"Eдин от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище"???

Васил Филипов – един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Това става ясно от решение на Административния съд в София.
Филипов в момента е настанен в болница „Света Анна“, съобщава бТВ.
Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.
Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.
Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща хиляда лева разноски за адвокат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто
07:35 11.06.2026
2 бою циганина
Коментиран от #15
07:36 11.06.2026
3 ВКК 531
07:37 11.06.2026
4 бонукс
07:38 11.06.2026
5 Рашко джигита
07:39 11.06.2026
6 Мемет
07:40 11.06.2026
7 Инженер
Коментиран от #12
07:41 11.06.2026
8 Тавариш Сталин
07:43 11.06.2026
9 Другия е с ТЕЛК
Коментиран от #13
07:44 11.06.2026
10 Перо
07:44 11.06.2026
11 Българин 681
И "балъците" му плащат масрафа!!!
Заключението е ясно - ДЪРЖАВА ТУК НЯМА......
07:48 11.06.2026
12 Ще има и още
До коментар #7 от "Инженер":Гетата ? Или съдилищата?
07:52 11.06.2026
13 Вече
До коментар #9 от "Другия е с ТЕЛК":е сигурно, че ще има ТЕЛК
07:53 11.06.2026
14 мале мале
Едва ли си държи десетте коли на улицата.
07:57 11.06.2026
15 щехме да те изтърпим
До коментар #2 от "бою циганина":Ама ти яхна цялата държава с 100 000 семейства от твоя джинс.
И под турско България така не е била изнасилвана....
07:59 11.06.2026
16 просто е
07:59 11.06.2026
17 Видин
08:00 11.06.2026
18 нашия съд
08:02 11.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 е как да не вярваш в справедливия БГ съд
Къде е Радев и цялата ПБ
Нали за това го избрахте
Коментиран от #32, #36
08:09 11.06.2026
21 Малий
08:14 11.06.2026
22 Вакли Бобинов
08:14 11.06.2026
23 е стига де това и децата го знаят
Коментиран от #40
08:17 11.06.2026
24 35 ГОДИНИ СИ ГИ ОТХРАНВАМЕ И ОТГЛЕЖДАМЕ
08:17 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Така е
08:22 11.06.2026
29 хихи
В противен случай след размножаване в геометрична прогрезия, ще станат повече от армия и полиция...
08:23 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Трябва да се престане с това клише
.
08:36 11.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тома
08:38 11.06.2026
34 Пфууу! Безобразие!
Коментиран от #35
08:42 11.06.2026
35 една поправка
До коментар #34 от "Пфууу! Безобразие!":"...автомобилИТЕ КОИТО социално слабият кара"
Десетина коли и редовни екскурзийки по Европа. Типичен социално слаб. А по-малко наглите без пари си умират просто.
08:47 11.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 елементарно
Коментиран от #41
08:48 11.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 картинката е ясна
Класика!
У варна един такъв мутропитешки общинар от години ползва 100 кв м лукс на центъра на града за 50 евро наем на месец. По медиите излезе имотното му състояние - над 10 пера.... Ама всяко чудо за три дни...
08:51 11.06.2026
40 Софийска история
До коментар #23 от "е стига де това и децата го знаят":Преди години прочетохме в пресата, че кинорежисьорът-документалист Оскар Кристанов, носител на над 30 награди от международни кинофестивали, не е издъхнал по пейките като бездомник, защото негови приятели се редували да го приютяват в домовете си.
Кристанов останал без собствено жилище след като се развел, после трябвало да напусне и таванчето, в което се приютил, а пенсията му нестигала, за да си наеме друго жилище.
Кандидатствал за общинско жилище,но му отговорили, че българин има шанс да получи такова чак след като бъдат задоволени жилищните нужди на всички роми. Застъпили се за него като за човек със заслуги от сферата на българската култура и тогавашният кмет Стефан Софиянски се ангажирл да му осигури жилище, но точно тогава изтичал мандатът му, а следващият кмет си направил оглушки. И Кристанов, който бил вече в края на дните си, не издъхнал като бездомник само защото приятелите му се редували да го приютяват в домовете си.
08:52 11.06.2026
41 Ние си имаме комунафия
До коментар #37 от "елементарно":елементарно:
Всичко в България може да се реши за три месеца. Но няма как да стане, защото искаме мафиотите, които са в изпълнителната, законодателната и съдебната власт да контролират и проверяват себе си и останалите мафиоти
-;
Италия си има дрангета, коза ностро и мафия, а Ние си имаме комунафия
08:52 11.06.2026