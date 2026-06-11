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Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

11 Юни, 2026 07:48 1 089 29

  • търговски вериги-
  • вериги-
  • кошница с грижа

Казват, че са започнали да получават съобщения да намалят доставните си цени с 15%

Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск да намалят цените с 15%. Твърдят, че само ден след срещата с премиера за инициативата „Кошница с грижа”, те са започнали за получават съобщения да намалят доставните цени. Според тях в случаите, когато производителите не се съгласят с тези условия, те са изправени пред риска да бъдат прекратени доставките им към съответните търговски обекти.

„Получихме 2 сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата „Кошница с грижа” да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват – ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите – няма да я купим”, каза Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

От Министерството на земеделието вече са ги потърсили за повече информация.

„Нашата продукция е нетрайна, не можем да я задържаме повече от 1-2 дни. Ние сме безизходица и продаваме”, казва производителят Иван Камбуров. „След като веригата намали цената с 15%, тази цена ще падне и на борсите и тържищата с още 15–20%. Това всичко ще се отрази върху реалните земеделски производители. От септември нататък повечето земеделци ще преструктурират бъдещето си, ще напуснат сектора и ще започнат да работят в други сектори”, казва Камбуров.

Той допълни, че всички разходи за земеделците са се увеличили. „Увеличиха се торовете през последните 2–3 месеца с около 100%, горивата, отоплението, работната ръка. За продукцията на открито моите помпи харчат по 8–9 литра дизел на час, за да поливат полетата. Това е голям разход. Разходите са се увеличили средно с минимум 50–60%. Оранжерийната продукция тази година е на горе-долу нормална цена, но външната е на изключително ниска. И търсенето е почти никакво. Всички земеделци са притеснени. Голяма част от тях пренасочиха своята енергия към други бизнеси”, каза още Камбуров.

„Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи въз основа на сигнала, който подаваме", каза Генуров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 болшевиките

    7 30 Отговор
    Русоолигархията вън и всичко ще се оправи. Руската буржоазия ни закопа. Тя няма интерес да се развиваме.

    Коментиран от #4, #6, #7, #8, #11, #13, #18, #19, #29

    07:58 11.06.2026

  • 2 Радев

    22 1 Отговор
    Да въведе стъпаловиден данък печалба който за печалба над 20% да е 80-90%....така на веригите няма да им остава нищо ако се пробват да печелят спекулативно. Така няма контрол на цената или таван но данъците са в правомощия на парламент и правителство

    Коментиран от #28

    08:03 11.06.2026

  • 3 глоги

    3 3 Отговор
    Ние сме В безизходица и продаваме!”- казва производителят Иван Камбуров.

    08:04 11.06.2026

  • 4 Пени

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    Е немска верига която фиктивно фактурира всички продукти в България че ги купува от фирмата в Германия с 1% надценка. А същите продукти фирмата от Германия ги купува на голямата си надценка но плаща данъци за печалбата в Германия а в България само за 1%

    08:06 11.06.2026

  • 5 111

    16 1 Отговор
    Накрая някой трябва да плати сметката-най слабия, производителя и потребителя. Веригите трябва да купуват от борсите, складове на едро. Те не трябва да се пазарят с всеки производител поотделно.

    08:09 11.06.2026

  • 6 Гошо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    А кой има интерес да се развива бизнеса според теб? Европа ли? Украйна ли? Като предлагаш да махне руската олигархия, кажи какво предлагаш да я замести?

    Коментиран от #15

    08:10 11.06.2026

  • 7 Хохо Бохо

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    Немски, френски, белгийски фирми и банки го грабят ежедневно той руски олигарси псува. Типичен ганьо с ментални отклонения

    08:11 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами !

    5 1 Отговор
    Направете си Своя !

    Където да регламентирате своите уславия !

    Кооперирайте се !

    Така претенциите на Веригите !

    Ще Отпаднат !

    -------------------

    Както Виждате !

    Държавата !

    Не желае Да стори Това !

    Или да Ви подпомогне !

    По Какъвто и да било Начин !

    08:16 11.06.2026

  • 10 Васил

    6 5 Отговор
    Само ми кажете от къде вадят толкова пари веригите за нови магазини като не са на печалба??? Мерките на Радев са просто смехотворни все едно слушам Путлер от Кремъл и то плямпа същите обещания.

    Коментиран от #17

    08:18 11.06.2026

  • 11 Не Руската !

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    А Червената Българска Буржоазия

    08:19 11.06.2026

  • 12 ПЪГУОШ

    9 0 Отговор
    Добре де , кажете кои са тези големи търговски вериги , които рекетират ? Имат ли имена ? Толкова ли са страшни ?

    08:19 11.06.2026

  • 13 меншевик

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    Сам не си вЕрваш на глупостите си , нали ?

    08:22 11.06.2026

  • 14 Да Поредната ПР Акция

    3 2 Отговор
    На БОТАША
    ОТ която ще страда Производителя .

    Хахахахаха

    Коментиран от #25

    08:26 11.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майк Алън Патън

    12 2 Отговор
    Ще ви припомня едно интервю на ШЕФА на млекарите Зоров. Той разказа как е ходил да се оплаче на тогавашния премиер Борисов , за това че големите вериги го рекетирали да си даде продукцията на цена себестойност !
    Пре което Борисов му отговорил - какво искате , създавате ми проблеми само - МЕРКЕЛ да ми се обажда , че притесняваме НЕМСКИТЕ ФИРМИ в България !
    Ето това е отношението не "велики" тиквен премиер към хората , които са го избирали.Просто той е защитавал чуждия интерес , мачкайки нашия !

    Коментиран от #22

    08:27 11.06.2026

  • 17 На Путин държавата

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    е 4 та икономика в света за поредна година и гонят 3% ръст, а западналата икономика на гейския съюз ЕС ЕС се върти на минус 1% или в най-добрия случай 0. За нашата несъществуваща икономика да не коментираме, че нея я няма никаква.

    08:31 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ХИПОтеза

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    Ама Путин ли пак е виновен ?
    Ами Сталин , Ленин и Елцин ? Те какво , не са ли ?

    08:32 11.06.2026

  • 20 УРА и НАПРЕД

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Разкарай се":

    Обиждаш мухльовците , като ги сравняваш с този индивид с ник "БОЛШЕВИК" !
    Още повече , че "БОЛШЕВИКА" не можел да плува , защото влезе ли , с неговата бетонна глава и потъва надолу на минутата !

    08:35 11.06.2026

  • 21 Бг1

    4 1 Отговор
    Да ги изгонят всички чужди вериги от държавата.

    08:36 11.06.2026

  • 22 Ку-ку

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майк Алън Патън":

    Защото сега сигурно големите вериги не извиват ръцете на производителите, нали....е сега Мунчо ще им скръцне със зъби и ще видят те... 🤣🤣🤣

    08:36 11.06.2026

  • 23 А бе

    2 0 Отговор
    И производителите послъгват като има а-л на НАП ДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ НО КАТО НЯМА НЕ ДАВАТ - ТАРИКАТИТЕ

    08:37 11.06.2026

  • 24 Танаска Минзцухарова

    1 0 Отговор
    Я, гледай ти!!! Че, кои са тия земеделци, като българските зеленчуци и плодове отдавна са в учебниците по история на учениците. Добруджанските полета празни се пропукват, доматЕТО, кайсий и праскови с Фнос от Гърция, картофЕТО и праз, ряпа, целина от Германия, чушки, кромид, череши от Македония, лимони и банани от Турция зеЙе, дини, пъпеши от Индия. И аз не знам коя точно е българската продукция за която се оказва натискЪТ!? Аа, извинете моето нехайство... Бялата печурка. Да, тя се отглежда тук. Това хариза ЕС, това се сади.

    08:37 11.06.2026

  • 25 Кума ЛисА

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да Поредната ПР Акция":

    Щом пак виждаш кусур на Радев , а си сляп за тези на Тиквата и Шиши , значи си много закъсал. Не е добре положението , човече. Стегни се малко !

    Коментиран от #26

    08:41 11.06.2026

  • 26 Кумчо Вълчо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кума ЛисА":

    Ама наистина ли си мислите, че "пилота" е по-различен от всички тези досега...??? Блажени са вярващите - АМИН... 😭🤣

    08:45 11.06.2026

  • 27 мхм

    0 0 Отговор
    тениската на тоз на картинката е 200 евра

    08:47 11.06.2026

  • 28 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Няма проблем - купувам го за 1€- разход за реклама, транспорт, място на щанда, печалба 20% и хоп.....цената в магазина е отново 2-2.50....

    08:48 11.06.2026

  • 29 отврат са,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "болшевиките":

    болшевиките ционисти.

    08:52 11.06.2026

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