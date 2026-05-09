Доц. Атанас Атанасов: Доходите растат по-бързо от цените, но инфлацията остава рекордна

9 Май, 2026 11:41 810 48

  • атанас атанасов-
  • инфлация-
  • доходи-
  • горива

Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории

Кадър Нова тв
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Годишната инфлация за април надмина седем процента. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022 година”, коментира председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в предаването „Събуди се” по NOVA. Той уточни, че текущият ръст от 7,1% се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта.

Според данните на НСИ най-драстично е увеличението при горивата. „Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги”, посочи доц. Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок от 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст в цените на ресторантите. Като единствена стабилна група той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват.

Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории: повишените разходи за производство и по-високите доходи на населението, които стимулират търсенето.

Въпреки поскъпването, доц. Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. „Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията”, заяви той.

По думите му българите все по-често избират луксозни почивки: „Над половината от хотелите, ползвани от наши сънародници у нас, са с 4 и 5 звезди. Пътувания до Египет и Тунис вече не са екзотика, а реалност за много хора”.

Доц. Атанасов изнесе данни и за демографската ситуация в страната. „Тенденцията на висока смъртност продължава – за миналата година починалите са близо 100 хиляди души, докато родените са едва 50 хиляди”, съобщи той.

Положителна новина се наблюдава при миграцията. За последните няколко години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. „Това са предимно хора, идващи от Турция, Украйна и завръщащи се българи от Германия. Това помага населението да не намалява толкова бързо, колкото през последните 20 години”, обясни доц. Атанасов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    2 6 Отговор
    Е точно за това е висока трябва да е обратното

    11:43 09.05.2026

  • 2 Гост

    34 1 Отговор
    Доходите на търтеи като теб на издръжка на малкото често работещи. И на вредните отпадъци с фуражки.

    11:43 09.05.2026

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    31 1 Отговор
    Тоя веднага отива в списъка с ония, дето първо ги биеш, после ги питаш.

    11:47 09.05.2026

  • 4 симеон крадкобурготски

    15 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    11:47 09.05.2026

  • 5 Феликс Дж

    27 0 Отговор
    Заради такива статистиката се нарича СТЪКМИСТИКА. Белене да се отваря.

    11:49 09.05.2026

  • 6 Танц

    5 3 Отговор
    Доходите са в танц с инфлацията. Като двама влюбени г-н Доход се е прегърнал с г-жа Инфлация и танцуват заедно. Единият танцьор прави крачка напред и веднага неговият партньор го следва в магията на танца. Купонът е в разгари си. Дансингът е пълен. Някои като мен гледат отстрани, защото си нямат партньор, демек моите доходи изостават от инфлацията. Но аз не се сърдя, седя отстрани и наблюдавам с интерес омаяните в танца партньори. И се радвам, защото е хубаво докато има купон, тъй като знаем, че няма вечен купон.

    11:54 09.05.2026

  • 7 Гост

    23 0 Отговор
    Още некъв ненармалник изпълзя да плямпа тъпотия след тъпотия. Чичи, за коя държава говориш???

    11:57 09.05.2026

  • 8 фико с мастиката у джеба

    15 1 Отговор
    тоа доцент да не сте го фанале у кукуруза бе

    11:58 09.05.2026

  • 9 по какво е доцент

    10 1 Отговор
    тоя бе кой го направи доцент като не се чува какво приказва??

    12:00 09.05.2026

  • 10 Ето така може да се напише !

    4 0 Отговор
    Защото доцент е титла която човек е получил и тя е за него поне докато не стане професор. Министър не е титла и не може да се изпише пред името.

    12:02 09.05.2026

  • 11 на какво финасово-икономич. основание

    8 5 Отговор
    И аз питам на какво финасово-икономическо основание е увеличанието доходите чрез заплати и пенсии? Повишена е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?

    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    Анулирани ли са неизгоднитте концесационни договори за Летището, Софийска вода, електроцентралите и др.

    Прекратен ли е изтичащият договор с американците за безпланите им бази, а помощите за Украйна с безнадежното им заплащане от страна на Украйна?

    Коментиран от #25

    12:03 09.05.2026

  • 12 Гъливер

    10 1 Отговор
    Влез с джобс бг да видиш как растат 700 евро заплата , някъде е и бруто.

    Коментиран от #17, #28

    12:04 09.05.2026

  • 13 Много искрено

    11 0 Отговор
    Лъжи явно , титлата доцент му е за това …

    12:06 09.05.2026

  • 14 секта

    9 0 Отговор
    Разкарайте го тоя клоун

    12:07 09.05.2026

  • 15 Измамник

    12 0 Отговор
    Доходите му растат щото е държавна администрация. На гърба на българите.

    12:08 09.05.2026

  • 16 С Обобщени Данни !

    1 3 Отговор
    Инфлационни проблеми !

    Не се Решават !

    12:09 09.05.2026

  • 17 или 300 пенсия !

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гъливер":

    или 300 пенсия !

    12:10 09.05.2026

  • 18 Констатация

    11 0 Отговор
    """Доц. Атанас Атанасов: Доходите растат по-бързо от цените...."""" ------- Любопитно, чии доходи расат...!?

    Коментиран от #26

    12:11 09.05.2026

  • 19 Цвете

    8 1 Отговор
    НА КОГО РАСТАТ ДОХОДИТЕ " НА КРАДЦИТЕ ИЛИ НА МИЛИОНЕРИТЕ "? ЦЕНИТЕ ГИ УВЕЛИЧИХА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА, КОГАТО РАЗБРАХА ,ЧЕ ЩЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРО. ЕГАТИ СТАТИСТИКА .ГОВОРИ КОЛКОТО ДА КАЖЕ НЕЩО. 🤔🙄🐏🙃🇧🇬

    12:14 09.05.2026

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    в клуба на богатите е така от 2 лев за 1 еуро я докарагме до 1 лев за 3 евро. Връщайте лева глу па ци платени!

    12:16 09.05.2026

  • 22 Положителна новина се наблюдава при мигр

    1 1 Отговор
    Кат Не ги Щат Другаде !

    Или Не им Аресва !

    Идат !

    Тук !

    12:16 09.05.2026

  • 23 хаха

    4 0 Отговор
    ъъъъ..кои доходи точно?

    12:16 09.05.2026

  • 24 Ироничен

    4 0 Отговор
    . „Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията”, заяви той."
    Странно. А за мен само 5%. Как стават тези работи?

    12:19 09.05.2026

  • 25 Никой

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "на какво финасово-икономич. основание":

    Синче,пенсиите нямат много общо с производителноста на труда.Поне не директно и краткосрочно. Проблема е че населението намаля с три милиона, като цяло от останалото има огромен процент застаряващи, на младите не им се работи,работодатели крият осигуровки,доходи и квото се сетиш. Откъде да дойдат пари за пенсии? От вноски не достигат идефицита в НОИ се допълва от държавния бюджет.Там положението е мамата си джейс,и трябват заеми.... въобще кофти тръпка за пенсионерите.И точно те да се споменават като една от причините за инфлация, не е много умно в предвид че повечето са мизерни и не стигат за нищо.

    12:20 09.05.2026

  • 26 Х+У=Й

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Констатация":

    Доходите на способните , образованите и работливите растат от години. Всеки може да разгледа в Заплата.бг предложения за работа с доста сериозни заплати,но трябва да си образован и квалифициран. Да не говорим за доходите на плочкаджии или авто монтьори.

    Коментиран от #44

    12:21 09.05.2026

  • 27 Българското робство

    7 0 Отговор
    Под Турско, Руско и Византийско управление българите се множаха, но за 30 години под българско управление българската нация е на път да изчезне! Цялата Българска държава разчита на цигани и турци (помаци) да бачкат в чужбина и да носят пари, както и да раждат деца, защото българския етнос е зает да се самоунищожава от завист, злоба, простотия и лакомия! Българите най-много мразят българи, особено българските управляващи и бизнесмени са най-заклетите българофоби! В България няма нищо качествено, но всички цени на стоки и услуги са като за премиум качество! В България всичко расте, само почивните дни, покупвателната способност и българския етнос се смаляват!

    Коментиран от #46

    12:21 09.05.2026

  • 28 Х+У=Й

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гъливер":

    Погледни обявите за лекари , инжинери ,IT , заварчици , багеристи , кранисти и т.н.Кой ви е виновен че не сте се образовали?

    12:25 09.05.2026

  • 29 Пешо от панелката

    6 0 Отговор
    Само доходите на депутатите, милиционерите и паразитите от службите-бухалки растат по-бързо от инфлацията

    12:25 09.05.2026

  • 30 койдазнай

    2 2 Отговор
    Неоснователното увеличение на доходите, което не е свързано с растеж на икономиката е причината за инфлацията. Това е дефиницията за инфлация!
    Ама койдазнай!

    12:29 09.05.2026

  • 31 Поп Станчо

    1 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ИЗКУКУРИГАЛ, БЕГОМ КЪМ КАРЛУКОВО!!!

    12:36 09.05.2026

  • 32 СТРАШЕН МУХЪЛ

    2 0 Отговор
    Доходите растяли?!? Къде е това.

    12:38 09.05.2026

  • 35 Някой

    2 0 Отговор
    Несполучлив опит да се оправдае стъкмистиката на статистика, с която ни вкараха в еврозоната.

    12:38 09.05.2026

  • 36 Така е

    3 0 Отговор
    Доходите на полицията,министерския съвет, парламента,съда и прокуратурата растат като гъби след дъжд,но в немалък дял от частния сектор не помръдват

    12:39 09.05.2026

  • 38 Родина

    4 0 Отговор
    Този същият излъга за инфлацията, преди да
    приемем еврото. Затвор за този .

    12:40 09.05.2026

  • 40 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Язък,че някой те е направил доцент.Цената на доматите и чушките във веригите са 12лв(около 6 евро),като преди Нова година бяха около 3-4лв.На кого заплатата или пенсията се е увеличила 3 пъти????

    Коментиран от #42

    12:42 09.05.2026

  • 41 Фа--ш--изъм в действие

    1 0 Отговор
    "доцент" по закон на Сергей Игнатов от со--ро--сои---дн--ия нов български "университет"..има предвид тоя ,че когато цената на месечната сметка за ток стане не един път , а два пъти размера на месечната заплата и десет пъти по-висока от месечната пенсия, тогава инфлация, ще изчезне

    12:46 09.05.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бай онзи":

    Стига си лъгал бе.Вчера купих розов домат на 3 евро за килограм в Кауфланд.

    12:49 09.05.2026

  • 43 А тоя родоотстъпник и такива като него

    0 0 Отговор
    У Белене.

    12:51 09.05.2026

  • 44 Тогава що се бутате все в държавните

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Х+У=Й":

    ...работни места и държавните университети, и в партийния дом, тюфлеци, работете ви в несъществуващи те, фалшиви обяви във фалшивия ви сайт отрицателна заплата анти бг

    Коментиран от #47

    12:51 09.05.2026

  • 45 Х+У=Й

    0 0 Отговор
    Безспорен факт е че в държавите с най скъпи цени се живее най добре.Високите цени са признак че населението е богато.Който иска да му е евтино да ходи в Буркина Фасо.

    12:52 09.05.2026

  • 46 Под турско робство не сте растяло

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българското робство":

    Не поругавай паметта на българските герои Левски и Ботев , Раковски, Бенковски, Каблешков...

    12:53 09.05.2026

  • 47 Х+У=Й

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тогава що се бутате все в държавните":

    Аз на държавна работа не бих работил.В частния сектор образованите и кадърните вземаме достойни европейски заплати.

    12:55 09.05.2026

  • 48 С африкански заплати и пенсии в еврозона

    0 0 Отговор
    И инфлацията на балъците се оказва, че е заради африканските им доходи...На този дайте нобелова награда за икономика...Не ми се мисли ква е инфлацията в Люксембург и Холандия където минималната заплата 6 пъти по- голяма от мизерните 600 евро бруто в бълХарията на фашистите от четвъртия райх - новия Освиенцим

    12:56 09.05.2026

