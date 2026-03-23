От БСП искат свикване на извънредно заседание на НС заради цените на горивата. Предлагат и конкретни мерки

Ситуацията с цените на горивата скоро ще стане неудържима. Незабавно трябва да се предприемат мерки от българските отговорни институции в три посоки: осигуряване и сигурност на доставките на енергоресурси, защита на потребителя и запазване конкурентоспособността на предприятията. Това се казва в позиция на БСП, изпратена до медиите. Ето и още от становището:
Това означава:
- България да изрази позиция за преразглеждане на санкциите, засягащи закупуването на енергоресурси от Русия, каквато вече заеха редица европейски държави;
- Намаляване на ДДС на бензина и дизела, както вече бе направено в Испания, а в Италия намалиха и акциза;
- Определяне на таван на печалбата на супермаркети и бензиностанции, както вече е направено в Гърция. В Италия, Хърватия и Унгария е въведен таван на цената на литър дизел. Това се обсъжда и в Германия, както и строги изисквания при повишаване на цените;
- Целево подпомагане на най-засегнатите сектори – транспорт и земеделие, поради прякото им отношение към крайните цени на основните стоки и услуги.
Изпълнителното бюро на БСП призовава да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени всички възможни действия и да се приемат необходимите мерки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Станишев фен
До коментар #1 от "Трол":По времето на Станишев, българинът вземаше надник 100лв, ама цената на бензина на колонката беше 1.47 лв./литър
11:31 23.03.2026
6 Тогава
До коментар #2 от "Станишев фен":хората взимаха по 200 лв. заплата. Къкъв надник 100 лв. бълнуваш.
11:38 23.03.2026
8 ДрайвингПлежър
Италия и кой беше там имат значително по-високи акцизни ставки, ние сме на минимума и не може да свалим повече (въпреки, че самото плащане на такъв акциз е престъпление и жив обир)
Но с ДДС може да се помогне! Даже самото формиране на ДДС може да отрази едни 10-20 ента, тъй като в момента ДДС се начислява не на производствената цена на горивото, а на цената + акциза - КОЕТО ОЗНАЧАВА ЩЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НАЛАГАТ ДАНЪК И НА САМИЯ ДАНЪК!!!
11:42 23.03.2026
13 Търновец
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Защо е България няма Европейски фирми да правят електромобили - тъкмо БСП СДС ГЕРБ и ДПС носят отговорност. А храненици на БСП ще спечелят от падането на санкциите
11:48 23.03.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Трол":Обещаваха, и спечели Бойко. С почти пълно мнозинство. Волен пък обещаваше да копае злато с кирката и да го раздава на матрияла. Шкембе Войвода пък обещаваше европейски заплати и пенции. Шишко също обещава-за хората. Сачева пък обещава задължителни бонуси за празниците. Всеки си обещава. А матрияла събира оферти. Кой ще плати най много за глас.
11:53 23.03.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Търновец":Вчера ми попадна новина за Мароко - арабейките са вече топ производител на автомобили, и топ износител! А работят дори за авиационната индустрия.
Ние сме по-зле и от бедуините!!!
11:59 23.03.2026
