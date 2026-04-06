Таланти на България измъкнаха драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА

6 Април, 2026 21:30 603 0

В редовното време „лъвчетата“ завършиха при резултат 2:2

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България до 16 години постигна изключително драматична победа над Грузия във втората си среща от турнира за развитие на УЕФА. „Лъвчетата“ стигнаха до успеха след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 2:2.

Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата още в 10-ата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка.

Грузинците продължиха да бъдат опасни и в 31-ата минута бяха близо до второ попадение, но отлична намеса на българския вратар запази минималната разлика. Все пак, в 43-ата минута грузинциете удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 2:0.

След паузата селекционерът Светослав Петров предприе промени, които дадоха бърз ефект. Още в 47-ата минута Александър Сираков намали резултата и върна надеждите на българския тим. До края на срещата „лъвчетата“ наложиха сериозен натиск и в дълбокото добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки мача към изпълнение на дузпи.

При наказателните удари българските футболисти показаха железни нерви и реализираха всичките си пет изпълнения. Грешка на грузинския състав при четвъртата дузпа се оказа решаваща и донесе победата на България. Така младите национали записаха ценен успех в турнира и демонстрираха характер, обръщайки развоя на мача след изоставане от два гола.


