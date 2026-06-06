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В Тича пробиват дупки в стените на къщите си, за да изкарат тинята и водата навън

В Тича пробиват дупки в стените на къщите си, за да изкарат тинята и водата навън

6 Юни, 2026 08:40 1 277 16

  • тича-
  • наводнение-
  • кал

Обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети

В Тича пробиват дупки в стените на къщите си, за да изкарат тинята и водата навън - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безсънна нощ за жителите на село Тича. Обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети. Много от хората прекараха нощта при близки и приятели. Те казват, че почти всички дрехи и мебели са за изхвърляне, съобщава бТВ.

„Изкарахме нощта притеснени. Бяхме при близки. В момента, в който съседите ми казаха, че водата идва, аз бях с чантата си и с Библията. Докато отида до гардероба да си взема паспорта, документите и най-елементарните неща, водата вече беше влязла. За минута дойде“, разказа Снежана.

Тя сподели, че зет ѝ и нейна позната са я извадили. „Влязоха направо във водата“.

„Благодаря на вас, репортерите. Благодаря. Много доброволци имаше. Благодаря на военните групи, които пристигнаха. Благодаря на хората от селата, които дойдоха. Благодаря им от сърце за всичко, което направиха за селото“, сподели дъщеря ѝ Катя.

По думите ѝ военните не са се спрели от сутринта до вечерта. „Седнаха само да обядват за 5 минути. Изчистиха целия двор“.

Хората в селото са пробили дупки в стените, за да изкарат тинята навън.

„Взела съм само това, което мога да запазя. Всичко друго изхвърлям. Всичко, което е на земята, ще го изхвърля“, разказа Катя.

Жителите на село Тича са изключително благодарни на военните, които и днес ще дойдат, на горските, на доброволците от близките села, както и на пожарникарите. Почистването продължава.

Село Тича остава в бедствено положение. Все още няма електричество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    10 0 Отговор
    Снимката ми прилича на гетото в Тича

    08:48 06.06.2026

  • 3 лют пипер

    9 2 Отговор
    Значи сега селото Нетича.

    08:52 06.06.2026

  • 4 Министър

    10 3 Отговор
    Сега трябва да купуваме ракети по 7-8 млн бройката.

    08:53 06.06.2026

  • 5 Дзак

    6 4 Отговор
    А как водата е минала зад дигата?

    Коментиран от #6, #13

    08:56 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реалист

    8 4 Отговор
    Господ и Аллах да помага на хората. Всичко построено от тях е с мъки и спестявания от оскъдните доходи.

    09:07 06.06.2026

  • 8 Боташа или ботуша на терора

    9 8 Отговор
    Абе, някой знае ли къде пак се с покрил Моше Боташ Крадев? А 3KПЧ-то Гълъб и гълъбарника му къде са?

    Коментиран от #15

    09:07 06.06.2026

  • 9 Местното самоуправление

    10 3 Отговор
    Показа какво може в тоя живот. За цялата държава говоря. Никъде нищо не е свършено като хората. Вече дори никой не говори защо никой никога не е организирал в България почистване на речните корита.

    Коментиран от #11

    09:08 06.06.2026

  • 10 СЛОНА

    6 1 Отговор
    ТОВА Е БЛАГОДАРНОСТТА ОТ ПОМОЩИТЕ ЗА УКРАЙНА !!!
    ЩЕ ИМА И ГОДИНИ НАПРЕД ОТ СЪЩАТА МАНДЖА И ДРУГИ ЛЮТИ ЗИМИ КАТО ПРЕЗ 70-80 ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК!!!
    ПРЛДЪЛЖАВАЙТЕ С ПОМОЩИТЕ....

    09:18 06.06.2026

  • 11 Естествено единия минус цъфна

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Местното самоуправление":

    Веднага цъфна единия минус , въпреки че написаното е верно и родолюбиво.

    09:18 06.06.2026

  • 12 Грандиозно !

    6 0 Отговор
    Инженерно !

    Решение !

    09:25 06.06.2026

  • 13 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Лошо проектиране!

    09:44 06.06.2026

  • 14 дядо поп

    1 2 Отговор
    Хубава работа , ама ...

    09:47 06.06.2026

  • 15 Даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":

    Гълъбчо смета с калкулатора колко процента ще е дефицита, за да види колко ще може да се "усвои" и скъта в джобовете на "прогресивните".... 🤣

    09:56 06.06.2026

  • 16 1600 лева е доходът за потребление на вс

    1 0 Отговор
    1600 лева е доходът за потребление на всеки българин, средно, по ДДС данните. Значи домакинство което е родители с две деца - харчи 6500 лева на месец. Но масовата заплата и пенсия не надвишава 100 лева от социализмът, покупателно, поне за храна. Децата на живковата номенклатура, много иска да признаем, че българинът е по-богат от всякога. Така излиза, че те са крали в името на народът, и бащите им не са сгрешили - като премахнаха плановата икономика и смениха Москва с Вашингтон. И българите да забравят мъките в тези 40 години и умрелите от глад и лошо здравеопазване, мафия, корупция... експлоатация, лоша храна, без курорти и с голям стрес.. убити мечти и семейственост... България е на 79 то място по консумация на домакинствата като процент от БВП. По процент от БВП за заплати сме на дъното. И сме на дъното по семейни ферми. Във всяка държава има поне 30 средни трактора на село в семейни ферми, тук не е така. Живковата номенклатура която е статуквото вече 40 години, се страхува да има 100 000 семейни фермери, това е независима сила, свободна партия. А искат да са монополисти вносители, а селяните да натискат заплатите надолу чрез безработицата...

    11:06 06.06.2026

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