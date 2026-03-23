ИПБ: Главното „оръжие“ на кабинета "Желязков" – контролът чрез средна скорост, се оказа символично

От началото на 2026 г. до 21 февруари са загинали 80 души при пътнотранспортни произшествия – средно по 1,5 на ден, с двама повече спрямо същия период през 2024 г. Данните ясно показват, че мерките на правителството на Росен Желязков не дават резултат. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от анализа на пътните експерти:
Главното „оръжие“ на правителството – контролът чрез средна скорост – се оказа символично. От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1 198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо „хиляди“, както се обещаваше в пропагандата.
През 2025 г. МВР е регистрирало рекордните 3 151 021 нарушения – средно 8 630 на ден, с наложени глоби над 300 млн. лв. На практика обаче тези огромни цифри не се отразяват на безопасността на пътищата.
Един месец след встъпването си в длъжност, служебно правителство не е предприело коригиращи мерки. Това означава, че през 2026 г. България вероятно ще остане сред най-опасните за движение по пътищата страни в ЕС, въпреки шумната пропаганда и обещанията за „строг контрол“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Министр на пропагандата
Коментиран от #4, #27
10:57 23.03.2026
3 Бендида
10:57 23.03.2026
4 Прав си!
До коментар #2 от "Министр на пропагандата":Желязков ни окраде и си построи огромен хотел с водопад. Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?
10:58 23.03.2026
5 честен ционист
10:58 23.03.2026
6 То беше ясно
Тирове със средна скорост 140кмч
А бабаити с лъскави возила камера не ги лови
10:58 23.03.2026
7 Някой
Коментиран от #15, #37
10:59 23.03.2026
8 Петър
10:59 23.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дориана
Коментиран от #16
11:02 23.03.2026
11 Да ама
11:02 23.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ООрана държава
11:03 23.03.2026
14 Да но докато беше на власт
11:04 23.03.2026
15 Е тва е големия проблем
До коментар #7 от "Някой":Като знаеш че магистралата има камери и караш нормално ама нема пари за шапкарите така а те са свикнали да тургат техната тамера зад храста и да питат ко ше прайм са като те сапрат
11:05 23.03.2026
16 честен ционист
До коментар #10 от "Дориана":Тя България се управлява по модела диктатура африкански тип от има-нема 37г вече. Вие в Молдавия все едно друго сте видяли?
11:06 23.03.2026
17 Дедо Мраз
11:06 23.03.2026
18 Един
11:07 23.03.2026
19 ИПИ
11:08 23.03.2026
20 Стефан
11:11 23.03.2026
21 Нека
11:13 23.03.2026
22 444444
Така, че за мене лошата организация, безконието и корупцията убиват повече от високата скорост.
Коментиран от #30
11:16 23.03.2026
23 е нали е новост
11:16 23.03.2026
24 KAT е служба за пълнене на бюджета
11:17 23.03.2026
25 Когато
Всичко друго е ала бала.
11:19 23.03.2026
26 ДрайвингПлежър
Всичко е една пунта мара да се пълни хранилката и да се тероризира населението, за да стои мирно
11:19 23.03.2026
27 Беше ми отнет достъпа до сайта
До коментар #2 от "Министр на пропагандата":Целия уикенд и миналия също и не знам за кой път тази година. Миналата година не ми е отнеман достъпа нито веднъж. Това е факт
Коментиран от #49
11:19 23.03.2026
28 Ти да видиш
Не ни баламосвайте със средни скорости!
11:22 23.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДрайвингПлежър
До коментар #22 от "444444":Колега, скоростта никога не е била проблем!
Самите КАТ имат статистика, която посочва жертвите по причини и скоростта като причина е 2-3 бройки годишшно - не процента, а бройки.
Втщата статистика посочва и кое причинява най-много жертви - над 70% от жертвите са при отнето предимство и несъобразена (т.е разрешена от закона) скорост.
Тоест това е лошо обучение на водачите - масово не се знаят елементарни правила за предимство
Тоест това е отвратитална инфраструктура!
Това са убийците на пътя - скоростта и медийното и представяне са пропаганда, така че масата по-лесно да приеме рекета, защото като ти кажат, че те спасявали и ти вярваш - се плаща по-лесно... а те си раздават бонуси и си купуват бегачки, с които изтрепаха сума народ
11:25 23.03.2026
31 Пътни
11:26 23.03.2026
32 манипулираните изводи
Санкцията за отнемане автомобил при употреба на алкохол, се отразяват върху броя ПТП при употреба на алкохол и това е друга бира.
Извод: Причините за ПТП не са само средната скорост.
11:27 23.03.2026
33 Всичко
11:27 23.03.2026
34 Най
11:29 23.03.2026
35 незнайко
Коментиран от #36
11:31 23.03.2026
36 манипулираните изводи
До коментар #35 от "незнайко":Може, но ако санкцията за нарушение на едно правило (например за знака СТОП), глобата не е еднаква за всички нарушители, а е пропорционална на доходите и естествено не е нулева при нулев доход. Така няма да има ехидно усмихнати с наложени глоби.
11:39 23.03.2026
37 Фатмак
До коментар #7 от "Някой":Ако беше така щеше да има по малко загинали,а не повече от миналата година!!!
11:40 23.03.2026
38 Чистачка с метла и прахосмукачка:
11:45 23.03.2026
39 Сметки
Интересно е, защо дадоха милиони за да регистрират 10 нарушения, от които никой не е пострадал, а не наказват очевадни нарушители за които не им трябват никакви пари. КАТ са глухи за тероризиращите градовете мотори с преправени ауспуси, за замърсяващите пътя с кал строежи, за дупките които са реална причина за катастрофи, за липсващи мантинели и маркировка, за отнемане на предимство...
Реално КАТ не се интересува от пътна безопасност, а от налагане на глоби за незначителни и несвързани с безопасността нарушения.
11:45 23.03.2026
40 Е па нормално
11:47 23.03.2026
41 ДрайвингПлежър
1во - обучение! Добрите водачи са способни да преценяват обстановката, познават и владеят колата. А когато колата е под контрол грешките са малко!
2ро - Пътна инфраструктура! Добрата пътна инфраструктура се прави така, че да предпазва, дори когато водача бърка! Добрата инфраструктура максимално разделя потоците, вместо да ги блъска един в друг.
3то - Автопарк! Модерния автопарк им високи нива както на пасивна така и на активна защита. Не е едно и също дали катастрофираш в 20 годишен автомобил и в 2 годишен, да не говорим че в БГ масово автомобилите са вече катастрофирали и правени от гаражни майстори при неясни условия и това силно компрометира сигурността!
Това са 3те работещи мерки!
А който иска КАТ да виси в храсталаците да го глобява, че кара с 10 км над безумно ограничение да си хвърля книжката, защото явно не е шофьор!
11:48 23.03.2026
42 Разгеле
11:52 23.03.2026
43 Луда главо
Аз бих Добавил: И от Руснак Разум и Благодарност!
11:54 23.03.2026
44 Като нема глоби и ше почнат
11:57 23.03.2026
45 Чистачка с метла и прахосмукачка:
11:58 23.03.2026
46 Нещастници
11:59 23.03.2026
47 Желязков не е фактор
Ама знае много, за това Борисов не може да се разведе с него.
Гарваните обаче ще се преориентират.
Ще почнат да си вадят очите!
12:00 23.03.2026
48 Ддд
12:00 23.03.2026
49 Така трябва
До коментар #27 от "Беше ми отнет достъпа до сайта":Дано пак ви го отнемат за по- дълго
12:03 23.03.2026
50 Последния Софиянец
12:05 23.03.2026
