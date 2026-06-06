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Българското розово масло може да остане само спомен

Българското розово масло може да остане само спомен

6 Юни, 2026 11:00 1 351 23

  • розово масло-
  • рози-
  • розопроизводители

Насажденията и общият добив драстично намаляват

Българското розово масло може да остане само спомен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Студената пролет и ветровете усложниха старта на кампанията по розобера, а стопаните признават, че са притеснени не само от времето, но и от икономическия натиск. По-евтиният продукт от други държави буквално попарва пазара на нашето розово масло, съобщава бТВ.

Средата на май по традиция е време за най-красивата и ароматна кампания у нас – розобера. Тази година стопаните от Розовата долина посрещат с тревога началото на кампанията. Капризите на природата и ниските температури забавят цъфтежа, а ураганните ветрове допълнително усложняват ситуацията на полето.

„Кампанията стартира преди една седмица, на 14–15 май. Не е добре за маслодайната роза. Температурите са ниски, не могат да разцъфтят, не могат да се хранят нормално розите. Имаше ураганен вятър. Както виждате, се получи на много места така – полягане на розите, и проблемът е, че така става и по-трудно брането. Няма как да тръгваме ред по ред да оправяме насажденията, да ги изправяме. Но кампанията ще бъде пак трудна“, казва Петър Симеонов, розопроизводител.

Проблемите обаче далеч не спират до лошото време. Години наред браншът алармира за липсата на сигурност при изкупуването на суровината и за недостига на работна ръка, който става критичен при рязко затопляне на времето.

Истинското изпитание за стопаните тепърва предстои с масовото разцъфтяване на площите, за което са нужни стотици берачи на ден.

„Проблемът най-вероятно ще дойде, когато стане малко по-топло, температурите се вдигнат на 24–25 градуса. Виждаме вече, че има доста подготвена пъпка на 60–70% и това нещо ще има около една седмица до 10 дни – така, едно едновременно изцъфтяване в повечето региони. И тогава вече ние трябва да съсредоточим страшно много хора, за да може да обираме цвета, да достигне нормален цвят, пресен цвят до дестилериите, да го преработят“, посочва Симеонов.

Насажденията и общият добив драстично намаляват, търсенето на родното масло също. Българското розово масло, макар и с доказано качество, започва да губи позиции на международните пазари.

Причината е чисто икономическа – високата му себестойност го прави трудно конкурентно на пазара за сметка на по-евтиния износ на други държави.

„За нас като розопроизводители чисто цената е така – твърде високо скача нагоре, и международните компании... Има държави, които също произвеждат розово масло, и вече и качеството им не е толкова лошо. И имаме и още един проблем – внос на външно масло в България. Ние сме го казвали много пъти. Надяваме се... И ние не знаем вече на какво да се надяваме, но наистина интересът е много охладен от страна на преработвателите към розовия цвят“, коментира Симеонов.

Без спешни стратегически промени, държавно субсидиране на цялата верига и реална инвентаризация на площите, има сериозен риск емблемата на България след няколко години да изчезне и да се превърне просто в атракция за туристите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 5 Отговор
    Накрая ще унищожат всичко за един Хемус, хахаха

    11:04 06.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    За да се оправи историята с розовото масло трябват около 20 милиона евро годишно.горе долу толкова се обявява за километър магистрала и не се прави.всяка година реват за това розово масло.прави се около два тона масло по десет евра да се дава субсидия на кило са 20 милиона евро.после може да си го мажем на филии.

    11:06 06.06.2026

  • 3 Сглобкаджии тарикати

    18 2 Отговор
    През целият преход точиха и мамиха. А от предприемчивият българин и работническата класа остават спомени.

    11:10 06.06.2026

  • 4 Там където мине евросъюза

    23 4 Отговор
    Цветя не никнат камоли Рози. Може би само брюкселски зелки.

    11:14 06.06.2026

  • 5 Сандо

    20 1 Отговор
    За толкова много неща ни останаха само спомени!Имам и спомени от бригада за розобер,бяхме млади и нищо не ни се опъваше.Впрочем защо реват частниците?Нали пазарът решава всичко,а държавата е лош стопанин,регулациите са много гадно нещо,а дотации и други подобни неща са намеса на държавата във святата и свободна сила на пазара?Или частниците пак искат печалбите да са тях,а държавата да поеме всички загубби?

    Коментиран от #9

    11:14 06.06.2026

  • 6 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    27 4 Отговор
    Всичко Българското е вече само спомен - розовото масло, лева, цялата Българската държава ( сме територия в ЕС), но важното е да честваме гей-парада и почитаме фашистите - жертви на комунистическия режим в Белене.

    Амин!

    Коментиран от #14

    11:14 06.06.2026

  • 7 Дзак

    5 1 Отговор
    По скоро в нестабилните атмосферни условия цъфтежа не е кампаниен, а разтеглен във времето и прибирането не ефективно.

    11:15 06.06.2026

  • 8 Ти лети, лети детски спомен жив

    12 2 Отговор
    Като българина. Новите тъмни орки не работят и не произвеждат, само цоцат помощи.

    11:15 06.06.2026

  • 9 Берлинер цайтунг

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Това сме сигурни!

    11:16 06.06.2026

  • 10 Павел Пенев

    12 5 Отговор
    Да, прави сте . И хубавата социалистическа държава ни остана само спомен. Евроизроди.

    Коментиран от #12

    11:23 06.06.2026

  • 11 То вече е.

    10 0 Отговор
    Китай внася българско розово масло, Германия се опитва да докара сортовете и не може поради климата, а нашите ги мързи та пушек се вдига и предпочитат да им карат камионите и да им чистят клозетите, вместо да продължат традицията.

    Коментиран от #23

    11:36 06.06.2026

  • 12 Нехис

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    А, другарю, сициализмът свърши.
    Свършиха чуждите пари!
    Почвате да бачкате!

    11:37 06.06.2026

  • 13 хаха

    5 0 Отговор
    Браво! Те байганьовците са така. Много дрънкат и поучават отстрани (и са всичките "експерти" и професионалисти"), но като дойде време да покажат какво могат ... и се оказва че са кръгли нули.

    Вие само от тояга разбирате бе ориенталчета. Затова сте и такива невъзпитани чобани там.

    11:37 06.06.2026

  • 14 Нексус

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Ако не ти харесва еврозоната, свободен си да отидеш в необятната сибирска шир!
    Никой не те спира!

    11:48 06.06.2026

  • 15 Гост

    9 1 Отговор
    Ако времето и изкупните цени не ги погубят, то фирмите за соларни паркове ще ги погубят

    11:52 06.06.2026

  • 16 Гост

    2 2 Отговор
    Не беше случайна срещата на РР с КРИБ, дали своя принос за спечелване на изборите и сега искат това което им е обещано- земи, енергетика, премахване на всички почивни дни

    Коментиран от #18

    11:56 06.06.2026

  • 17 .....

    1 1 Отговор
    Еми пазара се саморегулира,никъде нищо не е сигурно. Така е търсене и предлагане, време, цена,конкуренти,качество, няма петилетки, тия на кой свят живеят?

    Коментиран от #22

    12:04 06.06.2026

  • 18 Споко!

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Никой не може да премахне почивните дни, защото това е записано и в 10-те Божи заповеди (4-та заповед). Ако някой ви кара да роботите без почивка, само се оплачете от него и гледайте какво ще последва...

    12:06 06.06.2026

  • 19 .....

    5 0 Отговор
    Дамасцената,обаче е със супер качество,сравнение с други видове.

    12:07 06.06.2026

  • 20 Нали Това Се Желае !

    3 1 Отговор
    Да останат Само Пари !

    / В Нечий Джоб/

    И Ще остане !

    Само Спомена !

    За

    Българската !

    ПР

    --

    ъд !

    --

    Ня !

    12:10 06.06.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор
    Въпреки наложеното у нас мнение че българската роза е най-качествена това не е съвсем така.
    Rosa damascena си е роза от Дамаск.
    Иран и Турция произвеждат доста повече розово масло от нас.
    Пазар-кво да правиш.

    12:41 06.06.2026

  • 22 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от ".....":

    В изключително голяма заблуда си,но това изобщо не е изненадващо за любителит на банани и дъвки.

    13:12 06.06.2026

  • 23 А същата Германия се опитва у

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "То вече е.":

    Нас да създаде Розово масло с мирис на Барут (Сяра), активно подпомагана от всички ,, местни " власти!

    13:38 06.06.2026

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