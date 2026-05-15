Двама нови депутати положиха клетва в парламента

Двама нови народни представители от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия.
Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки.
Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.
