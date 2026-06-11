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Софиянци рискуват живота си в опасен подлез

Софиянци рискуват живота си в опасен подлез

11 Юни, 2026 08:36 1 157 10

  • подлез-
  • гара искър

Преди две седмици са паднали нови 15 кг цимент и камъни

Софиянци рискуват живота си в опасен подлез - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди повече от четири месеца минувачи сигнализират за опасен подлез в близост до Гара Искър, който се нуждае от спешен ремонт. Той е единственият достъп на стотици до работните им места, но от тавана пада мазилка и осветлението е оскъдно, съобщава бТВ.

Към днешна дата подобрение няма. Единствено част от мазилката, която беше паднала на земята, е почистена. Много хора минават през подлеза ежедневно, за да стигнат до работните си места. Хората разказват, че няма алтернативен път отгоре и те са принудени да минават през подлеза с включени фенерчета заради тъмницата.

„Фенерчетата са единствената алтернатива да светнем и да минем от тук“, казва мъж.

Преди две седмици е паднала над 10-15 кг мазилка, примесена с частици камъни и цимент. Това не е за първи път, разказват още хората.

Опасенията им са, че може да се стигне до тежък инцидент и хора да пострадат. Надяват се този път общината да предприеме мерки.

От Столична община заявиха, че е извършен предварителен оглед, при който е установена необходимост от цялостно обследване на подлеза, изготвяне на конструктивно становище за съоръжението.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васето

    10 0 Отговор
    ще го ремонтира до обяд.

    08:44 11.06.2026

  • 2 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Дори не можете да поддържате инфраструктурата, която комунистите ви построиха камо ли да градите нова. Няма човек сгазен от автомобил в подлез

    08:47 11.06.2026

  • 3 Трол

    5 0 Отговор
    Софиянци са корави хора и ще се справят с тази заплаха.

    08:48 11.06.2026

  • 4 Моарейн

    12 0 Отговор
    Само той да беше, да кажем, че е случайно. Поне половината софийски подлези са в сходно състояние, да не говорим, че са свърталище на клошари, наркомани, пияндурници и хора с очевадни психични заболявания. Страшно е да минаваш през тях по светло, какво остава за нощно време. И, разбира се, община и държава си питат ушите за решаване на проблема.

    08:50 11.06.2026

  • 5 Как Може Да Говорите !

    8 0 Отговор
    За Такива Работи !

    Та Ние Сме !

    В Клуба !

    На Богатите !

    08:54 11.06.2026

  • 6 кой му дреме

    3 2 Отговор
    добре че се изнесох от шопската кл0ака

    09:02 11.06.2026

  • 7 Циник

    7 1 Отговор
    Комунистите са виновни, че построиха такива опасни съоръжения като пътища, подлези и язовири.Пълна декомунизация! Да се ходи само с волски каруци в калта, като по царско време. Европа!

    09:05 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    6 1 Отговор
    То всеки който живее на територията рискува живота си ,пожари катастрофи наводнения инфлация тикви прасета корупция съд полиция ,отнемат живота на хиляди всеки ден

    09:15 11.06.2026

  • 10 Край

    0 0 Отговор
    То да видите подпорната стена на тунела под НДК арматурата е цялата навън.

    10:35 11.06.2026

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