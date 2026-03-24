Виолета Комитова: Последното управление се провали, средствата за пътища са изразходвани без резултат

Виолета Комитова: Последното управление се провали, средствата за пътища са изразходвани без резултат

24 Март, 2026 09:52 964 35

  • виолета комитова-
  • пътища-
  • ремонт-
  • меч-
  • избори-
  • парламент-
  • българия

За 18 месеца са изразходвани около 2,8 милиарда евро

Виолета Комитова: Последното управление се провали, средствата за пътища са изразходвани без резултат
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остри критики към последното управление отправи Виолета Комитова от МЕЧ в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия". По думите ѝ т.нар. „сглобка“, създадена в името на стабилността, е завършила с поредица от провали, особено в сектора на строителството.

Комитова заяви, че за 18 месеца са изразходвани около 2,8 милиарда евро, като според нея средствата, предвидени за четиригодишен период, са били похарчени значително по-бързо. „Тези пари не са отишли за реална поддръжка на пътищата“, подчерта тя.

По думите ѝ част от средствата са били насочени към плащания към фирми в контекста на предстоящите избори, което според нея поставя въпроси за прозрачността и целесъобразността на разходите. Тя изрази и опасения, че ще се наложи отпускането на допълнителни бюджетни средства за строителство.

Като пример за проблемни практики Комитова посочи автомагистрала „Хемус“, която определи като „символ на корупционна схема“. Според нея липсват както завършени инфраструктурни обекти, така и яснота за изразходваните средства.

Тя обвини управлението и в липса на напредък по ключови проекти, включително изграждането на национална детска болница, като заяви, че вместо реални резултати се наблюдава неефективно използване на ресурси.

От ПП МЕЧ подчертават, че поставят акцент върху националните приоритети и борбата с корупцията. Комитова отбеляза, че има съвпадения в позициите им с коалицията на Румен Радев по темата за противодействие на корупционни практики и разграждане на олигархичния модел, като не изключи възможности за партньорство в тази посока.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак окрадоха народа.

    16 13 Отговор
    ГЕРБ и ортаците му.

    Коментиран от #17

    09:54 24.03.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    13 8 Отговор
    резултат за нас има и то огромен

    09:54 24.03.2026

  • 3 Грозната истина

    14 3 Отговор
    Ти колко дупки запуши

    Коментиран от #16

    09:56 24.03.2026

  • 4 провинциалист

    8 9 Отговор
    "средствата за пътища са изразходвани без резултат" - е как ще са без резултат? Я питайте шивача на буци и шиши колко костюма е разширил!

    10:00 24.03.2026

  • 5 Средствата

    6 6 Отговор
    са изразходени за неимоверни грабежи и далавари ! От криминални субекти какво друго може да се очаква ?

    10:06 24.03.2026

  • 6 Жалка работа

    9 3 Отговор
    Това недоразумение като министър върна 1,5 милиарда за строителството на Хемус и пътната подръжка и после пътищатан закъзаха много. Тя натези годидни само доцент и Николай Радулов старче без реален опит, а само книжен такъв дават акъл без те личнондаса направили каквото и д е в реалната действителност. Лидерът им циркаджия освен скандали и простотии друго не прави. Реформите им са все съкращения а не мислят със съкращение растеж няма

    Коментиран от #21

    10:07 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ООрана държава

    7 4 Отговор
    То да бяха само средствата за пътища... зулусите окрадоха здравно

    10:12 24.03.2026

  • 9 тарантула

    7 3 Отговор
    Тази Хемус стана легендарна , веротно сме платили поне 3 магистрали , и въпреки това пак няма Хемус .Имитират строителство и строежа като времетраене надхвърля строежа на Пирамидите , а там са строили на ръка .Не трябва да глсуваме , трябва да ги изправим пред народен съд и тогава , да тръгнем напред .Аз вече трета година отказвам да плащам всякакви данъци и няма да плащам , това е моят начин за гражданска позиция .

    10:12 24.03.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е .....................БАБА "КОМИТКА" ДА СЕ ПЕНСИОНИРА ..................... ФАКТ !

    10:13 24.03.2026

  • 11 икономист

    6 3 Отговор
    От последния бщджет най-нахално гласуваха 1 милиард (това е колосална сума ) за мантинели . Това е чист грабеж с елементи на содом1я

    10:14 24.03.2026

  • 12 меломан

    8 0 Отговор
    Държава която дава хиляди евро на такива льохмани като Аръков , няма да се оправи

    10:17 24.03.2026

  • 13 ШЕФА

    5 4 Отговор
    Комитова,средствата не се изразходват,а се КРАДАТ ,казвай нещата с истинските им имена.

    10:17 24.03.2026

  • 14 ЦК на БКП

    5 0 Отговор
    "Ние сме на всеки километър" !
    И не само това - ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ПАРТИЯ СМЕ.!!!
    Така че за когото и да гласувате, гласувате за НАС - БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
    А ние сме плътно за Русия !!!

    10:18 24.03.2026

  • 15 меч, Меч, МЕЧ

    6 1 Отговор
    Абе кво беше това меч?

    Коментиран от #18, #19

    10:19 24.03.2026

  • 16 Николко

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Грозната истина":

    Тя е в основата ДА СПРЕ "Хемус".Борисов беше раздал пари на фирмите даже за храсти покрай магистралата. Смени се властта и ЗАДРАСКАХА ВСИЧКО,КОЕТО ГЕРБ бяха започнали.Ей така,от злоба.Инхаус,минхаус,винаги могат да намерят причини.Защо ИТН развалиха сглобката --за "Хемус" били заделени НУЛА ЛЕВА,а той как да работи по нея.И сега,егати НАГЛОСТТА на тази жена.Потърпевши са хората.Комитова на Борисов ли направи мръсно.После се чудят,защо ГЕРБ винаги печели избори.Хората виждат кой какво прави.

    Коментиран от #20

    10:21 24.03.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пак окрадоха народа.":

    Прав си...
    Но като казваш А, кажи и Б !!!
    БАТКО и БРАТКО ???
    Или са от партията, за която гласуваш с червената бюлетина ???

    10:23 24.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Онзи

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "меч, Меч, МЕЧ":

    "МЕЧ " - меч-ки от Сибир. Демек - руски. А още-по демек КОМУНИСТИ.
    Дано си разбрал.

    10:27 24.03.2026

  • 20 замислен

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Николко":

    Северна България няма да и прости на тази! Спря магистралата и от там се спряхва всякакви инвестиции, пренасочиха се където има път т.е. около Пловдив, хората останаха без работа и се изселиха.

    10:28 24.03.2026

  • 21 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жалка работа":

    Как ще води жена си на шопинг в Дубай ? Ние си спорим тук,а те тихом мълком си угаждат.Аз съм свидетел,че "Хемус"се строеше с бързи темпове.Борисов искаше да си го напише актив за ГЕРБ. Дойде тази Комитова и магистралата се спря.Изтеглиха цялата техника и започнаха да умуват.Сега ни разказват приказки от хиляда и една нощ.Комитова е една от виновните,че още няма "Хемус".Борисов е давал парите ЦЕЛЕВО.

    Коментиран от #28

    10:30 24.03.2026

  • 22 Реалист

    6 4 Отговор
    Тази Комитова е рядко проста и некомпетентна! Доста елементарно същество, но за сметка на това нагла и безочлива селяндурка...

    10:31 24.03.2026

  • 23 Един не-трол

    6 1 Отговор
    Вие какво направихте. Изхарчихте парите без нищо насреща сега я строим на двойни цени и вместо да е готова сме наникъде. Аз поне последната година видях да се чистят пътища и да се правят ремонти. Колко народ се затри по разбитите поради липса на подръжка пътища. Цената двойна и това е лично заради теб. Хората виждат кой какво оставя след себе си. След теб е едно голямо НИЩО

    10:33 24.03.2026

  • 24 Хмм

    2 3 Отговор
    Комитова беше добър служебен министър

    10:37 24.03.2026

  • 25 Цеко

    5 0 Отговор
    Тази кокошка изпълни поръчката на Мафията да се откраднат последните пари от пуснати за ХЕМУС от правителството на ГЕРБ под безумен претекст. Ей за това хората пак ще гласуват за тези, които да направили единствени нещо реално за тях през последните години...

    10:38 24.03.2026

  • 26 Защо спря строежа

    4 0 Отговор
    Комитова,ти си виновна Кой ти заповяда,кажи си.Ами, ОСКЪПИ СЕ многократно,ти какво очакваш краставиците поскъпнаха няколко пъти.ЗАЩО ТИ СПРЯ строежа на "Хемус". Много подценявате хората. Мислите си,че като плюете Борисов,ние сме прости и не виждаме кой прав,кой крив.За "Хемус" много ме е яд,защото цяла Северна България страда.Ама бърка ли ви.Вие си ходите по екзотични места.

    10:39 24.03.2026

  • 27 Ами не

    6 0 Отговор
    Когнитивна, при твоето министерства не се хвърли една лопата асфалт,бе се запуши една дупка по пътищата. Къде са парите?

    10:39 24.03.2026

  • 28 йдбутгт

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Ти си много заблуден или си трол на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Винету от банкя, бързаше и искаше докато не са го изритали да ограби милиардите за Хемус с обръчите от негови фирми. Без ОВОЗ набързо за милиарди раздаде на фирми на негови разбоиници и искаше милиардите набързо да ги ограби и изнесе в чували с частен самолет. Даже плати през 2020 г озеленяването на магистралата дето още не е почната. Милиони от твоите пари са дадени за озеленяване, на нещо дето не се знае дали ще се построи. Бандит и разбойник, това е циганина Винету от ГЕРБ банкя. Странно е до кога ще има прооости българи дето му се хващат на лъжите. Слава Богу намаляват глупаците.

    10:39 24.03.2026

  • 29 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Комитова , ти колко партии смени и като министър освен път до вилата си , друго не направи! И защо върна 1,5 млд от “Хемус”? Да не говорим колко сте морално , след като ви спонсорират същите олигарси , спонсориращи Радев!

    10:41 24.03.2026

  • 30 Мунчо

    1 1 Отговор
    Провалът на последното управление е тотален!
    Много добре се краде от пътищата, по системата
    куче влачи мост! Сега тези откраднати пари отиват за купуването поредните гласове!
    Неоправдано е политическите празноглавци, дори и Буда да харчат лични средства!

    10:46 24.03.2026

  • 31 Манджукич

    1 0 Отговор
    Лудото бабе пак изплува като замириса на избори

    10:50 24.03.2026

  • 32 Лена

    0 1 Отговор
    Крагът на крадливата вяра е силно стеснен и ограничен! Герб са шампионите в този кръг!
    Крадат от всичко и по много!

    10:50 24.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

