Кремъл: Пътят към мирно споразумение с Киев е много дълъг и сложен

Кремъл заяви днес, че САЩ бързат да постигнат мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но пътят към каквото и да е споразумение е много дълъг и сложен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Вчера Русия и Украйна потвърдиха, че са се съгласили на тридневно примирие, с посредничеството на САЩ, което ще бъде в сила от 9 до 11 май, а американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че то ще бъде удължено.
„Разбираемо е, че американската страна бърза“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортера на държавната телевизия Павел Зарубин. „Обаче въпросът за уреждането на конфликта в Украйна е твърде сложен, а пътят до мирно споразумение е много дълъг и изпълнен със сложни детайли.“, каза Песков.
Руските войски се сражават в Украйна от повече от четири години – по-дълго, отколкото съветските сили са се сражавали през Втората световна война, известна в Русия като Великата отечествена война от 1941-45 г.
Тръмп неведнъж е обещавал да сложи край на войната в Украйна, определяйки я като „глупава“ и „безумна“ война, която причинява огромни жертви и на двете страни, но засега не е успял да постигне мир.
1 Българин
14:49 09.05.2026
2 Леон
14:52 09.05.2026
3 оня с коня
14:53 09.05.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15
14:54 09.05.2026
5 хаха
Коментиран от #29
14:55 09.05.2026
6 механик
Коментиран от #10
14:55 09.05.2026
8 Сатана Z
14:59 09.05.2026
9 1488
Честито на Победителите 🇷🇺🤣
Коментиран от #14, #25
15:01 09.05.2026
10 Сатана Z
До коментар #6 от "механик":В русия, но в чували и направо в крематорките, за торф.
15:02 09.05.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #13
15:02 09.05.2026
12 Последния Софиянец
15:05 09.05.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Пияната от пасьола пострадала ли е❗
15:06 09.05.2026
14 Хахахаха
До коментар #9 от "1488":Рашите маршируват като победители, но живеят като загубили!
Коментиран от #50
15:08 09.05.2026
15 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Бункерноро злено нацистче много скимтя и накрая ме посмя да пусне един дрон над Москва, да не улучи портрета на дядо си от Безсмъртният полк
Предаде рода си🤣🤣🤣 Предател.
15:09 09.05.2026
16 големсмях
До коментар #7 от "Сатана Z":Да бе ...Брюксел нападна Рассия ...
15:14 09.05.2026
17 Зеленски каза
15:15 09.05.2026
18 Руснакът е мръсно противно животно
15:16 09.05.2026
19 Володимир Зеленски, президент
Но мисля че вече трябва се преговаря за пълно изтегляне на кьопавата съвецка армия от украинска земя ☝️
Коментиран от #21
15:17 09.05.2026
20 Абе
15:19 09.05.2026
21 Българка
До коментар #19 от "Володимир Зеленски, президент":Уж днес щеше да бъде , но наркоса е страхлива .Vъ6ка. 🕷️
15:21 09.05.2026
22 Доналд Тръмп, президент
Неразбираемо е само откъде се разбира, че Америка бърза за някъде бе Писков ? Русия е затънала в кръв и лъйна в Украйна, ако нещо ви не изнася воювайте си до последния рушляк ☝️
Един дрон блокира десет бойци, така че живата сила не е решаваща. Решават технологиите и ИИ с които Русия не разполага.
15:23 09.05.2026
23 Сега е момента
15:24 09.05.2026
26 Ха ха ха
15:30 09.05.2026
27 Мирен процес
15:32 09.05.2026
29 Хахахаха
До коментар #5 от "хаха":Така се учат малките нацисти в раша. Хитлер също така е правил.
15:33 09.05.2026
32 На всички каπ.ти
До коментар #28 от "Да бе":виновен е Путин. /Устата
Гьобелс ряпа да яде.
За глЮпавите евроГсйовете използват Русия за плашило, за да ограбват тези същите глюпаци.
Коментиран от #37
15:37 09.05.2026
33 Никой
15:38 09.05.2026
36 Никой
15:43 09.05.2026
37 Гресирана ватенка
До коментар #32 от "На всички каπ.ти":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаzундера 😁
15:44 09.05.2026
40 Пико4,
До коментар #38 от "Ква Европа бре":Ти ли му носиш дрогата?
Коментиран от #42
15:50 09.05.2026
43 Както винаги
Коментиран от #45
15:58 09.05.2026
45 Тебе
До коментар #43 от "Както винаги":пък кой те пита.Млък!
Коментиран от #48
16:01 09.05.2026
46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:03 09.05.2026
47 Фирма "Обтегач "
16:12 09.05.2026
48 майка ти
До коментар #45 от "Тебе":бре смех
Коментиран от #51
16:15 09.05.2026
49 Ха ха
16:17 09.05.2026
51 Оди
До коментар #48 от "майка ти":при майка ми. Бог да ви прости!
16:21 09.05.2026