Откриха издирвания мъж от Перник, животът му е в опасност

Мъжът на 71 години от Перник, обявен по-рано днес за издирване по молба на негови близки, е открит, но той е в критично състояние. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По думите му мъжът е бил намерен около 4,30 ч. тази сутрин в района на железопътната линия в Дупница.

По първоначални данни вероятно е бил блъснат от влак, тъй като се е движел в близост до релсите.

Пострадалият е транспортиран незабавно в болнично заведение, където е претърпял операция. Състоянието му остава критично и има опасност за живота му, каза Алексов.

По случая служители на полицията в Дупница са образували досъдебно производство.