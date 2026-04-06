Бойко Борисов: Обещавам, че няма да има добив на шистов газ в Добруджа

Ако не бяхме осигурили осветление и покривка на стадиона на Добруджа, вчерашният мач нямаше да се играе тук. Нямаме неизпълнено обещания. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Добрич.

Всеки, който казва, че ще има добив на шистов газ в Добруджа, е лъжец. Има мораториум, напомни той.

Хората трябва да знаят, че перките, както ги спряхме и шистов газ няма да се добива тук. Става въпрос за най-бедните региони – Червенобрежкият. В момента се удря енергийна инфраструктура – това не само ни тревожи, а става все по-опасно. Единственото, което спасява България е единство, разум, там където можем да си помогнем с конвенционален газ, извън Добрич, обясни лидерът на ГЕРБ.

Нека не ви плашат. Имате ни думата, увери Борисов. Той подерта, че каквото обещаят, го вършат.

Той се обърна към членовете на листата на ГЕРБ в Добрич: "Ние да си гледаме нас и да постигнем отново добър резултат. Другите са изнервени, не им върви".