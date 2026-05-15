Двама нови депутати положиха клетва в парламента

15 Май, 2026 09:55 1 042 4

Мария Атанасова

Двама нови народни представители от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия.

Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки.

Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Eлелементарно

    6 0 Отговор
    Какво се случва на депутата, ако наруши клетвата си? - Н И Щ О !
    (.. видяхме как си гледат кефа ... в парламента )
    разни тикви и шишовци ... само те ли са ?

    10:09 15.05.2026

  • 2 Грамофон

    4 1 Отговор
    Ай чистито и до понИдЙелник, га да ва чакаме, да фърлити оставката ли 😀

    10:15 15.05.2026

  • 3 !!!?

    6 2 Отговор
    Новата власт се тутка...раздава постове поставени лица на олигархичният обрачи, имитира дейност - щяла да наблюдава цените, заяжда се с Македония за да замаже очите на националистите,...!!!?

    10:21 15.05.2026

  • 4 хмммм

    3 1 Отговор
    два джендъра.

    12:22 15.05.2026

