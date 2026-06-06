Три са вече жертвите на катастрофата с гонка в София

Трети човек е починал след тежката катастрофата в София в петък. За това съобщи зам.-кметът по транспорт и градска мобилност в София Виктор Чаушев, цитиран от българското национално радио.
По думите му починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента. Чаушев се позова на данни от Пътна полиция.
Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено.
Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания, те остават за лечение - двама в травматологията и един в Клиниката по нервни болести.
Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели на инцидента, както и огледите на мястото, където единият от автомобилите се вряза в автобус от градския транспорт след гонка.
Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, научи bTV.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българите нямат държава от 36 години
Коментиран от #30, #57, #67
09:19 06.06.2026
2 Българите нямат държава от 36 години
Коментиран от #32, #40, #58
09:19 06.06.2026
3 007 лиценз ту кил
09:20 06.06.2026
4 Последния Софиянец
09:22 06.06.2026
5 И Ние Можем !
Специални Ефекти !
И Създаваме !
Предпоставки !
За тях !
09:22 06.06.2026
6 Много интересно
Така, ако е щета е за всички българи, ако е за хубаво си е за циганската мааала.
09:22 06.06.2026
7 Скъпичък
Коментиран от #11, #20, #24
09:22 06.06.2026
8 Орки
09:23 06.06.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ ПРИСЪДИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЕДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
.....
НАПРИМЕР 3 ПРИСЪДИ ПО 8 ГОДИНИ , МОГАТ
ДА СА САМО 8 ГОДИНИ,
НО МОГАТ И ДА СА 24 ГОДИНИ
.......
ИМА МНОГО ХУБАВИ НЕЩА В АМЕРИКАНСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Коментиран от #13
09:25 06.06.2026
10 Да не се окаже
Коментиран от #28
09:28 06.06.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Скъпичък":И като е чешка книжка, тя ме важи ли , бе? Глупостите на учителката Русенова, дето хал хабер си няма от организация на движение по пътищата.
Коментиран от #15, #76
09:29 06.06.2026
12 Айзомби
Коментиран от #48, #59
09:29 06.06.2026
13 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Господине, в америка няма наказателен кодекс. Има прецедентно право.
Коментиран от #18
09:30 06.06.2026
14 Пише се
Коментиран от #17, #19
09:32 06.06.2026
15 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Важи. И швейцарските книжки също важат. Убиецът Семерджиев пък беше с швейцарска книжка. Май се оказа фалшива, не помня вече.
Коментиран от #27
09:34 06.06.2026
16 Време е да се въведе психологически
Както има такъв изпит за кат.С
Коментиран от #31
09:35 06.06.2026
17 007 лиценз ту кил
До коментар #14 от "Пише се":Този не е от невинните.
09:35 06.06.2026
18 За по-точно
До коментар #13 от "Бай Ху (By Who)":в САЩ има само морско (търговско) "право", което полека-лека наложиха по цял свят включително и у нас.
Коментиран от #25
09:36 06.06.2026
19 ти май не четеш статията
До коментар #14 от "Пише се":последната жертва е от лилавите примати!
09:36 06.06.2026
20 какъв джип те гони???
До коментар #7 от "Скъпичък":това е голяма кола и няма нищо общо със джип! освен задвижването на 4-те колела но пак не го прави джип
09:38 06.06.2026
21 Абе
Коментиран от #29
09:38 06.06.2026
22 карат ни да си ги отглеждаме и защо?
09:40 06.06.2026
23 Хахаха
09:40 06.06.2026
24 В добавка
До коментар #7 от "Скъпичък":Вероятно ,,творец" на 3 чавеета,чийто майкИ се водят ,,самотни" и получават детски + соц.помощи за тях...
09:40 06.06.2026
25 Бай Ху (By Who)
До коментар #18 от "За по-точно":Бъркате господине. Господин Доналд каза, че те са пирати и ще си вилнеят сред океаните и моретата.
Коментиран от #49
09:42 06.06.2026
26 Пуфи
09:42 06.06.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":Всички книжки издадени в държава членка на ЕС и ЕИП/ Норвегия Лихтенщайн, Исландия/ и Швейцария важат в България до изтичане на срока им. Държави от трети страни: САЩ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, И Турция - книжките важат една година, след което трябва да се сменят с български. На Русенова от НПО някой трябва да ѝ го обясни и да не става за смях.
Коментиран от #35
09:43 06.06.2026
28 Пляскащата с сици
До коментар #10 от "Да не се окаже":Двамата пътници от единия виновен автомобил са спорили кой е управлявал.
Изказване на шефа на КАТ
09:45 06.06.2026
29 Пуфи
До коментар #21 от "Абе":Забравяте и аудито в трамвая на площад руски, пак лилав беше с новозакупена книжка
09:45 06.06.2026
30 Реалист
До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":Целта е да се намали бройката до 5 милиона барабар с малцинствата:) а българите винаги са били васали на силните още от римско време:)
Коментиран от #47
09:46 06.06.2026
31 Ку-ку
До коментар #16 от "Време е да се въведе психологически":И какво като се въведе подобен изпит...??? Според теб няма да е проформа както и медицинските свидетелства, които ги "дават" ей така срещу някое евро ли.....просто трябва твърда ръка и като вкарат в затвора няколко пишлемета за незаконни гонки и състезания, независимо дали с мотори или коли, започнат да отнемат същите тези автомобили плюс глоби, а и полицаите с тези заплати, които получават не е лошо да си размърдат търбусите, че са станали като бъчви от мързел....
09:46 06.06.2026
32 Гост
До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":Току що станах свидетел на следното: В 8,30 часа Пред Бързи кредити як циганин/ром/ на около 30 години говори по телефона със служител и те явно му обясняваха необходимите документи. Той с гордост им заяви: Аз съм пенсионер - инвалид и получавам 250 евро пенсия!
Изводът е за всеки!
09:47 06.06.2026
33 Пловдивчанин
Такъв е случаят в Пловдив на бул. "Христо Ботев", където за удобство на престъпните гонки се закри единствената пешеходна пътека в участъка между Денталния факултет и Централна гара. Деца, майки, възрастни, инвалиди са принудени ежедневно да се придвижват на километри до подлез или друг начин за преминаване в отсрещната страна на булеварда.
Десетките подписки до кмета Костадинов на възмутените граждани са оставени без последствия.
Човек може да предположи, че джигитите са се осигурили с такса " спокойствие за безпрепятствени гонки" .
Коментиран от #44
09:47 06.06.2026
34 Дзак
09:50 06.06.2026
35 007 лиценз ту кил
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Явно въпросът за книжките е много важен за тебе. Да не си и ти от тези, които движат с чуждестранна книжка, защото българската им е отнета?
Коментиран от #41
09:51 06.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да си припомним че
Това двама загинаха , те двамата
Коментиран от #43
09:54 06.06.2026
38 Льольо
09:55 06.06.2026
39 дядо дръмпир , пита....задава въпроси
09:56 06.06.2026
40 един
До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":А преди 36 г имаше ли.
Коментиран от #52, #61
09:56 06.06.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #35 от "007 лиценз ту кил":Като не можеш с нищо да ме опровергаеш , нападаш лично. Слагате минуси, дори без да знаете законите. Бай Ганьо си знае неговото и не обича да чете. Русинова подчерта за чешката книжка, гаче ли е открила причината , не аз.
09:56 06.06.2026
42 Имам
Коментиран от #51
09:57 06.06.2026
43 007 лиценз ту кил
До коментар #37 от "Да си припомним че":С тях загина и трети човек. Млад офицер, когото качили на стоп.
10:01 06.06.2026
44 Стари столици
До коментар #33 от "Пловдивчанин":Не е само при вас и при нас е така. Един път видях гонка. Малко след това видях патрулка и им казвам че на съседната улица има гонка а те ми казват: Обади се на 112.
Коментиран от #50
10:04 06.06.2026
45 Ставийски
10:04 06.06.2026
46 ОБЕКТИВНИЯ
е BMW.Няма да се учудя ако някой
от "състезателите" са от сънародниците ни !
10:05 06.06.2026
47 По точно
До коментар #30 от "Реалист":Целта на българите е да се самоизбиват. Никой не им е виновен.
10:05 06.06.2026
48 наистина ли
До коментар #12 от "Айзомби":някой си мисли че охлюв може да надбяга заек.Винаги тоя с голямата скорост трябас да пази останалите.а видимостта на автобусите е ограничена и надали е успял и да мигне шофьора на автобуса дори да е видял опасност в последния момент
Коментиран от #55
10:05 06.06.2026
49 Господине, не бъркам
До коментар #25 от "Бай Ху (By Who)":Друго название за морското, адмиралтейското или търговското право е "пиратско право". Естествено, "пиратско право" звучи най-прастъпно-издайнически, затова отдавна е отпаднало като название в "правния мир".
10:06 06.06.2026
50 Ти пък
До коментар #44 от "Стари столици":Как така ще разваляш рахата на милюционерите
10:06 06.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Двама
До коментар #40 от "един":Да, имаше, макар и леко калпава. Сегашното е просто имитация на държава за "законно" дране на заблудените овцете в тая територия!
10:09 06.06.2026
53 Хубава работа ама
Коментиран от #60
10:10 06.06.2026
54 Вече е крайно време
10:12 06.06.2026
55 Тука всичко може
До коментар #48 от "наистина ли":Ако охлювът има преднина, докато заекът достигне мястото на охлюва, той вече ще по-нататък, а когато заекът достигне следващата му позиция, все още ще има преднина.
10:13 06.06.2026
56 Отврат
10:13 06.06.2026
57 Язе
До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":И руснаци
10:14 06.06.2026
58 Язе
До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":И руснаци
10:15 06.06.2026
59 Ситуацията
До коментар #12 от "Айзомби":Защото двата гонещи се автомобила са идвали откъм запад, а времето в този ден беше слънчево. Залезът е бил много ярък и това е заслепявало шофьора на автобуса.
10:17 06.06.2026
60 РЕАЛИСТ
До коментар #53 от "Хубава работа ама":В съвременния свят всеки се нуждае от шофьорска книжка, за да ходи на работа и да съществува въобще. Образованието няма значение. Във Великобритания може да видиш млади хора да се придвижват с моторетки до 50 кубика , с учебен знак, щото нямат книжка. Така дори разнасят пици и полицията си затваря очите, щото обществото иска хората да се трудят. Като не работят , ще ти тежат на врата на социални помощи.
10:20 06.06.2026
61 Не беше идеално
До коментар #40 от "един":Но все пак държава имаше. Лятото на 1989г. бяхме на семейна почивка на Шкорпиловци и изкарахме чудесно. На следващата 1990г. пак отидохме но не беше вече същото. Съвсем друго беше.
Коментиран от #65
10:21 06.06.2026
62 Златно правило
10:22 06.06.2026
63 Никой
10:24 06.06.2026
64 това
10:31 06.06.2026
65 007 лиценз ту кил
До коментар #61 от "Не беше идеално":Айде не се прави. Между 1989 и 1990 нямаше голяма разлика в това отношение.
Коментиран от #72
10:33 06.06.2026
66 Коста
10:38 06.06.2026
67 Българин
До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":България не съществува от съветската окупация септември 1944.
Коментиран от #70
10:42 06.06.2026
68 Платено
10:47 06.06.2026
69 Територията БГ
10:49 06.06.2026
70 Циганино,
До коментар #67 от "Българин":България е под чужда власт още от края на 15ти век!
10:52 06.06.2026
71 Прокурорски син
10:53 06.06.2026
72 Килд бай дет
До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":Не се прави на умен, ве джензи. Купоните дойдоха в края на 1991-ва с лукановата зима!
10:54 06.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Aлфа Bълкът
Как да им се обясни на дебелите, че единствените германци дето правят спортни коли са Порше.
11:02 06.06.2026
75 Сталин
11:03 06.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Сводници
11:06 06.06.2026