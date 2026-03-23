Предизборната търговия с гласове: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“

Остава по-малко от месец до извънредните парламентарни избори. МВР отчита повече сигнали за нарушения и повече арестувани в сравнение с предишния вот.
В ямболско вече се чува че търговията с гласове започва: „Засега – 50 евро. На един по-късен етап ще се вдигне на 80. В краен случай – до 100“, разкри бТВ.
Нашият събеседник разказва, че са активирани познати купувачи: „Знаят се хората. Всичко се знае. Само не зная защо полицията нищо не предприема“.
С над 1000% са се увеличили сигналите за изборни нарушения, с над 1300% – броят на образуваните досъдебни производства, и с 400% - броят на задържаните, в сравнение със същия период на изборите през октомври 2024 г.
„Аз мисля, че като основна причина можем да изтъкнем волята на настоящото ръководство на МВР. Така че хората когато видят на място как аз разговарям с тях, какви указания им давам, увереността, която им вдъхвам, тогава разбират, че наистина могат да работят качествено, бързо, безкомпромисно и твърдо, но задължително законосъобразно“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.
Според данните на МВР най-много сигнали постъпват от София, Варна, Велико Търново и Кюстендил. Арести има и в Бургас и Хасково. Най-често става въпрос за купуване на гласове.
„Високият брой на тези сигнали за нас е индикация за едно повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално“, коментира Ваня Нушева, съветник на служебния премиер Андрей Гюров.
Според организациите, които наблюдават изборите и у нас назад в годините, завишаването на броя на сигналите за нарушения на предстоящия вот е естествено
„Вероятно наблюдаваме по-висока чувствителност, в крайна сметка протестите бяха по линия нетърпимост към корупция“, казва Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда.
От МВР уверяват, че обучени служители приемат и обработват сигналите на горещата телефонна линия и на специално създадена електронна поща.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
18:22 23.03.2026
2 Негласуващ
Коментиран от #8, #14
18:23 23.03.2026
3 Фейк - либераст
Коментиран от #4
18:23 23.03.2026
4 Гост
До коментар #3 от "Фейк - либераст":И булката дава най-много и на всеки.
18:25 23.03.2026
5 1488
18:26 23.03.2026
6 Дориана
Коментиран от #16
18:26 23.03.2026
7 Некой
18:27 23.03.2026
8 Русенец
До коментар #2 от "Негласуващ":Майтап няма. Платих 240 лв парно, при нито един радиатор не пускан. Нямам и една единица навъртяна.
Коментиран от #15
18:28 23.03.2026
9 За По- Малко от 599 и 99 !
Няма Да стане !
Коментиран от #10
18:29 23.03.2026
10 И Ежемесочно Индиксиране !
До коментар #9 от "За По- Малко от 599 и 99 !":И Ежемесочно Индиксиране !
Според !Инфлацията !
18:31 23.03.2026
11 старата работничка
18:33 23.03.2026
12 Тома
18:41 23.03.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
18:44 23.03.2026
14 Оня с коня
До коментар #2 от "Негласуващ":няма да гласувам, докат не ми платят
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #20
18:47 23.03.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Русенец":Платил си дръжки. Отдавна никъде не приемат левове. И рублите, които заработваш също никъде не ги вземат.
18:48 23.03.2026
16 Oня с коня
До коментар #6 от "Дориана":Разумни неща говориш,но бъркаш Реда на изпълнението им:Първо ГЕРБ И НН/другите не са важни/ ще си накупят достатъчно Гласове за да бъдат представени с Подобаващ Брой Депутати,ПЪК ПОСЛЕ ще се приема Истината че Времето им на Кражби и завладени Институции както предлагаш е свършило.
18:48 23.03.2026
17 оня с коня
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":моля тел за връзка да си получа 100 евра
давам не само глас давам и дупе
18:50 23.03.2026
18 На мен никой не се обажда
18:51 23.03.2026
19 Емигрант
18:51 23.03.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "Оня с коня":Ми не гласувай. Такива като теб е по добре да не гласуват. А пари едва ли някой ще ти даде на сила. Но ако се поинтересуваш може да изкараш едни 100 евро. По глупав си от циганите. Те вече два месеца се пазарят.
18:51 23.03.2026