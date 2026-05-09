Вадят тротинетки и пейки от морското дъно във Варна

9 Май, 2026 16:11 917 8

За втора поредна година се чисти акваторията около Морската гара

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Искрено се надявам хората да разберат, че морето, планините и горите не са боклуджийски кофи, а това е нашият дом и природата. Ако не я пазим, тя се отмъщава винаги”, коментира Камен Кукуров в предаването „Събуди се” по NOVA.

В района на Морската гара във Варна се проведе доброволческа акция по почистване на брега и морското дъно. Инициативата, организирана от водолазен клуб „Scuba Force Stars” и туристическо дружество „Родни Балкани”, събра десетки доброволци от София, Бургас и Русе.

Председателят на „Родни Балкани” Камен Кукуров направи паралел с миналогодишното почистване, когато от акваторията бяха извадени над 15 тротинетки, автомобилни гуми и рибарски столчета. Тази година находките са още по-необичайни. „Има няколко пейки от зоната за обществен достъп, трап, спасителни сетове и дори велосипед. Хората изхвърлят добре”, посочи Кукуров.

Той подчерта, че акцията се провежда именно в района на Морската гара, тъй като тя е „прозорецът на Варна” към туристите и гостите на града.

Мащабното мероприятие изисква сериозна подготовка, като водещ приоритет е безопасността на водолазите и на екипите, които осигуряват работата от брега. Преди влизането си във водата професионалните гмуркачи споделиха, че са мотивирани от желанието да възстановят чистотата в акваторията преди старта на лятото.

Организаторите се надяват, че подобни инициативи ще променят дългосрочно отношението на обществото към околната среда и ще стимулират по-отговорно поведение сред жителите и гостите на морската столица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    8 3 Отговор
    Дебилите никога няма да разберат каква глупост правят, като изхвърлят тези боклуци.

    16:21 09.05.2026

  • 2 Любопитен

    7 1 Отговор
    Тръбата с отпадъците за нея нищо не казват. Голямото по нужда марширува на плажа. Да знаете, където има в изобилие малко по нужда, водораслите са светлозелени, а където няма са кафеви.

    16:32 09.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нехис

    4 5 Отговор
    Чистете, чистете.
    За да може селтаците от Толбухин и Силистра и село Русе да има пак да хвърлят....

    Коментиран от #6

    16:39 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гагауз

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нехис":

    много по здрави от Бургас

    18:00 09.05.2026

  • 7 иzpoжденска

    0 0 Отговор
    работа

    18:01 09.05.2026

  • 8 разочарован

    0 0 Отговор
    Няма да разберат , защото това са хора с отпаднала необходимост /по ивохристовски , отпаднал самият той /.

    18:03 09.05.2026

