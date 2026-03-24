Виолета Комитова: Последното управление се провали, средствата за пътища са изразходвани без резултат

Остри критики към последното управление отправи Виолета Комитова от МЕЧ в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия". По думите ѝ т.нар. „сглобка“, създадена в името на стабилността, е завършила с поредица от провали, особено в сектора на строителството.
Комитова заяви, че за 18 месеца са изразходвани около 2,8 милиарда евро, като според нея средствата, предвидени за четиригодишен период, са били похарчени значително по-бързо. „Тези пари не са отишли за реална поддръжка на пътищата“, подчерта тя.
По думите ѝ част от средствата са били насочени към плащания към фирми в контекста на предстоящите избори, което според нея поставя въпроси за прозрачността и целесъобразността на разходите. Тя изрази и опасения, че ще се наложи отпускането на допълнителни бюджетни средства за строителство.
Като пример за проблемни практики Комитова посочи автомагистрала „Хемус“, която определи като „символ на корупционна схема“. Според нея липсват както завършени инфраструктурни обекти, така и яснота за изразходваните средства.
Тя обвини управлението и в липса на напредък по ключови проекти, включително изграждането на национална детска болница, като заяви, че вместо реални резултати се наблюдава неефективно използване на ресурси.
От ПП МЕЧ подчертават, че поставят акцент върху националните приоритети и борбата с корупцията. Комитова отбеляза, че има съвпадения в позициите им с коалицията на Румен Радев по темата за противодействие на корупционни практики и разграждане на олигархичния модел, като не изключи възможности за партньорство в тази посока.
1 Пак окрадоха народа.
09:54 24.03.2026
2 бандит методиев борисов-яшаров
09:54 24.03.2026
3 Грозната истина
Коментиран от #16
09:56 24.03.2026
4 провинциалист
10:00 24.03.2026
5 Средствата
10:06 24.03.2026
6 Жалка работа
Коментиран от #21
10:07 24.03.2026
8 ООрана държава
10:12 24.03.2026
9 тарантула
10:12 24.03.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
10:13 24.03.2026
11 икономист
10:14 24.03.2026
12 меломан
10:17 24.03.2026
13 ШЕФА
10:17 24.03.2026
14 ЦК на БКП
И не само това - ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ПАРТИЯ СМЕ.!!!
Така че за когото и да гласувате, гласувате за НАС - БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
А ние сме плътно за Русия !!!
10:18 24.03.2026
15 меч, Меч, МЕЧ
Коментиран от #18, #19
10:19 24.03.2026
16 Николко
До коментар #3 от "Грозната истина":Тя е в основата ДА СПРЕ "Хемус".Борисов беше раздал пари на фирмите даже за храсти покрай магистралата. Смени се властта и ЗАДРАСКАХА ВСИЧКО,КОЕТО ГЕРБ бяха започнали.Ей така,от злоба.Инхаус,минхаус,винаги могат да намерят причини.Защо ИТН развалиха сглобката --за "Хемус" били заделени НУЛА ЛЕВА,а той как да работи по нея.И сега,егати НАГЛОСТТА на тази жена.Потърпевши са хората.Комитова на Борисов ли направи мръсно.После се чудят,защо ГЕРБ винаги печели избори.Хората виждат кой какво прави.
Коментиран от #20
10:21 24.03.2026
17 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Пак окрадоха народа.":Прав си...
Но като казваш А, кажи и Б !!!
БАТКО и БРАТКО ???
Или са от партията, за която гласуваш с червената бюлетина ???
10:23 24.03.2026
19 Онзи
До коментар #15 от "меч, Меч, МЕЧ":"МЕЧ " - меч-ки от Сибир. Демек - руски. А още-по демек КОМУНИСТИ.
Дано си разбрал.
10:27 24.03.2026
20 замислен
До коментар #16 от "Николко":Северна България няма да и прости на тази! Спря магистралата и от там се спряхва всякакви инвестиции, пренасочиха се където има път т.е. около Пловдив, хората останаха без работа и се изселиха.
10:28 24.03.2026
21 Ами
До коментар #6 от "Жалка работа":Как ще води жена си на шопинг в Дубай ? Ние си спорим тук,а те тихом мълком си угаждат.Аз съм свидетел,че "Хемус"се строеше с бързи темпове.Борисов искаше да си го напише актив за ГЕРБ. Дойде тази Комитова и магистралата се спря.Изтеглиха цялата техника и започнаха да умуват.Сега ни разказват приказки от хиляда и една нощ.Комитова е една от виновните,че още няма "Хемус".Борисов е давал парите ЦЕЛЕВО.
Коментиран от #28
10:30 24.03.2026
22 Реалист
10:31 24.03.2026
23 Един не-трол
10:33 24.03.2026
24 Хмм
10:37 24.03.2026
25 Цеко
10:38 24.03.2026
26 Защо спря строежа
10:39 24.03.2026
27 Ами не
10:39 24.03.2026
28 йдбутгт
До коментар #21 от "Ами":Ти си много заблуден или си трол на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Винету от банкя, бързаше и искаше докато не са го изритали да ограби милиардите за Хемус с обръчите от негови фирми. Без ОВОЗ набързо за милиарди раздаде на фирми на негови разбоиници и искаше милиардите набързо да ги ограби и изнесе в чували с частен самолет. Даже плати през 2020 г озеленяването на магистралата дето още не е почната. Милиони от твоите пари са дадени за озеленяване, на нещо дето не се знае дали ще се построи. Бандит и разбойник, това е циганина Винету от ГЕРБ банкя. Странно е до кога ще има прооости българи дето му се хващат на лъжите. Слава Богу намаляват глупаците.
10:39 24.03.2026
29 Майора
10:41 24.03.2026
30 Мунчо
Много добре се краде от пътищата, по системата
куче влачи мост! Сега тези откраднати пари отиват за купуването поредните гласове!
Неоправдано е политическите празноглавци, дори и Буда да харчат лични средства!
10:46 24.03.2026
31 Манджукич
10:50 24.03.2026
32 Лена
Крадат от всичко и по много!
10:50 24.03.2026
