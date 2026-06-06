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Поклонение на остров Персин в памет на жертвите на концлагера "Белене"

Поклонение на остров Персин в памет на жертвите на концлагера "Белене"

6 Юни, 2026 08:28, обновена 6 Юни, 2026 07:33 444 7

  • белене-
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  • жертви

Възпоменателното събитие ще се проведе от 11:30 ч.

Поклонение на остров Персин в памет на жертвите на концлагера "Белене" - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера "Белене" ще се проведе днес на бившия Втори обект на дунавския остров Персин.

Възпоменателното събитие ще се проведе от 11:30 ч., а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба "Земеделците концлагеристи на "Белене".

Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов.

Христо Христов, координатор на Инициативната група за събитието обясни каква е планирано за днешното възпоменание.

"Очакваме хора от страната и чужбина. Тазгодишното поклонение ще премине под мотото "Солидарни с жертвите и техните наследници", защото миналата година беше направен опит в една изложба точно на Втори обект да бъдат подменени основни факти за концлагера "Белене". Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях.

На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичния и оригинален вид на останките на концлагера "Белене" и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на Община Белене на управление на Втори обект", обясни Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация "Истина и памет".

Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    4 4 Отговор
    Само народни изедници.яли и спали без пари
    Пълна загуба за държавата

    Коментиран от #3

    07:36 06.06.2026

  • 2 Без име

    10 3 Отговор
    Освен единиците политически затворници в Белене (познавах такъв, мир на праха му), там са били убийци, изнасилвачи, крадци, които, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ!!!, бяха обявени за репресирани и получиха големи обезщетения. Заради тези моя познат не се е наредил до тях и не е пуснал молба да бъде обявен за репресиран. Това в била неговата форма на протест срещу обявяването на битови престъпници за репресирани от режима.

    07:40 06.06.2026

  • 3 Бог да прости жертвите!

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    Белене е бил трудов затвор. Много хора са влизали, отработвали и са излизали. След това са създавали семейства и т. н . Днес, човрк като чете новините, изглежда пак има нужда от Белене.

    07:42 06.06.2026

  • 4 Плитък гроб за всички комунисти

    3 3 Отговор
    Всички комунисти са боkлyци !

    07:50 06.06.2026

  • 5 Истината е

    2 1 Отговор
    Че БРПк/БКП/БСП/ Копейки е най старата Терористична Организация/Секта в Света. Създадена от Коминтерна да унищожи Българският Род! По подобие на днешният педофил У йло -- избиват повече от 280 000 българи без Съд и присъда!

    07:53 06.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДРУГАТА СЕДМИЦА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ИСТИНАТА ЗА РАЗНИ ФОНДАЦИИ И ЧУЖДИ СЛУЖБИ КОИТО
    КОНТРОЛИРАТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
    .....
    ЩЕ СЕ ПОСТАРАЯ ДА Я ПОЛУЧАТ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ И НЯКОИ ДРУГИ БЪЛГАРСКИ СЛУЖБИ

    07:54 06.06.2026

  • 7 ППО

    0 0 Отговор
    В знак на преклонение и признапелност- венци и цветя от бивши членове на БКП, но сегашни "демократи" от БСП

    07:58 06.06.2026

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