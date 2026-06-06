Българското розово масло може да остане само спомен

Студената пролет и ветровете усложниха старта на кампанията по розобера, а стопаните признават, че са притеснени не само от времето, но и от икономическия натиск. По-евтиният продукт от други държави буквално попарва пазара на нашето розово масло, съобщава бТВ.
Средата на май по традиция е време за най-красивата и ароматна кампания у нас – розобера. Тази година стопаните от Розовата долина посрещат с тревога началото на кампанията. Капризите на природата и ниските температури забавят цъфтежа, а ураганните ветрове допълнително усложняват ситуацията на полето.
„Кампанията стартира преди една седмица, на 14–15 май. Не е добре за маслодайната роза. Температурите са ниски, не могат да разцъфтят, не могат да се хранят нормално розите. Имаше ураганен вятър. Както виждате, се получи на много места така – полягане на розите, и проблемът е, че така става и по-трудно брането. Няма как да тръгваме ред по ред да оправяме насажденията, да ги изправяме. Но кампанията ще бъде пак трудна“, казва Петър Симеонов, розопроизводител.
Проблемите обаче далеч не спират до лошото време. Години наред браншът алармира за липсата на сигурност при изкупуването на суровината и за недостига на работна ръка, който става критичен при рязко затопляне на времето.
Истинското изпитание за стопаните тепърва предстои с масовото разцъфтяване на площите, за което са нужни стотици берачи на ден.
„Проблемът най-вероятно ще дойде, когато стане малко по-топло, температурите се вдигнат на 24–25 градуса. Виждаме вече, че има доста подготвена пъпка на 60–70% и това нещо ще има около една седмица до 10 дни – така, едно едновременно изцъфтяване в повечето региони. И тогава вече ние трябва да съсредоточим страшно много хора, за да може да обираме цвета, да достигне нормален цвят, пресен цвят до дестилериите, да го преработят“, посочва Симеонов.
Насажденията и общият добив драстично намаляват, търсенето на родното масло също. Българското розово масло, макар и с доказано качество, започва да губи позиции на международните пазари.
Причината е чисто икономическа – високата му себестойност го прави трудно конкурентно на пазара за сметка на по-евтиния износ на други държави.
„За нас като розопроизводители чисто цената е така – твърде високо скача нагоре, и международните компании... Има държави, които също произвеждат розово масло, и вече и качеството им не е толкова лошо. И имаме и още един проблем – внос на външно масло в България. Ние сме го казвали много пъти. Надяваме се... И ние не знаем вече на какво да се надяваме, но наистина интересът е много охладен от страна на преработвателите към розовия цвят“, коментира Симеонов.
Без спешни стратегически промени, държавно субсидиране на цялата верига и реална инвентаризация на площите, има сериозен риск емблемата на България след няколко години да изчезне и да се превърне просто в атракция за туристите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
11:04 06.06.2026
2 стоян георгиев
11:06 06.06.2026
3 Сглобкаджии тарикати
11:10 06.06.2026
4 Там където мине евросъюза
11:14 06.06.2026
5 Сандо
Коментиран от #9
11:14 06.06.2026
6 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Амин!
Коментиран от #14
11:14 06.06.2026
7 Дзак
11:15 06.06.2026
8 Ти лети, лети детски спомен жив
11:15 06.06.2026
9 Берлинер цайтунг
До коментар #5 от "Сандо":Това сме сигурни!
11:16 06.06.2026
10 Павел Пенев
Коментиран от #12
11:23 06.06.2026
11 То вече е.
Коментиран от #23
11:36 06.06.2026
12 Нехис
До коментар #10 от "Павел Пенев":А, другарю, сициализмът свърши.
Свършиха чуждите пари!
Почвате да бачкате!
11:37 06.06.2026
13 хаха
Вие само от тояга разбирате бе ориенталчета. Затова сте и такива невъзпитани чобани там.
11:37 06.06.2026
14 Нексус
До коментар #6 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Ако не ти харесва еврозоната, свободен си да отидеш в необятната сибирска шир!
Никой не те спира!
11:48 06.06.2026
15 Гост
11:52 06.06.2026
16 Гост
Коментиран от #18
11:56 06.06.2026
17 .....
Коментиран от #22
12:04 06.06.2026
18 Споко!
До коментар #16 от "Гост":Никой не може да премахне почивните дни, защото това е записано и в 10-те Божи заповеди (4-та заповед). Ако някой ви кара да роботите без почивка, само се оплачете от него и гледайте какво ще последва...
12:06 06.06.2026
19 .....
12:07 06.06.2026
20 Нали Това Се Желае !
/ В Нечий Джоб/
И Ще остане !
Само Спомена !
За
Българската !
ПР
--
ъд !
--
Ня !
12:10 06.06.2026
21 ?????
Rosa damascena си е роза от Дамаск.
Иран и Турция произвеждат доста повече розово масло от нас.
Пазар-кво да правиш.
12:41 06.06.2026
22 Сандо
До коментар #17 от ".....":В изключително голяма заблуда си,но това изобщо не е изненадващо за любителит на банани и дъвки.
13:12 06.06.2026
23 А същата Германия се опитва у
До коментар #11 от "То вече е.":Нас да създаде Розово масло с мирис на Барут (Сяра), активно подпомагана от всички ,, местни " власти!
13:38 06.06.2026