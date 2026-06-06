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Рибари извадиха 10 тона отпадъци от Черно море

Рибари извадиха 10 тона отпадъци от Черно море

6 Юни, 2026 09:00 840 7

  • рибари-
  • черно море-
  • пристанище

Не само трябва да черпим от морето, но и да го пазим, казаха те

Рибари извадиха 10 тона отпадъци от Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във Варна рибарите от риболовно сдружение „Черноморски изгрев“ дават добър пример за по-чисто море. Вече няколко години, когато влязат с корабите си в морето, те прибират на борда всички отпадъци, които попаднат в мрежите им. След това ги пренасят до брега. Рибарите събират тонове боклук от Черно море, съобщи бТВ.

В инициативата участват Пламен Панайотов, капитан на риболовен кораб, и Емил Милев, председател на риболовно сдружение „Черноморски изгрев“.

От рибарското пристанище в квартал „Аспарухово“ Милев разказа, че рибарите редовно прибират на борда всякакви отпадъци, които попадат в мрежите им по време на работа.

„Не само трябва да черпим от морето, но и да го пазим. Това е мястото, от което изкарваме прехраната си, затова за нас е важно да бъде чисто“, подчерта Милев.

Според Панайотов сред най-често срещаните отпадъци са пластмаси, метални съдове, части от кораби, остатъци от бои и други материали, идващи основно от търговското корабоплаване.

„Всякакви отпадъци влизат в мрежите ни. Проблемът е, че когато ги извадим на брега, често няма къде да ги предадем“, посочи Панайотов.

По думите на Емил Милев, благодарение на съдействието на районната администрация в „Аспарухово“ преди две години е бил осигурен контейнер за отпадъците, но подобни условия липсват на много други рибарски пристанища по Северното Черноморие.

„Във Варна, Балчик и на други места рибарите нямат възможност да изхвърлят събраните отпадъци. Това обезсърчава много колеги, въпреки желанието им да помагат за почистването на морето“, коментира той.

Преди три години сдружението организирало мащабна акция за премахване на изоставени риболовни мрежи от морското дъно. В инициативата са участвали 53 риболовни кораба.

„За един сезон успяхме да извадим около 10 тона стари мрежи. Част от тях са останали от бракониерски риболов и от чужди риболовни съдове отпреди години“, разказа Милев.

Въпреки успеха на акцията, и до днес няма решение какво да се прави със събраните мрежи.

„Те стоят в склад вече четвърта година. Няма фирма или организация, която да ги рециклира, и на практика тези 10 тона отпадъци остават наша отговорност“, допълни той.

Според представителите на сдружението значителна част от замърсяването идва от търговски кораби, които изхвърлят отпадъци в морето.

„Виждали сме кораби, след които морето остава осеяно с отпадъци. В мрежите ни попадат опаковки от храни, парцали, пластмаси и различни корабни материали“, заяви Панайотов.

Рибарите са категорични, че е необходим по-строг контрол от страна на институциите. Те посочват, че в много европейски държави корабите са задължени да декларират и предават отпадъците си при влизане в пристанище.

„Всеки кораб трябва да отчита какви отпадъци генерира и къде ги предава. Не може всичко това да се озовава в морето. Част от тези материали съдържат химикали и представляват риск както за морската среда, така и за рибните ресурси“, подчерта Милев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    По южното черноморие е по зле. Държавата трябва да събира химическите отпадъци и да ги изгаря.

    09:06 06.06.2026

  • 2 Да питам само

    10 0 Отговор
    Къде са "зелените" отпадъци от HП0татa? А, да, заети са да ни ликвидират остатъците от енергийната система!

    09:15 06.06.2026

  • 3 Ловец и рибар

    7 0 Отговор
    Какво да се прави със събраните мрежи? Ами могат да ловят украински дронове с тях.

    09:16 06.06.2026

  • 4 аааа

    0 2 Отговор
    Няма ли кой да ги санкционира, че замърсяват сушата? Като ги извадиха тези отпадъци от морето, какво ги направиха? Дематериализираха ли ги, или просто ги преместиха на друго място?

    09:35 06.06.2026

  • 5 Зельонски

    1 0 Отговор
    - Върнете ми частите от дроновете, моля!

    09:39 06.06.2026

  • 6 Максуда

    2 0 Отговор
    Дай боклука у маалата може си харесаме нещо па кво остане обратно у морето че най лесно

    09:54 06.06.2026

  • 7 Само Това Ли ?

    1 0 Отговор
    Се хваща !

    В Мрежите им ?

    09:54 06.06.2026

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