Пасмина някаква.

    Коментиран от #69

    14:11 09.05.2026

  • 67 Тъй ли

    0 0 Отговор
    Колко синове на депутати и министри могат да се похвалят с военна служба?

    14:12 09.05.2026

  • 68 Факт

    1 1 Отговор
    Можех да разглобя автомат ,,Калашников" със завързани очи и да го сглобя за секунди,бягах с пълно бойно снаряжение километри като първите вземаха оръжието на изоставащите.Тежах 64 кг и бях пружина.Ядяхме всичко и по много,диета беше непозната дума.Сега кой тиктокър ще направи това,връзките си не могат да вържат до 4-5 кла,спъва се на равно място с телефон в ръка..Ревльовци епилирани с впити клинчета и голи прасци.Себе си не може да защити,камо ли Родината.

    Коментиран от #70

    14:13 09.05.2026

  • 69 Подкрепям те

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "хаха":

    Много хора, които познавам, не са били в казарма, но стрелят по-добре от онези, които са ходили войници.
    И са добри специалисти в работата си.

    14:14 09.05.2026

  • 70 НАТО НИ БРАНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факт":

    Не го забравяйте!

    Коментиран от #80

    14:15 09.05.2026

  • 71 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "хайде":

    Израелците в армията не се учат да копат с лопата и да забиват пирони, ама те затова са управляващи света финансово

    14:18 09.05.2026

  • 72 Вижте сега

    0 0 Отговор
    Зеленият иска още войници в подкрепа на укрокаузата. Белите нации не искат да мрат за кефа на урсулианците.
    Ние трябва да се докажем, като достоен член на алианса, така че.....

    14:18 09.05.2026

  • 73 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Тоз оттворко що не покаже нагледно как се ммррее да се защитят милиардите на Бокко, СвиннЧокко? М? Алоуу, хората имат по една панелка, някои и на кредит, и няма да ммрраат за нея я! Свърши се тя с трицци майй мууни да ловите. Пироните си ги забивайте сами.

    14:20 09.05.2026

  • 74 Жожи

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!":

    Че защо трябва да възкръсва комунизмът, ще дойде друг изъм по-тоталитарен и ще ви научи. Е, през 2020 г май ходехте с маски и минавахте през КПП само с разрешително.

    Коментиран от #76

    14:25 09.05.2026

  • 75 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "тиририрам":

    Артилерист в Стара Загора е служил Стоянович.

    14:26 09.05.2026

  • 76 Нехис

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Жожи":

    Глупчо, тук става въпрос за медицинска ситуация.
    Пий си ракийката и не си напъвай мозъчето с непосилни неща.

    Коментиран от #78

    14:27 09.05.2026

  • 77 Жооо

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да се научат що е това труд":

    Е в новините показаха как в Габрово те ви пердашат, така както нито комунисти са ви пердашили

    14:28 09.05.2026

  • 78 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Нехис":

    Не пия ракия, на химия съм, ракията съм я оставил на Сталин

    14:29 09.05.2026

  • 79 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!":

    Първо - Комунизъм никога и никъде не е имало, за да възкръсва.
    Второ -Ако имаш в предвид ръководство на Комунистическа партия, то Китай ти е пример. Така се развиват, че всички ще съжаляват, че махнаха член Първи от Конституцията, щото се разбра, че това е истината.

    14:29 09.05.2026

  • 80 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "НАТО НИ БРАНИ":

    Те и сърбите казваха така преди време-не ги е било страх от Сталин.

    14:32 09.05.2026

  • 81 Фрагментарност и атомизация

    0 0 Отговор
    Всички се бият в гърдите че са българи,ама като се наложи да защитават България ще се скрият като мишки. България не е Борисов,Пеевски, Радев или Тодор Живков Нито Путин или Тръмп. Когато чета коментарите разбирам ,че България е едно понятие изпразнено от дух и съдържание., една територия населена от хаотично движещи се атоми. Бог да ни е на помощ,защото очевидно ние нито можем нито искаме да си помогнем.

    14:38 09.05.2026

