От БСП искат свикване на извънредно заседание на НС заради цените на горивата. Предлагат и конкретни мерки

От БСП искат свикване на извънредно заседание на НС заради цените на горивата. Предлагат и конкретни мерки

23 Март, 2026 11:23 554 21

Незабавно трябва да се предприемат мерки от българските отговорни институции в три посоки: осигуряване и сигурност на доставките на енергоресурси, защита на потребителя и запазване  конкурентоспособността на предприятията, казват още от левицата

От БСП искат свикване на извънредно заседание на НС заради цените на горивата. Предлагат и конкретни мерки - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с цените на горивата скоро ще стане неудържима. Незабавно трябва да се предприемат мерки от българските отговорни институции в три посоки: осигуряване и сигурност на доставките на енергоресурси, защита на потребителя и запазване конкурентоспособността на предприятията. Това се казва в позиция на БСП, изпратена до медиите. Ето и още от становището:

Това означава:
- България да изрази позиция за преразглеждане на санкциите, засягащи закупуването на енергоресурси от Русия, каквато вече заеха редица европейски държави;
- Намаляване на ДДС на бензина и дизела, както вече бе направено в Испания, а в Италия намалиха и акциза;
- Определяне на таван на печалбата на супермаркети и бензиностанции, както вече е направено в Гърция. В Италия, Хърватия и Унгария е въведен таван на цената на литър дизел. Това се обсъжда и в Германия, както и строги изисквания при повишаване на цените;
- Целево подпомагане на най-засегнатите сектори – транспорт и земеделие, поради прякото им отношение към крайните цени на основните стоки и услуги.

Изпълнителното бюро на БСП призовава да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени всички възможни действия и да се приемат необходимите мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    4 3 Отговор
    По времето на г-н Станишев от БСП обещаваха 500 000 работни места, ако спечелят изборите.

    Коментиран от #2, #4, #17

    11:29 23.03.2026

  • 2 Станишев фен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    По времето на Станишев, българинът вземаше надник 100лв, ама цената на бензина на колонката беше 1.47 лв./литър

    Коментиран от #6

    11:31 23.03.2026

  • 3 Бендида

    15 0 Отговор
    Айде и тея. Всички покрай изборите ще се счупят от загриженост за нашия просперитет. А после, какво...нищо.

    11:32 23.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 такива

    7 3 Отговор
    работи може само шишкавото момче да предлага. То е по-загрижено от вас.

    11:36 23.03.2026

  • 6 Тогава

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Станишев фен":

    хората взимаха по 200 лв. заплата. Къкъв надник 100 лв. бълнуваш.

    11:38 23.03.2026

  • 7 Предсмъртни гърчове

    8 0 Отговор
    На една умираща партия.Няма да гласуват хората за тях. Още едни тарикати, усетили целувката на смъртта на Бойко.

    11:41 23.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Европейците са радикализирани терористи - те като талибаните ще си изтрепят народа, ама няма да отстъпят от идеологията си

    Италия и кой беше там имат значително по-високи акцизни ставки, ние сме на минимума и не може да свалим повече (въпреки, че самото плащане на такъв акциз е престъпление и жив обир)

    Но с ДДС може да се помогне! Даже самото формиране на ДДС може да отрази едни 10-20 ента, тъй като в момента ДДС се начислява не на производствената цена на горивото, а на цената + акциза - КОЕТО ОЗНАЧАВА ЩЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НАЛАГАТ ДАНЪК И НА САМИЯ ДАНЪК!!!

    Коментиран от #13

    11:42 23.03.2026

  • 9 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Абе много работите покрай избори,през останалото време къде дремахте?

    11:43 23.03.2026

  • 10 Умря

    4 0 Отговор
    На изборите носете цветя и венци за БСП ,защото

    11:44 23.03.2026

  • 11 0941

    0 0 Отговор
    Най-добре да питаме Урсулата какво да правим! После ако трябва доизкусуряване да питаме и Каята!

    11:46 23.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    БСП ще строят комунизъм при капиталистическа икономическа база. Тези мерки ще работят ако икономическата база е държавна. А тя е частна. Да си отворят учебниците по "Научен комунизъм". Там нещата са описани много добре.

    11:47 23.03.2026

  • 13 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Защо е България няма Европейски фирми да правят електромобили - тъкмо БСП СДС ГЕРБ и ДПС носят отговорност. А храненици на БСП ще спечелят от падането на санкциите

    Коментиран от #20

    11:48 23.03.2026

  • 14 Ненормалници

    3 0 Отговор
    стита с тоя ялов парламент и да набутвате проблеми на служебните за неща, които не зависят от тях. Заедно с моймунарника да гласувате простотии като: Другаре, дайте да дадем. Айде вече се разкарайте

    11:48 23.03.2026

  • 15 пешкО

    4 0 Отговор
    сетила се Мара да се побара... когато бяха в сглобката с ИТН, Герб и ДпС, бяха правоверни Урсуляци. Сега видяха дебелия и получиха КАТАРзис....

    11:49 23.03.2026

  • 16 русоляв

    1 2 Отговор
    Освен намаляване на ДДС , трябва и намаляване на акциза .БСП късно се усетиха , че трябва да се обърнат към Русия , за да вземат повече гласове . Дори си мисля , че ако Русия ни гарантира директни доставки на нефт и газ , можем спокойно да излезем от ЕС

    11:51 23.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Обещаваха, и спечели Бойко. С почти пълно мнозинство. Волен пък обещаваше да копае злато с кирката и да го раздава на матрияла. Шкембе Войвода пък обещаваше европейски заплати и пенции. Шишко също обещава-за хората. Сачева пък обещава задължителни бонуси за празниците. Всеки си обещава. А матрияла събира оферти. Кой ще плати най много за глас.

    11:53 23.03.2026

  • 18 родител 1

    1 0 Отговор
    Урсула щяла да носи петрол лично в кофи , а Кая Калас , лично бутилки с газ . Сега очаквам Кунева да да доставя ток до всеки дом и то евтино

    11:54 23.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Само педофилите до сега не обещават нищо. Ако продължат така, ще гласувам за тях. Но и те започнаха да се оливат. Ще подпомагат енергийно олигархията. На края ще взема да гласувам за Шишко. Срещу 100 евро. Които ще дам на някой сиромах, за да ги изпие и да ме споменува с добро.

    11:58 23.03.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Търновец":

    Вчера ми попадна новина за Мароко - арабейките са вече топ производител на автомобили, и топ износител! А работят дори за авиационната индустрия.

    Ние сме по-зле и от бедуините!!!

    11:59 23.03.2026

  • 21 Няма да ги огрей

    0 0 Отговор
    И започнаха едни шпагати едни стойки на глава каквото им дойде на ум за да впечатлят електората

    12:05 23.03.2026

