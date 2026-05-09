Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Киев е много дълъг и сложен
  Тема: Украйна

Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Киев е много дълъг и сложен

9 Май, 2026 14:48, обновена 9 Май, 2026 15:47 1 529 51

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Руските войски се сражават в Украйна от повече от четири години – по-дълго, отколкото съветските сили са се сражавали през Втората световна война

Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Киев е много дълъг и сложен - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че САЩ бързат да постигнат мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но пътят към каквото и да е споразумение е много дълъг и сложен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера Русия и Украйна потвърдиха, че са се съгласили на тридневно примирие, с посредничеството на САЩ, което ще бъде в сила от 9 до 11 май, а американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че то ще бъде удължено.

Още новини от Украйна

„Разбираемо е, че американската страна бърза“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортера на държавната телевизия Павел Зарубин. „Обаче въпросът за уреждането на конфликта в Украйна е твърде сложен, а пътят до мирно споразумение е много дълъг и изпълнен със сложни детайли.“, каза Песков.

Руските войски се сражават в Украйна от повече от четири години – по-дълго, отколкото съветските сили са се сражавали през Втората световна война, известна в Русия като Великата отечествена война от 1941-45 г.

Тръмп неведнъж е обещавал да сложи край на войната в Украйна, определяйки я като „глупава“ и „безумна“ война, която причинява огромни жертви и на двете страни, но засега не е успял да постигне мир.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    18 21 Отговор
    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    14:49 09.05.2026

  • 2 Леон

    10 28 Отговор
    Президент Зеленски е прекалено добър човек. Разреши парада, а руските ще му се качат на главата! Благороден човек.....евреин! Слава Слава Слава!!!

    14:52 09.05.2026

  • 3 оня с коня

    8 19 Отговор
    На калния площадь имало ли е украинска заря, сказаха ли от пасьола!

    14:53 09.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 25 Отговор
    Бункерното се показа за 30 мин на парада и ведага го прибраха в мазето да му сменят памперса!

    Коментиран от #15

    14:54 09.05.2026

  • 5 хаха

    7 15 Отговор
    Сериозно?

    Коментиран от #29

    14:55 09.05.2026

  • 6 механик

    13 22 Отговор
    Напротив . Много е лесно . Всички рашки в рашия и свободна Украйна !

    Коментиран от #10

    14:55 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    6 18 Отговор
    На ветераните в блатата са давали по 10 000 рубли, в Казахстан дават 800 000, в беларус ро 130 000,.магууучая

    14:59 09.05.2026

  • 9 1488

    26 7 Отговор
    Днес е "Денят на победата" !!
    Честито на Победителите 🇷🇺🤣

    Коментиран от #14, #25

    15:01 09.05.2026

  • 10 Сатана Z

    15 8 Отговор

    До коментар #6 от "механик":

    В русия, но в чували и направо в крематорките, за торф.

    15:02 09.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 16 Отговор
    Маскирани фашисти с железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк.Има хора в болница.Адвокат Николай Христов е сред жертвите.

    Коментиран от #13

    15:02 09.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Кокошкаро-мандраджийскине терористи прябва да се преследват и наказват, дори и с пръти!

    15:05 09.05.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 16 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Пияната от пасьола пострадала ли е❗

    15:06 09.05.2026

  • 14 Хахахаха

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Рашите маршируват като победители, но живеят като загубили!

    Коментиран от #50

    15:08 09.05.2026

  • 15 🤣🤣🤣🤣🤣

    20 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Бункерноро злено нацистче много скимтя и накрая ме посмя да пусне един дрон над Москва, да не улучи портрета на дядо си от Безсмъртният полк
    Предаде рода си🤣🤣🤣 Предател.

    15:09 09.05.2026

  • 16 големсмях

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Да бе ...Брюксел нападна Рассия ...

    15:14 09.05.2026

  • 17 Зеленски каза

    5 18 Отговор
    Мирно споразумение с Русия,няма и неможе да има.Войната започна на терен и там ще приключи.С нашественици,никой уважаващ себе си държавник,не преговаря.Те се ликвидират по всякакъв възможен начин и с всякакви възможни средства,НА ТЕРЕН!

    15:15 09.05.2026

  • 18 Руснакът е мръсно противно животно

    5 15 Отговор
    Трепе се!

    15:16 09.05.2026

  • 19 Володимир Зеленски, президент

    5 17 Отговор
    Кратер на Червения площад може нагледно и значително ускори преговорния трек !!!
    Но мисля че вече трябва се преговаря за пълно изтегляне на кьопавата съвецка армия от украинска земя ☝️

    Коментиран от #21

    15:17 09.05.2026

  • 20 Абе

    5 15 Отговор
    Ботокса благодари ли на Тръмп и Зеленски,че му разреши манифестацията?

    15:19 09.05.2026

  • 21 Българка

    15 2 Отговор

    До коментар #19 от "Володимир Зеленски, президент":

    Уж днес щеше да бъде , но наркоса е страхлива .Vъ6ка. 🕷️

    15:21 09.05.2026

  • 22 Доналд Тръмп, президент

    5 14 Отговор
    "...разбираемо е, че американската страна бърза.."

    Неразбираемо е само откъде се разбира, че Америка бърза за някъде бе Писков ? Русия е затънала в кръв и лъйна в Украйна, ако нещо ви не изнася воювайте си до последния рушляк ☝️
    Един дрон блокира десет бойци, така че живата сила не е решаваща. Решават технологиите и ИИ с които Русия не разполага.

    15:23 09.05.2026

  • 23 Сега е момента

    4 14 Отговор
    украинците да ударят Русия жестоко.Почти половината от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на руските зарубежни сили,е ангажирана с охрана на небето над Москва,за парада на "Победата".Ако изпуснат този момент,ще са пълни наивници,ако ударят обаче с цялата си налична военна мощ,ще съкратят времето до края на войната,поне с една година.

    15:24 09.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха ха

    3 11 Отговор
    Пътят ще стане кратък скоро. След още няколко удара с дронове и ракети по руски заводи и инфраструктура.

    15:30 09.05.2026

  • 27 Мирен процес

    2 1 Отговор
    Стъпка по стъпка да започне нормализиране на взаимоотношенията между двете воюващи страни. Действайте като разумни хора и се ориентирайте към прекратяване на войната. Ако не започнете мирния процес веднага, няма да можете да се възстановите от ада на воейната.

    15:32 09.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Така се учат малките нацисти в раша. Хитлер също така е правил.

    15:33 09.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На всички каπ.ти

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе":

    виновен е Путин. /Устата
    Гьобелс ряпа да яде.
    За глЮпавите евроГсйовете използват Русия за плашило, за да ограбват тези същите глюпаци.

    Коментиран от #37

    15:37 09.05.2026

  • 33 Никой

    3 7 Отговор
    За руската телевизионна публика Америка и Европа са разложение , враг и циливизационна болест . Но за близките до властта същата тази Америка и Европа продължава да е едно добро място за раждане , образование , лечение инвестиция и резервен живот . Хората които най шумно защитават " руския свят ", всъщност не вярват много в него , за да поверят на него най важното - децата си .Владимир Соловьов руски пропагандатор , двете му дъщери родени в Америка през 2017 г. с американско гражданство . Дмитрий Песков учила и живее в Париж, сина с образование и живот в Великобритания .Сергей Лавров дъщеря му Екатерина родена в Ню Йорк , учила в Колумбийския университет , след това образование в Лондон . Ами дъщерите на Путин ? и Тук е цинизма, за масите - жертва " традиционни руски ценности ", мъченичество , мобилизация . За елита - западни столици , чужди паспорти , образование.

    15:38 09.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой

    1 7 Отговор
    Дмитрий Песков - дъщеря .

    15:43 09.05.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "На всички каπ.ти":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаzундера 😁

    15:44 09.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пико4,

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Ква Европа бре":

    Ти ли му носиш дрогата?

    Коментиран от #42

    15:50 09.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Както винаги

    1 5 Отговор
    От Кремъл отговарят без някой да ги пита.

    Коментиран от #45

    15:58 09.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тебе

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Както винаги":

    пък кой те пита.Млък!

    Коментиран от #48

    16:01 09.05.2026

  • 46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор
    От руснак войник не става.Там е проблема.

    16:03 09.05.2026

  • 47 Фирма "Обтегач "

    1 2 Отговор
    Изправяме криви руzофилски кратуни! Атрактивни цени!

    16:12 09.05.2026

  • 48 майка ти

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тебе":

    бре смех

    Коментиран от #51

    16:15 09.05.2026

  • 49 Ха ха

    0 1 Отговор
    На кой му пука какво говори Моцква?

    16:17 09.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Оди

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "майка ти":

    при майка ми. Бог да ви прости!

    16:21 09.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания