Николай Василев за помощта за бизнеса: Не се нуждая от такава подкрепа

Темата на седмицата - помощта от държавата за бизнеса и потребителите заради по-високите цени на горивата и всички отражения върху икономиката ни на войната в Близкия изток. Служебната власт обяви, че ще подпомогне засегнатите сектори със 100 млн. евро.

От къде се вземат пари и кой ще плаща цената на тази помощ - темата коментира икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

„Като представител на българския бизнес, защото и аз с това се занимавам, не се нуждая от такава подкрепа от държавата. Сега, обаче, аз няма да говоря за себе си, а за милиони български граждани. Не съм фен на това, което се случва. Първо, колко дена или седмици правителството само с това се занимава и накрая планината роди мишка.“

На въпроса дали държавата трябва да подпомага, Василев отговаря:

„Аз изобщо не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да е.“

Василев припомни и исторически контекст:

„Имаше времена с евро и 80 цента. Аз си спомням много далечната 2008 година, когато доходите бяха вероятно 4 пъти по-ниски от сега, а горивото беше по-скъпо от сега. И какво се е случило? Ако примерно 6 месеца по ред горивото стане 3-4-5 евро, тогава държавата трябва да започне да раздава пари. В момента - нищо.“

На въпроса за действията на служебното правителство, той каза:

„Правителството, според мен, се намира в предизборна кампания и участва в нея. Последните 5 години, с нещо като 7 служебни правителства и 3 кратки редовни, тези 5 години ми се сливат в едно цяло. В един общ хаос. Държавата не направи много или почти нищо. Влязохме в Шенген и еврозоната. Браво! Това е почти единственото, което си спомням.“

За помощта на малкия бизнес и компенсациите, той заяви:

„Ако има едноцифрена инфлация, както е досега, правителството няма нужда да прави нищо. Служебните правителства не са никакви реформатори, не правят почти нищо и основно раздават пари, което е незаконно. Те не трябва да се занимават със социална политика и с масови промени“.

Василев обясни и как бизнесът може да се защити чрез финансови инструменти:

„Който купува нефт, като например рафинерията, превозвачите и останалите, могат да купят фючърси, форуърди или опции. Означава да си купиш напред по-евтин петрол. Ако цените станат 200 долара, които според мен няма да станат, ти вече си купил евтин петрол. Това трябваше да направи правителството.“

По отношение на опасенията за увеличение на цените за крайния потребител той добави:

„Всичкото това е буря в чаша вода и излишно губене на обществената енергия за несъществени въпроси.“

„Ама ние с вас, докато се пенсионираме ли, държавата ще плаща тока на бизнеса? Т.е. в пазарната икономика държавата вечно ще плаща сметките за ток. Защо? Ако новата цена на тока е новото нормално, частният сектор, ако обича, да се приспособи, да си намали потреблението на ток, да използва нощна тарифа, да направи енергийна ефективност“, добави той.

В заключение, Василев очерта рамката, при която държавата трябва да се намеси:

„Първо, служебното правителство да не се занимава с неща, които не са му работа. В момента нищо особено не се е случило.“

И още:

„Бюджет на излишък. Държавата да престане да бъде комунистическа майка-хранилница, да плаща всичко на всички, да създаде условия за инвестиции, икономически растеж, за създаване на работни места и да се събуди за демографските проблеми.“

На финала, относно исканията на бизнеса за повече помощ, Василев каза:

„Уважавам българския бизнес и съм част от него. И винаги съм подкрепял политики в защита на бизнеса, но не тези. България не е бедничка държава. Как управляваш бизнес, ако няколко седмици малко е поскъпнал бензинът и ти вече пищиш, че ще фалираш, ако някой не ти плати всичко? Какво е този бизнес?“