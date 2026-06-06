Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата от петък вечерта на ул. "Челопешко шосе" в София. При инцидента двама души загинаха, 13 са ранени, а осем от тях са в тежко състояние, съобщи Нова тв.
Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.
Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.
Тежката катастрофа коментира и заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. За NOVA той каза: "Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи". Днес прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.
От болница "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата 2026 г са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено и вече не е пациент на болницата. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях в травматологията на "Пирогов", а един в Клиниката по нервни болести.
Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики каза в ефира на "Събуди се", че в рамките на една година и два идентични случая в рамките на Столична община. Тя посочи, че в района няма добра видимост. Тя допълни, че автомобилите се е движел със скорост над 150 км/ч. Тя призова прокуратурата да провери информацията, че двамата шофьори на колите са с чешки шофьорски книжки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диана
08:35 06.06.2026
2 кой му дреме
08:35 06.06.2026
3 Гробар
08:36 06.06.2026
4 Давай Каубой !
Стига Само !
С Това Робство !
36-та Година Вече !
08:37 06.06.2026
5 абе мисирки
Коментиран от #9, #27
08:38 06.06.2026
6 Пич
Коментиран от #13, #17, #25
08:38 06.06.2026
7 Тома
08:39 06.06.2026
8 Опорка
08:42 06.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАЙ МЕ ПРИТЕСНЯВА ЗАМ.ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ АНГЕЛ КЪНЕВ
.... ИМЕТО МУ СЕ ПОЯВЯВА В 7-ТЕ ДЖУДЖЕТА КАТО НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР
..... СЪЩИЯ КЪНЕВ БАВИ ДЕЛОТО СРЕШУ МЮМЮН ИСКАНДЕР - КМЕТА НА МИН.БАНИ ОБЛАСТ ХАСКОВО , КОЙТО Е КРАЛ ЕВРО ПАРИ И В КОЕТО ДЕЛО СА ЗАМЕСЕНИ И ВЪЛКА И ДОГАН И БОЙКО ОТ СИК
...... И НАКРАЯ ПРОКУРОРА КЪНЕВ Е ОБВИНИТЕЛ И ПО ДЕЛОТО ЗА АРЕСТА НА БОЙКО ОТ СИК
ОТ КИРИЛ ПЕТКОВ :)
......
МОЖЕ ПЪК ТОЯ ПЪТ ДА Е ТОЧЕН С ОБВИНЕНИЯТА ?
08:43 06.06.2026
11 седесарко
08:43 06.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вярно
До коментар #6 от "Пич":Самото мълчание на медиите за малцинствата вече е константа!
Коментиран от #15
08:46 06.06.2026
14 Откри
08:49 06.06.2026
15 У нас
До коментар #13 от "Вярно":отдавна няма медии.Пише се само по поръчка,за голямо папо!
Коментиран от #38
08:49 06.06.2026
16 Ха-ха
Коментиран от #39
08:50 06.06.2026
17 Гост
До коментар #6 от "Пич":Целият ЕС толерира дискриминацията в задълженията и отговорностите на малцинствата у нас. Даже ги поощрява и подкрепя тихичко.
Коментиран от #23
08:57 06.06.2026
18 Виждал
Някои с такива книжки даже не могат и да пишат!
Коментиран от #28
08:58 06.06.2026
19 Искам да попитам
Коментиран от #22, #34, #40
09:00 06.06.2026
20 Кочина
09:00 06.06.2026
21 Питане
Коментиран от #35
09:05 06.06.2026
22 Някой
До коментар #19 от "Искам да попитам":Да добавя към вашия коментар.Какво значи: "Тя посочи, че в района няма добра видимост." След като са карали със скорост 150км/ч. видимостта какво общо има в конкретния случай?
Коментиран от #45
09:08 06.06.2026
23 За съжаление
До коментар #17 от "Гост":И това ще продължава докато мнозинството си играе на демокрация, права на човека, свободи и на толерантност...А в същото време "малцинството", освен че става още по-нагло ставаи още по-многобройно и ще дойде един момент, в който вече ще определят правилата и законите...А ние си играем на учтивост, култура и възпитание докато те ни се качат на главата...Затова само бой, бой и бой по главата докато уври и затвори и каторги, където да си изразходват енергията с кирката и лопатата!
Коментиран от #32
09:08 06.06.2026
24 Бай Хой
09:09 06.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ИВАН
Коментиран от #41
09:11 06.06.2026
27 Незаконни са тези по
До коментар #5 от "абе мисирки":обществената пътна мрежа. Законни са тези на писта. Да отидат на Самоков да ки платят па да се гонят колкото искат. Но тези с чешките книжки патладжани са дошли тук, защото у Чехия ша ги опандизят на момента и там има камери и закони, които не смеят да нарушат.
09:15 06.06.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Виждал":Ами никъде в ЕС няма изискване за основно образование, за да имаш книжка. Където и да си я изкараш, щом е от ЕС, после може да я смениш с българска и нашето безумие става за смях. Русенова отново плещи глупости. Като е чешка книжка , не важи ли?
Коментиран от #36, #49
09:16 06.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ИВАН
09:17 06.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
До коментар #23 от "За съжаление":Няма нужда малцинствата да стават многобройни за да поемат властта.
Болшевиките бяха 40 000 и свалиха от власт 400 000 буржоази вцарска Русия. И тези 40 000 болшевики управляваха 240 000 000 народ с железен юмрук.
Не мнозинството надделява, а единството.
Нас нарочно ни държат разделени.
09:21 06.06.2026
33 кирето
Сега бичето ще го вържат в панделата да мучи
09:22 06.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Емигрант
До коментар #21 от "Питане":В цял свят това племе го назовават като "цигани" и така се нарича етносът им ! На испански -"хитано", на румънски - "циган", на английски - "джипси" и т.н., а българите понеже са "най-умните" на планетата ги "кръстиха" - "роми" ? Италианците от Рим също са "роми", което ще рече, че българските цигани са римляни, смешно и трагично и тук вина няма демокрацията, а простотията на народа който не спря да избира най-големите български простаци и измамници за политици от които произлезе това "роми" !
09:24 06.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Емигрант
09:43 06.06.2026
38 Дори
До коментар #15 от "У нас":Фактите са с британският флаг пред името си !
09:46 06.06.2026
39 В добавка
До коментар #16 от "Ха-ха":...и с бръснати глави...бради и татуировки...
09:48 06.06.2026
40 Прришелец
До коментар #19 от "Искам да попитам":Глупостите,които сте написали са невъобразими за, дори, ниско ниво .Жалкото е,че дори ви подкрепят.
Коментиран от #43
09:53 06.06.2026
41 Властниците
До коментар #26 от "ИВАН":са съучастници в тези гонки, защото в градовете създават километрови участъци от булеварди умишлено разделени с мантинели, дето пиле не може да прехвръкне, предназначени за дрифтиращи джигити, за да са необезпокоявани в гонките.
Такъв е случаят в Пловдив на бул. "Христо Ботев", където за удобство на престъпните гонки се закри единствената пешеходна пътека в участъка между Денталния факултет и Централна гара. Деца, майки, възрастни, инвалиди са принудени ежедневно да се придвижват на километри до подлез или друг начин за преминаване в отсрещната страна на булеварда.
Десетките подписки до кмета Костадинов на възмутените граждани са оставени без последствия.
Човек може да предположи, че джигитите са се осигурили с такса " спокойствие за безпрепятствени гонки" .
09:54 06.06.2026
42 Левски
10:01 06.06.2026
43 Емигрант
До коментар #40 от "Прришелец":Глупости сте написали "Вие", кое не верно, а е глупост в коментарът на човекът ? Жертвите вече са станали ТРИ и тази "хубавица" не се интересува от жертвите, ранените и причините, а от произхода на шофьорските книжки, което най- голямата съществуваща глупост в изказът на една административна "пейка" ! Жалкото не е коментарът на човекът, жалкото е, че такиеа като теб "адвокати" на нехранимайковци съществувате на територията на България !
Коментиран от #46
10:04 06.06.2026
44 Коко
10:05 06.06.2026
45 Ку-ку
До коментар #22 от "Някой":Искала е да каже, че няма добра видимост за "излитане".....трябвало е да поискат информация от РВД на летището тия цветнокожите...
10:09 06.06.2026
46 Пришелец
До коментар #43 от "Емигрант":Убежденията Ви правят спора излишен.Смятам,че ви липсва капацитет по темата.
Не познавам Русинова,освен от медиите, мисля,че тя е опитен лидер, експерт и иноватор в управлението на транспортния риск и превенцията на наранявания и загинали при пътнотранспортни произшествия.
10:13 06.06.2026
47 ОБЕКТИВНИЯ
"болиди" са се състезавали ?
Дали имат дипломи за завършено средно ,книжките истински ли са
и други интересни неща !
Обществеността трябва да знае !
10:16 06.06.2026
48 шерше ла фам, бе
10:25 06.06.2026
49 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":Като са НЕГРАМОТНИ как ще прочетат и научат правилника и
листовките ?Или това е без
значение ? Достатъчно привилегии ползват ,та сега и книжките да им ги "подаряват"като навършат 18 г. и вече имат внуци !От помощите ли си купуват лъскачките ?
10:29 06.06.2026
50 Сульо
10:55 06.06.2026
51 Пловдив
11:03 06.06.2026