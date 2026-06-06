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Три са вече жертвите на катастрофата с гонка в София

Три са вече жертвите на катастрофата с гонка в София

6 Юни, 2026 09:17 3 993 77

  • катастрофа-
  • гонка

Починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента

Три са вече жертвите на катастрофата с гонка в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трети човек е починал след тежката катастрофата в София в петък. За това съобщи зам.-кметът по транспорт и градска мобилност в София Виктор Чаушев, цитиран от българското национално радио.

По думите му починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента. Чаушев се позова на данни от Пътна полиция.

Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено.

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания, те остават за лечение - двама в травматологията и един в Клиниката по нервни болести.

Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели на инцидента, както и огледите на мястото, където единият от автомобилите се вряза в автобус от градския транспорт след гонка.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, научи bTV.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите нямат държава от 36 години

    105 10 Отговор
    Тва е територия развъдник на всякакви тукaшни (цигани, помаци) и вносни (евреи, турци, украинци, афганци, пакистанци...) opки!

    Коментиран от #30, #57, #67

    09:19 06.06.2026

  • 2 Българите нямат държава от 36 години

    48 11 Отговор
    Тва е територия развъдник на всякакви тукaшни (цигани, помаци) и вносни (евреи, турци, украинци, афганци, пакистанци...) opки!

    Коментиран от #32, #40, #58

    09:19 06.06.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    83 1 Отговор
    По-точно починал е един от съучастниците в убийството на двамата млади хора от автобуса.

    09:20 06.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    65 0 Отговор
    За тези в леката кола не ми е жал.

    09:22 06.06.2026

  • 5 И Ние Можем !

    20 0 Отговор
    Да Правим !

    Специални Ефекти !

    И Създаваме !

    Предпоставки !

    За тях !

    09:22 06.06.2026

  • 6 Много интересно

    67 0 Отговор
    когато е за извършено лошо, за убийство, за кражба, за измама, циганите ги пишат "българи", ако ги дават за първото новородено в територията по нова година са галено роми, малцинство...

    Така, ако е щета е за всички българи, ако е за хубаво си е за циганската мааала.

    09:22 06.06.2026

  • 7 Скъпичък

    73 0 Отговор
    джип се е врязъл в автобуса. Шофьора е с чешка книжка , вероятно без доходи, вероятно на помощи......

    Коментиран от #11, #20, #24

    09:22 06.06.2026

  • 8 Орки

    34 0 Отговор
    територията на орките.

    09:23 06.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 3 Отговор
    ПРИ НАС СЪДИЯТА ИМА ПРАВО ДА
    ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ ПРИСЪДИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЕДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
    .....
    НАПРИМЕР 3 ПРИСЪДИ ПО 8 ГОДИНИ , МОГАТ
    ДА СА САМО 8 ГОДИНИ,
    НО МОГАТ И ДА СА 24 ГОДИНИ
    .......
    ИМА МНОГО ХУБАВИ НЕЩА В АМЕРИКАНСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

    Коментиран от #13

    09:25 06.06.2026

  • 10 Да не се окаже

    26 0 Отговор
    Че починалият е шофьорът?

    Коментиран от #28

    09:28 06.06.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    4 38 Отговор

    До коментар #7 от "Скъпичък":

    И като е чешка книжка, тя ме важи ли , бе? Глупостите на учителката Русенова, дето хал хабер си няма от организация на движение по пътищата.

    Коментиран от #15, #76

    09:29 06.06.2026

  • 12 Айзомби

    2 51 Отговор
    Като дават ей така книжките на шофьорите на автобуси , така ще е . Защо автобуса не е избегнал удара ?!?Той е с голямото превозно средство !Професионални шофьори а не знаят правилника !

    Коментиран от #48, #59

    09:29 06.06.2026

  • 13 Бай Ху (By Who)

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Господине, в америка няма наказателен кодекс. Има прецедентно право.

    Коментиран от #18

    09:30 06.06.2026

  • 14 Пише се

    46 1 Отговор
    броят на невинно убитите се увеличава. Лилавите убийци са живи и здрави. Адвокатите им също.

    Коментиран от #17, #19

    09:32 06.06.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    37 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Важи. И швейцарските книжки също важат. Убиецът Семерджиев пък беше с швейцарска книжка. Май се оказа фалшива, не помня вече.

    Коментиран от #27

    09:34 06.06.2026

  • 16 Време е да се въведе психологически

    24 0 Отговор
    Изпит за получаване на СУМПС за кат. В
    Както има такъв изпит за кат.С

    Коментиран от #31

    09:35 06.06.2026

  • 17 007 лиценз ту кил

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пише се":

    Този не е от невинните.

    09:35 06.06.2026

  • 18 За по-точно

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Ху (By Who)":

    в САЩ има само морско (търговско) "право", което полека-лека наложиха по цял свят включително и у нас.

    Коментиран от #25

    09:36 06.06.2026

  • 19 ти май не четеш статията

    34 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пише се":

    последната жертва е от лилавите примати!

    09:36 06.06.2026

  • 20 какъв джип те гони???

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скъпичък":

    това е голяма кола и няма нищо общо със джип! освен задвижването на 4-те колела но пак не го прави джип

    09:38 06.06.2026

  • 21 Абе

    42 0 Отговор
    Рейса в Красна поляна, сега и тоа. Тиа мгналите явно имат некъв проблем с рейсовете, като ги видат и ги нападат.

    Коментиран от #29

    09:38 06.06.2026

  • 22 карат ни да си ги отглеждаме и защо?

    32 0 Отговор
    нещо много им пречат автобусите на лилавите … миналата година пак един такъв примат се вряза в автобуса ама нацели прозорците и неможа да го обърне а влезе вътре но този път примата не е имал трамплин да отскочи

    09:40 06.06.2026

  • 23 Хахаха

    5 0 Отговор
    Да мрът гадовете

    09:40 06.06.2026

  • 24 В добавка

    37 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скъпичък":

    Вероятно ,,творец" на 3 чавеета,чийто майкИ се водят ,,самотни" и получават детски + соц.помощи за тях...

    09:40 06.06.2026

  • 25 Бай Ху (By Who)

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "За по-точно":

    Бъркате господине. Господин Доналд каза, че те са пирати и ще си вилнеят сред океаните и моретата.

    Коментиран от #49

    09:42 06.06.2026

  • 26 Пуфи

    16 0 Отговор
    Кой какво си търси си го намира, жалко за невинните пътници, ма така е в селско мутренска държава с " главен прокурор" Петьо Евров

    09:42 06.06.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":

    Всички книжки издадени в държава членка на ЕС и ЕИП/ Норвегия Лихтенщайн, Исландия/ и Швейцария важат в България до изтичане на срока им. Държави от трети страни: САЩ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, И Турция - книжките важат една година, след което трябва да се сменят с български. На Русенова от НПО някой трябва да ѝ го обясни и да не става за смях.

    Коментиран от #35

    09:43 06.06.2026

  • 28 Пляскащата с сици

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да не се окаже":

    Двамата пътници от единия виновен автомобил са спорили кой е управлявал.
    Изказване на шефа на КАТ

    09:45 06.06.2026

  • 29 Пуфи

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Забравяте и аудито в трамвая на площад руски, пак лилав беше с новозакупена книжка

    09:45 06.06.2026

  • 30 Реалист

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":

    Целта е да се намали бройката до 5 милиона барабар с малцинствата:) а българите винаги са били васали на силните още от римско време:)

    Коментиран от #47

    09:46 06.06.2026

  • 31 Ку-ку

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Време е да се въведе психологически":

    И какво като се въведе подобен изпит...??? Според теб няма да е проформа както и медицинските свидетелства, които ги "дават" ей така срещу някое евро ли.....просто трябва твърда ръка и като вкарат в затвора няколко пишлемета за незаконни гонки и състезания, независимо дали с мотори или коли, започнат да отнемат същите тези автомобили плюс глоби, а и полицаите с тези заплати, които получават не е лошо да си размърдат търбусите, че са станали като бъчви от мързел....

    09:46 06.06.2026

  • 32 Гост

    30 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":

    Току що станах свидетел на следното: В 8,30 часа Пред Бързи кредити як циганин/ром/ на около 30 години говори по телефона със служител и те явно му обясняваха необходимите документи. Той с гордост им заяви: Аз съм пенсионер - инвалид и получавам 250 евро пенсия!
    Изводът е за всеки!

    09:47 06.06.2026

  • 33 Пловдивчанин

    15 1 Отговор
    Властниците са съучастници в тези гонки, защото в градовете създават километрови участъци от булеварди умишлено разделени с мантинели, дето пиле не може да прехвръкне, предназначени за дрифтиращи джигити, за да са необезпокоявани в гонките.

    Такъв е случаят в Пловдив на бул. "Христо Ботев", където за удобство на престъпните гонки се закри единствената пешеходна пътека в участъка между Денталния факултет и Централна гара. Деца, майки, възрастни, инвалиди са принудени ежедневно да се придвижват на километри до подлез или друг начин за преминаване в отсрещната страна на булеварда.

    Десетките подписки до кмета Костадинов на възмутените граждани са оставени без последствия.

    Човек може да предположи, че джигитите са се осигурили с такса " спокойствие за безпрепятствени гонки" .

    Коментиран от #44

    09:47 06.06.2026

  • 34 Дзак

    2 1 Отговор
    България да съди Чехия!

    09:50 06.06.2026

  • 35 007 лиценз ту кил

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Явно въпросът за книжките е много важен за тебе. Да не си и ти от тези, които движат с чуждестранна книжка, защото българската им е отнета?

    Коментиран от #41

    09:51 06.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да си припомним че

    6 2 Отговор
    Гунди и Котков направиха същия номер в камион с Алфа Ромео през 1971г. Нищо ново под слънцето.
    Това двама загинаха , те двамата

    Коментиран от #43

    09:54 06.06.2026

  • 38 Льольо

    16 0 Отговор
    Щом книжките са чешки, гаранция че са фалшиви. Но няма да го кажат, щото шИфьрчетата са от тъмнозелените.

    09:55 06.06.2026

  • 39 дядо дръмпир , пита....задава въпроси

    4 2 Отговор
    интересува ме ,кой поема масрафа по катастрофата , по погребенията и по въстановяване или инвалидноста на участниците в театъра"КАтастрофа челопечене"...Също така се вълнувам мноого нечовешки силно дали ще има и Национален траур ??ПС.Също ме интересува ,президенти и друга държавна напаст с държавни пари ли ги заравят или само с държавни почести....

    09:56 06.06.2026

  • 40 един

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":

    А преди 36 г имаше ли.

    Коментиран от #52, #61

    09:56 06.06.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "007 лиценз ту кил":

    Като не можеш с нищо да ме опровергаеш , нападаш лично. Слагате минуси, дори без да знаете законите. Бай Ганьо си знае неговото и не обича да чете. Русинова подчерта за чешката книжка, гаче ли е открила причината , не аз.

    09:56 06.06.2026

  • 42 Имам

    7 0 Отговор
    Забрана забележете за публикуване на коментари.

    Коментиран от #51

    09:57 06.06.2026

  • 43 007 лиценз ту кил

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да си припомним че":

    С тях загина и трети човек. Млад офицер, когото качили на стоп.

    10:01 06.06.2026

  • 44 Стари столици

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пловдивчанин":

    Не е само при вас и при нас е така. Един път видях гонка. Малко след това видях патрулка и им казвам че на съседната улица има гонка а те ми казват: Обади се на 112.

    Коментиран от #50

    10:04 06.06.2026

  • 45 Ставийски

    6 12 Отговор
    И аз навремето се напих и утрепах човек ,ама бях с руска книжка и ме пуснаха да си ходя невинен

    10:04 06.06.2026

  • 46 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор
    Снимките които са публикувани са слошо качество ,но май едната кола
    е BMW.Няма да се учудя ако някой
    от "състезателите" са от сънародниците ни !

    10:05 06.06.2026

  • 47 По точно

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Реалист":

    Целта на българите е да се самоизбиват. Никой не им е виновен.

    10:05 06.06.2026

  • 48 наистина ли

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Айзомби":

    някой си мисли че охлюв може да надбяга заек.Винаги тоя с голямата скорост трябас да пази останалите.а видимостта на автобусите е ограничена и надали е успял и да мигне шофьора на автобуса дори да е видял опасност в последния момент

    Коментиран от #55

    10:05 06.06.2026

  • 49 Господине, не бъркам

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Ху (By Who)":

    Друго название за морското, адмиралтейското или търговското право е "пиратско право". Естествено, "пиратско право" звучи най-прастъпно-издайнически, затова отдавна е отпаднало като название в "правния мир".

    10:06 06.06.2026

  • 50 Ти пък

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Стари столици":

    Как така ще разваляш рахата на милюционерите

    10:06 06.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Двама

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "един":

    Да, имаше, макар и леко калпава. Сегашното е просто имитация на държава за "законно" дране на заблудените овцете в тая територия!

    10:09 06.06.2026

  • 53 Хубава работа ама

    10 1 Отговор
    Така е когато се дават книжки на ниско грамотни хора от ромски произход. За тях книжката е сега , както едно време е била , ако накой от тях не е ходил войник не можеше да се ожени. Било привилегия да има шофъорска книжка макар и купена с парите от социални помощи в Германия. Него него интересува правилник закон опит. Ама и инструкторите са за голяма критика и нещо повече. Вижте им лицата в сайта Лупа ги показаха. Повече приказки са излишни.

    Коментиран от #60

    10:10 06.06.2026

  • 54 Вече е крайно време

    7 0 Отговор
    Вече е крайно време за публични екзекуции на навъдилите се многобройни олигофрени в "нашата мила родна страна"!

    10:12 06.06.2026

  • 55 Тука всичко може

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "наистина ли":

    Ако охлювът има преднина, докато заекът достигне мястото на охлюва, той вече ще по-нататък, а когато заекът достигне следващата му позиция, все още ще има преднина.

    10:13 06.06.2026

  • 56 Отврат

    11 0 Отговор
    Други сайтове качиха снимки на единия от виновните за катастрофата водачи на автомобили. Тези фотографии говорят достатъчно - самодоволен охранен и татуиран индивид с физиономия на орангутан и все в пози на тържествуващ мамун-победител. От онази порода, която отрупваме с помощи. Той и другият водач на автомобил са си организирали гонка по шосето, карайки с по 150 км в час. Знаят си, че за тях законите не важат. Ето това е отгледала държавата ни с нашите пари на данъкоплатци.

    10:13 06.06.2026

  • 57 Язе

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":

    И руснаци

    10:14 06.06.2026

  • 58 Язе

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българите нямат държава от 36 години":

    И руснаци

    10:15 06.06.2026

  • 59 Ситуацията

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Айзомби":

    Защото двата гонещи се автомобила са идвали откъм запад, а времето в този ден беше слънчево. Залезът е бил много ярък и това е заслепявало шофьора на автобуса.

    10:17 06.06.2026

  • 60 РЕАЛИСТ

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "Хубава работа ама":

    В съвременния свят всеки се нуждае от шофьорска книжка, за да ходи на работа и да съществува въобще. Образованието няма значение. Във Великобритания може да видиш млади хора да се придвижват с моторетки до 50 кубика , с учебен знак, щото нямат книжка. Така дори разнасят пици и полицията си затваря очите, щото обществото иска хората да се трудят. Като не работят , ще ти тежат на врата на социални помощи.

    10:20 06.06.2026

  • 61 Не беше идеално

    8 4 Отговор

    До коментар #40 от "един":

    Но все пак държава имаше. Лятото на 1989г. бяхме на семейна почивка на Шкорпиловци и изкарахме чудесно. На следващата 1990г. пак отидохме но не беше вече същото. Съвсем друго беше.

    Коментиран от #65

    10:21 06.06.2026

  • 62 Златно правило

    11 0 Отговор
    На мамун автомобил не се дава.Все едно да му дадеш граната в ръцете.

    10:22 06.06.2026

  • 63 Никой

    5 0 Отговор
    Защо става така - не ги интересува.

    10:24 06.06.2026

  • 64 това

    4 0 Отговор
    за обърнеш автобус пълен с хора и втората кола 25 метра катастрофата да не може да спре или поне да избегне автобусната спирка и я отнася говори за доста над 150 км в час.

    10:31 06.06.2026

  • 65 007 лиценз ту кил

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Не беше идеално":

    Айде не се прави. Между 1989 и 1990 нямаше голяма разлика в това отношение.

    Коментиран от #72

    10:33 06.06.2026

  • 66 Коста

    2 0 Отговор
    Снощи по пътя към Почивка, Варна, на трафика, около 10 откачени мотористи с повече от 120км/ч се гонеха между колите. И накрая една кола след тях, скоростта и беше поне 120 км/ч. Камери няма ли наоколо? Тези са абсолютни ненормалници. Иначе мотористите много искат, все правата им нарушени.

    10:38 06.06.2026

  • 67 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българите нямат държава от 36 години":

    България не съществува от съветската окупация септември 1944.

    Коментиран от #70

    10:42 06.06.2026

  • 68 Платено

    2 0 Отговор
    Пак без имена. Кой пазите бе?

    10:47 06.06.2026

  • 69 Територията БГ

    1 0 Отговор
    Българската Темида вижда и чува. Справедливост няма, гамените убиват и си живуркат свободни.

    10:49 06.06.2026

  • 70 Циганино,

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Българин":

    България е под чужда власт още от края на 15ти век!

    10:52 06.06.2026

  • 71 Прокурорски син

    4 1 Отговор
    Двамата шофьори убийци са живи. Имат доста нарушения, но си трепят наред. Мамини синчета или избиратели на Бочко, недостигаеми? Кое от двете?

    10:53 06.06.2026

  • 72 Килд бай дет

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":

    Не се прави на умен, ве джензи. Купоните дойдоха в края на 1991-ва с лукановата зима!

    10:54 06.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Тъпунгерите не могат да разберат, че ауди, бмв, мерцедес не са спортни коли, хайде имат някои модели R8, GT 63 модификациите и дотам, за БМВ пък не сещам въобще.
    Как да им се обясни на дебелите, че единствените германци дето правят спортни коли са Порше.

    11:02 06.06.2026

  • 75 Сталин

    0 0 Отговор
    Бандата "Калашниците"- и наказанието да е с Калашник!

    11:03 06.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Сводници

    0 0 Отговор
    от мургавите са причинили тази трагедия......

    11:06 06.06.2026

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