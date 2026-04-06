Жена е с опасност за живота след катастрофа на АМ „Тракия“, в едната кола е имало и бебе

Жена на 51 години е пострадала след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанена в болница с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Инцидентът е станал около 13:20 часа вчера при километър 167 на автомагистралата. По първоначална информация лек автомобил, пътуващ в посока Бургас, управляван от 68-годишен мъж, е напуснал пътното платно вдясно по посоката си на движение и се е ударил в паркиран на бензиностанция товарен автомобил, собственост на 33-годишна жена. В камиона се намирали 33-годишната жена и пътници - 34-годишен мъж и бебе (момченце).
Пострадали са водачът, причинил произшествието, който е настанен в болница без опасност за живота, както и 51-годишна жена, пътувала в колата му, която е настанена в болница с опасност за живота. Водачката на паркирания автомобил и пътниците в него са прегледани в болница и освободени без опасност за живота, посочват от пресцентъра.
Шофьорът, напуснал пътното платно, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. В Районно управление в Чирпан е образувано разследване под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.
При катастрофи в България през изминалото денонощие са пострадали 13 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 11.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Аз пък се чудя, как се пътува с бебе в камион. В камионите има колани за двамата възрастни, а бебето в специална седалка, как са го обезопасили? Ненормална работа.
Коментиран от #3, #5, #8
13:33 06.04.2026
3 Опорка
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":за мисирките "камион" е всичко, което може да превозва товари. Има си лекотоварни камиончета с двойна кабина, тоест купето за пътниците им е като на нормална кола.
13:42 06.04.2026
4 Дачко Яворов
5 ПРОГРЕСИВЕН АКУШЕР
6 И все пак!
да излезеш от пътното платно и се треснеш и то в паркирал камион...?!?!
Евалла...!
Коментиран от #9
13:53 06.04.2026
8 Друг Реалист!
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Че кой е казал,че камионът е пътувал...,с бебето...?!
Той е бил Паркиран на бензиностанцията!
Може бебето и майката,или бащата да пътуват успоредно с лек автомобил...и да са правили почивка на бензиностанцията...!
14:00 06.04.2026
9 Не осъждай!
До коментар #6 от "И все пак!":Понякога инсулти и инфаркти се случват и на по-млади...
И няма нужда от талант, а от простичко състрадание и молитва такова нещо да не те застига, когато си на пътя...
Коментиран от #10
14:05 06.04.2026
10 А защо да не приемем,че...
До коментар #9 от "Не осъждай!":...се е загледал в телефона си,като оня дето уби хората на ,,Коматевското шосе"...?!
14:12 06.04.2026
11 Представяш ли си
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":на някой може и да му прилошее, да получи инфаркт зад волана, загуба на съзнание, и - о, изненада! - това да не се дължи на алкохол или наркотици? Не е много драйвинг плежър в подобни ситуации, нали?
14:35 06.04.2026