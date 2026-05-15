Проф. Христо Хинков: НЗОК е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима

15 Май, 2026 20:28 1 130 15

Това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен, коментира още бившият здравен министър

Проф. Христо Хинков: НЗОК е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската Национално-здравноосигурителна каса е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.
По думите му, това се е случило постепенно, макар че тя не е създадена по този начин. "Нейната идея е да работи с публичен ресурс, но и да бъде независима, за да може да гарантира справедлива и адекватна, ефективна здравна система. Това днес не е случаят", заяви той
Според него, това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен. Той признава, че системата е недофинансирана, но и казва, че не може да се иска в момента увеличение на вноските, защото държавата не може да гарантира, че те ще бъдат изразходвани според целите на здравеопазването. Когато това стане, може да се мисли за увеличение на вноската, която е сред най-ниските в Европа.

Професор Хинков засегна и темите за твърде многото хоспитализации в системата, които изглеждат нереални. И това е въпрос на контрол, заяви той, но подчерта, че той не се извършва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    За тези които не схващат, шушумигата реве, че малко се краде!!! А всички знаем и сме виждали с очите си, че кражбите и рекета в здравеопазването са чудовищни!!! И винаги ме е учудвала тъпотията на нашенеца, който ще се съдере от реване срещу катаджията който му е взел петдесетина евро, и то защото е виновен, а като мишок плаща рекета в хилядарки и разписва за още кражби по пътеките в здравеопазването!!!

    Коментиран от #2

    20:34 15.05.2026

  • 2 Баща ти

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    КАТ е паразитна структура и трябва да бъде закрита,факт!!!

    Коментиран от #4

    20:38 15.05.2026

  • 3 Нострадамус

    14 0 Отговор
    Здравните осигуровки да бъдат финансирани държавни и общински болници.Частните да лекуват бизнесмени и паралий,тоже чужденци.

    20:40 15.05.2026

  • 4 Нц.....

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баща ти":

    Вие не се правите на кретени когато шофирате!!! Без КАТ съвсем ще се изтрепете като кучета!!!

    20:47 15.05.2026

  • 5 Тома

    11 0 Отговор
    Че кой не е чувал за здравната каса. Тя е създадена да се крадат милиарди от здравето на българите

    20:56 15.05.2026

  • 6 Така

    5 1 Отговор
    е цели десетилетия !

    21:01 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сух

    1 0 Отговор
    Смучи ми.. боклук

    21:26 15.05.2026

  • 9 Напротив тя трябва да се одържави и

    5 0 Отговор
    Правителството да носи отговорност за парите на хората под страх от смъртно наказание. Трябва смяна на системата. За всичко за направления и за всичко останало.

    21:27 15.05.2026

  • 10 Гост

    6 0 Отговор
    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ СЕ ОПРАВИ КОГАТО ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ЗДРАВНА КАСА! Да си правят сдружение за собствена каса или за здравни застраховки. А бившите околийски болници , сега общински да станат държавни за да има достъпно здравеопазване. Така наистина ще има конкуренция за достъпно и качествено здравеопазване! Но това е неизгодно за "бялата мафия", която сега цуца от няколко крави!

    Коментиран от #11

    21:32 15.05.2026

  • 11 Никой не знае дали богатите хора

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Внасят здравни осигуровки но това че внасят по принцип е мотив че частните им болници имат право на обществени пари.същото е и с частните училища и детски заведения. Изобщо няма управия.

    Коментиран от #12

    21:36 15.05.2026

  • 12 Ето защо здравните вноски

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никой не знае дали богатите хора":

    Трябва да са лични и хората сами да оперират с тях.

    Коментиран от #14

    21:38 15.05.2026

  • 13 Докато са на власт

    1 1 Отговор
    Им са пълни устите от смукане 😂станат ли бивши много са приказливи 😂👋👍

    21:46 15.05.2026

  • 14 пациент

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ето защо здравните вноски":

    Ако пациентите управляват здравните си вноски, колко от тях ще предпочетат частна клоника и колко държавна. Познай от три пъти..

    21:52 15.05.2026

  • 15 На всички отдавна

    1 1 Отговор
    е известно грубата намеса на управляващите в здравеопазването .Тези директори на болници с по 50000 и отгоре лева са протежета на отделни партии и естествено,че ги захранват. Поне да бяха обявили соя партия какви квоти притежава.

    22:23 15.05.2026

