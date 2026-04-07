Демонстрират системата за компютърна обработка на изборните резултати

Демонстрират системата за компютърна обработка на изборните резултати

7 Април, 2026 07:51 844 19

ЦИК осигурява преглед на изходния код, докато МВР охранява доставката на бюлетините в страната

Демонстрират системата за компютърна обработка на изборните резултати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Информационно обслужване” ще демонстрира системата за компютърна обработка на данните от гласуването на 19 април. Това е поредна крачка по пътя към предстоящите избори. По-късно днес Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.

Днес продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения. По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с „Информационно обслужване” е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 6 Фен

    6 2 Отговор
    Без мадуровките, Сектата хептен няма шанс за парламента.

    08:02 07.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    ,,О Б Р А Б О Т К А ,, докато се получат нужните резултати.

    08:04 07.04.2026

  • 8 Трол

    6 0 Отговор
    Защо си губят времето с това, социологическите агенции вече свършиха цялата работа.

    08:08 07.04.2026

  • 12 Каквито

    6 0 Отговор
    и системи да демонстрират няма никакво значение. Хората, които броят и предават бюлетините, попълват протоколите, предават протоколите и въвеждат данните от протоколите определят резултатите от изборите.

    08:10 07.04.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор
    Който знае КЕШ кода ще има по-добри резултати.

    08:18 07.04.2026

  • 15 Дезинформационно обслужване

    4 0 Отговор
    Резултатите са ясни. 30 процента за президентската партия, 20 процента за тиквената партия, 10 процента за свинската партия. От там нататък зависи от купуването и продаването, зомби вота и по възможност някои партии, които предварително заявиха, че ще подкрепят мнозинството, ще получат по 3,999 процента и няма да влязат. Поне не и от първия път.

    08:21 07.04.2026

  • 16 Будител

    6 0 Отговор
    Отиват си поети , певци и писатели !
    За нас остават пак корумпирани деятели !Отново ще ги изберем , а после дружно ще кълнем !
    Тогава защо да ги избираме , след като всички ги презираме...???

    08:23 07.04.2026

  • 18 Излъган

    3 1 Отговор
    Проверихме на предишните избори машините за гласуване излъчват електромагнитни вълни на ниска честото също както се послушват компютрите докога ще ни правите на идиоти?

    08:36 07.04.2026

  • 19 БоюЦиганина

    5 0 Отговор
    Резултатите ги договорихме още декември месец, остава само на 20-ти април да ви ги съобщим официално.

    За вас ще е както винаги - от З-те най-дългoтo!

    08:46 07.04.2026

