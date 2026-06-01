Боян Рашев: Живеем от запасите от горива

България живее от натрупани запаси от горива, но те няма да стигнат безкрайно. Това предупреждение отправи в ефира на БНР експертът по енергетика, ресурси и околна среда Боян Рашев.

Според него летният сезон традиционно е периодът на най-високо потребление на петролни горива, а тазгодишният пик тепърва започва с увеличаването на пътуванията и туристическата активност.

По думите му първите признаци на проблеми ще бъдат по-високите цени, а впоследствие е възможно да се стигне и до затруднения в доставките на авиационно гориво на някои летища.

Рашев отбеляза, че България е сравнително по-добре защитена от подобни сътресения благодарение на наличието на рафинерия, която произвежда повече горива от вътрешното потребление на страната. Въпреки това той не изключи възможността да възникнат проблеми със снабдяването, като подчерта, че пазарът в момента е изключително нестабилен.

По отношение на бъдещето на въглищната енергетика експертът коментира, че работата на Мини „Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ остава незаменима за енергийната система. Според него е трудно да бъде определена окончателна дата за тяхното затваряне, тъй като България все още не разполага с достатъчно алтернативни мощности, включително газови централи, които да поемат тяхната роля.

Рашев припомни, че европейската система за търговия с въглеродни емисии е създадена с цел постепенното затваряне на въглищните мощности, но в България този процес се оказва значително по-сложен заради структурата на националната енергийна система.

Експертът обърна внимание и на стратегическото значение на терминала в Александруполис, като подчерта, че макар България да има участие в проекта, съоръжението не се намира на българска територия, което поставя страната в специфична позиция.

Особено положително Рашев оцени решението за придвижване на проекта за язовир „Яденица“. По думите му съоръжението не трябва да се разглежда като обикновен язовир, а като ключов елемент за разширяването на ПАВЕЦ „Чаира“ – най-голямата система за съхранение на енергия в страната.

Той обясни, че изграждането на „Яденица“ би позволило значително увеличаване на капацитета на ПАВЕЦ „Чаира“, като според него съоръжението би могло да съхранява многократно повече енергия от всички батерийни системи, инсталирани в България през последните години.

Рашев припомни, че проектът съществува от около три десетилетия, но е бил блокиран след въвеждането на европейските екологични ограничения по мрежата НАТУРА 2000, въпреки че част от инфраструктурата вече е била изградена.

Според него днешната подкрепа за проекта показва промяна в подхода към енергийната сигурност и съхранението на електроенергия. Той изрази надежда, че реализацията най-накрая ще започне, тъй като „Яденица“ е едно от най-смислените и дълго отлагани решения за българската енергийна система.