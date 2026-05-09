Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Киев е много дълъг и сложен

Кремъл заяви днес, че САЩ бързат да постигнат мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но пътят към каквото и да е споразумение е много дълъг и сложен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера Русия и Украйна потвърдиха, че са се съгласили на тридневно примирие, с посредничеството на САЩ, което ще бъде в сила от 9 до 11 май, а американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че то ще бъде удължено.

„Разбираемо е, че американската страна бърза“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортера на държавната телевизия Павел Зарубин. „Обаче въпросът за уреждането на конфликта в Украйна е твърде сложен, а пътят до мирно споразумение е много дълъг и изпълнен със сложни детайли.“, каза Песков.

Руските войски се сражават в Украйна от повече от четири години – по-дълго, отколкото съветските сили са се сражавали през Втората световна война, известна в Русия като Великата отечествена война от 1941-45 г.

Тръмп неведнъж е обещавал да сложи край на войната в Украйна, определяйки я като „глупава“ и „безумна“ война, която причинява огромни жертви и на двете страни, но засега не е успял да постигне мир.