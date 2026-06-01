Боян Рашев: Живеем от запасите от горива

1 Юни, 2026 15:39 1 360 16

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България живее от натрупани запаси от горива, но те няма да стигнат безкрайно. Това предупреждение отправи в ефира на БНР експертът по енергетика, ресурси и околна среда Боян Рашев.

Според него летният сезон традиционно е периодът на най-високо потребление на петролни горива, а тазгодишният пик тепърва започва с увеличаването на пътуванията и туристическата активност.

По думите му първите признаци на проблеми ще бъдат по-високите цени, а впоследствие е възможно да се стигне и до затруднения в доставките на авиационно гориво на някои летища.

Рашев отбеляза, че България е сравнително по-добре защитена от подобни сътресения благодарение на наличието на рафинерия, която произвежда повече горива от вътрешното потребление на страната. Въпреки това той не изключи възможността да възникнат проблеми със снабдяването, като подчерта, че пазарът в момента е изключително нестабилен.

По отношение на бъдещето на въглищната енергетика експертът коментира, че работата на Мини „Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ остава незаменима за енергийната система. Според него е трудно да бъде определена окончателна дата за тяхното затваряне, тъй като България все още не разполага с достатъчно алтернативни мощности, включително газови централи, които да поемат тяхната роля.

Рашев припомни, че европейската система за търговия с въглеродни емисии е създадена с цел постепенното затваряне на въглищните мощности, но в България този процес се оказва значително по-сложен заради структурата на националната енергийна система.

Експертът обърна внимание и на стратегическото значение на терминала в Александруполис, като подчерта, че макар България да има участие в проекта, съоръжението не се намира на българска територия, което поставя страната в специфична позиция.

Особено положително Рашев оцени решението за придвижване на проекта за язовир „Яденица“. По думите му съоръжението не трябва да се разглежда като обикновен язовир, а като ключов елемент за разширяването на ПАВЕЦ „Чаира“ – най-голямата система за съхранение на енергия в страната.

Той обясни, че изграждането на „Яденица“ би позволило значително увеличаване на капацитета на ПАВЕЦ „Чаира“, като според него съоръжението би могло да съхранява многократно повече енергия от всички батерийни системи, инсталирани в България през последните години.

Рашев припомни, че проектът съществува от около три десетилетия, но е бил блокиран след въвеждането на европейските екологични ограничения по мрежата НАТУРА 2000, въпреки че част от инфраструктурата вече е била изградена.

Според него днешната подкрепа за проекта показва промяна в подхода към енергийната сигурност и съхранението на електроенергия. Той изрази надежда, че реализацията най-накрая ще започне, тъй като „Яденица“ е едно от най-смислените и дълго отлагани решения за българската енергийна система.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Нали един беше сключил сделката на ниските цени и гарантираше доставките? Де го сега?

    15:47 01.06.2026

  • 2 Да....

    8 2 Отговор
    И Радев що дреме..
    Ей, къде е Русия.

    15:48 01.06.2026

  • 3 Българин

    1 14 Отговор
    Ако не се съобразяваме с ибтересите на Зеленски, ще стоим на сухо като в Крим и Туапсе! За това Радев да отива в Киев и да моли за пощада, преди да е станало твърде късно!

    Коментиран от #10, #11

    15:49 01.06.2026

  • 4 морски

    10 2 Отговор
    Този експерт за нищо не става !!! Нефтозавода не е спрял да работи ,и нефта идва от Новоросийск !!

    15:50 01.06.2026

  • 5 Всяка държава отстоява интереса си

    15 2 Отговор
    Никой от другите не си даде портфейла на Брюксел!
    При нас има явна фалшификация!
    Какво чакаме?
    Русия е най- добър енергиен партньор...

    Или снимките на Радев с Путин са явна ИЗБОРНА ЛЪЖА?

    15:51 01.06.2026

  • 6 Аха

    14 1 Отговор
    Спомняте ли си мИмУрандума на дебилите от ПП и ДБ заради , който се стигна до договора с турския Боташ!??
    Спомняте ли си мутрите от ОПГ Герб как унищожиха Павец Чаира и той още не работи!??
    Спомняте ли си ОПГ Сглобка как докараха Уестингхаус в Козлодуй, за да го увредят и заробят!??
    Спомняте ли си кой назначи специален управител на чужда частна рафинерия, за да и извива ръцете!?
    А спомняте ли си как Възраждане блокираха народното събрание, за да защитят ТЕЦ Марица Изток и дори прекъснаха кабелите на трибуната!?
    Добре е да помните!

    Коментиран от #7, #8

    16:03 01.06.2026

  • 7 Янки на бензиноколонката

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аха":

    Спомням си лошият руски газ по 25 лв на МВТч.
    Спомням си и лошата руска нафта по 1,1 €/л.

    Коментиран от #9

    16:15 01.06.2026

  • 8 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аха":

    Цялата политическа пасмина

    16:16 01.06.2026

  • 9 Митко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Янки на бензиноколонката":

    Правилно си спомняш , но ще си остане само спомен , защото тези времена никога няма да се върнат . Светът се променя , Русия също и такива цени няма от къде да дойдат .Аз си спомням и бозата от 6 стотинки , ама къде е ?

    Коментиран от #16

    16:27 01.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мдаа...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Червей...

    16:29 01.06.2026

  • 12 Нали европейският съюз отвори

    2 1 Отговор
    Ормузкият проток след като помогна на американците. Даже основният принос за отварянето му е на европейските ,, висши и умни ,,лидери. Ако не беше жалко като твърдение щеше да бъде смешно.

    Коментиран от #15

    16:31 01.06.2026

  • 13 Мдаа...

    2 3 Отговор
    Между другото, понеже сме тарикати, с тия цени на енергоносителите в ЕсеС през последните два месеца платихме разходите на Русия в у крайна само от горницата в цената. И понеже сме не просто тарикати, а много големи тарикати, като напълним газохранилищата за зимата ще платим на Русия и магистралата около Азовско море, и високоскоростната ж.п линия Москва-Санкт Петербург, и възстановяването на Донбас, и какво ли още не.
    Абе тарикати сме ние от ЕсеС и това си е...

    Коментиран от #14

    16:34 01.06.2026

  • 14 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа...":

    И ЕС има горница в цената на горивата
    Не се разбра как точно сме платили на Русия.

    16:39 01.06.2026

  • 15 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нали европейският съюз отвори":

    Само Тръмп може да отвори пролива
    Ако не дадат урана аятоласите
    Биби с удоволствие ша ги почва

    16:40 01.06.2026

  • 16 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Митко":

    Боза от 0.06 стотинки при 80 лв заплата си е жива скъпотия.

    16:41 01.06.2026

