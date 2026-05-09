Проданов: Не е имало натиск Явор Гечев да не оглавява Министерството на земеделието

Отхвърлям тезата, че е имало натиск Явор Гечев да не оглавява Министерството на земеделието. Нашият подход беше да търсим човек за поста, а не пост за човека. Това каза депутатът от "Прогресивна България" и бивш лидер на АБВ Константин Проданов.

Според него не трябва да се отдава толкова голямо значение на медийните спекулации преди обявяването на окончателния състав на правителството. „Мен също ме спрягаха за различни министерства, а никога не са водени подобни разговори. Обикновено медиите спекулират на база на това кой е най-видим в публичното пространство“.

„Румен Радев беше в много комфортна позиция да избира между няколко квалифицирани кандидати за всеки пост. На него се падна задачата да подреди този своеобразен „политически тетрис“, така че всеки човек да бъде поставен там, където експертният му потенциал ще бъде най-полезен“, коментира Проданов.

Според него е нормално когато се залага на хора, които вече са били зам.-министри и са били директно ангажирани в тези сфери, те вече да имат политическа биография. „Аз самият имам такава. Както и колеги от опозицията“.

„Пред „Прогресивна България“ и Румен Радев има огромни очаквания, които ние осъзнаваме. Осъзнаваме и че нямаме време да се учим в движение и затова заложихме на експерти и професионалисти с доказан морален компас“, обясни той.

По думите му е знаел предварително за някои от министрите в новия кабинет, за други само е подозирал, а за трети е имало неяснота до последно. „Финалното решение беше на премиера Радев. Той трябваше да балансира между интересите на парламентарната група и нуждата изпълнителната власт да бъде максимално експертно обезпечена“.

„Не бих казал, че окончателният състав на министрите е бил тайна за парламентарната група. По-скоро се пазеше конфиденциалност, за да не бъдат отделни личности отстрелвани предварително в медиите, както се е случвало и преди“, коментира той.

Проданов сподели, че не познава лично новият и.ф. председател на ДАНС Станчо Станев, но вярва, че премиерът Радев е направил правилния избор. „По-важното е, че за толкова важен ресор като ДАНС не беше загубено време - още в първия ден беше направено назначение. Тепърва ще се решава от премиера дали това ще е кандидатът за титуляр“.

„Николай Копринков и Румен Радев работят заедно повече от 10 години, премиерът му има доверие. Той има организационни умения, така че е напълно логично да бъде началник на кабинета“, смята Проданов.

Според него има обективни тенденции при цените, върху които не може да се влияе. „Случващото се в Близкия изток през последните месеци е основен двигател на инфлацията“.

„Предходната инфлация от миналата година беше свързана с неправилния тайминг за въвеждането на еврото и процикличната фискална политика, при която бяха налети много пари в прегряваща икономика. Така се доведе до ръст на кредита, потреблението и инфлацията“, обясни депутатът.

„В понеделник ще внесем промени в няколко закона - те са свързани предимно с правомощията на регулаторите КЗК и КЗП. Ще засилим функциите им и ще увеличим санкциите, които могат да налагат. Освен това ще разширим дефиницията за нелоялна търговска практика“, допълни Проданов.

По думите му започват и целенасочени проверки. „Създава се и координационно звено към Министерския съвет. Дългосрочната ни цел е да се „освети“ цялата верига - от производителя до магазина“.