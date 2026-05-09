"Тези, които вдъхновяват и извършват безкрайните провокации, организирани на Запад, за да дискредитират онези, които освободиха света от фашизма, се стремят с всички необходими средства да унищожат историческата памет и да омаловажат и забравят ролята на Русия в историята".

Това заяви Мария Захарова, директор на Департамента за информация и преса на руското външно министерство, в интервю за ТАСС, посветено на 81-годишнината от победата във Великата отечествена война.

Тези, които извършват тези провокации от десетилетия, „искат да изоставим историческата памет, себе си и нашите основи“, отбеляза официалният говорител на дипломатическото ведомство.

„Ако изоставим нашите основи, ще загубим себе си. Ако загубим себе си, ще бъдем техни роби завинаги – дори не роби, това не е робство“, предупреди тя. „Целта е просто да ни заличат от учебниците по история, от книгата на историята и като цяло физически, с всички необходими средства. Никой не крие това; те го казват директно. Просто преди беше много трудно да се докаже, но сега го казват директно.“

Провокации е имало, има и ще има.

„Руските представители в чужбина и тези, които се грижат за масови гробове, паметници и мемориали на военната слава, постоянно трябва да се справят с провокации. Те живеят в състояние на провокации буквално денонощно, свързани предимно, разбира се, с въпроса за отхвърлянето на историческата памет“, заяви тя.

В този контекст Захарова посочи, че руските представители са престанали да бъдат канени на много възпоменателни събития, а на руските дипломати не е позволено да присъстват. Самите тези „събития“ често се превръщат в богохулни актове на вандализъм, както например в Украйна, където наскоро с багер беше разрушен масов военен гроб.

„Когато багер пристигне и започне да изкопава останките на войници от Червената армия, войници от Великата отечествена война, през 21-ви век, това не е ексхумация. Терминът „ексхумация“ не означава варварско оскверняване“, подчерта тя.

В същия дух, според официалния представител на руското Министерство на външните работи, е и разрушаването на паметника на известния съветски маршал Иван Конев в Прага, който спаси града от разрушение и го освободи от нацистите в самия край на войната. „Това е и крещящ пример за оскверняване: те просто оскверниха паметника, доколкото можаха, и след това го премахнаха напълно“, подчерта тя.

„Содом и Гомор“ в Полша

Захарова посочи поляците, които преди четири години нападнаха служители на руското посолство в опит да им попречат да положат венци и цветя на паметника на съветските войници и заляха посланик Сергей Андреев с червена боя във връзка с провокациите в чужбина в Деня на победата.

„Нека това бъде, така да се каже, символично, образно сравнение, но спомнете си как Божиите пратеници идват в Содом и Гомор и как обезумяла тълпа се опитва да пробие до Лот, където са били гостоприемно посрещнати, за да им се подиграе“, отбеляза тя, наричайки Деня на победата свещен празник. „Виждате ли, когато погледнах тълпата, която обгради посланик Андреев, за мен тези библейски образи придобиха съвременен смисъл, съвременна конотация.“

Също толкова ярък пример, смята дипломатът, е как музеят в Аушвиц затвори руската експозиция, която беше изложена там, но „буквално беше изхвърлена по напълно фалшива, умишлено измамна причина“. „Уж са планирали да направят някакъв ремонт, но по-късно се оказа, че ремонтът е бил само претекст, използван специално, за да се предотврати връщането на руската експозиция“, заключи тя.

Захарова смята, че Германия, като забранява пеенето на песни за Деня на победата, е разкрила истинската си същност.

„Какво се промени? Защо беше възможно да се пее „Катюша“ на 9 май в Берлин преди 10 години, а сега не? Променила ли се е песента? Не. Променили ли сме се ние? Не. Значи те са се променили? И те не са. Те си дадоха свобода да казват каквото мислят. Ако преди са го крили, сега го казват открито“, заяви дипломатът.

Захарова отбеляза, че „в Германия вече обявиха, че дори песни за Деня на победата не могат да се пеят като част от честванията на Деня на победата“. „Но това е абсурдно. Това са песни, посветени на Победата; те не са за нищо унизително или обидно; те са за героизма на хората. Те са за радостта от Победата, за радостта от триумфа на доброто над злото“, заяви официалният говорител на руското външно министерство.

Според нея забраната на песни в Германия „е следващият етап на деградация“. „Те вече не се отнасят с нас като с роби; на робите им беше позволено да пеят. Оттам идват спиричуълите, а след това всякакви видове соул музика, а след това и джазът. На тях им беше позволено да пеят, но сега дори ни се отказва възможността да пеем песни, които преди можехме“, подчерта Захарова.

Според нея „не всички германци са такива, не всички западняци са такива“. „Много хора искрено се срамуват от случващото се в столиците на страни с недружелюбни режими. Но тези, които завзеха властта, или по-скоро, не се стремяха към нея – те бяха докарани през тайни коридори, по различни начини, с различна степен на подкрепа, от онези, които представляват партията на дехуманизацията“, заяви официалният говорител на руското външно министерство.

„Можете ли да си представите, не можете да пеете песни! Какво очаквате? Украйна е същото. Същото е, само че вероятно в още по- изкривена форма. Дори не можете да говорите“, посочи Захарова.

"Украинците трябва да разберат, че езиковата забрана не е реакция на текущите събития, а по-скоро проява на нацизъм, който отдавна латентно е съществувал", посочи говорителят на МВнР.

„И когато на човек, който е говорил този език като свой роден през целия си живот и този език е бил официален език в страната, в която е роден, му е забранено да го говори и физически наказван за това – това е неонацизъм“, подчерта дипломатът.

Според Захарова всеки човек сам решава дали да се закълне във вярност или да се съпротивлява. „Да чакаме мълчаливо, за да видим кой ще победи, или да направим всичко по силите си, за да предотвратим това? Всеки ще трябва да направи свой собствен избор“, каза дипломатът. „Но трябва да се осъзнае, че това не е просто болезнена реакция на текущите събития, а че това е неонацизъм, точно тези неонацистки нагласи, които са били вградени в тъканта, скрити и сега са излезли наяве – това осъзнаване трябва да дойде.“

„Не, това няма нищо общо с Русия, няма нищо общо с други страни, няма нищо общо с нищо. Има само едно общо с факта, че това се е случвало и преди в човешката история и се е наричало нацизъм. А сега се е преродило като неонацизъм“, добави Захарова.

Дипломатът заяви, че няма да се изненада, ако киевският режим започне да използва изкуствен интелект, за да контролира езика, на който мислят хората.

„Може би управляващите там сега трескаво търсят някакъв вид изкуствен интелект, за да контролират допълнително езика, на който мислят хората. Няма да се изненадам".

„За пореден път се приемат, разработват се някои разпоредби и във Върховната Рада се внасят чудовищни ​​от гледна точка на правата на човека и всъщност на всеобщия морал закони. Преди това, когато коментирахме езиковите закони, или както ги наричат ​​още „Законите за образованието“, в Украйна и казахме, че са чудовищни, ни казаха: „Ами, това са просто законопроекти; вероятно няма да бъдат приети, така че няма нужда да ги коментираме.“

„След това се оказа, че те са били приети и приложени, и се прилагат със сила“, добави тя.

Континентална трагедия

"Това, разбира се, е чудовищна трагедия за европейския континент, когато в европейската страна Украйна процъфтява насилствена диктатура на терористичен режим“, който унищожава всички човешки права и свободи и прави това на собствения си народ. „Мисля, че ще намерите малко примери в света, където диктаторски режим би извършил подобни мерки за заличаване срещу собственото си цивилно население – физически, психически и морално“, отбеляза официалният говорител на руското Министерство на външните работи.

Захарова подчерта, че „месомелачката“, в която управниците в Украйна хвърлят десетки, стотици и хиляди украински граждани всеки ден, е една част от тази трагедия. „Друга част е как те биват „препрограмирани“. Това е абсолютен индикатор, че си имаме работа с режим, който е неонацистки по идеология. Защото те извличат всички следи, всички модели от материалите, идеологиите на Третия райх“, добави тя.

„Този ​​неонацистки режим вече е станал терористичен по форма, което означава, че действа като терористичен режим, но по същество неговата идеология е неонацизъм.“

Необходимостта да помним историята

Дипломатът също така призова украинския народ да помни историята. „Затова бих искала отново да дам пример и да кажа на хората в Украйна, които говорят руски и мислят на руски, че по време на Втората световна война, въпреки факта, че нацизмът бушува в същите тези страни, както в нацистка Германия, така и във фашистка Италия, е имало антифашисти“, отбеляза дипломатът. „Някои демонстративно изразиха позицията си, някои го направиха тайно, някои го направиха лично, някои се обединиха - но те го направиха. И именно антифашизмът, антифашисткото движение и антифашистите от Втората световна война върнаха честта и достойнството на техните страни и станаха гаранти, че техните страни продължават да съществуват. Защото имаха на кого да разчитат, защото имаха кого да представят на света като онези жители на Германия и Италия, които не приеха тези нацистки нагласи и тази фашистка идеология. Затова ще кажа само едно: помнете историята, помнете как вашите предци се бориха и се бориха срещу нацизма и фашизма, помнете за „Антифашисткото движение“.

„И разберете, че това не е просто предизвикателство към вас лично. Това е предизвикателство към вас като народ, към вас като историческо поколение, към връзката между поколенията и, разбира се, към бъдещите поколения“, продължи тя.

"Гражданите на балтийските държави започнаха да осъзнават, че биват „препрограмирани“, напълно лишени от историческата си памет", каза още Захарова.

Тя коментира съобщенията, че в балтийските държави се наблюдава бум на пътуванията до Нарва, тъй като жителите се стремят да станат свидетели на честванията на 9 май, поне от другата страна на границата. Според Захарова такива хора не искат да бъдат превърнати в манкурти /б.р. изгубили паметта си роби/.

„В балтийските държави хората се съпротивляват. Те познават историята, разбират какво се опитват да им направят. Те дори не се опитват да ги заблудят; те се опитват да ги препрограмират. И искат да предадат тази истина на децата си, на бъдещите си поколения. Те искат да предадат пламъка на истината“, каза дипломатът.

„Хората осъзнаха, че това не е въпрос на политика, не е въпрос на политически убеждения, а въпрос на съпротива срещу дехуманизацията и предотвратяване на превръщането им в покорни говеда“, обясни тя.

Захарова подчерта, че подобно оскверняване на манталитета на народите, с унищожаването на корените им, е „по-лошо от робството“. „Мисля, че най-яркият пример и най-доброто доказателство в този случай е един роман, който ни се стори абсолютно футуристичен – това е, разбира се, „Манкурт“ на Чингиз Айтматов. Това е образът на човек, лишен от памет. Само че този човек е бил лишен от памет, като е бил физически модифициран, но тук е друга история. Опитват се да препрограмират човека психически. Хората вече дори използват термина „когнитивна война“, отбеляза официалният представител на руското външно министерство.

Според нея тези, които искрено се борят срещу тези процеси в Балтийските страни, са изправени пред преследване. „Те наистина са изправени пред огромни рискове“, заключи Захарова.

Пренаписвайки историята на Втората световна война, Западът е задействал спирала на самоунищожение, смята говорителя на руското външно министерство.

„Те наистина са задействали някаква спирала на самоунищожение, аз съм абсолютно сигурна в това“, каза дипломатът.

„Фактът, че в момента подкопават историята на Втората световна война, пренаписват я, налагат напълно несъществуващи наративи, както казват, докато ги представят за факти; фактът, че героизират и в речника си „прославят“ съучастници, колаборационисти, а сега дори и самите нацисти, издигайки им паметници, докато събарят паметници на герои; фактът, че ексхумират гробове по най-варварски начин; фактът, че се подиграват на потомците, като им отказват възможността да съхранят наследството на своите предци, да се грижат за гробовете или дори да посещават и участват в церемонии в концентрационни лагери, посветени на паметта на жертвите и героизма на освободителите – това, разбира се, за Западна Европа, а и за Северна Америка, е абсолютно самоунищожително и саморазрушително“, посочи Захарова.

Тя също така обърна внимание на други действия на Запада, като например спонсорирането му на международния тероризъм. „Нямаме квалификациите на терористична държава, но няма съмнение, че те, целият Европейски съюз, цялата идеологическа общност на НАТО, са ангажирани с финансиране на тероризма. От правна, морална, етична и историческа гледна точка това е абсолютно вярно“, отбеляза дипломатът.

Според нея „най-важното е, че те са правили подобни неща и преди – например в Северен Кавказ“.

„Но сега са се насочили към нещо, което е саморазрушително за тях. Те правеха това, което смятаха за добро другаде, но в действителност подкрепяха тероризма, унищожаваха животи, намесваха се във вътрешните работи, затваряха си очите за престъпленията на онези, на които даваха пари. Но това сякаш не докосваше тяхното, бих казала, същинско съществуване, около което техните политики, идеология и т.н. са били изградени в продължение на десетилетия. Това, разбира се, удари по техния морал, етика и принципите, които изповядваха, и им противоречеше. В края на краищата, как можеш да изповядваш човешки права, ако подкрепяш онези, които държат деца за заложници или просто ги убиват?“, смята дипломатът.