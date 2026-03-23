Предизборната търговия с гласове: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“

23 Март, 2026 18:17 608 20

  • избори-
  • търговия с гласове-
  • ямбол-
  • парламент

С над 1000% са се увеличили сигналите за изборни нарушения, с над 1300% – броят на образуваните досъдебни производства, и с 400% - броят на задържаните, в сравнение със същия период на изборите през октомври 2024 г.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остава по-малко от месец до извънредните парламентарни избори. МВР отчита повече сигнали за нарушения и повече арестувани в сравнение с предишния вот.

В ямболско вече се чува че търговията с гласове започва: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“, разкри бТВ.

Нашият събеседник разказва, че са активирани познати купувачи: „Знаят се хората. Всичко се знае. Само не зная защо полицията нищо не предприема“.

С над 1000% са се увеличили сигналите за изборни нарушения, с над 1300% – броят на образуваните досъдебни производства, и с 400% - броят на задържаните, в сравнение със същия период на изборите през октомври 2024 г.

„Аз мисля, че като основна причина можем да изтъкнем волята на настоящото ръководство на МВР. Така че хората когато видят на място как аз разговарям с тях, какви указания им давам, увереността, която им вдъхвам, тогава разбират, че наистина могат да работят качествено, бързо, безкомпромисно и твърдо, но задължително законосъобразно“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Според данните на МВР най-много сигнали постъпват от София, Варна, Велико Търново и Кюстендил. Арести има и в Бургас и Хасково. Най-често става въпрос за купуване на гласове.

„Високият брой на тези сигнали за нас е индикация за едно повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално“, коментира Ваня Нушева, съветник на служебния премиер Андрей Гюров.

Според организациите, които наблюдават изборите и у нас назад в годините, завишаването на броя на сигналите за нарушения на предстоящия вот е естествено

„Вероятно наблюдаваме по-висока чувствителност, в крайна сметка протестите бяха по линия нетърпимост към корупция“, казва Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда.

От МВР уверяват, че обучени служители приемат и обработват сигналите на горещата телефонна линия и на специално създадена електронна поща.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    10 1 Отговор
    А решението е толкова просто. Само трябва да изисквате средно образование за право на гласуване.

    18:22 23.03.2026

  • 2 Негласуващ

    8 0 Отговор
    Аз ,ще чакам поне 200 ,че от купища яки сметки де са ме налегнали ,не мога да се надигна ни да ходя за гъби...нито до секцията за да гласувам...

    Коментиран от #8, #14

    18:23 23.03.2026

  • 3 Фейк - либераст

    7 3 Отговор
    То стана като на циганска сватба: ГЕРБ дава......., ДъПъСъ дава..........., ПП/ДБ дава........, БСП дава............ Айде! КОЙТО ДАВА ПАК ДА ДАВА!

    Коментиран от #4

    18:23 23.03.2026

  • 4 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фейк - либераст":

    И булката дава най-много и на всеки.

    18:25 23.03.2026

  • 5 1488

    6 1 Отговор
    МВР:
    "Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“

    18:26 23.03.2026

  • 6 Дориана

    5 7 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски са напълно наясно, че при честен и прозрачен вот те падат надолу където е реалното им място. За това разчитат на купуването на гласове от роми, от безработни от турския етнос. Разчитат и на корпоративния вот при завладените от тях институции. Ярост и отчаяние се наблюдава при тях срещу Служебното правителство , което се бори с всички сили да опази вота на хората. Да приемат истината и реалността , че времето им на кражби и завладени институции приключи.

    Коментиран от #16

    18:26 23.03.2026

  • 7 Некой

    9 1 Отговор
    Терзиев пак ще ходи да обещава, че няма да се събарят незаконни постройки и ще ги брани както последния път.

    18:27 23.03.2026

  • 8 Русенец

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Негласуващ":

    Майтап няма. Платих 240 лв парно, при нито един радиатор не пускан. Нямам и една единица навъртяна.

    Коментиран от #15

    18:28 23.03.2026

  • 9 За По- Малко от 599 и 99 !

    5 0 Отговор
    За По- Малко от 599 и 99 ! - На Месец !

    Няма Да стане !

    Коментиран от #10

    18:29 23.03.2026

  • 10 И Ежемесочно Индиксиране !

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "За По- Малко от 599 и 99 !":

    И Ежемесочно Индиксиране !

    Според !Инфлацията !

    18:31 23.03.2026

  • 11 старата работничка

    7 1 Отговор
    Ха ха , обадете ми се като станат двеста евро , тогава може и да си помисля.

    18:33 23.03.2026

  • 12 Тома

    2 1 Отговор
    Не трябва да се гонят циганите за купуване на гласове ами тези от партиите които им дават парите.Хванеш ли ги закривай и така ще се отървем от политическата мафия

    18:41 23.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Шишко дава 100 евро. За сега. Освен роми, голям интерес има и от българското народонаселение. Дилърите са българи с висок социален статус.

    Коментиран от #17

    18:44 23.03.2026

  • 14 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Негласуващ":

    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #20

    18:47 23.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русенец":

    Платил си дръжки. Отдавна никъде не приемат левове. И рублите, които заработваш също никъде не ги вземат.

    18:48 23.03.2026

  • 16 Oня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Разумни неща говориш,но бъркаш Реда на изпълнението им:Първо ГЕРБ И НН/другите не са важни/ ще си накупят достатъчно Гласове за да бъдат представени с Подобаващ Брой Депутати,ПЪК ПОСЛЕ ще се приема Истината че Времето им на Кражби и завладени Институции както предлагаш е свършило.

    18:48 23.03.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    моля тел за връзка да си получа 100 евра

    давам не само глас давам и дупе

    18:50 23.03.2026

  • 18 На мен никой не се обажда

    0 0 Отговор
    На мен никой не се обажда да ми купува гласа.

    18:51 23.03.2026

  • 19 Емигрант

    0 0 Отговор
    Пещернячество ! В коя демократична и свободна държава се купуват гласове ? Отговорът е НЯМА ТАКАВА ! Това означава, че българинът нито е свободен, нито е демократичен, нито е умен ! В кой век живеете вие, дори вече и в Сомалия не се купуват гласове, значи сомалийците са по-умни от вас ? Как е възможно да изпаднете в такова смешно и трагично дередже и да си мислите, че сте умни ? ИЛИТЕРАТИТЕ Пеевски и Тиквата ви контролират и манипулират, а вие си мислите, че комунизмът си бил отишъл ха ха ха, той не само, че не си е заминал, а така се е бетонирал в България, че все едно се намира в противоатомен непробиваем бункер ! Имате ли осъден купувач на гласове - НЯМАТЕ !? Как се борите срещу тези купувачи, като никой не съобщава името на шайките които купуват гласове, защо се крият имената, защо се крият от суверена ? Някой смята ли ви за хора или сте само едно стадо овце което е нужно само за да избере своите палачи чрез едни 50-100 евро, не сте ли оценени твърде евтино или наистина толкова евтино струвате на "пазарът на избори" ? Засрамете се бе, или и за не смеете да направите ?

    18:51 23.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оня с коня":

    Ми не гласувай. Такива като теб е по добре да не гласуват. А пари едва ли някой ще ти даде на сила. Но ако се поинтересуваш може да изкараш едни 100 евро. По глупав си от циганите. Те вече два месеца се пазарят.

    18:51 23.03.2026

