ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично

От началото на 2026 г. до 21 февруари са загинали 80 души при пътнотранспортни произшествия – средно по 1,5 на ден, с двама повече спрямо същия период през 2024 г. Данните ясно показват, че мерките на правителството на Росен Желязков не дават резултат. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от анализа на пътните експерти:

Главното „оръжие“ на правителството – контролът чрез средна скорост – се оказа символично. От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1 198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо „хиляди“, както се обещаваше в пропагандата.

През 2025 г. МВР е регистрирало рекордните 3 151 021 нарушения – средно 8 630 на ден, с наложени глоби над 300 млн. лв. На практика обаче тези огромни цифри не се отразяват на безопасността на пътищата.

Един месец след встъпването си в длъжност, служебно правителство не е предприело коригиращи мерки. Това означава, че през 2026 г. България вероятно ще остане сред най-опасните за движение по пътищата страни в ЕС, въпреки шумната пропаганда и обещанията за „строг контрол“.