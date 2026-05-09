ДБ: Вицепремиерът Иво Христов направи чудовищен гаф

Вицепремиерът на Радев Иво Христов нарече Демократична България "партия с отпаднала необходимост". След като вчера обявихме, че в кабинета на Радев има министър на съветската пропаганда, днес Иво Христов се обяснява в ефир без да сме обявили, че това е той.
Вицепремиерът Христов направи чудовищен гаф като директно отрича правото на съществуване на нашите избиратели в демократичния процес. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ и допълни:
Това е
1. Делегитимация на гражданския глас. Да обявиш ценностите, волята и идеите на стотици хиляди хора за излишни е опит за заличаване на цяла социална група от политическата карта;
2. Това е подмяна на обществения договор. Когато представител на изпълнителната власт си позволява да отхвърли съществуването на политически субекти през националния ефир, той потъпква принципа на политическия плурализъм и превръща държавната трибуна в инструмент за лична разправа.
Господин Христов,
Тази сутрин в национален ефир Вие си позволихте да прекрачите границата на политическия дебат и да навлезете в територията на арогантността. Да обявиш една партия за субект с „отпаднала необходимост“, не е критика към политиците ѝ – това е директна обида към стотици хиляди свободни граждани, които стоят зад нея.
Искам да Ви напомня няколко фундаментални истини:
• Избирателите не са „отпадък“. Те са живи хора, данъкоплатци и граждани с позиция. Никой политик, от каквато и да е висота, няма мандата да решава кои български граждани са „необходими“ и кои не.
• Демокрацията не е Ваша собственост. В една правова държава единствено избирателят, чрез своя глас, определя кой е актуален. Опитът Ви да „задраскате“ цяла общност напомня за времена, които смятахме за необратимо отминали.
• Смисълът на ДБ е в ценностите, а те не „отпадат“ по желание на властта. Свободата, правосъдието и европейският път на България са каузи, които не зависят от Вашия личен комфорт или политически сметки.
Г-н Вицепремиер, властта е временна, но достойнството и правото на глас са неприкосновени. Дължите извинение не на партийните централи, а на хората, чието съществуване днес се опитахте да заличите с една фраза.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
Коментиран от #57
14:43 09.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #44, #46, #62
14:45 09.05.2026
3 зИленски
КАК МИ РЕВЕШ
МЕД ЗА УШИТЕ
СЛЕД 4 ГОДИНИ СТЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА
14:45 09.05.2026
8 зИленски
НА 2
НА 4
НА 8
НА УЗВЪН ПАРЛАМЕНТА СКОРО
14:47 09.05.2026
9 хаберих
- Шах и мат!
Другата:
- Уф! Това да не ти е баскетбол!
14:48 09.05.2026
11 Я не се напъвай
Не си го разбрал поради ниската си интелигентност
Прочети пак думите които цитираш. Докато ги разбереш.
Нарани се да разбереш смисъла че не е за избирателите а за обединението ви безполезно
Затова се води като с отпаднала необходимост
14:51 09.05.2026
16 ДБ са пълни истерици
14:56 09.05.2026
17 Тук не е Брюксел
14:57 09.05.2026
18 ТОНИТЕ ДУМИ СА:
14:57 09.05.2026
19 Хаха
14:58 09.05.2026
20 12340
И се е научил само да празнослови!
14:58 09.05.2026
21 нннн
14:59 09.05.2026
22 Дзак
Коментиран от #24
15:00 09.05.2026
23 Реалист
15:00 09.05.2026
24 Анонимен
До коментар #22 от "Дзак":Дописника си придава важност. Привиждат му се чудовища!
15:02 09.05.2026
32 Никой
Коментиран от #35
15:11 09.05.2026
33 Зеления
ППДБ, които непрекъснато си присвояваха демокрацията, че е единствено тяхна и само те са нейн изразител сега рИват.
Край няма жълтопаветната мъка, че с тяхно МВР, тяхно правителство, техни флашки, техни медии, техни НПО-та, техни анализатори, техни грантове, техни посолства и пак са едва на трето място на изборите.
15:11 09.05.2026
35 бааа мамма мия
До коментар #32 от "Никой":Те жабарите да си гледат тяхната локва. Щото и те са цъфнали и вързали.
15:18 09.05.2026
40 Хаха
Пребройте се в парламента - 37 представителя от 240! Толкова електорат подкрепят повече евроатлантизъм и педроханщина!
Не броя за такива зависимите от двамата шишаци!
Приемете реалностите, хората не ви искат, т.е. отпадате от класациите!
15:28 09.05.2026
42 Айде, айде
ДБ е свърталище на фашизирани елементи, а фашизмът е отпадал и забранен.
15:34 09.05.2026
44 В БЛИЦ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Има подробен коментар и изявление на Константинов!
За тов такива като представителите на ДБ са с отпаднала необходимост. ПП- също!
15:36 09.05.2026
46 Аутсайдера софийски
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как така са те прескочили и теб ,поне пръстчетата да ти ,,масажират" ,че да мирясаме и ние дето ни досаждаш 24/7 и ВСЕ ПЪРВИ в коментарите...
15:37 09.05.2026
49 Чудовищен гаф
Пишат без да мислят
15:47 09.05.2026
52 Хасковски каунь
И ДСБ.
15:51 09.05.2026
54 Ама г-н Иванов,
Коментиран от #60
15:58 09.05.2026
57 Здрасти и от мен
До коментар #1 от "Здрасти":Съгласен съм с вас. Само да добавя. Що за политически дебат е да похвърляш клюки, с които да захранваш подчинените си медии и да ги подстрекаваш да правят внушения, каквито ти самият не смееш.
16:02 09.05.2026
58 Помнещ
До коментар #55 от "до 41 - а Тодорка":"както се окапа престъпникът от СИК Боко Тиквата!"
И защо всички евроатлантици и козячета забравят кой смъкна от власт Боко и кой го изпра и си направи сглобка с него - бе защо такава амнезия ги е налегнала как от ДБ стояха в скута на Шиши.
16:03 09.05.2026
59 Избирателите
Коментиран от #61
16:03 09.05.2026
60 Антитрол
До коментар #54 от "Ама г-н Иванов,":"и тогава ще видим комунистите къде ще се скрият"
Ами където се криха и до сега - в ПП и ДБ - над 80% са бивши комуняги и ченгета от ДС а в "Атлантическия клуб" са 100%.
16:06 09.05.2026
61 Избирател
До коментар #59 от "Избирателите":"Ще изметем боклука"
ЩЕ ЩЕ ЩЕ - на петроханската секта ви остана само да ЩЕ-кате.
16:08 09.05.2026
62 Еии
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Биха ли вА или само ви Е.ваха
16:08 09.05.2026
64 Питащ
А платените "избиратели" какви са - към тях слагам и тези на хранилка на един унгарски евреин.
16:11 09.05.2026
66 Питащ
До коментар #63 от "до 16 - и ваксаджия":"ДБ не са изгубили изборите"
А колко процента щяха да имат ако не бяха "коалиция" с ПП
16:13 09.05.2026
68 Антитрол
До коментар #65 от "Вредни са":"Няма да им оставим държавата"
И какво ще направите - ще организирате грандиозен гей-парад ли?
16:14 09.05.2026
73 Зевзек
До коментар #63 от "до 16 - и ваксаджия":"Фатмакът от село Славяново излъга и измами цял един народ"
Пък от ПП$ДБ изобщо не измамиха народа като си направиха сглобка с Боко и Шиши а пък се кълняха че щели да ги вкарват в затвора.
Сега ви остана само да плюете в безсилна злоба че народът измете всички продажници и крадци.
16:17 09.05.2026
75 Зевзек
До коментар #69 от "Мразим ви":Е позволява ви се скимтите тихичко и да плюете в безсилна ярост - вие мразите и българския народ.
16:19 09.05.2026
78 Антитрол
До коментар #74 от "Налягайте":Като гледам нашите козячета трябва да си налягат парцалите - свърши лапачката.
16:20 09.05.2026