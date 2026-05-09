Новини
България »
Ликвидираха четири огнища на шарка в Пловдивско

Ликвидираха четири огнища на шарка в Пловдивско

9 Май, 2026 17:11 455 0

  • пловдивско-
  • шарка-
  • дребни преживни животни

Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите до оборите

Ликвидираха четири огнища на шарка в Пловдивско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ликвидира четири огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани.

Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана.

Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите на БАБХ до оборите. Подобна е ситуацията със стадото с потвърдена чума във Велинград.

Предстоят действия за приключване и на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези области.

Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди, посочват от БАБХ.

Към момента в България няма птичи грип. От началото на 2026 г. са установени 10 огнища на заболяването, но всички те са ликвидирани.

Възприемчивите към тази болест животни са умъртвени, фермите са дезинфекцирани, извършен е надзор в три и десеткилометровите зони около засегнатите обекти.

Овладяно е огнището на антракс в биволовъдното стопанство в с. Черногор, Силистренско. Всички говеда в селото са ваксинирани, фермата е многократно дезинфекцирана, осъществява се постоянен надзор.

Проследени са всички движения на животните, унищожени са всички добити от тях продукти. След изтичане на законовия едномесечен срок за карантина стопанството в Черногор ще бъде освободено от всички забрани. Друго огнище на антракс в страната няма.

Две огнища на бруцелоза по говедата – във Велико Търново и в Симитли, вече са ликвидирани. Работи се активно по другите 11 в община Симитли, повечето от които са от миналата година. Обектите са поставени под възбрана, животните се тестват през три месеца.

Когато всички проби в дадено стопанство излязат отрицателни, следващото изследване се прави след шест месеца. Ако и тогава всички говеда се окажат здрави, огнището се прекратява.

Продължават мерките срещу стари случаи на ку-треска. Това заболяване протича дълго време и изисква ваксинации на целите стада в продължение на поне три години. Предприети са всички действия за ограничаване на движението на животни от засегнатите стопанства.

Българската агенция по безопасност на храните има стройна система за борба със заболяванията по животните и предприема всички необходими мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране. Тези действия са част от цялостната политика на Агенцията за защита на здравето на хората и животните.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове