Три са вече жертвите на катастрофата с гонка в София

Трети човек е починал след тежката катастрофата в София в петък. За това съобщи зам.-кметът по транспорт и градска мобилност в София Виктор Чаушев, цитиран от българското национално радио.

По думите му починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента. Чаушев се позова на данни от Пътна полиция.

Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено.

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания, те остават за лечение - двама в травматологията и един в Клиниката по нервни болести.

Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели на инцидента, както и огледите на мястото, където единият от автомобилите се вряза в автобус от градския транспорт след гонка.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, научи bTV.