Вадят тротинетки и пейки от морското дъно във Варна

„Искрено се надявам хората да разберат, че морето, планините и горите не са боклуджийски кофи, а това е нашият дом и природата. Ако не я пазим, тя се отмъщава винаги”, коментира Камен Кукуров в предаването „Събуди се” по NOVA.

В района на Морската гара във Варна се проведе доброволческа акция по почистване на брега и морското дъно. Инициативата, организирана от водолазен клуб „Scuba Force Stars” и туристическо дружество „Родни Балкани”, събра десетки доброволци от София, Бургас и Русе.

Председателят на „Родни Балкани” Камен Кукуров направи паралел с миналогодишното почистване, когато от акваторията бяха извадени над 15 тротинетки, автомобилни гуми и рибарски столчета. Тази година находките са още по-необичайни. „Има няколко пейки от зоната за обществен достъп, трап, спасителни сетове и дори велосипед. Хората изхвърлят добре”, посочи Кукуров.

Той подчерта, че акцията се провежда именно в района на Морската гара, тъй като тя е „прозорецът на Варна” към туристите и гостите на града.

Мащабното мероприятие изисква сериозна подготовка, като водещ приоритет е безопасността на водолазите и на екипите, които осигуряват работата от брега. Преди влизането си във водата професионалните гмуркачи споделиха, че са мотивирани от желанието да възстановят чистотата в акваторията преди старта на лятото.

Организаторите се надяват, че подобни инициативи ще променят дългосрочно отношението на обществото към околната среда и ще стимулират по-отговорно поведение сред жителите и гостите на морската столица.