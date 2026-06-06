В Тича пробиват дупки в стените на къщите си, за да изкарат тинята и водата навън

Безсънна нощ за жителите на село Тича. Обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети. Много от хората прекараха нощта при близки и приятели. Те казват, че почти всички дрехи и мебели са за изхвърляне, съобщава бТВ.

„Изкарахме нощта притеснени. Бяхме при близки. В момента, в който съседите ми казаха, че водата идва, аз бях с чантата си и с Библията. Докато отида до гардероба да си взема паспорта, документите и най-елементарните неща, водата вече беше влязла. За минута дойде“, разказа Снежана.

Тя сподели, че зет ѝ и нейна позната са я извадили. „Влязоха направо във водата“.

„Благодаря на вас, репортерите. Благодаря. Много доброволци имаше. Благодаря на военните групи, които пристигнаха. Благодаря на хората от селата, които дойдоха. Благодаря им от сърце за всичко, което направиха за селото“, сподели дъщеря ѝ Катя.

По думите ѝ военните не са се спрели от сутринта до вечерта. „Седнаха само да обядват за 5 минути. Изчистиха целия двор“.

Хората в селото са пробили дупки в стените, за да изкарат тинята навън.

„Взела съм само това, което мога да запазя. Всичко друго изхвърлям. Всичко, което е на земята, ще го изхвърля“, разказа Катя.

Жителите на село Тича са изключително благодарни на военните, които и днес ще дойдат, на горските, на доброволците от близките села, както и на пожарникарите. Почистването продължава.

Село Тича остава в бедствено положение. Все още няма електричество.