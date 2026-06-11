Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск да намалят цените с 15%. Твърдят, че само ден след срещата с премиера за инициативата „Кошница с грижа”, те са започнали за получават съобщения да намалят доставните цени. Според тях в случаите, когато производителите не се съгласят с тези условия, те са изправени пред риска да бъдат прекратени доставките им към съответните търговски обекти.
„Получихме 2 сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата „Кошница с грижа” да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват – ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите – няма да я купим”, каза Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.
От Министерството на земеделието вече са ги потърсили за повече информация.
„Нашата продукция е нетрайна, не можем да я задържаме повече от 1-2 дни. Ние сме безизходица и продаваме”, казва производителят Иван Камбуров. „След като веригата намали цената с 15%, тази цена ще падне и на борсите и тържищата с още 15–20%. Това всичко ще се отрази върху реалните земеделски производители. От септември нататък повечето земеделци ще преструктурират бъдещето си, ще напуснат сектора и ще започнат да работят в други сектори”, казва Камбуров.
Той допълни, че всички разходи за земеделците са се увеличили. „Увеличиха се торовете през последните 2–3 месеца с около 100%, горивата, отоплението, работната ръка. За продукцията на открито моите помпи харчат по 8–9 литра дизел на час, за да поливат полетата. Това е голям разход. Разходите са се увеличили средно с минимум 50–60%. Оранжерийната продукция тази година е на горе-долу нормална цена, но външната е на изключително ниска. И търсенето е почти никакво. Всички земеделци са притеснени. Голяма част от тях пренасочиха своята енергия към други бизнеси”, каза още Камбуров.
„Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи въз основа на сигнала, който подаваме", каза Генуров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 болшевиките
Коментиран от #4, #6, #7, #8, #11, #13, #18, #19, #29
07:58 11.06.2026
2 Радев
Коментиран от #28
08:03 11.06.2026
3 глоги
08:04 11.06.2026
4 Пени
До коментар #1 от "болшевиките":Е немска верига която фиктивно фактурира всички продукти в България че ги купува от фирмата в Германия с 1% надценка. А същите продукти фирмата от Германия ги купува на голямата си надценка но плаща данъци за печалбата в Германия а в България само за 1%
08:06 11.06.2026
5 111
08:09 11.06.2026
6 Гошо
До коментар #1 от "болшевиките":А кой има интерес да се развива бизнеса според теб? Европа ли? Украйна ли? Като предлагаш да махне руската олигархия, кажи какво предлагаш да я замести?
Коментиран от #15
08:10 11.06.2026
7 Хохо Бохо
До коментар #1 от "болшевиките":Немски, френски, белгийски фирми и банки го грабят ежедневно той руски олигарси псува. Типичен ганьо с ментални отклонения
08:11 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами !
Където да регламентирате своите уславия !
Кооперирайте се !
Така претенциите на Веригите !
Ще Отпаднат !
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Както Виждате !
Държавата !
Не желае Да стори Това !
Или да Ви подпомогне !
По Какъвто и да било Начин !
08:16 11.06.2026
10 Васил
Коментиран от #17
08:18 11.06.2026
11 Не Руската !
До коментар #1 от "болшевиките":А Червената Българска Буржоазия
08:19 11.06.2026
12 ПЪГУОШ
08:19 11.06.2026
13 меншевик
До коментар #1 от "болшевиките":Сам не си вЕрваш на глупостите си , нали ?
08:22 11.06.2026
14 Да Поредната ПР Акция
ОТ която ще страда Производителя .
Хахахахаха
Коментиран от #25
08:26 11.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Майк Алън Патън
Пре което Борисов му отговорил - какво искате , създавате ми проблеми само - МЕРКЕЛ да ми се обажда , че притесняваме НЕМСКИТЕ ФИРМИ в България !
Ето това е отношението не "велики" тиквен премиер към хората , които са го избирали.Просто той е защитавал чуждия интерес , мачкайки нашия !
Коментиран от #22
08:27 11.06.2026
17 На Путин държавата
До коментар #10 от "Васил":е 4 та икономика в света за поредна година и гонят 3% ръст, а западналата икономика на гейския съюз ЕС ЕС се върти на минус 1% или в най-добрия случай 0. За нашата несъществуваща икономика да не коментираме, че нея я няма никаква.
08:31 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ХИПОтеза
До коментар #1 от "болшевиките":Ама Путин ли пак е виновен ?
Ами Сталин , Ленин и Елцин ? Те какво , не са ли ?
08:32 11.06.2026
20 УРА и НАПРЕД
До коментар #18 от "Разкарай се":Обиждаш мухльовците , като ги сравняваш с този индивид с ник "БОЛШЕВИК" !
Още повече , че "БОЛШЕВИКА" не можел да плува , защото влезе ли , с неговата бетонна глава и потъва надолу на минутата !
08:35 11.06.2026
21 Бг1
08:36 11.06.2026
22 Ку-ку
До коментар #16 от "Майк Алън Патън":Защото сега сигурно големите вериги не извиват ръцете на производителите, нали....е сега Мунчо ще им скръцне със зъби и ще видят те... 🤣🤣🤣
08:36 11.06.2026
23 А бе
08:37 11.06.2026
24 Танаска Минзцухарова
08:37 11.06.2026
25 Кума ЛисА
До коментар #14 от "Да Поредната ПР Акция":Щом пак виждаш кусур на Радев , а си сляп за тези на Тиквата и Шиши , значи си много закъсал. Не е добре положението , човече. Стегни се малко !
Коментиран от #26
08:41 11.06.2026
26 Кумчо Вълчо
До коментар #25 от "Кума ЛисА":Ама наистина ли си мислите, че "пилота" е по-различен от всички тези досега...??? Блажени са вярващите - АМИН... 😭🤣
08:45 11.06.2026
27 мхм
08:47 11.06.2026
28 Ку-ку
До коментар #2 от "Радев":Няма проблем - купувам го за 1€- разход за реклама, транспорт, място на щанда, печалба 20% и хоп.....цената в магазина е отново 2-2.50....
08:48 11.06.2026
29 отврат са,
До коментар #1 от "болшевиките":болшевиките ционисти.
08:52 11.06.2026