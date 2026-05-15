Проф. Христо Хинков: НЗОК е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима

Българската Национално-здравноосигурителна каса е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.
По думите му, това се е случило постепенно, макар че тя не е създадена по този начин. "Нейната идея е да работи с публичен ресурс, но и да бъде независима, за да може да гарантира справедлива и адекватна, ефективна здравна система. Това днес не е случаят", заяви той
Според него, това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен. Той признава, че системата е недофинансирана, но и казва, че не може да се иска в момента увеличение на вноските, защото държавата не може да гарантира, че те ще бъдат изразходвани според целите на здравеопазването. Когато това стане, може да се мисли за увеличение на вноската, която е сред най-ниските в Европа.
Професор Хинков засегна и темите за твърде многото хоспитализации в системата, които изглеждат нереални. И това е въпрос на контрол, заяви той, но подчерта, че той не се извършва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
20:34 15.05.2026
2 Баща ти
До коментар #1 от "Пич":КАТ е паразитна структура и трябва да бъде закрита,факт!!!
Коментиран от #4
20:38 15.05.2026
3 Нострадамус
20:40 15.05.2026
4 Нц.....
До коментар #2 от "Баща ти":Вие не се правите на кретени когато шофирате!!! Без КАТ съвсем ще се изтрепете като кучета!!!
20:47 15.05.2026
5 Тома
20:56 15.05.2026
6 Така
21:01 15.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сух
21:26 15.05.2026
9 Напротив тя трябва да се одържави и
21:27 15.05.2026
10 Гост
Коментиран от #11
21:32 15.05.2026
11 Никой не знае дали богатите хора
До коментар #10 от "Гост":Внасят здравни осигуровки но това че внасят по принцип е мотив че частните им болници имат право на обществени пари.същото е и с частните училища и детски заведения. Изобщо няма управия.
Коментиран от #12
21:36 15.05.2026
12 Ето защо здравните вноски
До коментар #11 от "Никой не знае дали богатите хора":Трябва да са лични и хората сами да оперират с тях.
Коментиран от #14
21:38 15.05.2026
13 Докато са на власт
21:46 15.05.2026
14 пациент
До коментар #12 от "Ето защо здравните вноски":Ако пациентите управляват здравните си вноски, колко от тях ще предпочетат частна клоника и колко държавна. Познай от три пъти..
21:52 15.05.2026
15 На всички отдавна
22:23 15.05.2026