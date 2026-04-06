Жена е с опасност за живота след катастрофа на АМ „Тракия“, в едната кола е имало и бебе

Жена на 51 години е пострадала след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанена в болница с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 13:20 часа вчера при километър 167 на автомагистралата. По първоначална информация лек автомобил, пътуващ в посока Бургас, управляван от 68-годишен мъж, е напуснал пътното платно вдясно по посоката си на движение и се е ударил в паркиран на бензиностанция товарен автомобил, собственост на 33-годишна жена. В камиона се намирали 33-годишната жена и пътници - 34-годишен мъж и бебе (момченце).

Пострадали са водачът, причинил произшествието, който е настанен в болница без опасност за живота, както и 51-годишна жена, пътувала в колата му, която е настанена в болница с опасност за живота. Водачката на паркирания автомобил и пътниците в него са прегледани в болница и освободени без опасност за живота, посочват от пресцентъра.

Шофьорът, напуснал пътното платно, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. В Районно управление в Чирпан е образувано разследване под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

При катастрофи в България през изминалото денонощие са пострадали 13 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 11.