Николай Василев за помощта за бизнеса: Не се нуждая от такава подкрепа

29 Март, 2026 11:28, обновена 29 Март, 2026 10:32 1 619 26

Това е буря в чаша вода, държавата не трябва да прави нищо, смята бившият вицепремиер

Николай Василев за помощта за бизнеса: Не се нуждая от такава подкрепа - 1
Снимка: bTV
Темата на седмицата - помощта от държавата за бизнеса и потребителите заради по-високите цени на горивата и всички отражения върху икономиката ни на войната в Близкия изток. Служебната власт обяви, че ще подпомогне засегнатите сектори със 100 млн. евро.

От къде се вземат пари и кой ще плаща цената на тази помощ - темата коментира икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

„Като представител на българския бизнес, защото и аз с това се занимавам, не се нуждая от такава подкрепа от държавата. Сега, обаче, аз няма да говоря за себе си, а за милиони български граждани. Не съм фен на това, което се случва. Първо, колко дена или седмици правителството само с това се занимава и накрая планината роди мишка.“

На въпроса дали държавата трябва да подпомага, Василев отговаря:
„Аз изобщо не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да е.“

Василев припомни и исторически контекст:
„Имаше времена с евро и 80 цента. Аз си спомням много далечната 2008 година, когато доходите бяха вероятно 4 пъти по-ниски от сега, а горивото беше по-скъпо от сега. И какво се е случило? Ако примерно 6 месеца по ред горивото стане 3-4-5 евро, тогава държавата трябва да започне да раздава пари. В момента - нищо.“

На въпроса за действията на служебното правителство, той каза:
„Правителството, според мен, се намира в предизборна кампания и участва в нея. Последните 5 години, с нещо като 7 служебни правителства и 3 кратки редовни, тези 5 години ми се сливат в едно цяло. В един общ хаос. Държавата не направи много или почти нищо. Влязохме в Шенген и еврозоната. Браво! Това е почти единственото, което си спомням.“

За помощта на малкия бизнес и компенсациите, той заяви:
„Ако има едноцифрена инфлация, както е досега, правителството няма нужда да прави нищо. Служебните правителства не са никакви реформатори, не правят почти нищо и основно раздават пари, което е незаконно. Те не трябва да се занимават със социална политика и с масови промени“.

Василев обясни и как бизнесът може да се защити чрез финансови инструменти:
„Който купува нефт, като например рафинерията, превозвачите и останалите, могат да купят фючърси, форуърди или опции. Означава да си купиш напред по-евтин петрол. Ако цените станат 200 долара, които според мен няма да станат, ти вече си купил евтин петрол. Това трябваше да направи правителството.“

По отношение на опасенията за увеличение на цените за крайния потребител той добави:
„Всичкото това е буря в чаша вода и излишно губене на обществената енергия за несъществени въпроси.“

„Ама ние с вас, докато се пенсионираме ли, държавата ще плаща тока на бизнеса? Т.е. в пазарната икономика държавата вечно ще плаща сметките за ток. Защо? Ако новата цена на тока е новото нормално, частният сектор, ако обича, да се приспособи, да си намали потреблението на ток, да използва нощна тарифа, да направи енергийна ефективност“, добави той.

В заключение, Василев очерта рамката, при която държавата трябва да се намеси:
„Първо, служебното правителство да не се занимава с неща, които не са му работа. В момента нищо особено не се е случило.“

И още:
„Бюджет на излишък. Държавата да престане да бъде комунистическа майка-хранилница, да плаща всичко на всички, да създаде условия за инвестиции, икономически растеж, за създаване на работни места и да се събуди за демографските проблеми.“

На финала, относно исканията на бизнеса за повече помощ, Василев каза:
„Уважавам българския бизнес и съм част от него. И винаги съм подкрепял политики в защита на бизнеса, но не тези. България не е бедничка държава. Как управляваш бизнес, ако няколко седмици малко е поскъпнал бензинът и ти вече пищиш, че ще фалираш, ако някой не ти плати всичко? Какво е този бизнес?“


  • 1 Цццц

    25 10 Отговор
    Джуджето Хаяско.

    10:34 29.03.2026

  • 2 Без майтап

    27 8 Отговор
    Този беше кадинат премиер на ИТН. Това е достатъчно за да не го коментираш.

    10:36 29.03.2026

  • 3 Дедо Готин

    21 2 Отговор
    Съзнателен е, не произвежда, и за приказване не иска помощ!

    10:37 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    27 4 Отговор
    Този държи 20 процента от тока на западна България.За двойни сметки се обърнете към него.

    10:38 29.03.2026

  • 6 Нц.....

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Продукт на пробит такъв...

    Коментиран от #8

    10:38 29.03.2026

  • 7 мда

    22 4 Отговор
    Малкия Мук му е все тая като не си знае милионите в банковите сметки.

    Коментиран от #10

    10:41 29.03.2026

  • 8 Мурка

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нц.....":

    посят в грешната дупка

    10:42 29.03.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    5 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна преди месец инвестира 200 000 евро в петрол и вече разполага със 120% печалба 😏🤑🤑🤑

    10:45 29.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "мда":

    Като надписва сметките за ток на софиянци не му трябва помощ.

    10:50 29.03.2026

  • 11 Провинциалист от провинция Тракия

    13 4 Отговор
    Тоя когато и да го биеш все му е късно.

    10:56 29.03.2026

  • 12 Като представител на българския бизнес,

    18 4 Отговор
    Какво точно работи този "бивш вицепремиер" Николай Василев ?

    10:56 29.03.2026

  • 13 Анархиста Василев отговаря:

    8 3 Отговор
    „Аз изобщо не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да е.“....

    10:58 29.03.2026

  • 14 Олеееее.....

    11 1 Отговор
    " Служебните правителства основно раздават пари, което е незаконно. Те НЕ трябва да се занимават със социална политика ....."

    11:01 29.03.2026

  • 15 Дядо от село

    19 2 Отговор
    Прав е Никито.... Никой не ни е обещал, че бензина няма да поскъпне... Както и тока и т.н.Човек трябва да се адаптира или да умре... Това е диалектиката на живота и винаги е бил...

    11:02 29.03.2026

  • 16 Как точно "бивш вицепремиер"

    13 3 Отговор
    се оказва "представител на българския бизнес" ? А деее ?

    11:02 29.03.2026

  • 17 наглост царедворска

    17 4 Отговор
    Естествено, на теб не ти трябват подаяния, нагъл, противен и до цинизъм безскрупулен кобургски лакей! Че ти като министър на мадридския комарджия малко ли милиони открадна, барбар с онзи изцъкления Велчев, дето с брат си изкупиха половината черноморие?! вие двамата, гном долен и отвротителен мерзавец, пристигнахте бедни като църковни мишки в злочестата ни родина като придворни на комарджията Симо Горския, дето щеше да ни оправи за 800 дни, ама оправи себе си! А вие двамата с изцкъления как само се оправихте, майко мила! Обикаляхте като просяци Лондон да пробутвате номерата си на тамошните банки, но отвсякъде ви пъдеха като въшливи улични псета! Тук обаче, в България, международниятн аферист Симо Горскиа ви разреши и да превъртите външния дълг, и да извършитемръсни далавери и пррестъпления! Махай се, гном долен и гнусен, махай се и не показвай повече омразната си на цял народ слугинска мутра! Бягай във Враня да избършеш з......а на Кобурга, че току-що излязъл от тоалетната!

    11:11 29.03.2026

  • 18 Даниел

    9 1 Отговор
    Ясно е защо при всяка възможност държавата плаща или опрощава някаква плащане на частния бизнес към и от бюджета:определящите помощите и бенефициентите на тези помощи са едни и съши лица!
    Политическия елит в България чрез поставени лица е завладял икономиката на държавата!!

    11:36 29.03.2026

  • 19 Мики маус е

    6 4 Отговор
    мушмурок

    11:59 29.03.2026

  • 20 Васил

    9 2 Отговор
    У нас се помага богатите да си останат богати а бедните още по бедни.

    12:19 29.03.2026

  • 21 хфддхййк

    3 4 Отговор
    хайде всички световно неизвестни убитаци на амбразурата да защитават правителството “петроханци-педофили”

    12:30 29.03.2026

  • 22 Файърфлай

    0 3 Отговор
    Когато пътува с терена за Виена,бай Ганьо на гарата в Белград вижда някакъв познат и не много лицеприятен за него сънародник и казва "Ей тоя,видиш ли го,да полееш с газ,че да го подпалиш".Сигурен съм,че е видял Н.Василев.

    12:35 29.03.2026

  • 23 Златко от Хасково

    5 0 Отговор
    Аз съм сигурен,че бизнеса калкулира 2€ за транспортни разходи и 1€ за ток,за киловат.И после искаме помощи.

    12:47 29.03.2026

  • 24 потрес

    4 1 Отговор
    това нагло, крадливо, противно, мазно и мръсно нищожество, дето лижеше до откат з.....а на мадридския комарджия и международен аферист, докаран в злочестатанин държава беден като църковна мишка от ДС и КГБ, с какъв сурат се явява по медиите?! Потрес и отврат!

    13:12 29.03.2026

  • 25 Този от злоба все не може да порастне

    1 0 Отговор
    Чалгара ще го води ли на концерта този ненормалник

    15:59 29.03.2026

  • 26 Аспирин от Дупница

    0 0 Отговор
    там има участие жена му,Актавис,разбиване на. парчета българската фармация.

    19:27 29.03.2026

