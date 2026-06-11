Софиянци рискуват живота си в опасен подлез

Преди повече от четири месеца минувачи сигнализират за опасен подлез в близост до Гара Искър, който се нуждае от спешен ремонт. Той е единственият достъп на стотици до работните им места, но от тавана пада мазилка и осветлението е оскъдно, съобщава бТВ.
Към днешна дата подобрение няма. Единствено част от мазилката, която беше паднала на земята, е почистена. Много хора минават през подлеза ежедневно, за да стигнат до работните си места. Хората разказват, че няма алтернативен път отгоре и те са принудени да минават през подлеза с включени фенерчета заради тъмницата.
„Фенерчетата са единствената алтернатива да светнем и да минем от тук“, казва мъж.
Преди две седмици е паднала над 10-15 кг мазилка, примесена с частици камъни и цимент. Това не е за първи път, разказват още хората.
Опасенията им са, че може да се стигне до тежък инцидент и хора да пострадат. Надяват се този път общината да предприеме мерки.
От Столична община заявиха, че е извършен предварителен оглед, при който е установена необходимост от цялостно обследване на подлеза, изготвяне на конструктивно становище за съоръжението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васето
08:44 11.06.2026
2 Хохо Бохо
08:47 11.06.2026
3 Трол
08:48 11.06.2026
4 Моарейн
08:50 11.06.2026
5 Как Може Да Говорите !
Та Ние Сме !
В Клуба !
На Богатите !
08:54 11.06.2026
6 кой му дреме
09:02 11.06.2026
7 Циник
09:05 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
09:15 11.06.2026
10 Край
10:35 11.06.2026