Кои ще са най-засегнатите градове в България от циклона около Великден

6 Април, 2026 14:46 5 827 11

Въпреки рязкото падане на температурите, трайна снежна покривка се очаква да се натрупа единствено във високите планински райони и в части от Предбалкана

Снимка: Meteo Balkans
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прогнозата за активен зимен циклон около тазгодишния Великден остава в сила, като се очаква той да окаже сериозно влияние върху времето в цялата страна. Според актуалните данни предстои рязко застудяване и валежи, които в някои райони ще преминат в сняг, съобщават синоптиците от "Meteo Balkans".

Най-сериозно застудяване ще се усети в районите на Предбалкана, Софийско и Западна Тракия, като особено засегнати ще бъдат Пловдив и Пазарджик. При подобно развитие на синоптичната обстановка съществува голяма вероятност за снеговалежи и на територията на Плевенско.

Въпреки рязкото падане на температурите, трайна снежна покривка се очаква да се натрупа единствено във високите планински райони и в части от Предбалкана. За останалата част от страната валежите ще бъдат предимно от дъжд, но усещането ще бъде за типично зимно време заради силния вятър.

Подобно рязко застудяване и снеговалежи в средата на април са сравнително рядко климатично явление за нашите ширини. Метеоролозите продължават да следят отблизо развитието на циклона, за да потвърдят точния обхват и интензивност на предстоящите валежи в празничните дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 АГАТ а Кристи

    21 4 Отговор
    кв. Бояна, кв. Симеоново, кв. Драгалевци и презастроените южни части на София, препълнена с провинциялни "софиянци"

    14:52 06.04.2026

  • 2 Дзак

    14 2 Отговор
    Нас Балканът ни пази!

    14:54 06.04.2026

  • 3 Ура,,Ура

    23 4 Отговор
    Ха така! И тая година ще хапваме череши по 20 евро килото.

    14:59 06.04.2026

  • 4 Не вярвам да се сбъдне прогнозата защо

    15 2 Отговор
    Марийчето винаги лъже и редовно я хващаме в крачка с нейните прогнози включително и за западния фронт и други такива теми. И в момента се опитва да помрачи празника на българските граждани който очакват хубави усмихнати и слънчеви мигове.
    Ако свали тъмните очила може да започне да вижда света по-красив и бял и....... наистина действителен.

    Коментиран от #7

    14:59 06.04.2026

  • 5 Тази

    12 2 Отговор
    годна и Благодатния огън няма да бъде донесен вероятно.....

    Коментиран от #8

    15:09 06.04.2026

  • 6 Хараламби

    8 0 Отговор
    В Пловдив е 25 градуса в момента.

    15:10 06.04.2026

  • 7 Абе да ти кажа

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не вярвам да се сбъдне прогнозата защо":

    И аз малко се притесних от тая прогноза, ама като видях, че е на метеобалканс и някак си се поуспокоих.

    15:35 06.04.2026

  • 8 амиии

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тази":

    Доста вероятно, евреите а катомическия Великден не допуснаха уж под предлог "сигурност" сега нищо чудно да не допуснат пак?

    15:41 06.04.2026

  • 9 УдоМача

    6 0 Отговор
    Че вале ли снег? А радиация че вале ли??

    16:11 06.04.2026

  • 10 Въпросът :

    6 0 Отговор
    Кой лъже повече-синоптици или политици? Но със сигурност и двете ,, клики"биват хващани набързо !

    16:27 06.04.2026

  • 11 А, какво ще бъде времето утре

    5 0 Отговор
    Ще ви кажем в другиден!

    16:29 06.04.2026

