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Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище

Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище

11 Юни, 2026 07:32 1 347 41

  • ботунец-
  • общинско жилище-
  • васил филипов-
  • челопешко шосе

Той е изгонен от кметицата веднъж, но върнат от съда

Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Васил Филипов – един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Това става ясно от решение на Административния съд в София.

Филипов в момента е настанен в болница „Света Анна“, съобщава бТВ.

Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.

Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.

Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща хиляда лева разноски за адвокат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто

    19 0 Отговор
    за парлама ! Номера !

    07:35 11.06.2026

  • 2 бою циганина

    43 5 Отговор
    еми нормално и аз като топ бандит и циганин съм на държавна издръжка

    Коментиран от #15

    07:36 11.06.2026

  • 3 ВКК 531

    35 0 Отговор
    Най-корумпираната институция

    07:37 11.06.2026

  • 4 бонукс

    44 1 Отговор
    Така се живее добре, трябва да си тарикат. Глупаците да ходят да завършват университети и да бачкат неплатен овъртайм за някоя велика софийска фирма.

    07:38 11.06.2026

  • 5 Рашко джигита

    13 9 Отговор
    Тия братоците са гола вода само 150км/ч ние у люлин и факултето жулиме с 200

    07:39 11.06.2026

  • 6 Мемет

    49 2 Отговор
    Циганите си гледат живота а работещите опъват каиша и им плащат сметките.

    07:40 11.06.2026

  • 7 Инженер

    29 0 Отговор
    На тецовете трябва чиста енергия ,и само гетата може да я осигурят.

    Коментиран от #12

    07:41 11.06.2026

  • 8 Тавариш Сталин

    30 1 Отговор
    Да се върне смъртното наказание веднага

    07:43 11.06.2026

  • 9 Другия е с ТЕЛК

    39 0 Отговор
    Пенсионер

    Коментиран от #13

    07:44 11.06.2026

  • 10 Перо

    32 0 Отговор
    Корупцията е държавна политика!

    07:44 11.06.2026

  • 11 Българин 681

    41 2 Отговор
    "Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище"???
    И "балъците" му плащат масрафа!!!
    Заключението е ясно - ДЪРЖАВА ТУК НЯМА......

    07:48 11.06.2026

  • 12 Ще има и още

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Инженер":

    Гетата ? Или съдилищата?

    07:52 11.06.2026

  • 13 Вече

    25 0 Отговор

    До коментар #9 от "Другия е с ТЕЛК":

    е сигурно, че ще има ТЕЛК

    07:53 11.06.2026

  • 14 мале мале

    25 0 Отговор
    Коя община и кой администратор му е дал общиснко жилище? Мутропитек или чисто и деморкатично жълто паве?
    Едва ли си държи десетте коли на улицата.

    07:57 11.06.2026

  • 15 щехме да те изтърпим

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    Ама ти яхна цялата държава с 100 000 семейства от твоя джинс.
    И под турско България така не е била изнасилвана....

    07:59 11.06.2026

  • 16 просто е

    9 4 Отговор
    Болшевиките вън и всичко ще бъде ок.

    07:59 11.06.2026

  • 17 Видин

    24 0 Отговор
    Централната част на града е залята от тези хора,нахални шумни и претенциозни !

    08:00 11.06.2026

  • 18 нашия съд

    11 0 Отговор
    ако знаеше Усама Бин Ладен какви честнии магистрати имаме и какви присъди имат убийци..щял да се предаде на български правозащитни нпо организации..

    08:02 11.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 е как да не вярваш в справедливия БГ съд

    15 4 Отговор
    имаш имот и можеш да ползваш и общинско жилище

    Къде е Радев и цялата ПБ
    Нали за това го избрахте

    Коментиран от #32, #36

    08:09 11.06.2026

  • 21 Малий

    8 1 Отговор
    Парите на училищата ги взеха, да ги дадат на приятелите на летеца

    08:14 11.06.2026

  • 22 Вакли Бобинов

    10 0 Отговор
    Дали татуираното "дюлгерче" не е активист и член на ДПСНН?

    08:14 11.06.2026

  • 23 е стига де това и децата го знаят

    15 1 Отговор
    вие по-добре кажете кой богат циганин НЕживее в общинско жилище и не се води социално слаб??? те даже и бедните цигаи живеят в общински жилища всички общински жилища са заети от цигани за българите няма …

    Коментиран от #40

    08:17 11.06.2026

  • 24 35 ГОДИНИ СИ ГИ ОТХРАНВАМЕ И ОТГЛЕЖДАМЕ

    13 0 Отговор
    Калашници малашници и други подобни. Новия елит на обществото.

    08:17 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така е

    5 0 Отговор
    В цялата държава търговец на кръв мечо ц-га-ина от своите ц-га-и в Русе и маникюристка работеща на смени и тя в общинско жилище се е уредила

    08:22 11.06.2026

  • 29 хихи

    8 0 Отговор
    Кастрирайте ги и двамата.
    В противен случай след размножаване в геометрична прогрезия, ще станат повече от армия и полиция...

    08:23 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Трябва да се престане с това клише

    2 0 Отговор
    "Независима" съдебна система.Щом се финансира от бюджета,тя трябва да е отговорна към обществото и законите.А тя е зависима от политици и пари.Този Административен съд София,не е анонимен.Имало си е председател съдия.Орояеил е или некомпетентност,или корупция.Да си поеме отговорността.Ако не могат да го уволнят,то да плати лично тези 1000 лв.за адвокат


    .

    08:36 11.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тома

    3 0 Отговор
    В България циганин да си

    08:38 11.06.2026

  • 34 Пфууу! Безобразие!

    1 0 Отговор
    В България днес недостига работна ръка във всички сектори, но този тип не работи. И затова го считат за социално слаб, на когото се полага общинско жилище. Някой държи ли сметка колко струва автомобилът, който социално слабият кара? А какъв е иматът, който той притежава? Годен ли е за живеене? Или този е от групата, която е с привилегии?

    Коментиран от #35

    08:42 11.06.2026

  • 35 една поправка

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пфууу! Безобразие!":

    "...автомобилИТЕ КОИТО социално слабият кара"
    Десетина коли и редовни екскурзийки по Европа. Типичен социално слаб. А по-малко наглите без пари си умират просто.

    08:47 11.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 елементарно

    1 0 Отговор
    Всичко в България може да се реши за три месеца. Но няма как да стане, защото искаме мафиотите, които са в изпълнителната, законодателната и съдебната власт да контролират и проверяват себе си и останалите мафиоти. Няма как да стане освен цялата тази пасмина да се изрине и да се почне отначало. Защо просто не приемат закон както в Италия - всеки с автомобил над 2000 куб. см. да подлежи на пълна данъчна проверка откъде са му парите. Сега "бедни, на социлани помощи и живеещи в общински жилища" карат коли за по 200 000 лв., висши държавни служители ги купуват и пишат на бащите си и майките си пенсионери, защото иначе трябва да ги декларират, и системата си продължава да функционира перфектно. Я го проверете този индивид или някой пенсионер откъде има пари за два луксозни апартамента и три луксозни автомобила, и като не може да докаже - конфискация. Ама как да стане, като синчето е съдия, прокурор, депутат, мафиот, калашник?

    Коментиран от #41

    08:48 11.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 картинката е ясна

    1 0 Отговор
    Докато троши пари и се ефечи с висок стандарт и социален статус пред простите п.тки, ползва общинско жилище като социално слаб.
    Класика!
    У варна един такъв мутропитешки общинар от години ползва 100 кв м лукс на центъра на града за 50 евро наем на месец. По медиите излезе имотното му състояние - над 10 пера.... Ама всяко чудо за три дни...

    08:51 11.06.2026

  • 40 Софийска история

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "е стига де това и децата го знаят":

    Преди години прочетохме в пресата, че кинорежисьорът-документалист Оскар Кристанов, носител на над 30 награди от международни кинофестивали, не е издъхнал по пейките като бездомник, защото негови приятели се редували да го приютяват в домовете си.
    Кристанов останал без собствено жилище след като се развел, после трябвало да напусне и таванчето, в което се приютил, а пенсията му нестигала, за да си наеме друго жилище.
    Кандидатствал за общинско жилище,но му отговорили, че българин има шанс да получи такова чак след като бъдат задоволени жилищните нужди на всички роми. Застъпили се за него като за човек със заслуги от сферата на българската култура и тогавашният кмет Стефан Софиянски се ангажирл да му осигури жилище, но точно тогава изтичал мандатът му, а следващият кмет си направил оглушки. И Кристанов, който бил вече в края на дните си, не издъхнал като бездомник само защото приятелите му се редували да го приютяват в домовете си.

    08:52 11.06.2026

  • 41 Ние си имаме комунафия

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "елементарно":

    елементарно:
    Всичко в България може да се реши за три месеца. Но няма как да стане, защото искаме мафиотите, които са в изпълнителната, законодателната и съдебната власт да контролират и проверяват себе си и останалите мафиоти
    -;
    Италия си има дрангета, коза ностро и мафия, а Ние си имаме комунафия

    08:52 11.06.2026

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