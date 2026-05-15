Проф. Христо Хинков: НЗОК е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима

Българската Национално-здравноосигурителна каса е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.

По думите му, това се е случило постепенно, макар че тя не е създадена по този начин. "Нейната идея е да работи с публичен ресурс, но и да бъде независима, за да може да гарантира справедлива и адекватна, ефективна здравна система. Това днес не е случаят", заяви той

Според него, това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен. Той признава, че системата е недофинансирана, но и казва, че не може да се иска в момента увеличение на вноските, защото държавата не може да гарантира, че те ще бъдат изразходвани според целите на здравеопазването. Когато това стане, може да се мисли за увеличение на вноската, която е сред най-ниските в Европа.

Професор Хинков засегна и темите за твърде многото хоспитализации в системата, които изглеждат нереални. И това е въпрос на контрол, заяви той, но подчерта, че той не се извършва.