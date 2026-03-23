Новини
България »
Всички градове »
ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично

ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично

23 Март, 2026 10:44 2 352 51

  • институт за пътна безопасност-
  • кабинет желязков-
  • оръжие-
  • контрол-
  • средна скорост

От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1 198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо „хиляди“, както се обещаваше в пропагандата, казват още експертите

ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на 2026 г. до 21 февруари са загинали 80 души при пътнотранспортни произшествия – средно по 1,5 на ден, с двама повече спрямо същия период през 2024 г. Данните ясно показват, че мерките на правителството на Росен Желязков не дават резултат. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от анализа на пътните експерти:

Главното „оръжие“ на правителството – контролът чрез средна скорост – се оказа символично. От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1 198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо „хиляди“, както се обещаваше в пропагандата.

През 2025 г. МВР е регистрирало рекордните 3 151 021 нарушения – средно 8 630 на ден, с наложени глоби над 300 млн. лв. На практика обаче тези огромни цифри не се отразяват на безопасността на пътищата.

Един месец след встъпването си в длъжност, служебно правителство не е предприело коригиращи мерки. Това означава, че през 2026 г. България вероятно ще остане сред най-опасните за движение по пътищата страни в ЕС, въпреки шумната пропаганда и обещанията за „строг контрол“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Министр на пропагандата

    47 2 Отговор
    Управлението чрез насаждане на страх е стар похват.

    Коментиран от #4, #27

    10:57 23.03.2026

  • 3 Бендида

    50 1 Отговор
    Сламено оръжие, като самия Желязков.

    10:57 23.03.2026

  • 4 Прав си!

    39 3 Отговор

    До коментар #2 от "Министр на пропагандата":

    Желязков ни окраде и си построи огромен хотел с водопад. Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?

    10:58 23.03.2026

  • 5 честен ционист

    21 21 Отговор
    Ама тия камери не са сложени да пазят Ганчо да не се утрепе по пътищата, а да следят някой Ганчо талибанчо, де шава и кога иде към Петухана да му пратят качулатите.

    10:58 23.03.2026

  • 6 То беше ясно

    28 4 Отговор
    Че е само прах в очите още щом излязоха
    Тирове със средна скорост 140кмч
    А бабаити с лъскави возила камера не ги лови

    10:58 23.03.2026

  • 7 Някой

    12 17 Отговор
    А дали ви хрумна че хората просто свикнах да карат по нормално .????

    Коментиран от #15, #37

    10:59 23.03.2026

  • 8 Петър

    11 1 Отговор
    Защо не се дава широка медиина гласност на Богдан Милчев? Много истини казва този човек.

    10:59 23.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    24 2 Отговор
    Провалла на кабинето Желязков беше очакван и тотален. Не може корумпирани политици свързани с олигархични мафиотски схеми да управляват България и тя да "цъфне и върже". Дори излязоха разкрития , че тровят народа с Некачествени храни за да се облагодетелстват

    Коментиран от #16

    11:02 23.03.2026

  • 11 Да ама

    17 1 Отговор
    Комисионната не е ...символична...

    11:02 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    8 3 Отговор
    Има ли статистика дали са намалели пътните произшествия и жертвите на пътя след въвеждането на тия камерки?

    11:03 23.03.2026

  • 14 Да но докато беше на власт

    8 2 Отговор
    Редовното правителството на Желязков нито един път не ми е отнеман достъпа а сега мине се не мине ми го отнемат. Искат очевидно да хвърлят вина на служебния кабинет но не ми се вярва да е той виновен.

    11:04 23.03.2026

  • 15 Е тва е големия проблем

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Като знаеш че магистралата има камери и караш нормално ама нема пари за шапкарите така а те са свикнали да тургат техната тамера зад храста и да питат ко ше прайм са като те сапрат

    11:05 23.03.2026

  • 16 честен ционист

    12 15 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Тя България се управлява по модела диктатура африкански тип от има-нема 37г вече. Вие в Молдавия все едно друго сте видяли?

    11:06 23.03.2026

  • 17 Дедо Мраз

    15 1 Отговор
    За ГЕРБ не е важен резултата, а присвояването на едни пари от близките им обкръжения.

    11:06 23.03.2026

  • 18 Един

    14 1 Отговор
    Което покава ,че не средната скорост е "убийствена" , ... а, както е известно на всички ни - безразсъдното "задкормилно" устройство, което е завършило дистанционно и е подплатено с "демократично" придобитото анти-обществено съзнание от типа: "АЗ съм" !

    11:07 23.03.2026

  • 19 ИПИ

    8 1 Отговор
    какво работи не трябва ли да предложи "коригиращи мерки или са само бляботещи наблюдатели

    11:08 23.03.2026

  • 20 Стефан

    13 1 Отговор
    Важното е, че Сламения човек с водопада, понапълни чекмеджето на Про стия си крадлив шеф.

    11:11 23.03.2026

  • 21 Нека

    8 0 Отговор
    Журналите да ни уведомяват и колко народна пара са отишли и в кои сметки са усвоени. И имали някои /наши/ хора за осъждане или за оправяне ли са.

    11:13 23.03.2026

  • 22 444444

    10 0 Отговор
    Всеки ден пътувам по магистрала Тракия ( след миналогодишния ремонт на някои участъци не си личи, че е имало ремонт).И често карам из град Пловдив.Трябва да отбележа, че скоростта на движение на колите е спаднала като по магистралата така и в града и това е заради камерите.Явно причинта за жертвите не е само скоростта. Според мене 1.Изнервени, угрижени, разсеяни хора ( не само шофьори) 2. Много лоши пътища.3. Много лоши и нагли шофьори.4.Лоша организация на движенето Примерно за Пловдив кмета Тотев взе 20 милиона евро заем за умни светофари, табла и автомати билети за автобусите насреща нищо.
    Така, че за мене лошата организация, безконието и корупцията убиват повече от високата скорост.

    Коментиран от #30

    11:16 23.03.2026

  • 23 е нали е новост

    3 2 Отговор
    средна скорост . като в германия . медиците си накупиха хеликоптери , а катаджийците камери . линейката дето се трясна с болен вътре да беше искала ескорт . така ли се бърза . миналата година така тряснаха отзад кола със старец че се бил пречкал и препречил пътя на линейката . с хеликоптера поне няма да са все в нарушение и катастрофи . то и закона не е разяснен в детайли за използването на сирена . един кара срещу колите в насрещното . друг спира пред тях . такива глупаци . не са за жал . а калушев 150 го изпращали . убиец, самоубиец .

    11:16 23.03.2026

  • 24 KAT е служба за пълнене на бюджета

    13 0 Отговор
    КАТ не му пука за вас и проблемите ви на пътя

    11:17 23.03.2026

  • 25 Когато

    9 1 Отговор
    има по-добри и безопасни пътища ще се намали и т.нар. "пътен травматизъм" и жертвите.
    Всичко друго е ала бала.

    11:19 23.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Дори да глобяваха (каквато е целта) това нищо не променя на пътя, защото никога не е било проблем!
    Всичко е една пунта мара да се пълни хранилката и да се тероризира населението, за да стои мирно

    11:19 23.03.2026

  • 27 Беше ми отнет достъпа до сайта

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Министр на пропагандата":

    Целия уикенд и миналия също и не знам за кой път тази година. Миналата година не ми е отнеман достъпа нито веднъж. Това е факт

    Коментиран от #49

    11:19 23.03.2026

  • 28 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Нас повече ни интересува колко е средната цена на хотелите с водопад и с размерите на този на Желязков, и колко са средните доходи на семейство Желязкови за да си позволят инвестиция за десетки милиони при това в столичен парк!?

    Не ни баламосвайте със средни скорости!

    11:22 23.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "444444":

    Колега, скоростта никога не е била проблем!
    Самите КАТ имат статистика, която посочва жертвите по причини и скоростта като причина е 2-3 бройки годишшно - не процента, а бройки.

    Втщата статистика посочва и кое причинява най-много жертви - над 70% от жертвите са при отнето предимство и несъобразена (т.е разрешена от закона) скорост.

    Тоест това е лошо обучение на водачите - масово не се знаят елементарни правила за предимство
    Тоест това е отвратитална инфраструктура!

    Това са убийците на пътя - скоростта и медийното и представяне са пропаганда, така че масата по-лесно да приеме рекета, защото като ти кажат, че те спасявали и ти вярваш - се плаща по-лесно... а те си раздават бонуси и си купуват бегачки, с които изтрепаха сума народ

    11:25 23.03.2026

  • 31 Пътни

    9 0 Отговор
    инциденти е имало още с измислянето на автомобилите през 19 век. Хората не са роботи и допускат грешки. Повишаването на качеството на пътищата ще намали инцидентите, но няма да ги премахне изцяло. По-спокоен и разумен подход е необходим по този въпрос. Никой не се качва в автомобил за да "убие". Това са пълни глупости и проява на краен инфантилизъм.

    11:26 23.03.2026

  • 32 манипулираните изводи

    0 1 Отговор
    Глобите за превишена средна скорост, методично налагани, се отразяват обикновено след потретното налагане върху съблюдаването на правилата за движение, а от там и за намаляване на ПТП, които възникват от превишената средна скорост.
    Санкцията за отнемане автомобил при употреба на алкохол, се отразяват върху броя ПТП при употреба на алкохол и това е друга бира.
    Извод: Причините за ПТП не са само средната скорост.

    11:27 23.03.2026

  • 33 Всичко

    2 0 Отговор
    е символика и имитация в тази държава

    11:27 23.03.2026

  • 34 Най

    5 0 Отговор
    ефективно е да се забрани шофирането. Така ще се преодолеят всички проблеми по пътищата.

    11:29 23.03.2026

  • 35 незнайко

    7 2 Отговор
    Това е както при децата ! Колкото повече им се забранява толкова повече те се стремят към забраната ! Тези ТЪПИ ограничения трябва да се премахнат и хората да са спокойни, че не ги дебнат постоянно ! Редовните нарушители ще продължат да не спазват правилата и нищо не може да ги промени ! Ограниченията на много места са безсмислени и не се махат знаците за да са капани на КАТ !!! Ако тези хиляди места бъдат освободени хората ще карат по спокойно и нарушенията ще намалеят !

    Коментиран от #36

    11:31 23.03.2026

  • 36 манипулираните изводи

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "незнайко":

    Може, но ако санкцията за нарушение на едно правило (например за знака СТОП), глобата не е еднаква за всички нарушители, а е пропорционална на доходите и естествено не е нулева при нулев доход. Така няма да има ехидно усмихнати с наложени глоби.

    11:39 23.03.2026

  • 37 Фатмак

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Ако беше така щеше да има по малко загинали,а не повече от миналата година!!!

    11:40 23.03.2026

  • 38 Чистачка с метла и прахосмукачка:

    1 0 Отговор
    ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично за събиране на парички от данъкоплатците!

    11:45 23.03.2026

  • 39 Сметки

    2 0 Отговор
    КАТ издава средно по 8 630 глоби на ден, от които само 10 са за средна скорост!
    Интересно е, защо дадоха милиони за да регистрират 10 нарушения, от които никой не е пострадал, а не наказват очевадни нарушители за които не им трябват никакви пари. КАТ са глухи за тероризиращите градовете мотори с преправени ауспуси, за замърсяващите пътя с кал строежи, за дупките които са реална причина за катастрофи, за липсващи мантинели и маркировка, за отнемане на предимство...
    Реално КАТ не се интересува от пътна безопасност, а от налагане на глоби за незначителни и несвързани с безопасността нарушения.

    11:45 23.03.2026

  • 40 Е па нормално

    2 0 Отговор
    Те колко са очаквали да бъдат нарушителите?Колко шофьори могат да шофират със скорост 180-220 км/ч часове наред,че да влязат в диапазон за глоба,която биха могли да си позволят да отделят от бюджета си?Тия,които искат да се "изкефят " шофирайки с висока скорост е за няколко минути,щото осъзнават,че или ще се озоват в гробищата или спират по бензиностатнциите или да се изпикаят на отбивките,при което средната скорост пада под границите за санкция

    11:47 23.03.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Има 3 мерки за намаляване на смъртността по пътя и нито една от тях не е глоби!

    1во - обучение! Добрите водачи са способни да преценяват обстановката, познават и владеят колата. А когато колата е под контрол грешките са малко!

    2ро - Пътна инфраструктура! Добрата пътна инфраструктура се прави така, че да предпазва, дори когато водача бърка! Добрата инфраструктура максимално разделя потоците, вместо да ги блъска един в друг.

    3то - Автопарк! Модерния автопарк им високи нива както на пасивна така и на активна защита. Не е едно и също дали катастрофираш в 20 годишен автомобил и в 2 годишен, да не говорим че в БГ масово автомобилите са вече катастрофирали и правени от гаражни майстори при неясни условия и това силно компрометира сигурността!

    Това са 3те работещи мерки!
    А който иска КАТ да виси в храсталаците да го глобява, че кара с 10 км над безумно ограничение да си хвърля книжката, защото явно не е шофьор!

    11:48 23.03.2026

  • 42 Разгеле

    3 0 Отговор
    Стига сте крали от пътищата!И с 60км/ч да караме пак е опасно по тези криви ниви

    11:52 23.03.2026

  • 43 Луда главо

    0 1 Отговор
    „От Цигaнин Кисело Мляко, от Умpял Писмо, от Милициoнер Пот, от Пoп Сълза и от Любовница Запис-Не Чакай!”
    Аз бих Добавил: И от Руснак Разум и Благодарност!

    11:54 23.03.2026

  • 44 Като нема глоби и ше почнат

    2 0 Отговор
    Да бъзикат шоферите че уж са минали по бърже през некоя камера па ти доказваи че не си минал със 180...така работи системата в бегето

    11:57 23.03.2026

  • 46 Нещастници

    0 2 Отговор
    който позволи да се изхарчат няколко милиона за системата, без намаляване на жертвите, сега да ги плати от джоба си! пътищата са проблема, убийствени са!

    11:59 23.03.2026

  • 47 Желязков не е фактор

    2 0 Отговор
    А гнусирска подлога.
    Ама знае много, за това Борисов не може да се разведе с него.
    Гарваните обаче ще се преориентират.
    Ще почнат да си вадят очите!

    12:00 23.03.2026

  • 48 Ддд

    1 0 Отговор
    Нали идеята е, не да има много нарушители, а много спазващи правилата?

    12:00 23.03.2026

  • 49 Така трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Беше ми отнет достъпа до сайта":

    Дано пак ви го отнемат за по- дълго

    12:03 23.03.2026

  • 50 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Кой се връзва на констатациите на това НПО с "директор"- най-некадърния "шеф" на КАТ лижето Богдан Милчев?!Тоя ако беше капацитет по въпросите за Безопасност на дв-ето НЯМАШЕ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН от МВР за НЕКАДЪРНОСТ и ЗЛОУПОТРЕБИ! Завършил Минно-геоложкия....абе аланкоолу Пътната безопасност не е като да копаеш за руда и кюмур........

    12:05 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол