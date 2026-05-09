Проф. Стоянович: Казармата учеше, че животът не е само пелени, бонбони и гювеча на баба

„Обичам както армията, така и парадите. Да не кажа, че истински се разчувствам. За всички обаче е ясно, че армията ни стои изправена пред големи предизвикателства, голям недоимък на техника и хора и тепърва трябва да намери адекватното си място в XXI век“, каза в „Тази събота“ по бТВ историкът проф. Петър Стоянович.
„Умилението от армията не е нужно да се изразява в големи пълчища хора и в скъпа техника. Българинът си обича армията и всички по някакъв начин сме свързани родово. Но трябва да видим кога най-сетне ще бъдем адекватни на предизвикателствата на XXI век“, посочи историкът.
По думите му наборната военна служба е нещо, което беше част от живота ни и никой не ни е питал дали ни е приятно.
„Хората са разглезени до разложение и не се идентифицират със своите съграждани и със своята държава. Когато ги попиташ дали са склонни да се жертват за своето отечество, те започват да се оглеждат. Това е големият проблем“, коментира Петър Стоянович.
Според него в момента голяма част от съвременните мъже очакват грижата за отечеството и дъга да ги докосне творчески.
„Това няма как да стане по този начин. Там е въпрос на нещо съвсем различно – част си от общност и я защитаваш. Имаш ангажимент както към своята държава, така и към общността – политически и военна“, посочи историкът.
„Влизането в казармата и едно време, и сега имаше освен всичко останало и необходимостта да пречупи младия характер. Да го пречупи към това, че животът не е само пелени и бонбони. Че не живеем само в грижите на бабата с гювеча. Затова съм ужасен да виждам днес млади хора, които не могат да заковат един пирон“, каза Стоянович.
Според него ще дойде въпросът да се върне под някаква форма наборната военна служба предвид войните, които се водят близо до нас.
„Някаква такава форма на подготовка на населението трябва да има. Няма нищо ужасно да има и начално военно обучение. Човек да може да види обратната страна на палачинката. Животът не е само радост, забавление и чай в 17 ч. Не става така“, смята Петър Стоянович.
„Много бързо се отпуснахме, заживявайки в Корекома на собственото си удобство“, допълни той.
1 Пияно
2 Г-Н ПРОФЕСОРЕ
3 Павел Пенев
5 Факти
7 ДрайвингПлежър
8 Майора
9 хайде
10 Цвете
11 ИНТЕРЕСНО
До коментар #5 от "Факти":ДАЖЕ МНОГО УЧТИВО СТЕ ГО НАПИСАЛ
ДА СЪМ ПРИСПОСОБИМ КАТО ХАМЕЛЕОН...С СВЯКЪКВИ ВИДОВЕ
НАЧАЛНИЦИ.....НО С З.К.П.Ч.та..АБСУРД..
ААА ОТ ТАКИВА ИМАМ..
3/5/10 ДНИ АРЕСТИ😀😀😀...
АКО ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП
МИ БЕШЕ КОМАНДИР....
УЖАСЗ НАПРАВО В ДИСЦИПЛИНАРЕН
БАТАЛЬОН..😀😀😀
12 Читател
13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14 Баба вече не прави гювеч.
До коментар #1 от "Пияно":Баба ще напада Русия. Посредством теб.
" част си от общност и я защитаваш. Имаш ангажимент както към своята държава, така и към общността – политически и военна", посочи историкът."
Чстито !
15 достоен лейтенант
16 Миндич
17 Роза
До коментар #5 от "Факти":Моят съпруг казва същото.Старите войници се опитали да го мачкат и унижават,но след като веднъж им се изрепчил и ги заплашил с нож,повече не го пипнали.В казармата хванал пневмония,от която и досега има следи.Казва,че единствената полза от казармата е това,че се зачита за трудов стаж при пенсиониране.Имало и слабохарактерни момчета,които старите войници ги правели на нищо.За военната служба трябва да имаш призвание,а хората не са еднакви като роботи!
18 Клуб за богатите
До коментар #2 от "Г-Н ПРОФЕСОРЕ":- казарма за бедните !
Сун Дзъ
19 Пръча
20 Сталин
21 Факти
До коментар #11 от "ИНТЕРЕСНО":Аз бях послушен и не съм имал проблеми в казармата, но на мен такъв ми е характера. Такъв бях и преди и след казармата. Не познавам никой, на който казармата да му е променила характера и да го е научила на нещо. Аргументът с "казармата те прави мъж и те учи на дисциплина" го използват само някакви комплексари, които нямат с какво друго да изпъкнат пред младите, които не са ходили в казарма. Интелигентен човек никога няма да каже подобна глупост, защото знае много добре, че в казармата само си е изгубил времето. Такъв човек по-скоро го е яд, че е бил в казарма, вместо да се развие по-бързо в учението и работата.
22 Да добавя
24 Набор 66
25 ИНТЕРЕСНО
До коментар #17 от "Роза":АБСОЛЮТНО СТЕ ПРАВА ГОСПОЖО☝...
МЕТОДИТЕ КОИТО ИЗПОЛЗВАТ
Т.НАР.СТАРИ КУЧЕТА КЪМ НОВОБРАНЦИТЕ СА ПО СВИРЕПИ
И ОТ ТЕЗИ НА МУТРИТЕ И ЛИХВАРИТЕ😬
В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА
АЗ УСПЯХ ДА ИЗБЕГНА ТАЗИ СРЕЩА
ЗАЩОТО СЪМ СЛУЖИЛ ДЕВЕТ МЕСЕЦА
САМО С МОЙ НАБОР В ШКОЛА..
ПОСЛЕ ТРИ МЕСЕЦА БРИГАДА
И ВТОРАТА ГОДИНА...АЙЛАК😀
НО С АРЕСТИТЕ СИ ГИ ИЗЛЕЖАХ☝
НО ИМАМ ДОБРИ ЧУСТВА КЪМ....
МАЙОР ДРУМЕВ РОТЕН В РУСЕ И
ПОДПОЛКОВНИК ВЪРБАНОВ НАЧЛНИК
26 тролдоктор
27 ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!
До коментар #20 от "Сталин":Комунизмът ще възкръсне, когато комунистите намерите мумията на Сталин, т.е. НИКОГА!
28 Тома
29 Отец Чапаев
30 Ха сега де...
31 Мнение
Искам да кажа нещо друго. Всеки, който няма средно образование, задължително трябва да служи в Строителни войски, за да придобие професия, а също и трудови навици. Знам, че заради това мое предложение ще се вдигне вой, но ще добавя, че 2 години в Строителни войски не са достатъчни. Необходими са 5 години служба там, защото няма нищо по-безполезно от безотговорен михлюз, който не е пожелл да си даде зор да завърши поне един техникум.
Затова, дори да няма задължителна военна служба за останалите младежи, за тези без средно образование трябва да се възстановят Строителните войски.
32 мда
До коментар #29 от "Отец Чапаев":Глашатай на "монархистите", които още ви управляват.
33 Точно!
До коментар #28 от "Тома":Уволнилите се през 1974 г служихме по 38 месеца.
34 Май
До коментар #22 от "Да добавя":сме служили по едно и също време.
35 Сталин
36 Да се научат що е това труд
37 Хехехе
Ако искаме да има действително смисъл, трябва да се направи обучителен период след или по време на последните години от училище за всички ( мъже и жени ). След ковто задължително опредняване по 1-2 седмици на всеки 5 години, НО е задължително да е с практика ( стрелба, придобиване на различни бойни умения и т.н. ). Професионалната армия да остане с високо квалифицирани и подготвени кадри !
39 Все тая
До коментар #5 от "Факти":Не си прав. На няколко неща те е научила:
1: че никой не ти е длъжен на тая земя.
2: че светът не се върти около теб 😉 ( въпреки че всеки 18 годишен се взима много на сериозно… та така. Сигурно и нещо друго си научил но не е важно
40 Добре!
До коментар #35 от "Сталин":Щом си ги пробвал всичките, вярваме ти!😎
41 Мдаа
До коментар #36 от "Да се научат що е това труд":По скоро затворите трябва да са със задължителна работа, за да си изкарват парите за издръжката !
Строителните войски не са нужни в стария и вид
42 Сталин
43 тиририрам
До коментар #12 от "Читател":Да каже къде е служил, за да приемем мнението му за меродавно!
44 хаха
И кой е виновен затова? Ммммм? бАклукът произвежда още бАклук дрОгаре бАклуци.
Дедовщина им се приискала на балкано-ориенталците мазни.
45 ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ИМА-НЯМА КАЗАРМА!
46 В 21 век
47 Хаджи Папурко
48 хаха
До коментар #8 от "Майора":"Мъж който не е ходил войник и жена която не е раждала , не стават за нищо”
Не случайно вие сган такава не ставате за нищо. От край време.
ХАХАХА
49 Интересно
Какво си се размрънкал?
50 ГОСПОДИН СТОЯНОВИЧ
51 Дзак
52 Тъй ли
До коментар #8 от "Майора":В САЩ е пълно с преуспяли бизнесмени, въртящи милиони долари, без да са ходили войници.
В България е пълно с мрънкачи на минимална заплата, които се хвалят, че са минали през казармата.
53 Анонимен
54 Край
55 Фахтецх
В казарма се учиш да отнемаш животи.
57 Факт
До коментар #21 от "Факти":Как да не си научил нищо,това е школа за мъже.Научиха те,че ти трябва да си оправяш леглото,да си гладиш дрехите,да миеш чинии,че не трябва да мрънкаш а като ти се каже,да свършиш работата,да си във физическа форма и ред други неща правещата мъж а не мрънкач.Да спазваш правилата!И когато станеш глава на семейство да поемеш отговорността си и да бъдеш,,острието на атаката" и пример за децата си.
59 Халикат
60 Казармата учеше само на
61 Така е
62 Фахтецх
До коментар #58 от "Ха ХаХа":Е, вие, трудоваците, учихте тези неща в казармата, защото пропуснахте училището.
63 Физиотерапевт
64 Икономика за шапкари
Предвиждам сериозен спад в БВП.
65 Тъй ли
До коментар #63 от "Физиотерапевт":Затова ли всеки родител се мъчеше с връзки да отърве сина си или поне да го уреди на по-лека служба?
Айде, стига преувеличения!
66 хаха
Учела била. Никой на нищо не се е научил от казармата ви бе "умник". Стреляли били с някакви евтини пушки там (които произвеждали). Така се "учи" (и то не как да забива пирони):
"Аз съм просто един типичен, средностатистически финландец... но знам как да разглобявам, почиствам, сглобявам и стрелям точно с щурмова пушка и множество други оръжия, знам как да поставям различни видове мини, как да копая и подготвям окопи, как да оцелявам в гората, независимо дали е лято или зима... и когато отида до магазина за хранителни стоки или пощата, човекът зад щанда вероятно знае как да прави и това. (в допълнение към специалното обучение, което може да имаме)"
Пасмина някаква.
67 Тъй ли
68 Факт
69 Подкрепям те
До коментар #66 от "хаха":Много хора, които познавам, не са били в казарма, но стрелят по-добре от онези, които са ходили войници.
И са добри специалисти в работата си.
70 НАТО НИ БРАНИ
До коментар #68 от "Факт":Не го забравяйте!
71 Жожи
До коментар #9 от "хайде":Израелците в армията не се учат да копат с лопата и да забиват пирони, ама те затова са управляващи света финансово
72 Вижте сега
Ние трябва да се докажем, като достоен член на алианса, така че.....
73 Баба Гошка
74 Жожи
До коментар #27 от "ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!":Че защо трябва да възкръсва комунизмът, ще дойде друг изъм по-тоталитарен и ще ви научи. Е, през 2020 г май ходехте с маски и минавахте през КПП само с разрешително.
75 РЕАЛИСТ
До коментар #43 от "тиририрам":Артилерист в Стара Загора е служил Стоянович.
76 Нехис
До коментар #74 от "Жожи":Глупчо, тук става въпрос за медицинска ситуация.
Пий си ракийката и не си напъвай мозъчето с непосилни неща.
77 Жооо
До коментар #36 от "Да се научат що е това труд":Е в новините показаха как в Габрово те ви пердашат, така както нито комунисти са ви пердашили
78 Жожи
До коментар #76 от "Нехис":Не пия ракия, на химия съм, ракията съм я оставил на Сталин
79 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "ДАВА МИ СЕ ДА ЗНАМ!":Първо - Комунизъм никога и никъде не е имало, за да възкръсва.
Второ -Ако имаш в предвид ръководство на Комунистическа партия, то Китай ти е пример. Така се развиват, че всички ще съжаляват, че махнаха член Първи от Конституцията, щото се разбра, че това е истината.
80 Жожи
До коментар #70 от "НАТО НИ БРАНИ":Те и сърбите казваха така преди време-не ги е било страх от Сталин.
81 Фрагментарност и атомизация
