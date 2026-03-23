Предизборната търговия с гласове: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“

Остава по-малко от месец до извънредните парламентарни избори. МВР отчита повече сигнали за нарушения и повече арестувани в сравнение с предишния вот.

В ямболско вече се чува че търговията с гласове започва: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“, разкри бТВ.

Нашият събеседник разказва, че са активирани познати купувачи: „Знаят се хората. Всичко се знае. Само не зная защо полицията нищо не предприема“.

С над 1000% са се увеличили сигналите за изборни нарушения, с над 1300% – броят на образуваните досъдебни производства, и с 400% - броят на задържаните, в сравнение със същия период на изборите през октомври 2024 г.

„Аз мисля, че като основна причина можем да изтъкнем волята на настоящото ръководство на МВР. Така че хората когато видят на място как аз разговарям с тях, какви указания им давам, увереността, която им вдъхвам, тогава разбират, че наистина могат да работят качествено, бързо, безкомпромисно и твърдо, но задължително законосъобразно“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Според данните на МВР най-много сигнали постъпват от София, Варна, Велико Търново и Кюстендил. Арести има и в Бургас и Хасково. Най-често става въпрос за купуване на гласове.

„Високият брой на тези сигнали за нас е индикация за едно повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално“, коментира Ваня Нушева, съветник на служебния премиер Андрей Гюров.

Според организациите, които наблюдават изборите и у нас назад в годините, завишаването на броя на сигналите за нарушения на предстоящия вот е естествено

„Вероятно наблюдаваме по-висока чувствителност, в крайна сметка протестите бяха по линия нетърпимост към корупция“, казва Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда.

От МВР уверяват, че обучени служители приемат и обработват сигналите на горещата телефонна линия и на специално създадена електронна поща.