Трима народни представители от „Прогресивна България“ подадоха оставки

14 Май, 2026 09:27 4 373 24

Двама от тях са назначени за областни управители

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет, предават от БТА.

Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна.

По информация на Нова телевизия Крум Неделков вероятно ще стане зам.- министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    10 9 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #14

    09:31 14.05.2026

  • 2 Тц тц тц

    18 10 Отговор
    Брей,не могат да се разберат кой на кой стол да седне

    09:32 14.05.2026

  • 3 Мими Ралева

    8 4 Отговор
    Ще си смъркам в детската градина.

    09:33 14.05.2026

  • 4 НеФакти

    27 6 Отговор
    Отново заглавие с цел Манипулация!
    Нефакти колко ви плаща Мафията за
    Фейк новините!

    09:35 14.05.2026

  • 5 в кратце

    15 19 Отговор
    Вижда се,че не е „Прогресивна България“,а е регресивна. Както и предполагах,като я прочетох за първи път.

    Коментиран от #6, #12

    09:36 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    12 29 Отговор
    Шиши прави рокади. Ганчо гласува за български имена, после подменят с турски.

    Коментиран от #15

    09:40 14.05.2026

  • 9 Кочо

    19 2 Отговор
    Повсеместно наместване! Хайде, махйте герберасите, директори на детски градини и началното училище, че народа да усети някаква промяна и прогрес! Цените няма как, базарна икономика, но администрацията може и е важно!

    09:41 14.05.2026

  • 10 А50

    8 4 Отговор
    Това вече никога няма да се случи с депутатите на Боко и пепеици

    09:43 14.05.2026

  • 11 Трол

    9 7 Отговор
    Парашутисти.

    09:43 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Почна се

    8 7 Отговор
    Отлюспването да започне

    09:45 14.05.2026

  • 14 Ствян- Вчаря

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    А на мене на мекия.......

    09:46 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    8 6 Отговор
    какво "хубаво" заглавие - трима депутати на Радев подават оставки - да се радват душманите?

    10:04 14.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Областната управителка на София даде 25 000 евро за кампанията на Радев.

    Коментиран от #18, #21

    10:14 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А другите

    7 3 Отговор
    кога

    10:19 14.05.2026

  • 20 БАДЖО

    7 1 Отговор
    А АЗ СИ ОСТАВМА ПЪРВИЙ "БАДЖАНАК", ДНЕСКА С Д€$И, УТРЕ ПАК...!:))

    10:56 14.05.2026

  • 21 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    тази, дето ряза главички и ги ядоха на торта пак я шатнаха

    11:01 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цвете

    5 2 Отговор
    МЕСТЕНЕ, РАЗМЕСТВАНЕ ,НО ВИНАГИ НАШИТЕ ДО ВАШИТЕ.БЕЛКИМ СВЪРШАТ НЕЩО ПОЛЕЗНО.🎭✈️🤦‍♂️

    11:18 14.05.2026

  • 24 И Аз искам !

    2 1 Отговор
    Да Подам Оставка !

    Ама !

    Няма От Кво !

    Хванали Са Ме Яко !

    И Цедат Ли Цедат !

    12:45 14.05.2026

