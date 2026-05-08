Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия! Зеленски и Путин потвърдиха

Американският президент Доналд Тръмп днес обяви в социалните мрежи, че ще бъде обявено тридневно примирие във войната между Русия и Украйна от 9 до 11 май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
“Честването в Русия е за Деня на победата, но по същия начин е и в Украйна, защото те също имаха значително участие и бяха фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва преустановяване на всякакви бойни действия, както и размяна на 1000 пленници от всяка страна”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Трут соушъл”.
“Това искане бе отправено директно към мен и аз високо ценя съгласието от президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на много дълга, смъртоносна и тежка война. Продължават преговорите за края на този голям конфликт - най-големия след Втората световна война - и се приближаваме към него всеки изминал ден”, добави американският президент.
Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаване на примирията, които всяка от тях обяви поотделно.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди по-късно тридневното примирие във войната с Русия, което по-рано тази вечер бе обявено от американския президент Доналд Тръмп като част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт, предаде Ройтерс.
Зеленски написа в канала си в "Телеграм", че двете страни ще си разменят и по хиляда пленници.
"Днес, като част от преговорния процес, с посредничеството на САЩ, получихме съгласието на Русия да бъде извършена размяна на военнопленници във формат "1000 за 1000“. Също така трябва да бъде установен режим на спиране на огъня на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната“, съобщи държавният глава.
"Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома“, подчерта Зеленски.
"Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират спазването на споразуменията от руската страна“, добави той.
Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда", заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.
"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза пред журналисти Ушаков.
Той уточни, че тази договореност е била постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ и между представители на САЩ и Киев.
По-рано американският президент Доналд Тръмп днес обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, както и размяната.
Русия не е отправяла официални покани до лидерите на други държави за честване на победата във Втората световна война. Москва единствено обяви, че ще се радва да приветства всеки, който желае да дойде да отбележи празника, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, на среща в Кремъл с беларуския си колега Александър Лукашенко.
„Няма да кажа нищо неочаквано за вас. Не сме канили официално никого. Просто казахме, че ще се радваме да видим всички, които искат да дойдат. Мисля, че това е особено актуално и естествено в днешната ситуация“, се обърна Путин към Лукашенко.
„Някои лидери на държави, приятелски настроени към Русия, пристигнаха лично за събитията по случай Деня на победата и ще участват в утрешните церемонии“, заяви Путин.
Освен Лукашенко, в Москва за честванията на Деня на победата пристигат лидерите на Казахстан, Лаос, Малайзия, Словакия и Узбекистан.
Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че Украйна е атакувала тази сутрин регионалния център за контрол на въздушното движение край руския град Ростов на Дон, като отбеляза, че атаката е можело да застраши безопасността на гражданската авиация, предаде Ройтерс.
„Днес ще обсъдим няколко въпроса, като първият и най-важен са събитията, станали рано тази сутрин. Киевският режим извърши пореден акт, безусловно от терористичен характер, а именно удара по Ростовския регионален център за управление на въздушното движение“, отбеляза държавният глава, цитиран от ТАСС, по време на заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.
"Това несъмнено можеше да повлияе на безопасността на гражданските самолети. За щастие, не се стигна до трагични събития благодарение на високопрофесионалната работа на нашите диспечери“, подчерта президентът.
Той добави, че въпреки потенциалния риск не се е стигнало до трагични инциденти.
