Новини
България »
Жена е с опасност за живота след катастрофа на АМ „Тракия“, в едната кола е имало и бебе

6 Април, 2026 12:35 2 200 11

  • катастрофа-
  • ам тракия

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 51 години е пострадала след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанена в болница с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 13:20 часа вчера при километър 167 на автомагистралата. По първоначална информация лек автомобил, пътуващ в посока Бургас, управляван от 68-годишен мъж, е напуснал пътното платно вдясно по посоката си на движение и се е ударил в паркиран на бензиностанция товарен автомобил, собственост на 33-годишна жена. В камиона се намирали 33-годишната жена и пътници - 34-годишен мъж и бебе (момченце).

Пострадали са водачът, причинил произшествието, който е настанен в болница без опасност за живота, както и 51-годишна жена, пътувала в колата му, която е настанена в болница с опасност за живота. Водачката на паркирания автомобил и пътниците в него са прегледани в болница и освободени без опасност за живота, посочват от пресцентъра.

Шофьорът, напуснал пътното платно, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. В Районно управление в Чирпан е образувано разследване под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

При катастрофи в България през изминалото денонощие са пострадали 13 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 11.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    8 6 Отговор
    Продължавам да недоумявам как може да катастрофираш на магистрала... дори и на нашите калпави

    Коментиран от #2, #11

    12:56 06.04.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Аз пък се чудя, как се пътува с бебе в камион. В камионите има колани за двамата възрастни, а бебето в специална седалка, как са го обезопасили? Ненормална работа.

    Коментиран от #3, #5, #8

    13:33 06.04.2026

  • 3 Опорка

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    за мисирките "камион" е всичко, което може да превозва товари. Има си лекотоварни камиончета с двойна кабина, тоест купето за пътниците им е като на нормална кола.

    13:42 06.04.2026

  • 4 Дачко Яворов

    7 2 Отговор
    Разтуряйте аспаруховата клoaка, това не е държава ! Това е някакъв социален експеримент с основен инструмент психически тормоз и мъчителен болезнен живец/съществуване !
    Разтуряйте кенeфа !

    Коментиран от #7

    13:48 06.04.2026

  • 5 ПРОГРЕСИВЕН АКУШЕР

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    АМИ ПИТАЙ ДЕВА МАРИЯ
    КАК Е РОДИЛА В КОШАРА

    13:53 06.04.2026

  • 6 И все пак!

    7 0 Отговор
    Изисква се да имаш голям талант,че посред бял ден,на суха настилка,при широко пътно платно на АМ...-
    да излезеш от пътното платно и се треснеш и то в паркирал камион...?!?!
    Евалла...!

    Коментиран от #9

    13:53 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Друг Реалист!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Че кой е казал,че камионът е пътувал...,с бебето...?!
    Той е бил Паркиран на бензиностанцията!
    Може бебето и майката,или бащата да пътуват успоредно с лек автомобил...и да са правили почивка на бензиностанцията...!

    14:00 06.04.2026

  • 9 Не осъждай!

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "И все пак!":

    Понякога инсулти и инфаркти се случват и на по-млади...
    И няма нужда от талант, а от простичко състрадание и молитва такова нещо да не те застига, когато си на пътя...

    Коментиран от #10

    14:05 06.04.2026

  • 10 А защо да не приемем,че...

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не осъждай!":

    ...се е загледал в телефона си,като оня дето уби хората на ,,Коматевското шосе"...?!

    14:12 06.04.2026

  • 11 Представяш ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    на някой може и да му прилошее, да получи инфаркт зад волана, загуба на съзнание, и - о, изненада! - това да не се дължи на алкохол или наркотици? Не е много драйвинг плежър в подобни ситуации, нали?

    14:35 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове