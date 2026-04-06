Бойко Борисов: Обещавам, че няма да има добив на шистов газ в Добруджа

6 Април, 2026 18:21 1 764 89

  • бойко борисов-
  • шистов газ-
  • добив-
  • добруджа

В момента се удря енергийна инфраструктура – това не само ни тревожи, а става все по-опасно. Единственото, което спасява България е единство, разум, там където можем да си помогнем с конвенционален газ, извън Добрич

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако не бяхме осигурили осветление и покривка на стадиона на Добруджа, вчерашният мач нямаше да се играе тук. Нямаме неизпълнено обещания. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Добрич.

Всеки, който казва, че ще има добив на шистов газ в Добруджа, е лъжец. Има мораториум, напомни той.

Хората трябва да знаят, че перките, както ги спряхме и шистов газ няма да се добива тук. Става въпрос за най-бедните региони – Червенобрежкият. В момента се удря енергийна инфраструктура – това не само ни тревожи, а става все по-опасно. Единственото, което спасява България е единство, разум, там където можем да си помогнем с конвенционален газ, извън Добрич, обясни лидерът на ГЕРБ.

Нека не ви плашат. Имате ни думата, увери Борисов. Той подерта, че каквото обещаят, го вършат.

Той се обърна към членовете на листата на ГЕРБ в Добрич: "Ние да си гледаме нас и да постигнем отново добър резултат. Другите са изнервени, не им върви".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    49 35 Отговор
    Да де, нали каза че новия Дубай ще е Червен брег?

    Коментиран от #11

    18:23 06.04.2026

  • 2 Красимир Петров

    106 3 Отговор
    Само прости слуги и отрепки вярват на този на,гъл лъжец

    Коментиран от #14

    18:23 06.04.2026

  • 3 Б.Б.от Б.

    75 2 Отговор
    Народа не ме обича, а аз съм егати пича. Даже и ромите от маалата, не ми цепят басмата.

    Коментиран от #21

    18:23 06.04.2026

  • 4 Кучкар

    89 2 Отговор
    Само преди седмица друго дрънкаше. На този вяра му нямам! Ще му свирнат от Брюксел и ще изплези език.

    18:24 06.04.2026

  • 5 Иван Попов

    81 3 Отговор
    Тиквата и Пеевски ще бъдат разследвани след изборите.

    18:24 06.04.2026

  • 6 Хари

    55 2 Отговор
    Ще има ти си никой вече

    18:24 06.04.2026

  • 7 Обещавам

    63 1 Отговор
    след 19.04.2026 доброволно при бай Ставри се предавам. Казах, Винету, тууу.

    Коментиран от #60

    18:26 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    57 2 Отговор
    Този лъже като Сатаната !!! Разбирайте следното - няма да има в Добруджа, защото зърнарите си плащат рекета! Но другата България вече профадена, и ще бъде разкопана!!!

    Коментиран от #42

    18:28 06.04.2026

  • 10 Ода за мен

    55 1 Отговор
    Аз съм Бойко баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров няма друг кат мен!
    Най обичам аз от всички и парички и женички, блазе човеко като мен!

    18:29 06.04.2026

  • 11 То старият Дубай е заприличал

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    на Червен Бряг

    18:31 06.04.2026

  • 12 хххххх

    9 33 Отговор
    Румбата ще надупчи Добруджа. Щом е американска фирма, а той е американски човек, за ужас на наивните русофили.

    Коментиран от #71

    18:32 06.04.2026

  • 13 Ти си

    50 1 Отговор
    Това с изказванията и обещанията на Бойко е една много специална тема ! Или природно тъпи или освидетелствани от психодиспансен могат да му повярват !
    Вие вярвате ли му ......

    18:32 06.04.2026

  • 14 Лелеееееее

    45 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Мислех се че тази Тиква Борисов е в затвора, пък той ръси поредните си глупости пред микрофоните.

    Коментиран от #77

    18:32 06.04.2026

  • 15 Ааа

    19 1 Отговор
    Aми нали там няма.. то специалистите казват че е северозападна България.

    18:33 06.04.2026

  • 16 Под лупа

    42 1 Отговор
    Бойко и обещание ми звучи като оксиморон

    18:33 06.04.2026

  • 17 Лост

    30 1 Отговор
    Сигурно ще настане народно веселие когато се гътне.

    18:33 06.04.2026

  • 18 Атина Паднала

    29 2 Отговор
    Т.Ъ.П милиционер еднокнижник.

    18:33 06.04.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    35 2 Отговор
    Оня ден обещаваше,че ще добива шистов в Добруджа

    18:34 06.04.2026

  • 20 Ура,,Ура

    38 1 Отговор
    Хахахаха! Вече нищо не зависи от тебе. Какво обещаваш бе мутро нагла? Времето ти мина. Още ли мислиш че има наивници, които да ти вярват.

    18:34 06.04.2026

  • 21 Със сигурност

    29 1 Отговор

    До коментар #3 от "Б.Б.от Б.":

    Простата Тиква Борисов само преди няколко дни заяви, че той иска сонаджи за шифтов газ в Добруджа, а днес казва обратното. Прертяла е тиквата на Тиквата Борисов.

    18:34 06.04.2026

  • 22 Намагнетизиран

    28 1 Отговор
    е яко! Каквото му искат кра вари те,това ще направи!Припомням:кой спря Южен поток,след посещение на двама американски сенатори?!-ББ.

    18:35 06.04.2026

  • 23 Оз. Ген.Румянцев

    24 1 Отговор
    Ти вече не си никакъв, че да обещаваш, каквото и да е, ТИКВО.

    18:35 06.04.2026

  • 24 Проучване на агенция "Мяра" края на март

    13 11 Отговор
    ПП/ДБ се сриват до едноцифрен резултат а на последно място е ИТН с 1%

    Коментиран от #28

    18:36 06.04.2026

  • 25 Евро Пейка

    19 1 Отговор
    Спомняте ли си изцепките ми в коледарите на орнаменти във връзка с бюджета ?
    " .... да изтеглихме го....." три минути по-късно "....... е нама да го изтеглим ....."
    Има ли какво повече да се говори ?

    18:37 06.04.2026

  • 26 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 1 Отговор
    Всичко обещава 🤣

    Коментиран от #51

    18:37 06.04.2026

  • 27 Напротив!

    11 2 Отговор
    На другите им върви повече от вас! Вие сте изнервените, личи ви по лунатичните коментари във форума. Квантови лунатици!⚛️😄

    18:38 06.04.2026

  • 28 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Проучване на агенция "Мяра" края на март":

    Ето проучването на "Мяра"

    Коментиран от #36, #44

    18:39 06.04.2026

  • 29 Шишо бакшишо

    21 0 Отговор
    Браво Баце , досега каквото си обещал винаги си излъгал . До оня ден щяхме да сме най богати на шистов газ сега пък обърна палачинката и ни направи най бедни и нещастни с това съобщение утре интересно каква хумореска ще изръсиш . И гледам електоратът ти е оредял само бабички те посрещат явно само те ти вярват все още

    18:41 06.04.2026

  • 30 Анонимен

    10 2 Отговор
    Простащина от индивиди дежурни тук Огромна простотия е

    18:42 06.04.2026

  • 31 Аз съм от ссср

    17 2 Отговор
    Ти повече никога няма да командваш за да обещаваш нищо,а и знаем че сутрин казваш едно вечер друго.

    18:43 06.04.2026

  • 32 Анонимен

    9 1 Отговор
    Защо обещаваше за гласове

    18:44 06.04.2026

  • 33 ех, тиквоч

    11 1 Отговор
    и ти обещаваш светлото бъдеще дето все не идва..Точно като идола ти живков едно време.Ура, другари балъци!

    18:44 06.04.2026

  • 34 Звучи като...

    14 1 Отговор
    Обещавам, че повече няма да правя така!😏

    18:44 06.04.2026

  • 35 Долни пеевски подлоги !

    18 1 Отговор
    Има ли значение какво ще обещаеш ?!
    Когато Шиши те "помоли", ти ще трябва да изпълняваш .

    18:44 06.04.2026

  • 36 Както виждам

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    29% Радев ,18% Борисов , 11% Възраждане ,6% Пеевски и 3.8% МЕЧ, 1.1%ИТН

    18:45 06.04.2026

  • 37 ха ха

    4 4 Отговор
    с 200 ги е врътнал

    18:46 06.04.2026

  • 38 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    22 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #56

    18:46 06.04.2026

  • 39 Сталин

    19 1 Отговор
    Щом отрича негодника значи ще има добив на шистов газ,и откъде накъде пак излезе въпроса за шистов газ,изглежда от посолството са задействали магнитите Тиквата Прасето и Простокирчовците за добив на шистов газ заради войната в Иран

    18:48 06.04.2026

  • 40 Гост

    10 1 Отговор
    А парите кво правим? Кюлчета тва онва?

    Коментиран от #46

    18:48 06.04.2026

  • 41 рог

    16 1 Отговор
    мястото му е затвора. кога ще се отървем от тоя.

    18:49 06.04.2026

  • 42 Референдум и

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Никъде няма да се копае за шистов газ!

    18:50 06.04.2026

  • 43 А Добро утро

    13 1 Отговор
    На кой му пука какво обещаваш

    18:52 06.04.2026

  • 44 Ква мяра хахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Копейкин с 11% хехе...всеки знае че е контролирана "опозиция", на ръба е ,а МЕЧ с двойно по висок резултат ,единствено в тази партия няма кандидати бандити и олигарси а чалгите не са с 1,1 процента а под 1 процент и нямат за партийна субсидия

    18:52 06.04.2026

  • 45 Голяма работа

    5 4 Отговор
    Ще чакаме руския газ Нищо че е петдесет процента по скъп Нищо че за Боташ вървят по един милион всеки ден

    18:53 06.04.2026

  • 46 Тиквата

    12 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Парите и кюлчетата няма да пипате,те са на сигурно място в шкафчето

    18:54 06.04.2026

  • 47 Поттърпи

    6 1 Отговор
    В добруджа шистов газ няма затова смело и обещава

    18:55 06.04.2026

  • 48 долу сащ

    12 1 Отговор
    ти като обеща да затриеш Белене във века на ЕНЕРГИЯТА кой е доволен от това освен американските бок луци като теб!

    18:56 06.04.2026

  • 49 Сталин

    11 1 Отговор
    И също Тиквата обещава че няма да праща цървулите да гният в окопите на Одеса и Иран,дори ако му се обадят от посолството по линия на магнита

    18:59 06.04.2026

  • 50 Гост

    14 1 Отговор
    бойкоооооо, тебе сме те гледали, гледали, преди избори всичко даваш, после само слугинаж на пеефски. Много лъжеш, ама наистина много лъжеш...

    19:01 06.04.2026

  • 51 Дрън, дрън съветски чугун

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    На кольовци, кънчовци, андреевци, харизановци и вся остольная ... не трябва да се вярва и думичка.
    Казват това, за което им е платено. Кънчо даже си призна в ефир наскоро.
    Кажат нещо и героите на Достоевски, започват да разпространяват пропагандата им.

    19:06 06.04.2026

  • 52 тома

    10 1 Отговор
    Хубавото е че бати бойко тиквата обещава но той срада от раздвоение на личноста и не се знае после другия какво ще каже

    Коментиран от #63

    19:06 06.04.2026

  • 53 Само факти

    3 5 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    19:07 06.04.2026

  • 54 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    И тоя претърпя катарзис или просто отново лъже. Не съм забравил времето, когато протестите спряха смъртоносното замърсяване на Добруджа.

    19:07 06.04.2026

  • 55 Малоумник

    7 1 Отговор
    Малоумник

    19:08 06.04.2026

  • 56 Не н тоя доказан съден лъжец!

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    НА ТОЯ БОКЛУК ДА НЕ ВЯРВАТЕ! ТОЙ ПРОДАДЕ И МАЙКА СИ И БАЩА СИ И НАРОДА ПРОДАДЕ И ДЪРЖАВАТА ПРОДАДЕ. КАК ДА СЕ ВЯРВА НА ТАКЪВ МАЙКОПРОДАВЕЦ? ГЛАСУВАМ ПРОТИВ ШАЙКАТА КРАДЛИВА!

    19:08 06.04.2026

  • 57 ?????

    6 1 Отговор
    Ха ха.
    Баце да се разбере с Делян Добрев.
    Той на отчетно-изборното събрание на ГЕРБ преди десетина дни разви новата голяма цел на ГЕРБ – България да добива шистов газ.
    "Добивайки шистов газ, САЩ станаха най-големия износител на петрол и газ. Там има над 2 милиона сондажа с шистов газ. От тях няма нито една доказана щета за здравето и околната среда. Благодарение на тези огромни добиви, газът в САЩ е 3-4-5 пъти по-евтин от газа в Европа, заяви Добрев"

    19:11 06.04.2026

  • 58 Добре е Бойко с Мъжко достойнство

    0 6 Отговор
    Призна Грешката и се извини. Много мъжка постъпка.
    Още няколко
    Обещавам да има референдум за влизане в Еврозоната и за БГ лев. Няма значение да ли си за Еврото или бг лев това е правилния подход.
    Обещавам да възстановяване на работи по АЕЦ Белене.
    Хората искат работа уважение не да ги третират като втора ръка хора.
    Обещавам и за Руски петрол и нафта дизел. Дерогацията.
    Данъци 9%+9%+9%+9%+5%+3%+0%

    19:11 06.04.2026

  • 59 Емигрант

    10 1 Отговор
    Ха ха ха обещавал бил той, мутрата от 90-те ОБЕЩАВАЛ ??? Въпросът е колко са останали БУДАЛИТЕ които му вярват ? А как веднъж не обеща, че ще стане почтен и честен, че ще си признае колко майки е разплакал през 90-те за да му прости Бог в който лицемерно вярва и се кръсти безсрамно, но забрави как преди преврата по време на социализмът ходеше и предаваше в милицията младежите които по ВЕЛИК ДЕН палехме свещи в църквата ! БоклYyкът не се променя, той си остава боклYук !

    19:13 06.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Архивите са живи

    7 1 Отговор
    РБългария е парламентарна република. Важните решения за страната се вземат от парламента. Този лидер и собственик на партия какво обещава. Да не подарява добива на шистов газ от Добруджа на сина на приятеля си Тръмп? Той му отказа Балкански поток в българския участък

    19:15 06.04.2026

  • 62 Добре е Бойко с Мъжко достойнство

    1 3 Отговор
    Добре е, когато един политик показва мъжко достойнство – да признае грешката си и да се извини. Това е силна и достойна постъпка.

    Още по-важно е обаче да има ясни ангажименти към хората:

    – Референдум за влизането в Еврозоната и бъдещето на българския лев – независимо дали човек е „за“ или „против“, това е правилният демократичен подход.

    – Възстановяване на работата по АЕЦ „Белене“.

    – Осигуряване на стабилни енергийни доставки, включително по теми като дерогацията за руски петрол и дизел.

    – Справедлива данъчна политика.

    Хората искат работа, уважение и сигурност – не да бъдат третирани като хора втора ръка.

    Държавата трябва да работи за гражданите си, а не обратното.

    В същото време е важно България да мисли стратегически и за икономиката – включително чрез създаване на партньорства с Intercontinental Exchange (ICE).

    ICE е международна борсова група, създадена през 2000 г., със седалище в САЩ. Тя управлява ключови пазари като енергийни суровини (петрол и газ), електроенергия, въглеродни емисии и финансови деривати.

    На тези пазари се търгуват ресурси като петрол (Brent), природен газ, електричество, въглеродни квоти (CO₂), както и фючърси и опции. Именно там често се формира цената на Brent петрола.

    Това показва колко е важно България да бъде част от глобалните икономически процеси, а не да стои встрани от тях.“

    Коментиран от #72

    19:17 06.04.2026

  • 63 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "тома":

    Ами да се лекува тогава!

    19:18 06.04.2026

  • 64 Троянец

    13 2 Отговор
    Айде ново 20.Завчера бяхме най богатата държава в Европа на шистов газ и щяхме да го добиваме защото по думите на този доказан лъжец - технологиите са напреднали и са щадящи околната среда.....днес "обещава,че няма да се добива?!
    БОЖЕ слез и си прибери версиите!Тоя патологичен лъжец е опасен за България!

    Коментиран от #79

    19:29 06.04.2026

  • 65 Ха ха ха ха ха ха ха

    9 1 Отговор
    Лъжец. Я да чуем Делян Добрев? Коя е Мата Хари?

    19:34 06.04.2026

  • 66 Васил

    7 1 Отговор
    Царя на обещанията.

    19:34 06.04.2026

  • 67 рог

    7 1 Отговор
    никога в власта, няма смели българи.да се отървем от мутрата

    19:35 06.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    Тикво......ПОЗДРАВИ ОТ ЧОРАТА!ЧАКА ТЕ!

    19:38 06.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Яяяяяяя

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "хххххх":

    За ужас ма всички, или вие на Луната живеете с вашето семейство и близки?

    19:59 06.04.2026

  • 72 4567

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Добре е Бойко с Мъжко достойнство":

    "Това показва колко е важно България да бъде част от глобалните икономически процеси, а не да стои встрани от тях.“
    Къде е мястото на ББ в това, което е "важно" за България?

    20:06 06.04.2026

  • 73 пожелание

    3 0 Отговор
    Дано ти спрат водата за празниците!

    20:14 06.04.2026

  • 74 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    А Аз му пожелавам Поп да му иде на гости,да му запали свещичка за Празниците и да го опее.

    20:28 06.04.2026

  • 75 бойко

    3 0 Отговор
    аз ви вкарах изкуствения интелек!

    20:43 06.04.2026

  • 76 Геро

    3 0 Отговор
    Чакаме да те добият вече в онези вечни 3 квадрата!Ще има бурни народни веселия!

    Коментиран от #81

    20:44 06.04.2026

  • 77 прави се

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лелеееееее":

    на гангстер с тоя шлифер бабите са негови!

    20:46 06.04.2026

  • 78 царя

    3 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    20:47 06.04.2026

  • 79 Емигрант

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "Троянец":

    ПО-ОПАСНИ ОТ НЕГО СА БУДАЛИТЕ КОИТО ГЛАСУВАТ ЗА ГЕРБ И НЕГО ! Без българите-будали този и шайката му никой никога нямаше да научи, че съществува, а в момента може би щеше са излежава дълга присъда за престъпления в Бългрия и Европа, но имунитетът го спасява, затова и сега ОБЕЩАВА всичко което народът поиска, този сикаджия няма никакво достойнство, чест и поптеност, такива са и симпатизантите му наведени страхливи мишки....гнус и отврат...

    20:48 06.04.2026

  • 80 Тоз не лъже никога

    3 0 Отговор
    На тоя дуната не значи нищо!

    20:51 06.04.2026

  • 81 Ту-Туууу влака за Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Геро":

    Много са му!Прав ще бъде закопан до кръста а нагоре намазан с латекс.Таман ще има и паметник за какъвто бленува.

    20:55 06.04.2026

  • 82 оня с коня

    7 0 Отговор
    Най-мразения Българоубиец.

    20:56 06.04.2026

  • 83 оазис

    8 0 Отговор
    Обещавам пред цялата бг територия че няма да гласувам за теб и твоите мафиоти.

    21:02 06.04.2026

  • 84 Дани

    4 0 Отговор
    ТУТУУУ КАТО КАЖЕ ДОБРО УТРО ВИЖ КЪДЕ Е СЛЪНЦЕТО-НА ЗАЛЕЗ !!ТА КАК ДА МУ НЯРНА ЧОВЕК НА ИЗПЕЧЕН ЛЪЖЕЦ!!!

    21:16 06.04.2026

  • 85 Веласко

    2 0 Отговор
    Човекът го каза,Люцерна за зайци!
    С оглед на възрастта и селския му произход,този трябва да разбере,човекът какво казва. Мачът беше от 16.30 по слънчевото време
    Няма да дълбаеш за шистов газ!

    21:18 06.04.2026

  • 86 От тоя простак,

    5 0 Отговор
    отърване няма.

    21:23 06.04.2026

  • 87 Закс

    4 0 Отговор
    Той обещавал...

    21:26 06.04.2026

  • 88 Горски

    4 0 Отговор
    "Борисов внезапно откри, че "България лежи върху злато""
    Ами той така откри и че F16 са добри самолети - внезапно. Специалистите казаха едно, а после след едно посещение в САЩ се оказа, че няма значение какво били казали специалистите - решението било политическо. Ако тоя пак дойде на власт, като нищо внезапно може да се окаже, че искаме да вадим шистов газ. Положението внезапно ще стане пак "двете папки": "В едната е споразумението за шистов газ, в другата са доказателствата за затвора. Избирай!..." А какво искаме ние, няма никакво значение.

    21:40 06.04.2026

  • 89 Кой по голем лъжец Симеон или Бойко?

    2 0 Отговор
    Нема по изпечен лъжец от Разбойко Борисов мутрата. Той и приятеля си Сретан така продаде като майка си! По долен лъжец нема от Бойко, след него парчето Симеончо с неговото, ВЕРВАЙТЕ МИ! МАЙ БОЙКО С НЕГО СЕ СДУШИ В ГОЛЯМАТА ЛЪЖЛИВА ИГРА.

    22:04 06.04.2026

