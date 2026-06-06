В Тича пробиват дупки в стените на къщите си, за да изкарат тинята и водата навън

Безсънна нощ за жителите на село Тича. Обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети. Много от хората прекараха нощта при близки и приятели. Те казват, че почти всички дрехи и мебели са за изхвърляне, съобщава бТВ.
„Изкарахме нощта притеснени. Бяхме при близки. В момента, в който съседите ми казаха, че водата идва, аз бях с чантата си и с Библията. Докато отида до гардероба да си взема паспорта, документите и най-елементарните неща, водата вече беше влязла. За минута дойде“, разказа Снежана.
Тя сподели, че зет ѝ и нейна позната са я извадили. „Влязоха направо във водата“.
„Благодаря на вас, репортерите. Благодаря. Много доброволци имаше. Благодаря на военните групи, които пристигнаха. Благодаря на хората от селата, които дойдоха. Благодаря им от сърце за всичко, което направиха за селото“, сподели дъщеря ѝ Катя.
По думите ѝ военните не са се спрели от сутринта до вечерта. „Седнаха само да обядват за 5 минути. Изчистиха целия двор“.
Хората в селото са пробили дупки в стените, за да изкарат тинята навън.
„Взела съм само това, което мога да запазя. Всичко друго изхвърлям. Всичко, което е на земята, ще го изхвърля“, разказа Катя.
Жителите на село Тича са изключително благодарни на военните, които и днес ще дойдат, на горските, на доброволците от близките села, както и на пожарникарите. Почистването продължава.
Село Тича остава в бедствено положение. Все още няма електричество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тома
08:48 06.06.2026
3 лют пипер
08:52 06.06.2026
4 Министър
08:53 06.06.2026
5 Дзак
Коментиран от #6, #13
08:56 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Реалист
09:07 06.06.2026
8 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #15
09:07 06.06.2026
9 Местното самоуправление
Коментиран от #11
09:08 06.06.2026
10 СЛОНА
ЩЕ ИМА И ГОДИНИ НАПРЕД ОТ СЪЩАТА МАНДЖА И ДРУГИ ЛЮТИ ЗИМИ КАТО ПРЕЗ 70-80 ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК!!!
ПРЛДЪЛЖАВАЙТЕ С ПОМОЩИТЕ....
09:18 06.06.2026
11 Естествено единия минус цъфна
До коментар #9 от "Местното самоуправление":Веднага цъфна единия минус , въпреки че написаното е верно и родолюбиво.
09:18 06.06.2026
12 Грандиозно !
Решение !
09:25 06.06.2026
13 Дзак
До коментар #5 от "Дзак":Лошо проектиране!
09:44 06.06.2026
14 дядо поп
09:47 06.06.2026
15 Даааа
До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":Гълъбчо смета с калкулатора колко процента ще е дефицита, за да види колко ще може да се "усвои" и скъта в джобовете на "прогресивните".... 🤣
09:56 06.06.2026
16 1600 лева е доходът за потребление на вс
11:06 06.06.2026