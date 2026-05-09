Доц. Атанас Атанасов: Доходите растат по-бързо от цените, но инфлацията остава рекордна

„Годишната инфлация за април надмина седем процента. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022 година”, коментира председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в предаването „Събуди се” по NOVA. Той уточни, че текущият ръст от 7,1% се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта.
Според данните на НСИ най-драстично е увеличението при горивата. „Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги”, посочи доц. Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок от 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст в цените на ресторантите. Като единствена стабилна група той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват.
Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории: повишените разходи за производство и по-високите доходи на населението, които стимулират търсенето.
Въпреки поскъпването, доц. Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. „Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията”, заяви той.
По думите му българите все по-често избират луксозни почивки: „Над половината от хотелите, ползвани от наши сънародници у нас, са с 4 и 5 звезди. Пътувания до Египет и Тунис вече не са екзотика, а реалност за много хора”.
Доц. Атанасов изнесе данни и за демографската ситуация в страната. „Тенденцията на висока смъртност продължава – за миналата година починалите са близо 100 хиляди души, докато родените са едва 50 хиляди”, съобщи той.
Положителна новина се наблюдава при миграцията. За последните няколко години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. „Това са предимно хора, идващи от Турция, Украйна и завръщащи се българи от Германия. Това помага населението да не намалява толкова бързо, колкото през последните 20 години”, обясни доц. Атанасов.
11 на какво финасово-икономич. основание
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
Анулирани ли са неизгоднитте концесационни договори за Летището, Софийска вода, електроцентралите и др.
Прекратен ли е изтичащият договор с американците за безпланите им бази, а помощите за Украйна с безнадежното им заплащане от страна на Украйна?
или 300 пенсия !
Странно. А за мен само 5%. Как стават тези работи?
До коментар #11 от "на какво финасово-икономич. основание":Синче,пенсиите нямат много общо с производителноста на труда.Поне не директно и краткосрочно. Проблема е че населението намаля с три милиона, като цяло от останалото има огромен процент застаряващи, на младите не им се работи,работодатели крият осигуровки,доходи и квото се сетиш. Откъде да дойдат пари за пенсии? От вноски не достигат идефицита в НОИ се допълва от държавния бюджет.Там положението е мамата си джейс,и трябват заеми.... въобще кофти тръпка за пенсионерите.И точно те да се споменават като една от причините за инфлация, не е много умно в предвид че повечето са мизерни и не стигат за нищо.
До коментар #18 от "Констатация":Доходите на способните , образованите и работливите растат от години. Всеки може да разгледа в Заплата.бг предложения за работа с доста сериозни заплати,но трябва да си образован и квалифициран. Да не говорим за доходите на плочкаджии или авто монтьори.
До коментар #12 от "Гъливер":Погледни обявите за лекари , инжинери ,IT , заварчици , багеристи , кранисти и т.н.Кой ви е виновен че не сте се образовали?
приемем еврото.
До коментар #40 от "Бай онзи":Стига си лъгал бе.Вчера купих розов домат на 3 евро за килограм в Кауфланд.
До коментар #26 от "Х+У=Й":...работни места и държавните университети, и в партийния дом, тюфлеци, работете ви в несъществуващи те, фалшиви обяви във фалшивия ви сайт отрицателна заплата анти бг
До коментар #27 от "Българското робство":Не поругавай паметта на българските герои Левски и Ботев , Раковски, Бенковски, Каблешков...
До коментар #44 от "Тогава що се бутате все в държавните":Аз на държавна работа не бих работил.В частния сектор образованите и кадърните вземаме достойни европейски заплати.
