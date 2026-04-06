Катастрофа със загинал блокира пътя София-Варна

6 Април, 2026 20:05 1 607 2

Инцидентът е станал около 18:30 часа в района на село Български Извор. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила - товарен автомобил и бус. Загинал е водачът на буса.

Тежка катастрофа със загинал блокира пътя София - Варна. Това съобщиха от полицията за ФОКУС.

Инцидентът е станал около 18:30 часа по пътя София - Варна в района на село Български Извор. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила - товарен автомобил и бус. Загинал е водачът на буса.

Движението в района е блокирано, създаден е обходен маршрут. Пътуващите в посока София се отклоняват през с. Сопот - Угърчин – АМ "Хемус". За пътуващите в посока Варна по АМ "Хемус" до п.в. път III-307 Угърчин - Микре.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че движението се регулира от екип на пътна полиция.


