Демонстрират системата за компютърна обработка на изборните резултати

„Информационно обслужване” ще демонстрира системата за компютърна обработка на данните от гласуването на 19 април. Това е поредна крачка по пътя към предстоящите избори. По-късно днес Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.

Днес продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения. По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с „Информационно обслужване” е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.