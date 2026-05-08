Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия! Зеленски и Путин потвърдиха
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия! Зеленски и Путин потвърдиха

8 Май, 2026 21:54, обновена 8 Май, 2026 23:09 3 062 140

Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаването на примирията, които всяка от тях обяви поотделно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп днес обяви в социалните мрежи, че ще бъде обявено тридневно примирие във войната между Русия и Украйна от 9 до 11 май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Честването в Русия е за Деня на победата, но по същия начин е и в Украйна, защото те също имаха значително участие и бяха фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва преустановяване на всякакви бойни действия, както и размяна на 1000 пленници от всяка страна”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Трут соушъл”.

“Това искане бе отправено директно към мен и аз високо ценя съгласието от президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на много дълга, смъртоносна и тежка война. Продължават преговорите за края на този голям конфликт - най-големия след Втората световна война - и се приближаваме към него всеки изминал ден”, добави американският президент.

Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаване на примирията, които всяка от тях обяви поотделно.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди по-късно тридневното примирие във войната с Русия, което по-рано тази вечер бе обявено от американския президент Доналд Тръмп като част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт, предаде Ройтерс.

Зеленски написа в канала си в "Телеграм", че двете страни ще си разменят и по хиляда пленници.

"Днес, като част от преговорния процес, с посредничеството на САЩ, получихме съгласието на Русия да бъде извършена размяна на военнопленници във формат "1000 за 1000“. Също така трябва да бъде установен режим на спиране на огъня на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната“, съобщи държавният глава.

"Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома“, подчерта Зеленски.

"Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират спазването на споразуменията от руската страна“, добави той.

Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда", заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза пред журналисти Ушаков.

Той уточни, че тази договореност е била постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ и между представители на САЩ и Киев.

По-рано американският президент Доналд Тръмп днес обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, както и размяната.

Русия не е отправяла официални покани до лидерите на други държави за честване на победата във Втората световна война. Москва единствено обяви, че ще се радва да приветства всеки, който желае да дойде да отбележи празника, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, на среща в Кремъл с беларуския си колега Александър Лукашенко.

„Няма да кажа нищо неочаквано за вас. Не сме канили официално никого. Просто казахме, че ще се радваме да видим всички, които искат да дойдат. Мисля, че това е особено актуално и естествено в днешната ситуация“, се обърна Путин към Лукашенко.

„Някои лидери на държави, приятелски настроени към Русия, пристигнаха лично за събитията по случай Деня на победата и ще участват в утрешните церемонии“, заяви Путин.

Освен Лукашенко, в Москва за честванията на Деня на победата пристигат лидерите на Казахстан, Лаос, Малайзия, Словакия и Узбекистан.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че Украйна е атакувала тази сутрин регионалния център за контрол на въздушното движение край руския град Ростов на Дон, като отбеляза, че атаката е можело да застраши безопасността на гражданската авиация, предаде Ройтерс.

„Днес ще обсъдим няколко въпроса, като първият и най-важен са събитията, станали рано тази сутрин. Киевският режим извърши пореден акт, безусловно от терористичен характер, а именно удара по Ростовския регионален център за управление на въздушното движение“, отбеляза държавният глава, цитиран от ТАСС, по време на заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.

"Това несъмнено можеше да повлияе на безопасността на гражданските самолети. За щастие, не се стигна до трагични събития благодарение на високопрофесионалната работа на нашите диспечери“, подчерта президентът.

Той добави, че въпреки потенциалния риск не се е стигнало до трагични инциденти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господаря на зеленият продажник

    38 27 Отговор
    разпореди примирие!

    Коментиран от #8, #32

    21:56 08.05.2026

  • 2 Дончо, бе

    39 14 Отговор
    Кво стана в Персия. Победи ли?

    Коментиран от #9, #10

    21:56 08.05.2026

  • 3 САЩ е шефа

    33 43 Отговор
    Ботоксовият изпроси от Тръмп три дни да не го бият.

    21:58 08.05.2026

  • 4 Движухата

    32 35 Отговор
    На парадя някой да хвърли една пиратка и джуджето ще напълни памперсо.

    Коментиран от #53

    21:58 08.05.2026

  • 5 5827

    25 22 Отговор
    Че кой е той, че да определя каквото и да било между Украйна и Русия? Тоя е безгласна буква.

    Коментиран от #35

    22:00 08.05.2026

  • 6 Помак

    8 10 Отговор
    Бат Анатоли късно стана , стига с тес сложни новини главата ма заболя

    22:01 08.05.2026

  • 7 име

    31 9 Отговор
    Няма страшно, тръмпоча утре сутрин ще обави нещо друго, а привечер трето. Мислех си, че от бай дън по-голямо дъно не може да има, но тръмпоча го бие по всички показатели.

    22:01 08.05.2026

  • 8 Последния софиянец

    32 26 Отговор

    До коментар #1 от "Господаря на зеленият продажник":

    Вовка меката китка от 2 седмици се Моли на бай ДОНЧО да спре Украйна, защото целият Монголо- мюсюлмански ХАГАНАТ гори и застрашават хомо Парада пред мумията!
    Факт 👍😄

    Коментиран от #36, #40

    22:01 08.05.2026

  • 9 Атина Палада

    32 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дончо, бе":

    Дончо разбута кошера на глобалистите в Дубай:) Сега там е мъртвило...И проблем за нашите олигарси:))) къде ще разхождат кифлите си...

    Коментиран от #13, #18, #34

    22:01 08.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ицо

    18 19 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    Коментиран от #21

    22:04 08.05.2026

  • 12 Фашче

    12 15 Отговор
    Тръмп НЕ е обявил премирието, а че ЩЕ бъде обявено премирие!
    Това което пишеш, нормалните подлагат на съмнение!

    22:05 08.05.2026

  • 13 Оня с парчето

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    22:07 08.05.2026

  • 14 Свърши се

    12 10 Отговор
    3 дни,точно толкова му трябват на Путин.

    22:08 08.05.2026

  • 15 Доналде

    19 13 Отговор
    А Путин

    Знае ли за това Примирие?

    Пак се опитваш да спасяваш

    ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА

    ДЪРТИЯ МАНЯК ПУТКЕР

    22:10 08.05.2026

  • 16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    18 16 Отговор
    Вовка Путкина, /популярна по Света като У.. ЙЛО/ остана завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената... Главкомандващ педофил,.. избягал посред нощ само по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ!
    Факт!
    Ама...така, некакси... хЕРОЙСКИ... Избегал !

    22:10 08.05.2026

  • 17 Голям джумбиш

    20 17 Отговор
    Путята вече е толкова токсичен, че дори българската болонка, слуга и теляк Рамен Рудев няма да отиде на парада пред мумията.

    22:10 08.05.2026

  • 18 Ъъъъъъъ

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Някой ти е разбутал празната манерка.

    22:11 08.05.2026

  • 19 ППП

    13 15 Отговор
    ПУТИНСКИ

    ПАРАД

    на

    ПОЗОРА

    22:12 08.05.2026

  • 20 Смешник

    10 14 Отговор
    Кой е Тръмп да обявява примирие По добре за си гледа краварника че там нещата не вървят много добре

    Коментиран от #29, #37

    22:12 08.05.2026

  • 21 Сладур

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    ПП ДБ - ски. Красавец костовист. Неамам думи, само "благословии"

    22:15 08.05.2026

  • 22 Някой

    9 14 Отговор
    Наивникът си мисли, че урките ще го спазят.

    22:15 08.05.2026

  • 23 т-п тpoл сopocоиден

    9 10 Отговор

    До коментар #10 от "Цъ....":

    Педофилите са в досиетата Епщайн. Ако твоите родители са те водили като малък да се гмуркаш и да ти отварят фонтанелата на Петрохан, разбирам влечението ти към педофили. Иначе е неПОНЯТНО! Понял?!

    Коментиран от #25, #31, #44

    22:16 08.05.2026

  • 24 НРАВИТСЯ

    14 8 Отговор
    НЕ НРАВИТСЯ

    ДВИЖУХА ПРОДАЛЖАЙТСЯ

    ТЕРПИ ТЕРПИ ПУТИНКА

    МОЯ КРАСАВИЦА.

    22:16 08.05.2026

  • 25 А Увлечението ти

    14 12 Отговор

    До коментар #23 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Към Бункерния Педофил ?

    Целуването на Малки Момченца

    Понятно ли е ?

    Коментиран от #42

    22:18 08.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    10 1 Отговор
    ПРИМИРИЕ ЗА 3 ДОБРЕ, НО КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ЗАВИНАГИ? ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНЕ ВСИЧКО ЗАПОЧНАЛО ОТ ПРЕДИ 4 ГОДИНИ? КАКВИ СА ВРЪТКИТЕ ЗАНАПРЕД? БЯЛ БАЙРАК ПОСЛЕ ЧЕРЕН БАЙРАК ЗА ПОГРЕБЕНИЯТА НА УБИТИТЕ ? ИМА ЛИ КРАЙ? 😠👎🥴🤔👺

    Коментиран от #41

    22:19 08.05.2026

  • 28 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    12 12 Отговор
    Спаси ме от

    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    Твой Верен ФРЕНД

    ПУЧЯ ВЪШКИН.

    Коментиран от #59

    22:20 08.05.2026

  • 29 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Тук в статията не го пишат точно..Тръмп пише:- "Русия и Украйна ще обявят примирие и т.н. Има разлика от "Русия и Украйна ще обявят примирие" до "Аз обявявам примирие"!

    22:20 08.05.2026

  • 30 Как Путин ще оправдае спирането на

    14 7 Отговор
    войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    22:21 08.05.2026

  • 31 Оди цаливай КУ реве

    14 7 Отговор

    До коментар #23 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Петушила Ебучая!
    гУ.. Й за монгольяк Пи Дерите от кремля

    22:21 08.05.2026

  • 32 Тръмп и Си са

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Господаря на зеленият продажник":

    господари на Путин, а не на Зеления.

    Коментиран от #39, #48

    22:22 08.05.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    8 6 Отговор
    Двете диви племена и Белия господар ☝️
    Забележително !!!

    22:22 08.05.2026

  • 34 Палавата ,

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Не пиши глюпости , що най - малко и ти го отнасяш ... 🤭😁

    Коментиран от #38

    22:24 08.05.2026

  • 35 Съвсем не.

    17 9 Отговор

    До коментар #5 от "5827":

    САЩ определят какво ще се случва. Русия е просто една подчинена пешка на шахматната дъска на Тръмп и той си я мести както пожелае:)

    Коментиран от #45, #77

    22:24 08.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Палавата ,":

    Кое в коментара ми не е истина? Ти на истината казваш ,че е глупост ли?

    Коментиран от #52

    22:26 08.05.2026

  • 39 То троленето и реалноста

    1 8 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмп и Си са":

    са различни неща! Троленето е за глупаци!

    22:27 08.05.2026

  • 40 Браво на Тръмп!

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Последния софиянец":

    Не знам дали Путин му се е обадил, но бай Дончо явно иска да спре Киевския комик от фатална грешка, която в опиянение може да направи и след това на 10-ти Киев вместо парод да избухне в пламъци!
    На Вас, Педроханската пелофилска секта, все хомо Ви е в ума, като достойни на гуруто.
    А на 9.05. ще празнувате ли Деня на победените от Европата

    22:28 08.05.2026

  • 41 Майор Деянов, на всеки километър

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    "...Кога ще приключи..."

    Явно га махнат Путлера и недоразумението РФ се разтури ☝️

    22:29 08.05.2026

  • 42 Пропагандата

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "А Увлечението ти":

    винаги е уцелвала глупака!

    Коментиран от #51, #57

    22:29 08.05.2026

  • 43 Уникално, но факт !

    10 8 Отговор
    президент Володимир Зеленски се подигра брутално с Русия и издаде специален указ, в който като първа точка е буквално записано следното: "Разрешавам провеждането на парад в град Москва на 9 май 2026 г.

    Освен всичко друго, в указа на Зеленски са изписани точни географски координати, за които е написано: "За времето на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.) териториалният площад на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие". Координатите са на Червения площад в Москва.

    😁

    Коментиран от #125

    22:32 08.05.2026

  • 44 Досиетата Епстийн

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "т-п тpoл сopocоиден":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."

    😁

    22:33 08.05.2026

  • 45 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #35 от "Съвсем не.":

    САЩ са сами срещу целият свят .И единствените ,които й подават ръка са руснаците! Да, единственият съюзник на САЩ е Русия! Никой друг!

    Коментиран от #61, #64, #88

    22:33 08.05.2026

  • 46 Тръмп

    1 9 Отговор
    Спаси Киив и по този начин продължи войната. Зеленски няма думата след него.

    22:34 08.05.2026

  • 47 ЗИЛ 117

    3 11 Отговор
    Ха ха. Зелю отчаяно търси как да си спаси кожата(милионите)

    22:35 08.05.2026

  • 48 Град Козлодуй

    11 5 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмп и Си са":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    22:35 08.05.2026

  • 49 ха ха хааа

    8 2 Отговор
    Ако всичко му вярвате , на Дончо ... 🤭😁

    22:35 08.05.2026

  • 50 Констатация

    12 3 Отговор
    Спокойно, другарЕ!!!, Зеленски издаде Указ, с който благосклонно Разрешава но дедо Путин да си проведе "Парадчето" в Москва!!! -))) Това не е Фейк!!!! Указа е Публикуван на Официалния сайт на президента на Ук. "Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація)."
    Дедо ви Путин ще преглътне и това унижение!!!!! -))))))))))))

    Коментиран от #60, #103

    22:36 08.05.2026

  • 51 Град Козлодуй

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #56

    22:37 08.05.2026

  • 52 Палавата ,

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Затормози си малко трите клетки , де ... ☹️

    22:37 08.05.2026

  • 53 Ден на победата

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Движухата":

    Ако не бяха Англия и САЩ, днес руснаците щяха да говорят немски, нали?

    22:38 08.05.2026

  • 54 ОНЯ С ДРОНЯ

    11 3 Отговор
    ТРЪМП се обадил

    На БУНКЕРНИЯ КАШИК

    И му препоръчал

    Да Надене КАМУФЛАЖКАТА

    И под Тях

    Най Дебелата БРОНИЖИЛЕТКА.

    И Най Дебелите БРОНИРАНИ СТЪКЛА

    Да постави

    Да не стане някой Сакатлък

    На ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ.

    22:38 08.05.2026

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    8 2 Отговор
    Путилифона бати Пунди проскимте каде девети мо е надписан над най сумрачното место,одвътре на двете филии,около сезамчето мо! И коги завърши парадът Зеленцки мое да ги почва пак пиенците! Туй десети, единайсти е да мой Долен Тъп да земе нобелът!

    22:38 08.05.2026

  • 56 Така е тротке

    4 10 Отговор

    До коментар #51 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #96

    22:39 08.05.2026

  • 57 Лекар

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пропагандата":

    Циклофренията е тежко заболяване.

    Коментиран от #70

    22:41 08.05.2026

  • 58 ВВП

    3 9 Отговор
    Оня дръглив фашист Урсул е на края на жалкия си път.

    22:41 08.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Няма край руZкия ПОЗОР....

    11 4 Отговор

    До коментар #50 от "Констатация":

    "...Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві ..."


    ....и унижение, НЯМА ☝️

    22:42 08.05.2026

  • 61 Така е

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Само,че този път САЩ няма да изпращат транспортни самолети с пилешки бутчета на крепостните.

    Коментиран от #66

    22:44 08.05.2026

  • 62 Констатация

    10 3 Отговор
    Членът на Комисията по отбрана на Държавната дума Виктор Соболев, заяви, че Русия няма да нанесе удар по Киев, въпреки Авиационния Каолапс, който предизвикаха ВСУ в Южна Русия, ако не бъде атакувана Москва по време на Парада!!!! Тоест, ВСУ спокойно може да нанася удари по останалата част на Русия. Това заявление е публикувано от руската агенция ТАСС. Падението на дедо ви Путин е Тотално!!!

    !

    22:45 08.05.2026

  • 63 В ПЕРМ

    8 1 Отговор
    Официално отмениха

    ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ.

    Празненствата няма да има .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Нямало ПВО което да го пази.

    22:46 08.05.2026

  • 64 Гресирана ватенка

    8 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Да не се пила гаz?

    Коментиран от #72

    22:46 08.05.2026

  • 65 Раковски

    9 2 Отговор
    На петата година от путинската тридневна "Специална военна операция" Президентът Зеленски издаде Указ № 374/226

    относно провеждането на парад в Москва

    Вземайки предвид многобройните искания, с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 г., решавам:

    1. Да разреша провеждането на парад в Москва (Руска федерация) на 9 май 2026 г.

    За времето на провеждане на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.), териториалният площад на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие.
    ...

    22:47 08.05.2026

  • 66 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Сега Русия им изпраща пилешки бутчета и яйца:) Нали Байдън изкла всичките кокошки за птичи грип:) Даже и Турция им изпраща..

    Коментиран от #79

    22:49 08.05.2026

  • 67 руската мечка

    10 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:49 08.05.2026

  • 68 Миролюб Войнов, историк

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "С или без Примирие":

    "...Путин , и Си ще са там, както и много други!..."

    Болен ли си дядка ?
    Нито Си, нито Путин оригинала ще присъстват на парада ☝️Гостите се броят на пръсти - президентите на Лаос, Малайзия, Беларус и Словакия. Пашинян и Радев показаха среден Петушок на Путин.

    22:49 08.05.2026

  • 69 Факт

    2 4 Отговор
    Дано да го спазват!

    22:49 08.05.2026

  • 70 Лекувай се

    0 8 Отговор

    До коментар #57 от "Лекар":

    вместо да тролиш и показваш колко си глупав.

    Коментиран от #75

    22:50 08.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Атина Палада

    0 9 Отговор

    До коментар #64 от "Гресирана ватенка":

    Не,просто съм мноооого по умна от вас тук..Вие сте ми до коленете:) Спрямо вас съм вундеркинд..

    Коментиран от #73, #85

    22:51 08.05.2026

  • 73 Руснак без крак...

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Но това по никакъв начин не пречи ....
    Нататъка си знаеш 😄☝️

    22:53 08.05.2026

  • 74 Ами

    1 7 Отговор
    Дано да е вярно, но се съмнявам да има примирие.
    Проблемът е, че вече Путин все по-трудно удържа
    генералите и още по-трудно общественото мнение.
    Масово руснаците искат мъст. Не разплата, а мъст.
    И не само за окраинците, а и за помагачите им.
    И управляващите на запад много добре го знаят.

    Коментиран от #81

    22:55 08.05.2026

  • 75 Ooooo зарзават 😄

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Лекувай се":

    Обиколи ли кофите?🥳

    Коментиран от #78

    22:55 08.05.2026

  • 76 Копейки

    8 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе цяла Европа.

    Коментиран от #84

    22:55 08.05.2026

  • 77 Точно обратното е!

    2 9 Отговор

    До коментар #35 от "Съвсем не.":

    Тръмп винаги е уважавал и се е съобразявал с Путин!
    В Аляска, в Анкъриж - нареди на червен килим да го посрещне и му ръкопляска докато идваше.
    А как бе посрещнат Зеленски в Белия дом и ка бе изгонен от там - всички видяхме! И то неслучайно. Тръмп нареди да има журналисти и репортери да заснимат всичко!
    Господарите на Великите сили ще се разберат, а Зеля и ЕС-то ще слушкат. Както винаги.

    Коментиран от #90, #104

    22:55 08.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кога стана ол1гофрен?

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    По рождение или в ранна детска възраст?

    Коментиран от #82

    22:58 08.05.2026

  • 80 Краят на ерата на Путин

    6 1 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити нито един то съюзниците си във американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна и пълен крах на руската икономика, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпадна под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #86, #87

    22:59 08.05.2026

  • 81 Руснак без крак...

    7 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    "...Масово руснаците искат мъст..."

    Сериозно ?
    Центровете за набиране на контрактници работят денонощно, прав им път !!! Диваните аплодират прави 😁

    Коментиран от #101

    22:59 08.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ?????

    1 5 Отговор
    Уф.
    Цяла Русия се надява тъпанарят да наруши премирието на 09.05 и да го смачкат най-накрая.
    Дано му провърви.

    Коментиран от #129

    23:00 08.05.2026

  • 84 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Копейки":

    Вие се надявате да ви превземе та да имате какво да ядете ;))) ама нЕма.. Руснаците си научиха урока и не са луди да издържат отново Европа...А бедна и заборчляла Европа никой я не иска :) Няма луд ,който да й връща борчовете... И САЩ не я искат..Нямат файда от клошари...

    23:00 08.05.2026

  • 85 Научно доказано е,

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Русия и Северна Корея. Проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #89, #93, #99

    23:01 08.05.2026

  • 86 Пропагандата

    0 5 Отговор

    До коментар #80 от "Краят на ерата на Путин":

    винаги е уцелвала глупака!!!

    23:01 08.05.2026

  • 87 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #80 от "Краят на ерата на Путин":

    Оф,колко само си к(У)х :) чак не е истина..Не знам от къде ви събират такива к(у) хендери.:)))

    Коментиран от #92, #116

    23:03 08.05.2026

  • 88 не може да бъде

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Считам че това е опростен поглед върху нещата и всичко е много сложно ...но това което не може да се отрече е че между Путин и Тръмп има определено разбирателство!?Като имам пред вид че това което прави Тръмп не може да бъде само по негово виждане и решение -това е виждане и решение на изключително важна и влиятелна част от американския управляващ елит!?За мен това е решение на Тръмп и той се е обадил/наредил на Зеленски да приеме...с Иран нещата може и да не са добре но тук Тръмп прави ефектен дипломатически удар!?

    23:03 08.05.2026

  • 89 А глупака

    0 5 Отговор

    До коментар #85 от "Научно доказано е,":

    винаги го ползват за парцала на форума да троли.

    Коментиран от #94

    23:03 08.05.2026

  • 90 Срещата в Аляска - още едно унижение за

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Точно обратното е!":

    Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал точно Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #95, #108

    23:03 08.05.2026

  • 91 Констатация

    6 0 Отговор
    Странни хора, аз ви превеждам какво пише руската официална агенция ТАСС, вие се сърдите на мене!!! Ами ако започна да ви превеждам постовете на обикновенните руснаци от РИА Новости, руския Военно патриотичен сайт Репортер или Русская весна за дедо Путин..., че вие ще изпадните в Истерия, бе!!! -)))

    Коментиран от #114

    23:04 08.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Лекар

    6 1 Отговор

    До коментар #89 от "А глупака":

    Циклофренията не се лекува, но има подържащи лекарства.

    Коментиран от #97

    23:05 08.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 хаха 🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Така е тротке":

    Ей, голям страх от тоя фашизъм, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #98

    23:08 08.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Таяка е тротке

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "хаха 🤣":

    Фашизма е зло и винаги опира до глупака да троли. Жалко, но факт.

    23:09 08.05.2026

  • 99 Това са безспорни

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Научно доказано е,":

    Факти.

    23:10 08.05.2026

  • 100 Хахахаха

    8 0 Отговор
    Рашите маршируват като победители, но живеят като загубили!

    23:11 08.05.2026

  • 101 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Руснак без крак...":

    Раздаваш го неглиже, но нещата наистина са сериозни.

    23:11 08.05.2026

  • 102 Теслатъ

    2 4 Отговор
    Ужас!!!!!!!!! Световните Букмейкъри откриха залози - Ще ударят ли утре украинците парада в Москва или не!!! Еинственния плюс е, че утре, всички световни медии ще предват парада!!!!

    Коментиран от #105

    23:12 08.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Глупости.

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "Точно обратното е!":

    Тръмп нанесе такъв брутален удар по Русия, буквално й отне цялото влияние, което имаше. Това, освен всички други тежки последици които има за Русия, е и много унизително. В момента Русия има влияние само в една единствена държава в света - Беларус.

    Коментиран от #106, #111

    23:15 08.05.2026

  • 105 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор

    До коментар #102 от "Теслатъ":

    Нема да ударат по парада шо деде Пунде каза путилифона каде у указа биле дадени точни координати по жипиес кои нема да се бомбят! Зеленски се заклел да пукнат сички савецки пиенци не си ли спази указа!

    23:18 08.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Укра остана без газ, мас

    1 8 Отговор
    И без Донбас. Остана им само един зелен пе/ас.

    23:18 08.05.2026

  • 108 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #90 от "Срещата в Аляска - още едно унижение за":

    Срещата в Аляска беше демостративна ! Демостративна за онези,които трябва да видят,че Русия застава зад САЩ..Т.е.съюзник на САЩ в голямата глобална война! А не за такива о.лиго.френи като теб..Вие сте разходен мат"рял.

    Коментиран от #109, #115

    23:19 08.05.2026

  • 109 Пора

    7 1 Отговор

    До коментар #108 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #110, #120

    23:20 08.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Това са безспорни

    5 1 Отговор

    До коментар #104 от "Глупости.":

    Факти.

    23:22 08.05.2026

  • 112 Хахаха!🎺🥳😀

    0 7 Отговор
    "Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения период от време, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората."

    /Паул Гьобелс/

    "Който пожали бандеровец е по-лош от врага!
    Вандеровеца е особен тип манияк. Утре той ще убие нечия майка, жена, деца"

    /Павел Судоплатов/

    23:23 08.05.2026

  • 113 не може да бъде

    1 6 Отговор
    Искам да предложа на всички да помислят -тази инициатива на Тръмп не е ли също така и знак на уважение към Денят на Победата -без значение дали това е 8 или 9 май!?

    Коментиран от #126

    23:24 08.05.2026

  • 114 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Констатация":

    Като си толкова констатиращ ,защо не констатираш и факта,че след избирането на Зеленски за Президент в Украйна,първото нещо ,което направи е да отведе двете си деца в Русия,където са и до днес там незнайно точно къде ! М? Защо Зеленски скри децата си в Русия?

    Коментиран от #117, #137

    23:24 08.05.2026

  • 115 Руснак без крак...

    6 0 Отговор

    До коментар #108 от "Атина Палада":

    "..Русия застава зад САЩ.."

    Русия стоеше зад Либия, Югославия, Ирак, Иран, Сирия, Куба. Бог да пази Америка от руска "подкрепа" 😄☝️

    Коментиран от #118, #134

    23:24 08.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 гру гайтанджиева

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    Руски фейкове колежке.Или си пияна.

    23:26 08.05.2026

  • 118 Доста държави

    1 4 Отговор

    До коментар #115 от "Руснак без крак...":

    съсипа световният терорист САЩ.

    23:27 08.05.2026

  • 119 Смях в залата

    6 1 Отговор
    Руските Z-канали - "Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!" "Молим за примирие", "Молим за преговори","Как стигнахме дотук", "Това е позор, позор".

    😁

    Коментиран от #123, #128

    23:27 08.05.2026

  • 120 неделчо

    3 4 Отговор

    До коментар #109 от "Пора":

    аз ,съм в русия и не умирам.повярвай!!!!
    живея си приказно.путин,ми дава рубли равни на 7600 евра.ти вземаш ли толкова???
    знаеш ли, колко взема охранител в русия? и колко в българия??? искажи се.а знаеш ли,че му дават безплатна квартира.вода,ток и билети за метро,без пари??? аз ли лъжа,или ти се лъжеш???
    утре,ела на парада да видиш стивън сегал.

    23:28 08.05.2026

  • 121 Факт

    4 1 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и да се моли за примирие, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #124, #138

    23:30 08.05.2026

  • 122 Рублевка

    0 4 Отговор

    До коментар #116 от "до Атина Палада":

    Аз също владея руския език на ниво червена диплома от СССР, ако знаеш какво означава това. По сайтовете пишат много рускоезични урки за пари и за "бронь" от насилствена мобилизация. Руското общество е гневно единствено от липсата на атомни удари по Киев.

    23:31 08.05.2026

  • 123 Руснак без крак...

    6 1 Отговор

    До коментар #119 от "Смях в залата":

    "...това е позор..."

    Това са реалностите на фронта.
    Позор е днешните руски нещастници да провеждат парад, който нито заслужават, нито имат отношение с него ☝️

    23:31 08.05.2026

  • 124 Глупака ден и нощ

    0 4 Отговор

    До коментар #121 от "Факт":

    троли и папагали! 😄

    23:31 08.05.2026

  • 125 Уникална глупост

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Уникално, но факт !":

    Ако наистина има такъв Указ, Киевското нищожество само доказва, че си е останал просто същия пародиен смешник от "Слуга на народа". Нищо не може и нищо не смее да направи, освен да плямпа. Понякога изиграното се оказва пророческо, като в онзи епизод от "Слуга на народа", когато Зеленски носи един счупен изкривен велосипед и казва: "Връщам Ви Украина!Беше й трудно да се справи с мен, горката!" тако и без да мисли, този клоун, щеше да похарчи и Киев, ако не се бе намесил Тръмп!

    23:32 08.05.2026

  • 126 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "не може да бъде":

    Путлера не спря да удря по Украйна за Коледа. Дали 9 май е по-голям празник от Коледа?

    23:33 08.05.2026

  • 127 Палавата ,

    0 3 Отговор
    Натрошила си само глюпости тука , а некой път , като се пише , не е нужна само сельодка и водка ... Успакойся.

    23:33 08.05.2026

  • 128 неделчо

    0 4 Отговор

    До коментар #119 от "Смях в залата":

    уточни си за теб,кой за какви преговори е молил????
    и кого???? и тогава пиши.имаш интернет,гледам!!!

    23:34 08.05.2026

  • 129 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "?????":

    Грешиш приятел. Русия, освен да смачка сама себе си, нищо друго не може да направи.

    23:35 08.05.2026

  • 130 до Стоко

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "стойко":

    """"не си наясно с новините,ама ,пишеш глупости."""" ----- Колега Стойко, следя руското информационно пространство в Онлайн режим от Декември 2013 г., владея свободно Руски език, а не "руско-побългарен". Гледах и слушах глупостите на Соловьов, руската Тв канал Звезда и предаването "Открытый ефир", руските военни блогъри и техните канали и още много такива... тъй, че съм в пъти по-наясно каво става в Русия, за разлика от вас!!!!!!

    23:38 08.05.2026

  • 131 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #116 от "до Атина Палада":

    Не,за съжаление не умея да използвам Гугъл:)))) Но знам какви са настроенията в Русия..И не са такива,които ти представяш!

    23:38 08.05.2026

  • 132 Дик диверсанта

    3 1 Отговор
    Каква беше, каква стана.
    От парад в Киев през 2022г. до Указ на Президента на Украйна с който разрешава провеждането на парад в Москва, на червения площад през 2026г.

    23:38 08.05.2026

  • 133 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    Всеки ден си смъквам руска съвременна литература да си слушам вкъщи на аудио. Имат страхотни романи. А тука лъжат, че Русия нямала интернет. Днеска изгледах и три руски филма от сериала "Интерны". Как става тази работа без интернет, а? Тролчета неграмотни!

    23:40 08.05.2026

  • 134 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Руснак без крак...":

    Абре кой ти гледа Иран,Либия, Украйна,ЕС или която и да било друга страна...Играта е много по голяма .Изобщо вие не вдЕвате ..

    23:44 08.05.2026

  • 135 Нямат край

    2 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    23:44 08.05.2026

  • 136 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 137 до Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    """"""че след избирането на Зеленски за Президент в Украйна,първото нещо ,което направи е да отведе двете си деца в Русия,където са и до днес""""""" ------ Скъпа, колежке, семейството на Клоуна не е в Русия, а в Израел: "... родители и дети Зеленского живут в Израил, в загородного дома в городе Ришпон стоимостью $8 млн. Площадь дома 950 квадратных метров."

    23:47 08.05.2026

  • 138 Развинтено въображение

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Факт":

    Това са измислици. Но е факт, че когато закъса с Иран и след като отмени команда"Свобода" за Ормузкия проток, Тръмп се обади на Путин за съдействие и разговаряха повече от час. Седмица преди това също му се бе обаждал, да обсъдят войната в Украйна и в Иран. Ясно е кой от кого търси съвет и взаимодействие. Защо тогава Путин да не му се обади, да обуздае глупостта на Зеленски. Иначе ще бонбандират Киев.И Тръмп разпорежда на "слугата на народа" да не мисли само за себе си и егото си на терорист, а да помисли малко за украинците в Киев. И клоунът изпълнява!

    23:47 08.05.2026

  • 139 да питам

    0 0 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го боядисат набързо в червено и да бъде водещ флагман на парада ?

    23:48 08.05.2026

  • 140 Руснак без крак...

    0 0 Отговор
    "...Тръмп обяви тридневно примирие.."

    Русия има нов Президент ☝️
    Гласувайте за Тръмп, руския Гарант !!!

    23:49 08.05.2026