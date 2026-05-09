ДБ: Вицепремиерът Иво Христов направи чудовищен гаф

9 Май, 2026 14:41 3 492 78

Избирателите не са „отпадък“, заяви Йордан Иванов по повод думите на Иво Христов

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът на Радев Иво Христов нарече Демократична България "партия с отпаднала необходимост". След като вчера обявихме, че в кабинета на Радев има министър на съветската пропаганда, днес Иво Христов се обяснява в ефир без да сме обявили, че това е той.
Вицепремиерът Христов направи чудовищен гаф като директно отрича правото на съществуване на нашите избиратели в демократичния процес. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ и допълни:

Това е
1. Делегитимация на гражданския глас. Да обявиш ценностите, волята и идеите на стотици хиляди хора за излишни е опит за заличаване на цяла социална група от политическата карта;

2. Това е подмяна на обществения договор. Когато представител на изпълнителната власт си позволява да отхвърли съществуването на политически субекти през националния ефир, той потъпква принципа на политическия плурализъм и превръща държавната трибуна в инструмент за лична разправа.

Господин Христов,

Тази сутрин в национален ефир Вие си позволихте да прекрачите границата на политическия дебат и да навлезете в територията на арогантността. Да обявиш една партия за субект с „отпаднала необходимост“, не е критика към политиците ѝ – това е директна обида към стотици хиляди свободни граждани, които стоят зад нея.

Искам да Ви напомня няколко фундаментални истини:

• Избирателите не са „отпадък“. Те са живи хора, данъкоплатци и граждани с позиция. Никой политик, от каквато и да е висота, няма мандата да решава кои български граждани са „необходими“ и кои не.

• Демокрацията не е Ваша собственост. В една правова държава единствено избирателят, чрез своя глас, определя кой е актуален. Опитът Ви да „задраскате“ цяла общност напомня за времена, които смятахме за необратимо отминали.

• Смисълът на ДБ е в ценностите, а те не „отпадат“ по желание на властта. Свободата, правосъдието и европейският път на България са каузи, които не зависят от Вашия личен комфорт или политически сметки.

Г-н Вицепремиер, властта е временна, но достойнството и правото на глас са неприкосновени. Дължите извинение не на партийните централи, а на хората, чието съществуване днес се опитахте да заличите с една фраза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    110 24 Отговор
    Прав е. Отпаднала необходимост са

    Коментиран от #57

    14:43 09.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    68 19 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има ранени в болница.Полицията и пресата мълчание.

    Коментиран от #44, #46, #62

    14:45 09.05.2026

  • 3 зИленски

    73 8 Отговор
    ОХ ОХ
    КАК МИ РЕВЕШ
    МЕД ЗА УШИТЕ
    СЛЕД 4 ГОДИНИ СТЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА

    14:45 09.05.2026

  • 4 Хххххххх

    90 9 Отговор
    И с какво точно е излъгал?

    14:46 09.05.2026

  • 5 Въло

    86 12 Отговор
    Абсолютен отпадък сте! Останали сте 15 истерични комплексари и си въобразявате, че някой го е грижа за вас.

    14:47 09.05.2026

  • 6 Мунчо

    40 6 Отговор
    МЪТИРИАЛА Е КАЛПАВ ХРИСТОВ, МЪТИРИАЛА!

    14:47 09.05.2026

  • 7 хехе

    75 13 Отговор
    целия сбироток от партия Петрохан е с отпаднала необходимост.

    14:47 09.05.2026

  • 8 зИленски

    45 7 Отговор
    РАЗПАД НА ЯДРОТО
    НА 2
    НА 4
    НА 8
    НА УЗВЪН ПАРЛАМЕНТА СКОРО

    14:47 09.05.2026

  • 9 хаберих

    41 7 Отговор
    Две блондинки седят и играят на покер. По едно време едната казва:
    - Шах и мат!
    Другата:
    - Уф! Това да не ти е баскетбол!

    14:48 09.05.2026

  • 10 Когато

    36 25 Отговор
    Се съберат на едно място - орел,рак и щука,ще трябва да очакваме още и още гафове. Живелите в комфорт и привилегии,като Иво Христов и Слави Василев няма как да скрият арогантността си ...

    14:50 09.05.2026

  • 11 Я не се напъвай

    44 6 Отговор
    че ще се изкинеш
    Не си го разбрал поради ниската си интелигентност
    Прочети пак думите които цитираш. Докато ги разбереш.
    Нарани се да разбереш смисъла че не е за избирателите а за обединението ви безполезно
    Затова се води като с отпаднала необходимост

    14:51 09.05.2026

  • 12 Вашето мнение

    51 6 Отговор
    Специално ей тоя на снимката е отпаднал отдавна отвсякъде.

    14:52 09.05.2026

  • 13 Всъщност това е

    49 11 Отговор
    един от малкото случай в който другарят Ива Христов (хрантутника в ЕП) не е излъгал. Педроханците са по-голям тумор и от сбирщайна ПБ!

    14:52 09.05.2026

  • 14 Вашето мнение

    43 7 Отговор
    Какво да ви кажа, отпадъка на прокопиев е позеленяла от яд. Изпукаха му парите на завалията, а накрая едно нищо....петроханци.

    14:55 09.05.2026

  • 15 Беро

    19 29 Отговор
    Нека льотчика да си бере срамовете още от първия почивен ден след Кабинет-а на клоните!

    14:55 09.05.2026

  • 16 ДБ са пълни истерици

    43 6 Отговор
    Без капка достойнство. Загубили са изборите, не могат да се месят в управлението. Изпитват неистов страх, че някой ще свърши работата, която те не успяха. Сега плюят по всичко. Не мислят за бъдещето си. С това токсично поведение скоро ще останат хептен без избиратели. Народът ги гледа.

    14:56 09.05.2026

  • 17 Тук не е Брюксел

    44 9 Отговор
    Петроханската секта по всякакъв начин се опитва да създаде скандал за да имат какво да врякат по медиите.

    14:57 09.05.2026

  • 18 ТОНИТЕ ДУМИ СА:

    34 4 Отговор
    Някои партии търсят да намерят оправдание за своето същество, след като хората им показаха, че са ги загърбили на изборите

    14:57 09.05.2026

  • 19 Хаха

    37 7 Отговор
    ПП(Продължаваме педофилията) са си отпадък.

    14:58 09.05.2026

  • 20 12340

    22 3 Отговор
    Й.И -юрист,учил в Нов Български Университет
    И се е научил само да празнослови!

    14:58 09.05.2026

  • 21 нннн

    35 5 Отговор
    Не избирателите, а партиите ПП и ДБ засега да с отпаднала необходимост. Отпадък ще станат на следващите избори, като не влязат в парламента.

    14:59 09.05.2026

  • 22 Дзак

    20 2 Отговор
    "Чудовищен гаф"?

    Коментиран от #24

    15:00 09.05.2026

  • 23 Реалист

    39 9 Отговор
    Гаф ли ? Нееее ! Абсолютно е прав . "Отпаднала необходимост " , а не "отпадък" . Беснеете, но си го заслужавате . Евролиберасти и русофоби , разберете , народа е с други ценности .

    15:00 09.05.2026

  • 24 Анонимен

    21 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    Дописника си придава важност. Привиждат му се чудовища!

    15:02 09.05.2026

  • 25 Баткоски

    25 6 Отговор
    А вие,кога ще се извините,затова че ни излъгахте .Не хората,а вие сте отпадъка.

    15:03 09.05.2026

  • 26 Прав е та

    26 6 Отговор
    Та те даже не са били необходимост. Те бяха и са цирей, който трябва да се отреже.

    15:06 09.05.2026

  • 27 ламата

    21 8 Отговор
    На ДБ ще има кажа, че всеки има своя Петрохан.

    15:07 09.05.2026

  • 28 Жорж

    7 5 Отговор
    Някои са събирани от чаршафа.

    15:07 09.05.2026

  • 29 Анонимен

    24 9 Отговор
    Никога не сте били необходими. На следващите избори отивате при БСП.

    15:08 09.05.2026

  • 30 Хо хо

    23 8 Отговор
    "Демократична България" е с отпаднала необходимост и изпразнена от съдържание още от момента в който Ристю Мравояда си купи къща в Брюксел и търти да бега от кочината ДБ която сам сътвори. Амин!

    15:09 09.05.2026

  • 31 Майора

    12 15 Отговор
    Друго може ли да очакваш от държавният хрантутил Христов! Не стига че като такъв даваше оценки , ами и други от новата партия преди да са депутати поставяха условия и ултиматуми!Заражда се наново антидемокрацията!

    15:10 09.05.2026

  • 32 Никой

    8 30 Отговор
    Един италиански коментатор написа " Щом българите избраха проруско управление , може би е време да си ходят в Евразия , където им е мястото и закъдето без друго са се запътили ".

    Коментиран от #35

    15:11 09.05.2026

  • 33 Зеления

    21 6 Отговор
    "Демокрацията не е Ваша собственост"

    ППДБ, които непрекъснато си присвояваха демокрацията, че е единствено тяхна и само те са нейн изразител сега рИват.
    Край няма жълтопаветната мъка, че с тяхно МВР, тяхно правителство, техни флашки, техни медии, техни НПО-та, техни анализатори, техни грантове, техни посолства и пак са едва на трето място на изборите.

    15:11 09.05.2026

  • 34 яяяяя

    16 5 Отговор
    ДБ и ПП да си пуснат песента Уволнение. Техния влак замина. Мина им модата дето се казва! Пък и толкова се компроментираха с всичко, че българския народ, колкото и да е търпелив, заслужено най-после ги прати на баклука.

    15:17 09.05.2026

  • 35 бааа мамма мия

    18 2 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    Те жабарите да си гледат тяхната локва. Щото и те са цъфнали и вързали.

    15:18 09.05.2026

  • 36 иван костов

    11 6 Отговор
    Ама разбира се, че сте отпадък, в това никой не се съмнява!😂😂😂

    15:20 09.05.2026

  • 37 Данчо

    6 10 Отговор
    ПП са най-големите балъци, свалиха правителството на Желязков и качиха на власт комунетата на Радев, а едва трети с по-малко депутати!

    15:21 09.05.2026

  • 38 Не се връзвайте

    12 2 Отговор
    на глупости. Не е работа на тоя селтак да раздава оценки. Комплексар. Тоя селтак не е направил гаф. Гаф е неговото битуване, но скоро тая грешка ще бъде поправена. Оставате хората да ги чуят, да се погнусят от тях и да ги изметат като с "отпаднала необходимост"

    15:21 09.05.2026

  • 39 Сопата

    12 2 Отговор
    Даже меко се изказа. За нищо не ставате.

    15:26 09.05.2026

  • 40 Хаха

    14 3 Отговор
    Прав е Иво Хростов!
    Пребройте се в парламента - 37 представителя от 240! Толкова електорат подкрепят повече евроатлантизъм и педроханщина!
    Не броя за такива зависимите от двамата шишаци!
    Приемете реалностите, хората не ви искат, т.е. отпадате от класациите!

    15:28 09.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Айде, айде

    13 7 Отговор
    Точно си е така.
    ДБ е свърталище на фашизирани елементи, а фашизмът е отпадал и забранен.

    15:34 09.05.2026

  • 43 така така

    3 3 Отговор
    Всичките гълъби за нищо не стават! Трябва да има много промени в това правителство за да заработи.

    15:34 09.05.2026

  • 44 В БЛИЦ

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Има подробен коментар и изявление на Константинов!
    За тов такива като представителите на ДБ са с отпаднала необходимост. ПП- също!

    15:36 09.05.2026

  • 45 БеГемот

    2 0 Отговор
    Секта!

    15:37 09.05.2026

  • 46 Аутсайдера софийски

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как така са те прескочили и теб ,поне пръстчетата да ти ,,масажират" ,че да мирясаме и ние дето ни досаждаш 24/7 и ВСЕ ПЪРВИ в коментарите...

    15:37 09.05.2026

  • 47 Ловец на калинки

    3 11 Отговор
    Да напомним,че на такива като христов обикновено им викат-ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ !

    15:37 09.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чудовищен гаф

    5 0 Отговор
    Е когато някой няма собствена позиция а подгъзува на разни еднодневки.
    Пишат без да мислят

    15:47 09.05.2026

  • 50 анонимен

    5 0 Отговор
    С излишни приказки няма да увеличите избирателите си .На никой не му пука кой какво е казал, а какво е направил за България.

    15:47 09.05.2026

  • 51 Кабакрадев

    2 1 Отговор
    Ще ви спася!

    15:49 09.05.2026

  • 52 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Ъпсолютно точно!
    И ДСБ.

    15:51 09.05.2026

  • 53 анонимен

    6 1 Отговор
    Отпазнала необходимост е партията,а не избирателите й.Чудят се как да излъжат.

    15:54 09.05.2026

  • 54 Ама г-н Иванов,

    3 3 Отговор
    Вие какво очаквате от руския шпионин да ни говори за демокрация ли? Нека само да свърши скоро крепостната инвазия в Украйна и тогава ще видим комунистите къде ще се скрият. българин

    Коментиран от #60

    15:58 09.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Здрасти и от мен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Съгласен съм с вас. Само да добавя. Що за политически дебат е да похвърляш клюки, с които да захранваш подчинените си медии и да ги подстрекаваш да правят внушения, каквито ти самият не смееш.

    16:02 09.05.2026

  • 58 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "до 41 - а Тодорка":

    "както се окапа престъпникът от СИК Боко Тиквата!"

    И защо всички евроатлантици и козячета забравят кой смъкна от власт Боко и кой го изпра и си направи сглобка с него - бе защо такава амнезия ги е налегнала как от ДБ стояха в скута на Шиши.

    16:03 09.05.2026

  • 59 Избирателите

    3 2 Отговор
    на ПП, ДБ не сме отпадък. Това не важи за рундаците. Ще изметем боклука

    Коментиран от #61

    16:03 09.05.2026

  • 60 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ама г-н Иванов,":

    "и тогава ще видим комунистите къде ще се скрият"

    Ами където се криха и до сега - в ПП и ДБ - над 80% са бивши комуняги и ченгета от ДС а в "Атлантическия клуб" са 100%.

    16:06 09.05.2026

  • 61 Избирател

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Избирателите":

    "Ще изметем боклука"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - на петроханската секта ви остана само да ЩЕ-кате.

    16:08 09.05.2026

  • 62 Еии

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Биха ли вА или само ви Е.ваха

    16:08 09.05.2026

  • 63 до 16 - и ваксаджия

    1 0 Отговор
    Абе, брато, я хващай ваксата и бягай да лъснеш фатмашките ботущи на ! ДБ не са изгубили изборите, защото са трети по брой гласоподаватели! Изгубиха изборите червените остатъци от "Позитано", а напълно ги изгубиха чалгарите на сакатото учиндолско нищожество Славуц! И не само ги изгубиха, те самите се изгубиха, народът ги изрита на бунището и вече са се разложили, затова във "Външно", където фатмакът сложи за министърка кадърка на чалгарите, вече смърди на леш! Фатмакът от село Славяново излъга и измами цял един народ, измами го нагло, цинично и перверзно, с цялато си непоръбено селяндурско самочувствие, което скоро ще спихне! Даже много скоро, фатмашки ваксаджийо!

    Коментиран от #66, #73

    16:11 09.05.2026

  • 64 Питащ

    1 1 Отговор
    "Избирателите не са „отпадък“

    А платените "избиратели" какви са - към тях слагам и тези на хранилка на един унгарски евреин.

    16:11 09.05.2026

  • 65 Вредни са

    1 1 Отговор
    избирателите рундеви, пж-вредни са от самите рундаци. Няма да им оставим държавата.

    Коментиран от #68

    16:13 09.05.2026

  • 66 Питащ

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "до 16 - и ваксаджия":

    "ДБ не са изгубили изборите"

    А колко процента щяха да имат ако не бяха "коалиция" с ПП

    16:13 09.05.2026

  • 67 баба яга

    1 1 Отговор
    Другарко, пък Иванчо ма удари по дупето и ми каза , че съм педи.

    16:13 09.05.2026

  • 68 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Вредни са":

    "Няма да им оставим държавата"

    И какво ще направите - ще организирате грандиозен гей-парад ли?

    16:14 09.05.2026

  • 69 Мразим ви

    1 1 Отговор
    безплатно, жалкари рундеви

    Коментиран от #75

    16:15 09.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Вие

    2 0 Отговор
    сте гейпарада роби на масоните

    16:16 09.05.2026

  • 72 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Ей, ама много убидчиви тив педроханци бе!!!! А че са с отпаднала необходимост са с отпаднала, а колкото до отпадък ама наистина са си отпадък и явно щом го произнасят сами го разбират и им е много мъка, но не им е виновен Христов!!!

    16:16 09.05.2026

  • 73 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "до 16 - и ваксаджия":

    "Фатмакът от село Славяново излъга и измами цял един народ"

    Пък от ПП$ДБ изобщо не измамиха народа като си направиха сглобка с Боко и Шиши а пък се кълняха че щели да ги вкарват в затвора.

    Сега ви остана само да плюете в безсилна злоба че народът измете всички продажници и крадци.

    16:17 09.05.2026

  • 74 Налягайте

    1 1 Отговор
    си парцалите рундаци пиндили

    Коментиран от #78

    16:18 09.05.2026

  • 75 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Мразим ви":

    Е позволява ви се скимтите тихичко и да плюете в безсилна ярост - вие мразите и българския народ.

    16:19 09.05.2026

  • 76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 77 Не сме

    1 0 Отговор
    един народ с мундавите, не сме били и няма да бъдем.

    16:20 09.05.2026

  • 78 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Налягайте":

    Като гледам нашите козячета трябва да си налягат парцалите - свърши лапачката.

    16:20 09.05.2026

