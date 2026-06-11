"Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище"???

Васил Филипов – един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Това става ясно от решение на Административния съд в София.

Филипов в момента е настанен в болница „Света Анна“, съобщава бТВ.

Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.

Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.

Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща хиляда лева разноски за адвокат.