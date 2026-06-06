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Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

6 Юни, 2026 08:20 2 813 51

  • прокуратура-
  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • пирогов

Ако пожарникарите не бяха дошли навреме, автобусът с хората можеше да изгори, посочиха от обвинението

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата от петък вечерта на ул. "Челопешко шосе" в София. При инцидента двама души загинаха, 13 са ранени, а осем от тях са в тежко състояние, съобщи Нова тв.

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Тежката катастрофа коментира и заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. За NOVA той каза: "Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи". Днес прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.

От болница "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата 2026 г са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено и вече не е пациент на болницата. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях в травматологията на "Пирогов", а един в Клиниката по нервни болести.

Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики каза в ефира на "Събуди се", че в рамките на една година и два идентични случая в рамките на Столична община. Тя посочи, че в района няма добра видимост. Тя допълни, че автомобилите се е движел със скорост над 150 км/ч. Тя призова прокуратурата да провери информацията, че двамата шофьори на колите са с чешки шофьорски книжки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диана

    36 3 Отговор
    Айде сега да изсекат дърветата, за да може някой да се фука със 150 км.

    08:35 06.06.2026

  • 2 кой му дреме

    48 3 Отговор
    какво е "законна гонка"

    08:35 06.06.2026

  • 3 Гробар

    53 1 Отговор
    Кочината е разградена. Утайката на Европа идва да вилнее безнаказано.

    08:36 06.06.2026

  • 4 Давай Каубой !

    18 5 Отговор
    Малко Екзотика !

    Стига Само !

    С Това Робство !

    36-та Година Вече !

    08:37 06.06.2026

  • 5 абе мисирки

    49 1 Отговор
    какво е това незаконна гонка??? да не би да има законни гонки ???

    Коментиран от #9, #27

    08:38 06.06.2026

  • 6 Пич

    69 1 Отговор
    Диана Русева каза ясно - от малцинствата!!! Докога законите за малцинствата ще са различни от законите за българите...?!

    Коментиран от #13, #17, #25

    08:38 06.06.2026

  • 7 Тома

    77 0 Отговор
    Щом шофьорите са с чешки книжки значи са оригинал купени от циганите

    08:39 06.06.2026

  • 8 Опорка

    18 3 Отговор
    Да живее свободата и демокрацията, долу полицейщината

    08:42 06.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 4 Отговор
    ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИ ПО СЛУЧАЯ
    НАЙ МЕ ПРИТЕСНЯВА ЗАМ.ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ АНГЕЛ КЪНЕВ
    .... ИМЕТО МУ СЕ ПОЯВЯВА В 7-ТЕ ДЖУДЖЕТА КАТО НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР
    ..... СЪЩИЯ КЪНЕВ БАВИ ДЕЛОТО СРЕШУ МЮМЮН ИСКАНДЕР - КМЕТА НА МИН.БАНИ ОБЛАСТ ХАСКОВО , КОЙТО Е КРАЛ ЕВРО ПАРИ И В КОЕТО ДЕЛО СА ЗАМЕСЕНИ И ВЪЛКА И ДОГАН И БОЙКО ОТ СИК
    ...... И НАКРАЯ ПРОКУРОРА КЪНЕВ Е ОБВИНИТЕЛ И ПО ДЕЛОТО ЗА АРЕСТА НА БОЙКО ОТ СИК
    ОТ КИРИЛ ПЕТКОВ :)
    ......
    МОЖЕ ПЪК ТОЯ ПЪТ ДА Е ТОЧЕН С ОБВИНЕНИЯТА ?

    08:43 06.06.2026

  • 11 седесарко

    23 2 Отговор
    ама има ли и законна автогонка, щото като риск от загиване на невинни и при законната е както при незаконната - налице....

    08:43 06.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вярно

    49 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Самото мълчание на медиите за малцинствата вече е константа!

    Коментиран от #15

    08:46 06.06.2026

  • 14 Откри

    23 1 Отговор
    Америка прокуратурата! Народа следи,сега,като е радево време,как ще бъдат наказани виновниците!

    08:49 06.06.2026

  • 15 У нас

    40 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вярно":

    отдавна няма медии.Пише се само по поръчка,за голямо папо!

    Коментиран от #38

    08:49 06.06.2026

  • 16 Ха-ха

    31 0 Отговор
    Повечето полицаи са с шкембета и наднормено тегло.

    Коментиран от #39

    08:50 06.06.2026

  • 17 Гост

    34 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Целият ЕС толерира дискриминацията в задълженията и отговорностите на малцинствата у нас. Даже ги поощрява и подкрепя тихичко.

    Коментиран от #23

    08:57 06.06.2026

  • 18 Виждал

    39 2 Отговор
    В ЕС си карат с купени български книжки , а с купени чешки книжки си карат в България .
    Някои с такива книжки даже не могат и да пишат!

    Коментиран от #28

    08:58 06.06.2026

  • 19 Искам да попитам

    22 5 Отговор
    тази безхаберница Д.Русинова какво е значението, че били с чешки шофьорски книжки, да не би само България да има лиценз за издаване на шофьорски книжки ? По-добре е този навлек Русинова да съобщи имената и произходът на водачите предизвикали това човешко "бедствие", защото ако съдът предприеме действия то ще са срещу водачите, а не срещу книжките им ! Затъваме във всичко защото такива като Диана управляват навсякъде във всички ведомства - слугите на престтпната ГЕРБ !

    Коментиран от #22, #34, #40

    09:00 06.06.2026

  • 20 Кочина

    24 0 Отговор
    На тая територия държава няма, институции абдикирали, населението масово деградирало, всеки си прави каквото иска, пълно беззаконие, корупция, леш. За какво точат от бюджета паразитите от държавната администрация.

    09:00 06.06.2026

  • 21 Питане

    37 0 Отговор
    ДО КОГА циганите ще ги наричат роми ???

    Коментиран от #35

    09:05 06.06.2026

  • 22 Някой

    24 1 Отговор

    До коментар #19 от "Искам да попитам":

    Да добавя към вашия коментар.Какво значи: "Тя посочи, че в района няма добра видимост." След като са карали със скорост 150км/ч. видимостта какво общо има в конкретния случай?

    Коментиран от #45

    09:08 06.06.2026

  • 23 За съжаление

    22 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    И това ще продължава докато мнозинството си играе на демокрация, права на човека, свободи и на толерантност...А в същото време "малцинството", освен че става още по-нагло ставаи още по-многобройно и ще дойде един момент, в който вече ще определят правилата и законите...А ние си играем на учтивост, култура и възпитание докато те ни се качат на главата...Затова само бой, бой и бой по главата докато уври и затвори и каторги, където да си изразходват енергията с кирката и лопатата!

    Коментиран от #32

    09:08 06.06.2026

  • 24 Бай Хой

    20 1 Отговор
    Тия с киНиШките пробвахте ли ги дали познават буквите???? А чИешки знаят ли поне 3 думи ??? А да питам тия наблюдателните които са виждали полицаи със шкембета полицаите след джигитите ли да тичат за да ги накарат да спазват правилата ??? Колко сигнал са подали когато видят безразсъдно шофиране ??? Щуротии за ток ток снимат а за безопасността нямат лента .....

    09:09 06.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИВАН

    30 0 Отговор
    Вчера ми стана много гадно, когато видях едни полицайчета да пишат акт на възрастни хора с евтина колица, жената плачеше, бяха им свалили номерата, за дребно нарушение, с един ден просрочена застраховка, а този етнос ни избиват всеки ден и никой не взима мерки в тая демокрация.

    Коментиран от #41

    09:11 06.06.2026

  • 27 Незаконни са тези по

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "абе мисирки":

    обществената пътна мрежа. Законни са тези на писта. Да отидат на Самоков да ки платят па да се гонят колкото искат. Но тези с чешките книжки патладжани са дошли тук, защото у Чехия ша ги опандизят на момента и там има камери и закони, които не смеят да нарушат.

    09:15 06.06.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Виждал":

    Ами никъде в ЕС няма изискване за основно образование, за да имаш книжка. Където и да си я изкараш, щом е от ЕС, после може да я смениш с българска и нашето безумие става за смях. Русенова отново плещи глупости. Като е чешка книжка , не важи ли?

    Коментиран от #36, #49

    09:16 06.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ИВАН

    16 1 Отговор
    От всеки коментар се вижда болката на българите, защото ни затриват като държава, като нация и народ ... един от коментарите който ми хареса е 23, нещата не са сложни, просто някой трябва да вземе правилните решения за защита на българите, докато не сме станали малцинство, в собствената си държава.

    09:17 06.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "За съжаление":

    Няма нужда малцинствата да стават многобройни за да поемат властта.
    Болшевиките бяха 40 000 и свалиха от власт 400 000 буржоази вцарска Русия. И тези 40 000 болшевики управляваха 240 000 000 народ с железен юмрук.
    Не мнозинството надделява, а единството.
    Нас нарочно ни държат разделени.

    09:21 06.06.2026

  • 33 кирето

    9 1 Отговор
    едното мяса да е кърджалийски бразилец с вид на биче и същия интелект.
    Сега бичето ще го вържат в панделата да мучи

    09:22 06.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Емигрант

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питане":

    В цял свят това племе го назовават като "цигани" и така се нарича етносът им ! На испански -"хитано", на румънски - "циган", на английски - "джипси" и т.н., а българите понеже са "най-умните" на планетата ги "кръстиха" - "роми" ? Италианците от Рим също са "роми", което ще рече, че българските цигани са римляни, смешно и трагично и тук вина няма демокрацията, а простотията на народа който не спря да избира най-големите български простаци и измамници за политици от които произлезе това "роми" !

    09:24 06.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Емигрант

    9 0 Отговор
    Триенето на коментари започна ! Ето това е една от причините България да затъва и да няма достойнство пред света, защото това което е истина и трябва да бъде показано и назовано не се допуска да бъде публикувано ! Един го каза тук, ЕДИНСТВОТО е най-важното нещо и ако българите бяха единни тази зависима и контролирана медия нямаше да съществува, защото никой нямаше да я чете, което щеше да доведе до нейния фалит, но НЕ, ЕДИНСТВОТО не влиза в плановете на суверенът, той е обладан от идеята за "показност" и тук е местото да демонстрира своята вродена простащина !

    09:43 06.06.2026

  • 38 Дори

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "У нас":

    Фактите са с британският флаг пред името си !

    09:46 06.06.2026

  • 39 В добавка

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха":

    ...и с бръснати глави...бради и татуировки...

    09:48 06.06.2026

  • 40 Прришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Искам да попитам":

    Глупостите,които сте написали са невъобразими за, дори, ниско ниво .Жалкото е,че дори ви подкрепят.

    Коментиран от #43

    09:53 06.06.2026

  • 41 Властниците

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "ИВАН":

    са съучастници в тези гонки, защото в градовете създават километрови участъци от булеварди умишлено разделени с мантинели, дето пиле не може да прехвръкне, предназначени за дрифтиращи джигити, за да са необезпокоявани в гонките.

    Такъв е случаят в Пловдив на бул. "Христо Ботев", където за удобство на престъпните гонки се закри единствената пешеходна пътека в участъка между Денталния факултет и Централна гара. Деца, майки, възрастни, инвалиди са принудени ежедневно да се придвижват на километри до подлез или друг начин за преминаване в отсрещната страна на булеварда.

    Десетките подписки до кмета Костадинов на възмутените граждани са оставени без последствия.

    Човек може да предположи, че джигитите са се осигурили с такса " спокойствие за безпрепятствени гонки" .

    09:54 06.06.2026

  • 42 Левски

    9 0 Отговор
    Това си е умишлено убийство. Какво значи евентуален умисъл. Вратички в закона, който е врата в полето.

    10:01 06.06.2026

  • 43 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Прришелец":

    Глупости сте написали "Вие", кое не верно, а е глупост в коментарът на човекът ? Жертвите вече са станали ТРИ и тази "хубавица" не се интересува от жертвите, ранените и причините, а от произхода на шофьорските книжки, което най- голямата съществуваща глупост в изказът на една административна "пейка" ! Жалкото не е коментарът на човекът, жалкото е, че такиеа като теб "адвокати" на нехранимайковци съществувате на територията на България !

    Коментиран от #46

    10:04 06.06.2026

  • 44 Коко

    0 0 Отговор
    В центъра на Европа има една държава с "Пряка демокрация",която гласува закон в 1500 година,който,когато срещне "Ром" да го застреля.ФАКТ!

    10:05 06.06.2026

  • 45 Ку-ку

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Искала е да каже, че няма добра видимост за "излитане".....трябвало е да поискат информация от РВД на летището тия цветнокожите...

    10:09 06.06.2026

  • 46 Пришелец

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Емигрант":

    Убежденията Ви правят спора излишен.Смятам,че ви липсва капацитет по темата.
    Не познавам Русинова,освен от медиите, мисля,че тя е опитен лидер, експерт и иноватор в управлението на транспортния риск и превенцията на наранявания и загинали при пътнотранспортни произшествия.

    10:13 06.06.2026

  • 47 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Защо не пишете какви и на колко години са "състезателите" и с какви
    "болиди" са се състезавали ?
    Дали имат дипломи за завършено средно ,книжките истински ли са
    и други интересни неща !
    Обществеността трябва да знае !

    10:16 06.06.2026

  • 48 шерше ла фам, бе

    0 0 Отговор
    Прокуратурата за катастрофата начело с Пешко шерше: Шофьорите на колите са с органи, играли не за коня на Ганка.

    10:25 06.06.2026

  • 49 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Като са НЕГРАМОТНИ как ще прочетат и научат правилника и
    листовките ?Или това е без
    значение ? Достатъчно привилегии ползват ,та сега и книжките да им ги "подаряват"като навършат 18 г. и вече имат внуци !От помощите ли си купуват лъскачките ?

    10:29 06.06.2026

  • 50 Сульо

    1 0 Отговор
    Боклукът трябва да се изчиства ,а Фактите подлежат на превъзпитание в Белене

    10:55 06.06.2026

  • 51 Пловдив

    0 0 Отговор
    О, ама вие сериозно ли, бе?!...

    11:03 06.06.2026

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