Кои ще са най-засегнатите градове в България от циклона около Великден

Прогнозата за активен зимен циклон около тазгодишния Великден остава в сила, като се очаква той да окаже сериозно влияние върху времето в цялата страна. Според актуалните данни предстои рязко застудяване и валежи, които в някои райони ще преминат в сняг, съобщават синоптиците от "Meteo Balkans".
Най-сериозно застудяване ще се усети в районите на Предбалкана, Софийско и Западна Тракия, като особено засегнати ще бъдат Пловдив и Пазарджик. При подобно развитие на синоптичната обстановка съществува голяма вероятност за снеговалежи и на територията на Плевенско.
Въпреки рязкото падане на температурите, трайна снежна покривка се очаква да се натрупа единствено във високите планински райони и в части от Предбалкана. За останалата част от страната валежите ще бъдат предимно от дъжд, но усещането ще бъде за типично зимно време заради силния вятър.
Подобно рязко застудяване и снеговалежи в средата на април са сравнително рядко климатично явление за нашите ширини. Метеоролозите продължават да следят отблизо развитието на циклона, за да потвърдят точния обхват и интензивност на предстоящите валежи в празничните дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:52 06.04.2026
14:54 06.04.2026
14:59 06.04.2026
4 Не вярвам да се сбъдне прогнозата защо
Ако свали тъмните очила може да започне да вижда света по-красив и бял и....... наистина действителен.
14:59 06.04.2026
15:09 06.04.2026
15:10 06.04.2026
7 Абе да ти кажа
До коментар #4 от "Не вярвам да се сбъдне прогнозата защо":И аз малко се притесних от тая прогноза, ама като видях, че е на метеобалканс и някак си се поуспокоих.
15:35 06.04.2026
До коментар #5 от "Тази":Доста вероятно, евреите а катомическия Великден не допуснаха уж под предлог "сигурност" сега нищо чудно да не допуснат пак?
15:41 06.04.2026
16:11 06.04.2026
16:27 06.04.2026
16:29 06.04.2026